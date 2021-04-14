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Военный атташе РФ Ушаков в разгар карантина устроил шумную вечеринку в Риге и показывал средние пальцы недовольным соседям. ФОТО

Военный атташе РФ Ушаков в разгар карантина устроил шумную вечеринку в Риге и показывал средние пальцы недовольным соседям. ФОТО

МИД Латвии выразил протест посольству РФ из-за вечеринки, которую в разгар пандемии в Риге устроил российский дипломат — военный атташе Руслан Ушаков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Отмечается, что в конце марта во дворе одного из частных домов прошла вечеринка с явным нарушением правил эпидемиологической безопасности, на которой развлекались около 10 человек, которые впоследствии разъехались на машинах с дипломатическими номерами. Оказалось, что организовал мероприятие военный атташе РФ в Латвии Руслан Ушаков.

Как пишет издание, громкая музыка возмутила жителей соседних домов, которые вызвали полицию, которая не приняла никаких мер, а сам россиянин после того, как полицейские уехали, начал показывать соседям средние пальцы. 

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На такие действия атташе отреагировал МИД Латвии, который выразил протест временному поверенному посольства России в Латвии Вадиму Васильеву, который после отъезда посла России выполняет обязанности руководителя дипломатического представительства.

Военный атташе РФ Ушаков в разгар карантина устроил шумную вечеринку в Риге и показывал средние пальцы недовольным соседям 01

Военный атташе РФ Ушаков в разгар карантина устроил шумную вечеринку в Риге и показывал средние пальцы недовольным соседям 02
Военный атташе РФ Ушаков в разгар карантина устроил шумную вечеринку в Риге и показывал средние пальцы недовольным соседям 03

Автор: 

карантин (16729) Латвия (1348) нарушения (949) праздник (1691) россия (96139) дипломаты (639)


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Топ комментарии
+42
Лапоть он и в Африке лапоть.
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14.04.2021 11:42 Ответить
+32
Военный атташе РФ Ушаков в разгар карантина устроил шумную вечеринку в Риге и показывал средние пальцы недовольным соседям - Цензор.НЕТ 2961
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14.04.2021 11:45 Ответить
+30
ну что тут скажешь? свинья кацапская......
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14.04.2021 11:43 Ответить
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Лапоть он и в Африке лапоть.
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14.04.2021 11:42 Ответить
если рижане одного ушакова выбирают мэром, то с чего вдруг остальным ушаковым не вести себя там. как дома?
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14.04.2021 12:05 Ответить
в чем именно новость?
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14.04.2021 11:42 Ответить
Скорее - стабильность. "Стабильность - признак мастерства..."
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14.04.2021 11:44 Ответить
просто из рубрики "в мире животных"...
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14.04.2021 11:46 Ответить
пусть бы в Грозном устроил такую вечеринку и показывал пальцы...или во Львове например...
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14.04.2021 11:43 Ответить
в Киеве проводят и в Харькове - и ничего! а кто ему что сделает? это же нетолерантно и т.д. кто будет судить, коли сами такие ?
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14.04.2021 12:00 Ответить
ну что тут скажешь? свинья кацапская......
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14.04.2021 11:43 Ответить
так, потому. как там много говорящих на латышском русском...
например. мэр риги ушаков...нил
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14.04.2021 12:07 Ответить
А здесь чьи свиньи?
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14.04.2021 12:10 Ответить
так именно ему и кричали соседи: "свинья кацапская!"
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14.04.2021 12:22 Ответить
русня сцаная, всегда доброту и культурность принимают за слабость, к ***** матери всю кацапню обратно в орду, пускай гавно жрут и рвут глотки друг другу.

Слава Латвии!!!
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14.04.2021 11:43 Ответить
Военный атташе РФ Ушаков в разгар карантина устроил шумную вечеринку в Риге и показывал средние пальцы недовольным соседям - Цензор.НЕТ 2961
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14.04.2021 11:45 Ответить
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14.04.2021 12:36 Ответить
Быдло.
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14.04.2021 11:43 Ответить
Типичный паРашкинец...ничего необычного...
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14.04.2021 11:44 Ответить
Росіянці - дикарі тварини, що з них узяти? Ім місто лише у Сібиру, в цивілізовану країну їх не можна пускати.
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14.04.2021 11:44 Ответить
Чемодан вокзал челяба
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14.04.2021 11:44 Ответить
Военный атташе РФ Ушаков в разгар карантина устроил шумную вечеринку в Риге и показывал средние пальцы недовольным соседям - Цензор.НЕТ 8810
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14.04.2021 11:47 Ответить
кацап не национальность - єто профессия
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14.04.2021 11:47 Ответить
достойный сын своего , мокшанского , народа
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14.04.2021 11:47 Ответить
О чем новость? О дураке? Или о карантине никому не нужном? Я тоже устраивал недавно шашлыки и слал на юх всех.
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14.04.2021 11:47 Ответить
Особенно умиляет: устроил вечернику. Вечеринка это когда #ляди в бикинях возле бассейна ходят, а тут просто кацапы водяру жрут, вечеринка, блин, лол Возможно по итогу они понажирались бы и устроили между собой поножовщину
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14.04.2021 11:57 Ответить
Да, мокшанам не стоит мешать самовыпиливаться) но помочь бы надо)
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14.04.2021 12:11 Ответить
"ну и дикие же мокшане. дети бояры".
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14.04.2021 11:48 Ответить
Вираз "російський дипломат" є оксимороном
Свинота, от і усе
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14.04.2021 11:48 Ответить
типовий свинорус
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14.04.2021 11:48 Ответить
быдло рашистское
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14.04.2021 11:49 Ответить
Частный сектор это не общественное место, если уж на то пошло, все по закону и имеют право гулять. По крайней мере в Украине так
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14.04.2021 11:49 Ответить
кацапия-мордва он такая... быдлячая и дегенерачая...
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14.04.2021 11:49 Ответить
Легко затмил славу поручика Ржевского.
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14.04.2021 11:49 Ответить
Почему море Лаптевых не разлилось на 1/6 часть суши? Какая цветущая ,чистая и счастливая была бы планета Земля.
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14.04.2021 11:49 Ответить
Мордор займає 1\9 суші. В 1\6 входила й Україна - так що обережно з цифрами
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14.04.2021 11:52 Ответить
Варвари дикари они и в Латвии дикари и варвари
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14.04.2021 11:52 Ответить
ну накатить под шашлык на свежем воздухе я не вижу криминала тут. А вот факи тыкать это конечно хамство и признак скота
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14.04.2021 11:54 Ответить
можна було б тихіше «накатувати під шашлик» але Ні! Треба було врубити на повну катушку якусь кацапську танцєвалку і я просто впевнений це було зроблено на зло сусідам!
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14.04.2021 11:58 Ответить
Думаю было все навпаки. Соседи начали завидовать, что кацапы забили на пандемию и жрут водяру с шашлыком - вызвали полицию. Там жеж все сознательные, не то что у нас. В ответ полетела ответка, мурки воровайки на 100 % громкости и тыканье факов. В защиту кацапов скажу, что когда играет очень сильно громко музыка, то нихрена не слышно собеседника и нужно горланить в три горла и все равно ничего не слышно. ИМХО..
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14.04.2021 12:02 Ответить
Дозвольте не погодитись із вашою версією: як видно по фотографіям, група кацапів розташувалась перед будинком, а факі кацап показує комусь ззаду будинку, із чого можна зробити висновок, що сусіди, котрі зателефонували в поліцію, могли і не бачити бухаючих кацапів, а тільки чути голосну музику. Тобто, кацап тупо насрав на правила і елементарну повагу до сусідів і увімкнув музику заголосно, що і спровокувало конфлікт.
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14.04.2021 12:47 Ответить
...хоча, в той самий час хтось знімає бухаючих кацапів під іншим кутом і з чого можна зробити висновок, що кацап конфліктує із цілим районом і всім обрид.
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14.04.2021 12:50 Ответить
Кацапов нигде любят. Но тут дело в другом. Сильная сознательность европейцев это тоже перебор, как что так сразу звонят "куда надо" по поводу и без. На фото видно как кацапы бухают у себя в частном секторе, не в общественном месте, не в темную пору суток, а днем, это не квартира, где как бы нельзя слушать громко музЫку, из чего следует, что "стук-стук" был на почве нарушений карантинных мероприятий скорее всего. Но эти кацапы скорее всего коллеги по работе и заболеть на свежем воздухе им было бы сложнее чем например по месту работы...
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14.04.2021 13:07 Ответить
Здесь не дикари и варвары, правда?
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14.04.2021 12:13 Ответить
Звичайна кацапська свиня.
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14.04.2021 11:54 Ответить
Ілюстрація до статей в Енциклопедії "Кацап" і "Руський мир":
Військовий аташе РФ Ушаков у розпал карантину влаштував гучну вечірку в Ризі і показував середні пальці незадоволеним сусідам - Цензор.НЕТ 6064
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14.04.2021 11:55 Ответить
Потрібно йому теж зробити фан шот - включати музику - гімн України, кожен ранок, на усю "катушку"
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14.04.2021 11:56 Ответить
А что вы хотели от русских, от биомассы которую людьми назвать трудно ... Просто быдло .. Общество путинских рабов, полностью деградировавшее
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14.04.2021 11:56 Ответить
Військовий аташе РФ Ушаков у розпал карантину влаштував гучну вечірку в Ризі і показував середні пальці незадоволеним сусідам - Цензор.НЕТ 9387
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14.04.2021 11:56 Ответить
коли його за шкірку викинуть з країни на па-рашку ?
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14.04.2021 11:57 Ответить
ну нельзя же ожидать от человека в таких шикарных тапулях, что он Шекспира в оригинале продекламирует
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14.04.2021 11:58 Ответить
Латвия прачечная для грязных русских денег. Деньги любят, а пьяных дипломатов нет?
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14.04.2021 11:58 Ответить
Why are you here russian?
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14.04.2021 12:00 Ответить
Петро перший "прорубив" вікно в Європу. І з того часу в це вікно ЄВРОПА бачить то п'яну рожу то голу задницю. А не рідко і кров ллється рікою від цих п'яних рож. ЄВРОПО, коли ти порузумнішаєш?! І зрозумієш що це створіння , ерефією, треба зруйнувати а не цілуватись. В іншому випадку вона зруйнує Європу.
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14.04.2021 11:59 Ответить
Руцкий быдлоскот!! Гнать этих свиней надо назад в свои родные болота!!
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14.04.2021 11:59 Ответить
Если ПАХАН питерских подворотен по факту показывает " средний палец" всему миру, то почему бы даже его последним из " шестерок" не делать тоже самое. ( Тем более что на родине это даже поприветствуют) Ведь в Мире только "глубокая обеспокоенность и озабоченность".
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14.04.2021 12:00 Ответить
Військовий аташе РФ Ушаков у розпал карантину влаштував гучну вечірку в Ризі і показував середні пальці незадоволеним сусідам - Цензор.НЕТ 5143
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14.04.2021 12:02 Ответить
В кацапа трава в дворі не стрижена з минулого року. І чого бухати в піст? Ані жє праваславнієєє! Нє скрєпна.
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14.04.2021 12:03 Ответить
Ну так визнати персоною нон-грата... Теж мені проблема!
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14.04.2021 12:04 Ответить
шо праздновали передасты ордынские? дату оккупации Латвии? или д\р *****?
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14.04.2021 12:04 Ответить
Кацапы быкуют,мол пиндосы хотят с ними дружить но если ещё раз санкции когда нибудь где нибудь в что-то этом роде то они-"американский дипломат встретился с помощником российского лидера Юрием Ушаковым. «В ходе беседы было сказано, что в том случае, если американская сторона после слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные шаги в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом», - заявил источник.
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14.04.2021 12:05 Ответить
Дітя стєпєй, дикі люди... Не можна ще каzапню в люди без намордників випускать.
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14.04.2021 12:06 Ответить
свино-собаки в своем Лаптестане этими жестами здороваются, прощаются, общаются а еще они бухают бояру, гадят в подъездах, крадут все чужое, включая чужие территории и чужую историю...животные, что с них взять...
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14.04.2021 12:08 Ответить
Дєпламат, кулє.
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14.04.2021 12:20 Ответить
че, *** руссафоп???

Військовий аташе РФ Ушаков у розпал карантину влаштував гучну вечірку в Ризі і показував середні пальці незадоволеним сусідам - Цензор.НЕТ 7534
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14.04.2021 15:40 Ответить
Шо ви хочете? Кацап є кацап. Тут навіть коментувати немає шо...
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14.04.2021 12:24 Ответить
убогие представители Мокши очень стараются: титул "хйло" для любого кацапа - это признание заслуг, знак какчества, бренд, осознание того, что никчемная жЫзнь прожита не зря
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14.04.2021 12:40 Ответить
Кацап, що поробиш...
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14.04.2021 12:41 Ответить
Може я вістав від життя, але москаль тут нічого не порушив. Було порушене його споконвічне право по-москальськи жерти горілку на очах у тверезого люду. Це означає що москальські пики, акання, чокання, "прижкі та ужимкі" також терпіти поруч ніхто не збирається.
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14.04.2021 12:57 Ответить
*****, как же эти животные похожи на людей пока не открывают рот или начинают жестикулировать...Громкая музыка была ,конечно, *владимирский централ*
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14.04.2021 13:03 Ответить
Лапотно-скрепоносное быдло...
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14.04.2021 13:13 Ответить
Хамло і матюкальник - дві обов'язкові чесноти російської дипломатії.Ровнєніє на Лаврова!
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14.04.2021 13:24 Ответить
Das ist ein russisches Schwein.
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14.04.2021 13:38 Ответить
кацапо-ординські дикуни...
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14.04.2021 13:45 Ответить
Так кацапосвинота веде себе по всьому світу.
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14.04.2021 14:36 Ответить
Військовий аташе РФ Ушаков у розпал карантину влаштував гучну вечірку в Ризі і показував середні пальці незадоволеним сусідам - Цензор.НЕТ 3360з
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14.04.2021 15:30 Ответить
 
 