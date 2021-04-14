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Работы на трассе Днепр - Решетиловка завершат до конца года, - "Укравтодор". ФОТО

Трассу Н-31 Днепр-Решетиловка, которая является фактически первым автобаном в Украине, достроят в этом году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укравтодор".

"Мы уже возобновили работы на обходе г. Решетиловка, г. Кобеляки и на переходных участках. Продолжается как строительство линейных участков, так и возведение искусственных сооружений. Всего на Полтавщине будет построено почти 80 км современной автодороги с четырьмя полосами для движения, тремя обходами населенных пунктов (г. Решетиловка, г. Кобеляки, с. Красное), 4 мостами, транспортными развязками на разных уровнях, а также почти 10 путепроводов, надземные пешеходные переходы, биопереходы", - говорится в сообщении.

Трасса Н-31 Днепр - Решетиловка является одним из приоритетных проектов президентской программы "Большая стройка".

На Полтавщине уже практически с нуля создано более 50 км дороги с цементобетонным покрытием. В Днепропетровской области 59 км трассы будут сделаны в асфальтобетоне. Общая протяженность трассы составляет 138,4 км и соединит автопутем Днепр и Киев.

Напомним, в этом году будет открыт для движения Южный обход Днепра. Его начали строить почти 10 лет назад, но завершают благодаря президентской программе "Большая стройка". По словам координатора "Большой стройки", заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, Южный обход откроют ко Дню Независимости. А вскоре начнется строительство Северной объездной.

Также читайте: На Харьковщине отремонтируют 125-летний мост, - "Укравтодор"

Работы на трассе Днепр - Решетиловка завершат до конца года, - Укравтодор 01
Работы на трассе Днепр - Решетиловка завершат до конца года, - Укравтодор 02

Автор: 

Укравтодор (663) Большая стройка (728) Днепропетровская область (4071)


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Топ комментарии
+4
Недавно ездил там, работа кипит, не ври.
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14.04.2021 15:22 Ответить
+4
Хорошее и нужное Украине дело, начатое ещё при Порошенко. Чего его приверженцы так забрасывают это говном, мне непонятно.
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14.04.2021 15:24 Ответить
+1
А коли трасу Київ-Чернігів закінчать? Там нещасних 100 км і ремонтувати почали ще весною 2019 при Пєті... Досі навіть половину дороги не зробили, траса перерита, там затори і ями!
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14.04.2021 15:16 Ответить
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А коли трасу Київ-Чернігів закінчать? Там нещасних 100 км і ремонтувати почали ще весною 2019 при Пєті... Досі навіть половину дороги не зробили, траса перерита, там затори і ями!
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14.04.2021 15:16 Ответить
Недавно ездил там, работа кипит, не ври.
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14.04.2021 15:22 Ответить
Я не кажу, що не будують (хоча на в перших числах квітня був, там все стояло), я про те, що вони два роки уже ті 100 км траси роблять і досі є ділянки, де навіть не приступали до роботи. От біля Козельця там яма на ямі і навіть не починали ту ділянку робити! А біля Кіптів як перерили минулого літа, так і досі не зробили ту ділянку!

Я там часто їжджу і бачу весь цей "прогрес"...

При Ющі за 2 роки відремонтували 320 км траси Київ-Чоп від Києва до Рівного, а тут 100 км закінчити не можуть!
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14.04.2021 15:47 Ответить
нам не потрибни ремонти. бо гивно не можна ремонтувати.
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14.04.2021 16:28 Ответить
Ну от Київ-Чоп фактично з нуля нову побудували і досі вона в нормальному стані...
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14.04.2021 16:36 Ответить
От хай будують а не ремонтують.
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14.04.2021 16:44 Ответить
Фотка "було" не совсем соответствует. Там аццкий ад, а не дорога.
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14.04.2021 15:18 Ответить
Где "там"?
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14.04.2021 15:23 Ответить
Написано в заголовке статьи, но там сложно - буквами...
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14.04.2021 15:24 Ответить
По всей дороге, отвечаете?
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14.04.2021 15:25 Ответить
Ты решил на детский развод упасть? Ну падай
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14.04.2021 15:27 Ответить
Ты там все место занял.
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14.04.2021 15:31 Ответить
Вот видишь - это твой уровень
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14.04.2021 15:31 Ответить
Да, за мной не ржавеет, на хамство я всегда отвечаю адекватно.
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14.04.2021 15:34 Ответить
Та уже видно, что ты очень любишь хамство и активно им отвечаешь
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14.04.2021 15:35 Ответить
Та да, не люблю подобных тебе хамов.
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14.04.2021 15:56 Ответить
Другими словами, ты любишь хамов, подобных тебе.
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14.04.2021 15:57 Ответить
Хорошее и нужное Украине дело, начатое ещё при Порошенко. Чего его приверженцы так забрасывают это говном, мне непонятно.
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14.04.2021 15:24 Ответить
Вам многое не понятно,судя по всему,мой наивный друг))
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14.04.2021 15:27 Ответить
Тамбовский волк тебе друг, так тебе понятно, нЕдруг?
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14.04.2021 15:30 Ответить
Ну от трасу Київ-Чернігів почали при Порошенку і досі не добудували. Блін, там нещасних 100 км! І це ж не сільська дорога, а ключова траса між обласними центрами!
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14.04.2021 15:48 Ответить
Ну , звичайно, "при Порошенко"! Все - при Порошенко! Весь світ!
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14.04.2021 18:01 Ответить
Потому что при вовочке стоимость работ вырасла в разы. Плюс нецелевое расходование средств на дороги из ковидного фонда
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14.04.2021 22:02 Ответить
Зеленые мародеры уже придумали как ободрать украинцев,которые будут ездить по этой дороге (платный проезд хотели сделать)?
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14.04.2021 15:26 Ответить
Оце діло! Вдаримо по пандемії та кацапам асфальтом та бетоном!
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14.04.2021 15:43 Ответить
Пока и половины не сделано,езжу по ней каждый день,качество не очень,дорога неровная и с наклонами как по ней ездить зимой даже подумать стремно. Дорога не стоит заявленных на ее постройку денег.
https://censor.net/ru/comments/locate/3259686/01921461-fad9-73ce-80d3-3a1ec41e6c1c
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14.04.2021 19:53 Ответить
 
 