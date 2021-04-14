Военный атташе РФ Ушаков в разгар карантина устроил шумную вечеринку в Риге и показывал средние пальцы недовольным соседям. ФОТО
МИД Латвии выразил протест посольству РФ из-за вечеринки, которую в разгар пандемии в Риге устроил российский дипломат — военный атташе Руслан Ушаков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
Отмечается, что в конце марта во дворе одного из частных домов прошла вечеринка с явным нарушением правил эпидемиологической безопасности, на которой развлекались около 10 человек, которые впоследствии разъехались на машинах с дипломатическими номерами. Оказалось, что организовал мероприятие военный атташе РФ в Латвии Руслан Ушаков.
Как пишет издание, громкая музыка возмутила жителей соседних домов, которые вызвали полицию, которая не приняла никаких мер, а сам россиянин после того, как полицейские уехали, начал показывать соседям средние пальцы.
На такие действия атташе отреагировал МИД Латвии, который выразил протест временному поверенному посольства России в Латвии Вадиму Васильеву, который после отъезда посла России выполняет обязанности руководителя дипломатического представительства.
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например. мэр риги ушаков...нил
Слава Латвии!!!
Свинота, от і усе