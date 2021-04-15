Чиновник столичной полиции задержан при получении $2 тыс. взятки за возвращение изъятого автомобиля, - прокуратура. ФОТО

14 апреля 2021 года под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачили и задержали заместителя начальника отдела криминальной полиции одного из районных управлений полиции Киева при получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

По данным следствия, чиновник, злоупотребляя служебным положением, пообещал гражданину, у которого сотрудники другого райуправления полиции изъяли автомобиль, повлиять на руководителя соответствующего структурного подразделения для положительного решения вопроса о возвращении ему изъятого имущества.

"За положительное решение этого вопроса полицейский потребовал вознаграждение в размере 2 тыс. долларов США и в дальнейшем во время встреч с заявителем неоднократно подтверждал свое требование. В ходе контроля за совершением преступления полицейский был задержан недалеко от места работы после получения оговоренной суммы", - отмечают в прокуратуре.

Читайте также: На Житомирщине на взятке 114 тыс. грн задержан чиновник Нацакадемии аграрных наук, - прокуратура. ФОТО

В настоящее время решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.



