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Участники банды вымогали $700 тыс. у харьковского бизнесмена, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Все задержанные - участники организованной преступной группировки и имеют существенные связи с криминалитетом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

700 тыс. долларов США злоумышленники вымогали у местного бизнесмена, который возглавляет большую аграрную компанию. Под предлогом переговоров о продаже фермерского хозяйства, фигуранты встречались с потерпевшим в конце марта этого года. Тогда же впервые выдвинули свои требования с угрозами бизнесмену и членам его семьи. Через несколько дней для подтверждения своих преступных намерений злоумышленники повредили автомобиль потерпевшего и оставили на его капоте траурные венки.

Кроме того, во время встречи злоумышленники избили мужчину. Пострадавший был вынужден обратиться в правоохранительные органы. Две недели назад работники полиции задокументировали первую встречу фермера с вымогателями, во время которой мужчина передал злоумышленникам первый транш в размере 100 тыс. долларов США.

Сегодня, 14 апреля, оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции провели спецоперацию и задержали пятерых участников преступной группировки в центре Харькова. Фигуранты получали 600 тыс. долларов США.

Следователи областного управления полиции открыли уголовное производство по ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Неотложные следственные действия продолжаются. 

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Участники банды вымогали $700 тыс. у харьковского бизнесмена, - Нацполиция 01
Участники банды вымогали $700 тыс. у харьковского бизнесмена, - Нацполиция 02
Участники банды вымогали $700 тыс. у харьковского бизнесмена, - Нацполиция 03
Участники банды вымогали $700 тыс. у харьковского бизнесмена, - Нацполиция 04
Участники банды вымогали $700 тыс. у харьковского бизнесмена, - Нацполиция 05

Автор: 

вымогательство (428) Нацполиция (16559) Харьков (7570)


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Топ комментарии
+14
за 700.000 у.е. можно все банды такие отмороженные в УКРАИНЕ повырезать..
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14.04.2021 16:45 Ответить
+11
валить na мeстe - при задeржаnии....- иnaчe толку noль....
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14.04.2021 16:49 Ответить
+7
а че морды быков зарисовали?
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14.04.2021 17:42 Ответить
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Родичи кернеса?
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14.04.2021 16:39 Ответить
за 700.000 у.е. можно все банды такие отмороженные в УКРАИНЕ повырезать..
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14.04.2021 16:45 Ответить
будет все наоборот.....ппц харьковскому бизнесмену....а этих бизнесменов отпустят!
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14.04.2021 17:31 Ответить
валить na мeстe - при задeржаnии....- иnaчe толку noль....
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14.04.2021 16:49 Ответить
не возможно наслаждаться богатством в нищей стране!..
в нищей стране богатство возбуждает ненависть!..
нужно стремиться быть богатым в богатой стране!..
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14.04.2021 16:53 Ответить
привет из 90-х
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14.04.2021 17:00 Ответить
Эй, аккуратно с ними. Это будущие меры, депутаты разных уровней и возможно сам президент.
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14.04.2021 17:08 Ответить
Беспредел!! При гепе все знали кому и сколько ,а нынче всякие вконец оборзели. Терехов жидковат. Допа дурноват. Фельдман ??? -он из той же колоды другой масти. И шо харьковцам светит ? Еврейская мафия должна выбрать.....
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14.04.2021 17:16 Ответить
Гепа умер, но дело его живет!
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14.04.2021 17:25 Ответить
Та не кіпішуйте, їх через три чотири дні повідпускають як вже відпустили томаківських - смотрящих за Никополем та чотирма районами
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14.04.2021 17:36 Ответить
а че морды быков зарисовали?
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14.04.2021 17:42 Ответить
Православные, с крестами, небось почитатели РПЦ, этих гадюшников в Харькове на каждом углу Гепа с компанией понастроили.
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14.04.2021 18:07 Ответить
Коли вже курва ця краіна перестане бути Зімбабве ???
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14.04.2021 18:26 Ответить
занесут судье 100 тыс, выпустит, еще и изьятые 600 отдаст))
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14.04.2021 19:11 Ответить
дайте фермеру этих крутых рабами на 20 лет
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14.04.2021 19:20 Ответить
А що далі.... а далі суддя дасть 7 років, у кращому випадку, вийдуть по 'УДО' через 3,5 роки. А як бізнесмену далі жити?
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14.04.2021 23:34 Ответить
не вийдуть, кваліфікація тяжка, від 7 до 12 з конфіскацією, там УДО не застосовується
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15.04.2021 18:07 Ответить
Ви Погано знаєте ******* реалії. Я особисто знав людину котрий отримав 12 за вбивство й вийшов по УДО. Як спиаєте? .... а отак.
А вийшов із Зони що у нп
"Гамалеевка".
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15.04.2021 18:15 Ответить
навряд чи по УДО, мабуть по здоров'ю порєшав, на важкі статті УДО не поширюється.
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15.04.2021 18:24 Ответить
Коли бандюганствуєш, головне - не забути хрестик начепити. Все як на паРаші.

Учасники банди вимагали $700 тис. у харківського бізнесмена, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5711
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15.04.2021 09:59 Ответить
це якась шістка, хрестик з ланцюгом не золоті
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15.04.2021 18:08 Ответить
Бандитов отправить на восток мины обезвреживать. Один бандит одна мина, быстро и дёшево
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15.04.2021 14:20 Ответить
 
 