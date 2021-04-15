В Украине начали вакцинацию от коронавируса спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх, - Степанов. ФОТО

Сегодня, 15 апреля, накануне участия в Олимпийских играх в Украине начали вакцинацию украинских спортсменов - паралимпийцев и олимпийцев препаратом компании Sinovac.

Об этом сообщил министр охороны здоровья Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Мы хотим, чтобы все спортсмены приехали на эти соревнования без каких-либо ограничений, хотим видеть украинский флаг, слышать украинский гимн и гордиться победами наших спортсменов. Паралимпийцы и олимпийцы - гордость и надежда страны. Они достойно защищают имидж Украины на мировой спортивной арене, а наша задача - сохранить их здоровье и жизнь", - отметил Степанов.

Министр уточнил, что вакцинация является добровольной, спортсмены пошли на нее сознательно, а после прививки все чувствовали себя хорошо.

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