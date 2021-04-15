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В Украине начали вакцинацию от коронавируса спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх, - Степанов. ФОТО

Сегодня, 15 апреля, накануне участия в Олимпийских играх в Украине начали вакцинацию украинских спортсменов - паралимпийцев и олимпийцев препаратом компании Sinovac.

Об этом сообщил министр охороны здоровья Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Мы хотим, чтобы все спортсмены приехали на эти соревнования без каких-либо ограничений, хотим видеть украинский флаг, слышать украинский гимн и гордиться победами наших спортсменов. Паралимпийцы и олимпийцы - гордость и надежда страны. Они достойно защищают имидж Украины на мировой спортивной арене, а наша задача - сохранить их здоровье и жизнь", - отметил Степанов.

Министр уточнил, что вакцинация является добровольной, спортсмены пошли на нее сознательно, а после прививки все чувствовали себя хорошо.

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В Украине начали вакцинацию от коронавируса спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх, - Степанов 01
В Украине начали вакцинацию от коронавируса спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх, - Степанов 02
В Украине начали вакцинацию от коронавируса спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх, - Степанов 03

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Олимпиада (1136) Паралимпиада (270) спорт (2440) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
А присутствие министра и журналистов при этом обязательно?
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15.04.2021 12:30 Ответить
+2
У вас,идиотов, ВСУ вакцинированно? А медперсонал?

70 человек умерли от короны в ВСУ---эти идиоты спортсменами занялись!
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15.04.2021 22:17 Ответить
+1
Вот теперь заживём! Мастера спорта по борьбе с короновирусом.
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15.04.2021 12:28 Ответить
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Вот теперь заживём! Мастера спорта по борьбе с короновирусом.
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15.04.2021 12:28 Ответить
А присутствие министра и журналистов при этом обязательно?
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15.04.2021 12:30 Ответить
Снова не так!

В Украине начали вакцинацию от коронавируса спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх, - Степанов - Цензор.НЕТ 9592
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15.04.2021 12:42 Ответить
Що тут казати - "Короновірус" це ряд заходів які закликані зруйнувати існуючу

економічну систему і привести до влади нову економічну систему З

ДИСТАНЦІЙНИМИ РОЗРАХУНКАМИ (бєзнал) і "Короновірус" є ніщо інше
як економічна боротьба з незалежністю людей від держави - знищення
МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ, а тим часом кількість міліардерів
ікількість міліардів у ЛОКДАУН ТІЛЬКИ ЗРОСТАЄ. Смішно.
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15.04.2021 12:36 Ответить
Единственное, с чем я не согласен, так это с последним словом. Ибо мне вовсе не смешно!
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15.04.2021 12:41 Ответить
Емм, у всьому світі на безнал перейшли більше 10 років тому... У США коли бачать в магазині когось із пачкою баксів, то розуміють - турист! То про яке руйнування системи може бути мова? Це ми просто відстаємо, тому у нас купа налу ходить (плюс, корупція, плюс зп в конвертах).

Не розумію, що боганого у безналі? Я майже повністю на безнал перейшов ЗАДОВГО ДО КОВІДУ!

Ну блін, набагато зручніше, наприклад, платити комуналку через приват чи монобанк, а не стояти по півгодини в черзі в ощадбанку з бабками...
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15.04.2021 13:31 Ответить
Читай що я написав і не тупи...
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15.04.2021 16:15 Ответить
Якою? Пфайзером, який завтра привезуть?
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15.04.2021 12:43 Ответить
А ты думал, что Пфайзер привезут только для "самых умных"?
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15.04.2021 12:51 Ответить
Я думаю, що пфайзер мали привезти для всіх українців.
І почати вакцинування з лікарів та військових.
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15.04.2021 13:12 Ответить
Ну, думать у нас пока не запрещено.
Думай дальше.
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15.04.2021 13:14 Ответить
Мені на це твій дозвіл не потрібен.
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15.04.2021 13:19 Ответить
А может нужно вакцинировать медиков, военных и резервистов ?
* чувак летящий из окна
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15.04.2021 12:59 Ответить
100%. Медики "зашиваются" от наплыва коронавирусных, поток покойников такой, что ЗАГСы не успевают готовить родственникам свидетельства о смерти. На самой границе ********** умалишенцы ждут приказа о полномасштабном наступлении, а у нас к олимпиада готовятся....
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15.04.2021 14:25 Ответить
У вас,идиотов, ВСУ вакцинированно? А медперсонал?

70 человек умерли от короны в ВСУ---эти идиоты спортсменами занялись!
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15.04.2021 22:17 Ответить
Олімпіада може і не відбутися, а от війну ніхто не відмінив. Якщо є бажаючи у ВСУ вакцинуватись, то наших захисників треба хоч якось захистити від цієї зарази у першу чергу. Спортсмени зачекають.
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15.04.2021 22:29 Ответить
Может, сразу вакцинировать сферу обслуживания? Продавцов и персонал магазинов, рынков, водителей транспорта, билетеров контролеров проводников на железке? А остальные подождут?
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15.04.2021 22:43 Ответить
 
 