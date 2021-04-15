11-летний харьковский школьник регулярно срывал онлайн-уроки, на родителей составили админпротокол, - Нацполиция. ФОТО

В полицию поступила информация от педагогического коллектива одной из школ, расположенной на территории Основянского района, с просьбой провести проверку неоднократного срыва дистанционных занятий через интернет-платформу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

В ходе проверки инспекторы ювенальной превенции установили, что 11-летний мальчик предоставлял доступ к обучению другим лицам, которые не давали возможности проводить конференции.

Полицейский провел со школьником и его родителями профилактическую беседу с целью недопущения в дальнейшем нарушений дисциплины в учебном процессе. В отношении родителей парня составлен администратий протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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