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Новости Фото ДТП
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Микроавтобус, перевозивший тела шести умерших от COVID, столкнулся с грузовиком на Николаевщине. Погиб водитель. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП на Николаевщине, в результате которого при столкновении двух автомобилей погиб водитель микроавтобуса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Сегодня, 15 апреля, около 6:05 на автодороге Н-11 "Николаев - Днепр" возле с. Михайло-Ларино произошло столкновение грузового автомобиля почты Фотон Кобальт и микроавтобуса Fiat Scudo, 31-летний водитель которого перевозил шесть тел умерших от COVID (в гробах).

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Fiat от полученных телесных повреждений скончался на месте. 46-летний водитель автомобиля Фото Кобальт, получил травмы и был госпитализирован.

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Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Событие квалифицированы по признакам ч. 2 ст. 286 УК "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорт лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего".

Микроавтобус, перевозивший тела шести умерших от COVID, столкнулся с грузовиком на Николаевщине. Погиб водитель 01
Микроавтобус, перевозивший тела шести умерших от COVID, столкнулся с грузовиком на Николаевщине. Погиб водитель 02

ДТП (7686) Николаевская область (2145) Нацполиция (16562)


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Топ комментарии
+4
Ты не в курсе, сколько их уже закопали?
Я поражаюсь вашей тупизне.
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15.04.2021 13:48 Ответить
+3
А свіжий асфальт з ковідного фонду? Іронія долі.
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15.04.2021 13:29 Ответить
+3
Таке вже чешуть ці журнашлюхи, що на голову не налазить. Оце професія! Лягаєш спати і думаєш, що його завтра сп***и так щоб покошмарити баранів, де його взяти сенсацію... А зранку встаєш і починаєш пиз***и. а у вечері знову все повторюється і зранку знову.
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15.04.2021 13:33 Ответить
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15.04.2021 13:27 Ответить
Скоріше нервував
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15.04.2021 13:31 Ответить
Бывает и такое!!!!
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15.04.2021 13:28 Ответить
до такого могло привести і скорочення дорожної смуги з 3,5-3,75 метрів до - близько 3-3,25 метрів...

та тепер знаємо, як транспортують труни з померлими від корони...
звідки, куди, для чого?
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15.04.2021 13:55 Ответить
у нас в больницах нет мест,везут в Снигирёвку
тех,кто там умер хоронят на месте,но если есть деньги,можно забрать в Николаев,и похоронить за Октябрьским на ковидном кладбище......
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15.04.2021 15:25 Ответить
Что ты БРЕШЕШЬ ! НЕТ НИКАКОГО ковидного кладбища ! Оно обычное !
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15.04.2021 16:02 Ответить
твоя мати брехала,як під лавкою лежала

на кладбище ковидный сектор,у меня уже 3 знакомых там похоронили,и всех из Снигирёвки привезли
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15.04.2021 16:18 Ответить
Сектор , а не кладбище !
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15.04.2021 16:21 Ответить
бабы - они и есть бабы... Думают одно, а говорят - другое, то что им голоса в голове на шептали !
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15.04.2021 16:22 Ответить
Так і запишемо в протоколі і в свідоцтві про смерть, помер від коронавірусу. Тут як то кажуть факти на ліцо. І завтра в статистику. +1
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15.04.2021 13:29 Ответить
Таке вже чешуть ці журнашлюхи, що на голову не налазить. Оце професія! Лягаєш спати і думаєш, що його завтра сп***и так щоб покошмарити баранів, де його взяти сенсацію... А зранку встаєш і починаєш пиз***и. а у вечері знову все повторюється і зранку знову.
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15.04.2021 13:33 Ответить
Да и на мой взгляд дорожное полотно вроде бы как заужено, может это и стало причиной аварии
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15.04.2021 14:44 Ответить
А Ви, виявляється, ще більший гівнюк, ніж це здавалося раніше.
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15.04.2021 13:37 Ответить
А мені не здавалося. Я відразу знав, що ти гімнюк ще той!
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15.04.2021 13:39 Ответить
Хоч ти і гівнюк, але міг би і утриматися від своїх антиковідних висерів у темі про загиблого.
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15.04.2021 13:56 Ответить
Дурнику ковідний дурантинний, я тобі вже не раз говорив іди лікуй голову. Вірніше ти не виліковний від природи. Вакцини від твоєї хвороби ніхто ніколи не винайде. Щоб я тут утримався від коментарів, то потрібно було не акцентувати в темі ДТП на померлих від ковіду, як тут написав в заголовку такий самий ідіот, як ти..
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15.04.2021 14:01 Ответить
мёртвые забрали в компанию ещё одного
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15.04.2021 13:29 Ответить
А свіжий асфальт з ковідного фонду? Іронія долі.
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15.04.2021 13:29 Ответить
Зате ж дорога асфальтована.
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15.04.2021 13:32 Ответить
Жуть . Вёз шесть трупов . Чертовщина ...
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15.04.2021 13:32 Ответить
Бактериологическое оружие.
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15.04.2021 13:49 Ответить
вот он апокалипсис ..главное что б в грунтовые воды вирус непопал , иначе 3,14зда
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15.04.2021 13:35 Ответить
И десяти минут не проживёт .
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15.04.2021 13:40 Ответить
Ты не в курсе, сколько их уже закопали?
Я поражаюсь вашей тупизне.
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15.04.2021 13:48 Ответить
А я поражаюсь вашій. Сьогодні зранку вийшов на базар, а там мертвие с косамі стоят!!!!
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15.04.2021 14:04 Ответить
А в АТБ то взагалі, тільки бабця років 80 по трупах ходить і в корзинку Рафаело з Рошенками складає. Жуть!
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15.04.2021 14:05 Ответить
Похоже, что как раз погибший водитель маршрутки выехал на встречку. Куда торопился? Хорошо, что его пассажиры не пострадали. Грузовик жалко.
Люди порой поражают своей беспечностью. Это не игра, восстановиться не получится.
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15.04.2021 13:58 Ответить
Прям "Пункт назначения"...
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15.04.2021 14:22 Ответить
ёпт, а как же камеры автоматической фиксации? предлагаю после каждого ДТП снимать по одной камере
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15.04.2021 14:23 Ответить
Мистика. Ковидовцы не хотели на кладбище
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15.04.2021 14:40 Ответить
водитель погиб, "пассажиры " не пострадали...
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15.04.2021 14:50 Ответить
а ЗАЧЕМ тела СОВИДых перевозились в другой город ? Статистику повысить !?
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15.04.2021 16:01 Ответить
В новостях говорили, везли куда то для кремации... Не помню куда.
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15.04.2021 18:20 Ответить
Уууууужас!
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15.04.2021 18:12 Ответить
 
 