С погибшим на Донбассе 24-летним воином 10-й ОГШБр Ярославом Карлийчуком простятся 16 апреля на Буковине. ФОТО

В пятницу, 16 апреля, в селе Черепковцы Глыбокской объединенной территориальной громады Черновицкой области в 14.00 состоится прощание с Ярославом Карлийчуком, 1996 года рождения, старшим солдатом, военнослужащим 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который погиб 12 апреля в районе населенного пункта Шумы Торецкого горсовета Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела позиций ВСУ наемниками РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ярослав Карлийчук родился в Черепковцах, в Вооруженных силах Украины находился с 2016 года, участвовал в боевых действиях в районе Марьинки.

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У него остались мать, три сестры, жена и сын.

"14, 15, 16 апреля 2021 г. в Глибокской громаде объявлен траур по Ярославу Карлийчуку, погибшему при выполнении боевого задания, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины. Выражаем искренние соболезнования родным и близким! Скорбим вместе с вами. Герои не умирают!" - говорится в сообщении на сайте ОТГ.