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11-летний харьковский школьник регулярно срывал онлайн-уроки, на родителей составили админпротокол, - Нацполиция. ФОТО

В полицию поступила информация от педагогического коллектива одной из школ, расположенной на территории Основянского района, с просьбой провести проверку неоднократного срыва дистанционных занятий через интернет-платформу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

В ходе проверки инспекторы ювенальной превенции установили, что 11-летний мальчик предоставлял доступ к обучению другим лицам, которые не давали возможности проводить конференции.

Полицейский провел со школьником и его родителями профилактическую беседу с целью недопущения в дальнейшем нарушений дисциплины в учебном процессе. В отношении родителей парня составлен администратий протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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11-летний харьковский школьник регулярно срывал онлайн-уроки, на родителей составили админпротокол, - Нацполиция 01

Автор: 

дети (6576) Нацполиция (16562) Харьков (7575) школа (3020) дистанционное обучение (115)


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Топ комментарии
+5
Хороший мальчик (с)..
11-летний харьковский школьник регулярно срывал онлайн-уроки, на родителей составили админпротокол, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5748
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15.04.2021 13:06 Ответить
+3
дебилы не приходят, но мешают тем, кто пришел учиться
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15.04.2021 13:41 Ответить
+2
Он-лайн ,срывать уроки? Он что,хакер или заблокировать нельзя было?
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15.04.2021 13:13 Ответить
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Хороший мальчик (с)..
11-летний харьковский школьник регулярно срывал онлайн-уроки, на родителей составили админпротокол, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5748
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15.04.2021 13:06 Ответить
Он-лайн ,срывать уроки? Он что,хакер или заблокировать нельзя было?
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15.04.2021 13:13 Ответить
Матюкався онлайн.
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15.04.2021 13:15 Ответить
Какой начитанный мальчик.
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15.04.2021 13:18 Ответить
Скорее, наоборот.
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15.04.2021 13:27 Ответить
Тут не треба бути хакером - скопіював посилання з кодом доступу на Zoom-конференцію з Вайбер-групи і кинув кому хотів
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15.04.2021 13:48 Ответить
не треба бути там хакером.
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15.04.2021 14:15 Ответить
В Зуме можно удалять нежелательных участников. Если совсем тяжело, можно включить комнату ожидания, и впускать оттуда в зал только своих, а остальные пусть в Waiting room отдыхают.
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15.04.2021 13:14 Ответить
Это ж не клуб по интересам.
Это - школа.
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15.04.2021 13:16 Ответить
Это как при ссср,дураков за уши тянули и их плодили.
Учиться должны те,кто хочет. Работы для дураков хватает.
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15.04.2021 13:21 Ответить
В школе учат тех, кто пришёл.
Кто не пришёл, тех не учат.
И в этом нет ничего общего с совком.
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15.04.2021 13:26 Ответить
дебилы не приходят, но мешают тем, кто пришел учиться
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15.04.2021 13:41 Ответить
а на очному що всі осознають, що то школа? не всі вчителі то осознають, а то діти.
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15.04.2021 14:18 Ответить
А шо таке "осознають"?
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15.04.2021 16:10 Ответить
украинский русский. отстальій тьі, не слушаешь прессекретаря великого политика современности
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15.04.2021 16:35 Ответить
це якщо вчитель знає, як то робити.
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15.04.2021 14:16 Ответить
Я сам викладач (КПІ), у Зумі вже рік. У нас знають. Син у 6-му класі, там теж частина вчителів зараз вправно Зумять.
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15.04.2021 20:21 Ответить
Зум-бумер. Раньше было круто дымовуху в клас закинуть или в замок всякой дрени напихать, чтобы училка дверь не открыла, а теперь... Новый времена, - новые веяния. Технологический прогресс
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15.04.2021 13:29 Ответить
будущий депутат. будет так же срывать заседания а вы думаете там сейчас лучше его?
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15.04.2021 13:33 Ответить
ну до депутата він ще натренується.
Перуанський адвокат Гектор Роблес зайнявся сексом зі своєю клієнткою під час онлайн-слухання суду, яке проходило в Zoom
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15.04.2021 14:22 Ответить
время дебилов
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15.04.2021 13:39 Ответить
Как можно сорвать он-лайн урок?
Я понимаю в офлайне, кнопки на стул, запал от хлопушки под стол, мышь в тряпку для доски ...
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15.04.2021 15:41 Ответить
Толку от этой болтовни? Я тоже с пацанами срывал уроки и не только) Потом нас так указками п**дили, что сесть на опу не могли. Родителей за уши в школу, и помимо того что давали люлей, еще потом больше грозили проблемами. А сейчас щенку даже подзатыльник нельзя дать, ну не давайте, не воспитывайте. Пусть быдло о демократии и правах заливает, а сами потом от своих же решений и страдает.
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15.04.2021 16:07 Ответить
разшарил закрытые уроки? Знания в масы..
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15.04.2021 17:42 Ответить
 
 