Группа наркоторговцев задержана в Краматорске: Изъяты 5 кг амфетамина стоимостью около 5 млн грн. ФОТОрепортаж

Блокирована деятельность организованной группировки, которая продавала психотропы и прекурсоры в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Стоимость изъятой партии наркотиков на черном рынке составляет почти 5 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Наркобизнес организовали пятеро жителей Краматорска. "Товар" они получали через частный сервис почтовой связи из других регионов Украины или поставками из частных авто. Клиентов злоумышленники подыскивали через собственный анонимный телеграм-канал, сбывали наркотики через так называемые "закладки".

В ходе проведения совместных мероприятий правоохранители задержали злоумышленников в Краматорске во время переправки 5 кг амфетамина из Киева.

При обысках по месту жительства организаторов группы правоохранители изъяли наркотические вещества и компьютерное оборудование, на котором администрировали канал сбыта психотропов.

В рамках уголовного производства по 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины злоумышленникам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Продолжается досудебное следствие для привлечения к ответственности всех участников противоправной схемы.

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