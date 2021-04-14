Работы на трассе Днепр - Решетиловка завершат до конца года, - "Укравтодор". ФОТО

Трассу Н-31 Днепр-Решетиловка, которая является фактически первым автобаном в Украине, достроят в этом году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укравтодор".

"Мы уже возобновили работы на обходе г. Решетиловка, г. Кобеляки и на переходных участках. Продолжается как строительство линейных участков, так и возведение искусственных сооружений. Всего на Полтавщине будет построено почти 80 км современной автодороги с четырьмя полосами для движения, тремя обходами населенных пунктов (г. Решетиловка, г. Кобеляки, с. Красное), 4 мостами, транспортными развязками на разных уровнях, а также почти 10 путепроводов, надземные пешеходные переходы, биопереходы", - говорится в сообщении.

Трасса Н-31 Днепр - Решетиловка является одним из приоритетных проектов президентской программы "Большая стройка".

На Полтавщине уже практически с нуля создано более 50 км дороги с цементобетонным покрытием. В Днепропетровской области 59 км трассы будут сделаны в асфальтобетоне. Общая протяженность трассы составляет 138,4 км и соединит автопутем Днепр и Киев.

Напомним, в этом году будет открыт для движения Южный обход Днепра. Его начали строить почти 10 лет назад, но завершают благодаря президентской программе "Большая стройка". По словам координатора "Большой стройки", заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, Южный обход откроют ко Дню Независимости. А вскоре начнется строительство Северной объездной.

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