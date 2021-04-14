Наемники РФ осуществили дистанционное минирование дорожного коридора в КПВВ "Майорское", - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Российско-оккупационные войска и ее наемники кроме блокировки движения людей перешли к существенному обострению ситуации безопасности в пределах гуманитарных дорожных коридоров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Вчера около 5 утра пограничный наряд, выполнявший задачи в границах гуманитарного дорожного коридора "Горловка - Бахмут", обнаружил полет БПЛА противника. По алгоритму действий при обнаружении воздушных целей были проинформированы взаимодействующие подразделения ВСУ и пограничники на КПВВ "Майорское", в направлении которого двигался летательный аппарат.

В дальнейшем с помощью БПЛА противник осуществил дистанционное минирование местности. В том числе установив одну противопехотную мину ПОМ-2 непосредственно в пределах контрольного пункта въезда-выезда "Майорское"", - сказано в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что применение оккупантами противопехотных мин в пределах КПВВ ставит под угрозу жизнь не только пограничников, но и гражданского населения: "Как известно, фактический пропуск граждан через линию разграничения в дорожном коридоре "Горловка - Бахмут" по вине оккупантов не производится. В то же время через контрольный пункт передвигаются жители прифронтовых населенных пунктов, безопасность которых и была поставлена ​​под угрозу пророссийскими боевиками".

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"Благодаря фиксированию пограничным нарядом пролета БПЛА места установки мины удалось вовремя выявить и изолировать. Безопасность перемещения по дорожному коридору восстановлена. Мина обезврежена инженерно-саперными подразделениями ВСУ. Пограничники готовы обеспечить пропуск граждан через линию разграничения", - добавили в ведомстве.









Фото: сайт Госпогранслужбы