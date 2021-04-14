С погибшим в зоне ООС 24-летним воином 92-й ОМБр Андреем Тепериком простились на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 апреля, в селе Мартовое Печенежского района Харьковской области состоялась церемония прощания с Андреем Сергеевичем Тепериком, 30.01.1997 года рождения, старшим солдатом, стрелком-снайпером 1-го взвода 2-й роты 1-го батальона 92-й отдельной механизированной бригады, который погиб 10 апреля около 23.00 в районе населенного пункта Золотое-3 Северодонецкого района Луганской области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Об этом говорится в материале издания Суспільне.Харків, сообщает Цензор.НЕТ.

"24-летнего военнослужащего 92-й отдельной механизированной бригады Андрея Теперика провожают в последний путь в селе Мартовое Печенежского района области.

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На прощание пришли жители села, одноклассники и учителя Андрея, военнослужащие.

"Человечный, молодой. Жизнь не видел. Жаль ребенка, родителей. Он любил свою семью, семья любила его. Очень хороший ребенок. Был ... в прошедшем времени не хочется говорить", - сказала Надежда Гужва, классная руководительница Андрея Теперика.

Она вспоминает, как Андрей любил мастерить, ходил в авиамодельный кружок. Если нужна была помощь в школе, всегда помогал.

"Любил ремонтировать технику. Он отслужил, потом вернулся", - сказала Надежда Гужва.

У Андрея остались родители и младшая сестра", - отмечается в сообщении.

Андрей Теперик родился 30.01.1997 года. После первых трех лет контракта с ВС Украины, заключил второй контракт и около года назад снова отбыл в район проведения ООС.









