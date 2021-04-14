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Наемники РФ осуществили дистанционное минирование дорожного коридора в КПВВ "Майорское", - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Российско-оккупационные войска и ее наемники кроме блокировки движения людей перешли к существенному обострению ситуации безопасности в пределах гуманитарных дорожных коридоров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Вчера около 5 утра пограничный наряд, выполнявший задачи в границах гуманитарного дорожного коридора "Горловка - Бахмут", обнаружил полет БПЛА противника. По алгоритму действий при обнаружении воздушных целей были проинформированы взаимодействующие подразделения ВСУ и пограничники на КПВВ "Майорское", в направлении которого двигался летательный аппарат.

В дальнейшем с помощью БПЛА противник осуществил дистанционное минирование местности. В том числе установив одну противопехотную мину ПОМ-2 непосредственно в пределах контрольного пункта въезда-выезда "Майорское"", - сказано в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что применение оккупантами противопехотных мин в пределах КПВВ ставит под угрозу жизнь не только пограничников, но и гражданского населения: "Как известно, фактический пропуск граждан через линию разграничения в дорожном коридоре "Горловка - Бахмут" по вине оккупантов не производится. В то же время через контрольный пункт передвигаются жители прифронтовых населенных пунктов, безопасность которых и была поставлена ​​под угрозу пророссийскими боевиками".

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ с целью компроментации ВСУ провели дистанцинное минирование запрещенными минами ПОМ-2 гражданского сектора Зайцево, - ОТГ "Север". ФОТОрепортаж

"Благодаря фиксированию пограничным нарядом пролета БПЛА места установки мины удалось вовремя выявить и изолировать. Безопасность перемещения по дорожному коридору восстановлена. Мина обезврежена инженерно-саперными подразделениями ВСУ. Пограничники готовы обеспечить пропуск граждан через линию разграничения", - добавили в ведомстве.

Наемники РФ осуществили дистанционное минирование дорожного коридора в КПВВ Майорское, - Госпогранслужба 01
Наемники РФ осуществили дистанционное минирование дорожного коридора в КПВВ Майорское, - Госпогранслужба 02
Наемники РФ осуществили дистанционное минирование дорожного коридора в КПВВ Майорское, - Госпогранслужба 03
Наемники РФ осуществили дистанционное минирование дорожного коридора в КПВВ Майорское, - Госпогранслужба 04
Фото: сайт Госпогранслужбы

Госпогранслужба (6572) минирование (1446) россия (96139) Донбасс (26957)


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Дистанционное минирование довольно специфическая штука. 1) Это минирование не имеет маскировки (обычно применяется в зонах прорыва, при внезапном наступлении противника, не столько чтоб "подловить и уничтожить" сколько просто сорвать активные действия), 2) Эти мины имеют систему самоуничтожения в течение довольно короткого времени. Т.е. или сразу протралить, или подождать и она сама себя уничтожит. То, что делают кацапы, это троллинг, хоть и достаточно опасный, если какой-то балбес захочет погулять в этой зоне.
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14.04.2021 12:34 Ответить
Для плісняви, це "неустановлені предмети", на яких підриваються наші захисники.
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14.04.2021 12:39 Ответить
не, я хренею, мы тут плавимся, на инете, а падлюкам хоть бы ***! чи специально, чи просто так, чи пенсии, чи вода...
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14.04.2021 12:51 Ответить
Вы ,это, не разводите тут,прямо тут,русофобию,понимаешь ли прямо тут!
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14.04.2021 13:14 Ответить
 
 