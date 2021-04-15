На Прикарпатье горело инфекционное отделение райбольницы, эвакуированы 37 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 15 апреля, в городе Долина Ивано-Франковской области возник пожар в двухэтажном здании инфекционного отделения центральной районной больницы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Отмечается, что из медучреждения эвакуировали 37 человек, из них 4 человека - не ходячие.
"В 09:04 пожар в двухэтажном здании инфекционного отделения Долинской ЦРБ был локализирован на площади 250 кв. Для обеспечения электроэнергией реанимационного отделения был задействован генератор ГСЧС. В 9:49 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - подчеркивают спасатели.
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Hanka Panyanka
показать весь комментарий15.04.2021 10:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Ярема Стогін #480360
показать весь комментарий15.04.2021 12:08 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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