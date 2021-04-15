В Украине начали вакцинацию от коронавируса спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх, - Степанов. ФОТО
Сегодня, 15 апреля, накануне участия в Олимпийских играх в Украине начали вакцинацию украинских спортсменов - паралимпийцев и олимпийцев препаратом компании Sinovac.
Об этом сообщил министр охороны здоровья Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Мы хотим, чтобы все спортсмены приехали на эти соревнования без каких-либо ограничений, хотим видеть украинский флаг, слышать украинский гимн и гордиться победами наших спортсменов. Паралимпийцы и олимпийцы - гордость и надежда страны. Они достойно защищают имидж Украины на мировой спортивной арене, а наша задача - сохранить их здоровье и жизнь", - отметил Степанов.
Министр уточнил, что вакцинация является добровольной, спортсмены пошли на нее сознательно, а после прививки все чувствовали себя хорошо.
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економічну систему і привести до влади нову економічну систему З
ДИСТАНЦІЙНИМИ РОЗРАХУНКАМИ (бєзнал) і "Короновірус" є ніщо інше
як економічна боротьба з незалежністю людей від держави - знищення
МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ, а тим часом кількість міліардерів
ікількість міліардів у ЛОКДАУН ТІЛЬКИ ЗРОСТАЄ. Смішно.
Не розумію, що боганого у безналі? Я майже повністю на безнал перейшов ЗАДОВГО ДО КОВІДУ!
Ну блін, набагато зручніше, наприклад, платити комуналку через приват чи монобанк, а не стояти по півгодини в черзі в ощадбанку з бабками...
І почати вакцинування з лікарів та військових.
Думай дальше.
* чувак летящий из окна
70 человек умерли от короны в ВСУ---эти идиоты спортсменами занялись!