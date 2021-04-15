Нардепы ОПЗЖ обсуждают во фракционном чате, что о них пишут в телеграмм-каналах: Назревает конфликт вокруг Медведчука. ФОТО
Журналисты в ходе сегодняшнего пленарного заседания Верховной Рады сфотографировали, как нардеп ОПЗЖ изучал сообщение во внутрифракционном чате, что пишут о них в одном из анонимных телеграмм-каналов.
Об этом сообщает издание Буквы, передает Цензор.НЕТ.
"Под прицел "Букв" попал нардеп ОПЗЖ, который во фракционном чате исследует, что пишут о них в одном из анонимных телеграм-каналов. Ведро попкорна под купол для этого мистера!" - написало издание, обнародовав соответствующее фото.
"Такие новости сегодня сбрасывают в чатик ОПЗЖ. Присоединяюсь к просьбе к Виктору Владимировичу", - прокомментировал фото парламентский фотожурналист Ян Доброносов.
На фото видно, что в чат фракции ОПЗЖ сбросили сообщение телеграм-канала "Карточный Офис":
"Продолжаем описывать конфликт вокруг Виктора Медведчука, который назревает в ОПЗЖ.
Наш источник сообщает, что недавние обыски в силовом блоке Медведчука на Трухановом острове вызвал настоящий бунт внутри партии. От Виктора Владимировича требуют прекратить собирать вооруженных титушек и подставлять коллег.
Кроме того, по нашим данным, однопартийцы настаивают, чтобы Медведчук не блокировал комменты по поводу русской агрессии на Донбассе, а также прекратил постоянные полеты на поклон российскому царю, которые он никогда не согласовывал с остальными членами ОПЗЖ.
Партия все больше раскалывается на разные группы влияния, большинство из которых категорически недовольны поведением кума Путина.
Так, например, мы уже упоминали о конфликте Медведчука и Вадима Рабиновича. Последний продолжает отсутствовать на стратсоветах, демонстрируя Виктору Владимировичу полный игнор.
Ситуация продолжает накаляться".
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Короче, все пусть почитают.
В фокусе будет Донбасс и контрабас.
Ничего, }{уйло вас скоро помирит- кого новичком, кого полонием.