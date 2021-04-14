Баканов на встрече с Квин: "Соседство с РФ - это стабильный фактор риска, которого не имеют другие европейские страны". ФОТО

Временная поверенная в делах США Кристина Квин заверила, что США поддерживают территориальную целостность Украины и готовы в дальнейшем помогать ей в противодействии российской агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ, такую позицию она озвучила во время встречи с главой СБУ Иваном Баканов.

Одной из ключевых тем встречи стала общая ситуация безопасности и потенциальная угроза, связанная с наращиванием РФ своего военного присутствия на границах с Украиной.

"Соединенные Штаты подтверждают свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и хотят приложить совместные с Украиной и партнерами усилий, чтобы достичь мира", - заявила Квин.

В свою очередь глава СБУ Иван Баканов отметил, что украинская спецслужба готова и в дальнейшем объединять усилия с международными коллегами, чтобы Украина могла еще более успешно сдерживать военные и гибридные угрозы со стороны РФ.

"Мы привыкли к постоянной угрозе со стороны РФ, так как уже не раз видели подобное "бряцание оружием". Такое соседство - это стабильный фактор риска, которого не имеют другие европейские страны. А мы не просто сосуществует с ним уже 7 лет, а противодействуем ему. И благодаря международному партнерству Украина имеет дополнительные возможности для защиты собственного суверенитета", - сказал Баканов.

Он отметил, что такая поддержка важна, когда нашей стране противостоит такой мощный враг, как Россия.

Также на встрече обсуждалось недавнее введение Украиной санкций к ряду физических и юридических лиц, а также перспективы реформы СБУ.

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