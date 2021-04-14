Баканов на встрече с Квин: "Соседство с РФ - это стабильный фактор риска, которого не имеют другие европейские страны". ФОТО
Временная поверенная в делах США Кристина Квин заверила, что США поддерживают территориальную целостность Украины и готовы в дальнейшем помогать ей в противодействии российской агрессии.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ, такую позицию она озвучила во время встречи с главой СБУ Иваном Баканов.
Одной из ключевых тем встречи стала общая ситуация безопасности и потенциальная угроза, связанная с наращиванием РФ своего военного присутствия на границах с Украиной.
"Соединенные Штаты подтверждают свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и хотят приложить совместные с Украиной и партнерами усилий, чтобы достичь мира", - заявила Квин.
В свою очередь глава СБУ Иван Баканов отметил, что украинская спецслужба готова и в дальнейшем объединять усилия с международными коллегами, чтобы Украина могла еще более успешно сдерживать военные и гибридные угрозы со стороны РФ.
"Мы привыкли к постоянной угрозе со стороны РФ, так как уже не раз видели подобное "бряцание оружием". Такое соседство - это стабильный фактор риска, которого не имеют другие европейские страны. А мы не просто сосуществует с ним уже 7 лет, а противодействуем ему. И благодаря международному партнерству Украина имеет дополнительные возможности для защиты собственного суверенитета", - сказал Баканов.
Он отметил, что такая поддержка важна, когда нашей стране противостоит такой мощный враг, как Россия.
Также на встрече обсуждалось недавнее введение Украиной санкций к ряду физических и юридических лиц, а также перспективы реформы СБУ.
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Условия, которые озвучит президент Франции Макрон на встрече с Зеленским включают подачу воды в Крым по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ, гарантии оплаты за водоснабжение Крыма, переговоры делегаций представителей Донбасса в которые включат переселенцев, проживающих на подконтрольной территории и украинской власти, закрепление особого статуса Донбасса в Конституции через ВР или референдум, дополнительный кредит ЕС в размере 3 млрд. евро.
Подготовка к решению о подаче воды в Крым идет уже давно. Требования Макрона - это все го лишь завершающий этап этой операции. Кроме того, Макрон получил гарантии от министра МВД Авакова, что социально-политическая ситуация после этого будет контролируемой и не приведет к массовым выступлениям. Наращивание военного присутствия РФ вокруг Украины - акт стимулирования этого решения, необходимого для Путина чисто для внутренне и внешнеполитических целей.
За последние 6-7 месяцев официальные лица украинской власти говорили о возможности подачи воды в Крым. Чем их предложения отличаются от преложений Макрона "... подачу воды в Крым по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ" ?
Украина может возобновить подачу воды в оккупированный Крым в случае гуманитарной катастрофы и только для нужд населения - Шмыгаль 08.08.2020
Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина может возобновить подачу воды в аннексированный Крым в случае гуманитарной катастрофы. 25 августа, 2020
Украина может рассмотреть возможность подачи воды в Крым, - Кравчук
25 марта 2021 телеканала Дом
Украина может начать поставки питьевой воды в аннексированный Россией Крым в случае, если международные организации заявят об угрозе гуманитарной катастрофы для украинских граждан, которые проживают на полуострове. Об этом в интервью Би-би-си заявил вице-премьер украинского правительства, одновременно занимающий пост министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Би-би-си, Киев 8 апреля 20
"Я думаю, что никакая Сибирь китайцам не отвалится. Им ее никто не отдаст. У них шансов нет. Но то, что Российская Федерация движется к своему распаду, это вне всякого сомнения, потому что нет титульной нации. Ну нет ее", - заявил он.
По его словам, "русские вообще не являются нацией, это имя прилагательное".
Этому грязному шнырю до КГБ, как раком до Луны.
Лучше бы это говно и дальше отмывало бабло Квартала-95.
Зелебобы, вы точно голосовали за этих людей ?
Кремль готовит удар по Украине, ОРДЛО просит помощи у Путина, Украина идет в НАТО |
Генерал- майор СБУ Виктор Ягун
Самое интересное в середине интервью , рекомендую
https://youtu.be/EYCxc3kXeVo
Судя по ужасу в глазах госпожи Квин, она это понимает.