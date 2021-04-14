Участники банды вымогали $700 тыс. у харьковского бизнесмена, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Все задержанные - участники организованной преступной группировки и имеют существенные связи с криминалитетом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

700 тыс. долларов США злоумышленники вымогали у местного бизнесмена, который возглавляет большую аграрную компанию. Под предлогом переговоров о продаже фермерского хозяйства, фигуранты встречались с потерпевшим в конце марта этого года. Тогда же впервые выдвинули свои требования с угрозами бизнесмену и членам его семьи. Через несколько дней для подтверждения своих преступных намерений злоумышленники повредили автомобиль потерпевшего и оставили на его капоте траурные венки.

Кроме того, во время встречи злоумышленники избили мужчину. Пострадавший был вынужден обратиться в правоохранительные органы. Две недели назад работники полиции задокументировали первую встречу фермера с вымогателями, во время которой мужчина передал злоумышленникам первый транш в размере 100 тыс. долларов США.

Сегодня, 14 апреля, оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции провели спецоперацию и задержали пятерых участников преступной группировки в центре Харькова. Фигуранты получали 600 тыс. долларов США.

Следователи областного управления полиции открыли уголовное производство по ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Неотложные следственные действия продолжаются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полицейский требовал от одесской веб-модели ежемесячной "дани" в $600. ВИДЕО+ФОТОрепортаж









