Микроавтобус, перевозивший тела шести умерших от COVID, столкнулся с грузовиком на Николаевщине. Погиб водитель. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП на Николаевщине, в результате которого при столкновении двух автомобилей погиб водитель микроавтобуса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Сегодня, 15 апреля, около 6:05 на автодороге Н-11 "Николаев - Днепр" возле с. Михайло-Ларино произошло столкновение грузового автомобиля почты Фотон Кобальт и микроавтобуса Fiat Scudo, 31-летний водитель которого перевозил шесть тел умерших от COVID (в гробах).

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Fiat от полученных телесных повреждений скончался на месте. 46-летний водитель автомобиля Фото Кобальт, получил травмы и был госпитализирован.

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Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Событие квалифицированы по признакам ч. 2 ст. 286 УК "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорт лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего".



