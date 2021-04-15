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Новости Фото Переписки нардепов в Раде
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Нардепы ОПЗЖ обсуждают во фракционном чате, что о них пишут в телеграмм-каналах: Назревает конфликт вокруг Медведчука. ФОТО

Журналисты в ходе сегодняшнего пленарного заседания Верховной Рады сфотографировали, как нардеп ОПЗЖ изучал сообщение во внутрифракционном чате, что пишут о них в одном из анонимных телеграмм-каналов.

Об этом сообщает издание Буквы, передает Цензор.НЕТ.

"Под прицел "Букв" попал нардеп ОПЗЖ, который во фракционном чате исследует, что пишут о них в одном из анонимных телеграм-каналов. Ведро попкорна под купол для этого мистера!" - написало издание, обнародовав соответствующее фото.

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"Такие новости сегодня сбрасывают в чатик ОПЗЖ. Присоединяюсь к просьбе к Виктору Владимировичу", - прокомментировал фото парламентский фотожурналист Ян Доброносов.

На фото видно, что в чат фракции ОПЗЖ сбросили сообщение телеграм-канала "Карточный Офис": 

"Продолжаем описывать конфликт вокруг Виктора Медведчука, который назревает в ОПЗЖ.

Наш источник сообщает, что недавние обыски в силовом блоке Медведчука на Трухановом острове вызвал настоящий бунт внутри партии. От Виктора Владимировича требуют прекратить собирать вооруженных титушек и подставлять коллег.

Кроме того, по нашим данным, однопартийцы настаивают, чтобы Медведчук не блокировал комменты по поводу русской агрессии на Донбассе, а также прекратил постоянные полеты на поклон российскому царю, которые он никогда не согласовывал с остальными членами ОПЗЖ.

Партия все больше раскалывается на разные группы влияния, большинство из которых категорически недовольны поведением кума Путина.

Так, например, мы уже упоминали о конфликте Медведчука и Вадима Рабиновича. Последний продолжает отсутствовать на стратсоветах, демонстрируя Виктору Владимировичу полный игнор.

Ситуация продолжает накаляться".

Нардепы ОПЗЖ обсуждают во фракционном чате, что о них пишут в телеграмм-каналах: Назревает конфликт вокруг Медведчука 01
Нардепы ОПЗЖ обсуждают во фракционном чате, что о них пишут в телеграмм-каналах: Назревает конфликт вокруг Медведчука 02
Нардепы ОПЗЖ обсуждают во фракционном чате, что о них пишут в телеграмм-каналах: Назревает конфликт вокруг Медведчука 03
Нардепы ОПЗЖ обсуждают во фракционном чате, что о них пишут в телеграмм-каналах: Назревает конфликт вокруг Медведчука 04

Нардепы ОПЗЖ обсуждают во фракционном чате, что о них пишут в телеграмм-каналах: Назревает конфликт вокруг Медведчука 05

Нардепы ОПЗЖ обсуждают во фракционном чате, что о них пишут в телеграмм-каналах: Назревает конфликт вокруг Медведчука 06

Автор: 

ВР (29285) Медведчук Виктор (1791) Оппозиционная платформа - За жизнь (453)


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Топ комментарии
+35
ОПЗЖ - предатели Украины. Не должны быть во власти предатели, да еще во время войны. Кум Путина, Бойко, который не увидел доказательств того, что кацапы воюют в Украине, и не считает, что убитых солдат, которые покоятся на кладбищах всех украинских городов убили со своего оружия путинцы. Это может сказать только лютый враг Украины, которому место в тюрьме, а не в Раде. Почему на него до сих пор не заводят дела? Почему мертвечуки и бойки сидят в Раде? Почему нет закона об ответственности тех кто отрицает войну и оккупацию, то есть нагло врет? Что у нас за власть? На кого работает? Почему торгуют с агрессором?
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15.04.2021 13:27 Ответить
+22
Нехай почитають що про них пишуть на Цензорі. Взагалі опупєють.
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15.04.2021 13:21 Ответить
+11
Уже было давно ясно, что мертведчука сливают бойки-левочкины с целью монопольно представлять лагерь кацапско-фашистских колаборантов в Украине. Ведь после потери избирателей Крыма и Донбасса, у рыгов очень сильно поубавилось лохтората. Кстати, вы обратили внимание, что преЗЕрватив не вводит никаких санкций против бойка-левочкина за антиукраинскую деятельность? Все просто - это договорняк дерьмака-левочкина. зелень сливает мертведчука, а рыги деребанят страну с зебилами через правильные законы.
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15.04.2021 13:31 Ответить
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ОПЗЖ - предатели Украины. Не должны быть во власти предатели, да еще во время войны. Кум Путина, Бойко, который не увидел доказательств того, что кацапы воюют в Украине, и не считает, что убитых солдат, которые покоятся на кладбищах всех украинских городов убили со своего оружия путинцы. Это может сказать только лютый враг Украины, которому место в тюрьме, а не в Раде. Почему на него до сих пор не заводят дела? Почему мертвечуки и бойки сидят в Раде? Почему нет закона об ответственности тех кто отрицает войну и оккупацию, то есть нагло врет? Что у нас за власть? На кого работает? Почему торгуют с агрессором?
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15.04.2021 13:27 Ответить
У дерьмака-левочкина бизнес и договорняк. Никто рыгов не будет трогать. А мертведчук это временное.
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15.04.2021 13:34 Ответить
Конечно, разве слуги олигархов, которые их кормят, будут этих олигархов трогать? Конечно нет.
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15.04.2021 13:35 Ответить
Пока жива, не сдерживай себя!
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15.04.2021 13:36 Ответить
ОПЗЖ не предатели! Они изначально чуждое Украине образование, в котором собрались воры, проходимцы и украинофобы.
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15.04.2021 15:25 Ответить
Нехай почитають що про них пишуть на Цензорі. Взагалі опупєють.
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15.04.2021 13:21 Ответить
И Меркель с Макроном пусть почитают.
Короче, все пусть почитают.
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15.04.2021 13:23 Ответить
И саме головне, їм насрати яка думка в Цензорі
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15.04.2021 14:32 Ответить
Офис президента официально подтвердил проведение сегодня очередного заседания СНБО.
В фокусе будет Донбасс и контрабас.
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15.04.2021 13:22 Ответить
Вже у Слугах усі за НАТО, залишилось Медведчука вигнати - й ОПЗЖ усє готови!
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15.04.2021 13:22 Ответить
Пусть лучше эти ущербные почитают, что про них пишут на "Цензоре"
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15.04.2021 13:23 Ответить
Не дай Боже війна-їхні статки запалають першими
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15.04.2021 13:30 Ответить
Нардепы ОПЗЖ обсуждают во фракционном чате, что о них пишут в телеграмм-каналах: Назревает конфликт вокруг Медведчука - Цензор.НЕТ 2943
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15.04.2021 13:23 Ответить
почти сразу так же подумал
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15.04.2021 13:28 Ответить
Значит есть крот в стане зажопов. Это как с кивой ,когда сняли как он яйца чесал
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15.04.2021 14:59 Ответить
Хто вас годуеть, той вас і далі буде танцювати!
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15.04.2021 13:29 Ответить
"опазпжопи" нехай знають, що якщо свиностан вторгнеться в Україну, то їх почнуть відловлювати та нищити фізично, як посіпак агресора.
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15.04.2021 13:29 Ответить
а что можно написать о ЗАЖОПЕ, если ее возглавляет кум ***** и проффесор дрочильных наук?
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15.04.2021 13:29 Ответить
ууууу! Большой большой конфликт! Как страшно!
Нардепы ОПЗЖ обсуждают во фракционном чате, что о них пишут в телеграмм-каналах: Назревает конфликт вокруг Медведчука - Цензор.НЕТ 9213
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15.04.2021 13:30 Ответить
Нардепы ОПЗЖ обсуждают во фракционном чате, что о них пишут в телеграмм-каналах: Назревает конфликт вокруг Медведчука - Цензор.НЕТ 9547
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15.04.2021 13:32 Ответить
Геращенко явно не довольна
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15.04.2021 13:34 Ответить
Она после этого его убила
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15.04.2021 13:35 Ответить
снова пленок деркача наслушались? осторожнее, после них мамы перестают любить скорость
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15.04.2021 13:38 Ответить
А він її.
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15.04.2021 13:40 Ответить
а в літаку, який не потрапив на на цей монтаж - прибулі українські військовополонені. Яких, справді, визволили і з-за участі мертвечука (нехай навіть з-за його паскудної ролі в цій всій історії переговорних процесах стосовно заручників).
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15.04.2021 13:44 Ответить
Спільна робота по визволенню полонених. Не чув?
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15.04.2021 19:34 Ответить
-Почули зрадники що смаленим засмерділо..Це вам не при потроху нафтрпроводи ,та телеканали віджимати.
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15.04.2021 13:30 Ответить
Уже было давно ясно, что мертведчука сливают бойки-левочкины с целью монопольно представлять лагерь кацапско-фашистских колаборантов в Украине. Ведь после потери избирателей Крыма и Донбасса, у рыгов очень сильно поубавилось лохтората. Кстати, вы обратили внимание, что преЗЕрватив не вводит никаких санкций против бойка-левочкина за антиукраинскую деятельность? Все просто - это договорняк дерьмака-левочкина. зелень сливает мертведчука, а рыги деребанят страну с зебилами через правильные законы.
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15.04.2021 13:31 Ответить
Треба обрати потроха,він поверне мудачука у владу,поверне йому нафтопровід і телеканали.
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15.04.2021 13:46 Ответить
Очередной фейк. И почему интересно столько пишут о расколе в опзж? Наверное, кому-то это выгодно.
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15.04.2021 13:31 Ответить
Про Киву не думал?
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15.04.2021 13:33 Ответить
Лепят из Рабиновича патриота.
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15.04.2021 13:34 Ответить
Любители русского мира ненавидят Америку, но любят iPhone.
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15.04.2021 13:32 Ответить
Не може бути сборище ідеологічно різних (навіть сусідів по ідеологічних нішах) цілістною політичною силою. Доведеною практикою блоків "Наша Україна", "Не так", та навіть нинішнім блоком "Слуг уродів". Розпад їх - неминучий. Зажопи - не виключення.
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15.04.2021 13:39 Ответить
Вовремя предать - это не предать. Это предвидеть.
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15.04.2021 13:41 Ответить
Депутаты ОПЗж наконец то поняли что Медведчук то еще успеет может убежать, а всех остальных служителей путина народ просто нашинкует на мелкой терке ))
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15.04.2021 13:45 Ответить
опадуповци, до московії.
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15.04.2021 13:46 Ответить
Чому медведчук, той що кум недомірка ху@йла ще досі не заарештований за дії направлені на знищення українців і України?
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15.04.2021 13:50 Ответить
Сорта парашного говна между собой поссорились.
Ничего, }{уйло вас скоро помирит- кого новичком, кого полонием.
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15.04.2021 13:50 Ответить
Давайте Мертвечука посадим. ведь есть за что, Баканов организует
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15.04.2021 14:21 Ответить
Опозажопцы должны тупину писать про титушек. Но крысы всегда остаются крысами. Равно как и те, которые их приводит к власти.
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15.04.2021 14:24 Ответить
в Ж.....ОПУ опезежопов!!!!
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15.04.2021 14:37 Ответить
Мне из этой статьи понятно, что из ОПЗЖ лепят патриотов. Типа, они такие недовольные пророссийскостью Медведчука. Ага, верим...
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15.04.2021 14:39 Ответить
ОПЗЖ - пята колона путлера . ЇЇ треба прикрити як компартію.А Мертвечука , жону та всіх лідерів - в буцегарню. Шарія - також.
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15.04.2021 16:29 Ответить
просто медведчук перестал баблом путинским делиться с остальными опезежоперами.
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15.04.2021 17:10 Ответить
 
 