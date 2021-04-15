Микроавтобус, перевозивший тела шести умерших от COVID, столкнулся с грузовиком на Николаевщине. Погиб водитель. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП на Николаевщине, в результате которого при столкновении двух автомобилей погиб водитель микроавтобуса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.
Сегодня, 15 апреля, около 6:05 на автодороге Н-11 "Николаев - Днепр" возле с. Михайло-Ларино произошло столкновение грузового автомобиля почты Фотон Кобальт и микроавтобуса Fiat Scudo, 31-летний водитель которого перевозил шесть тел умерших от COVID (в гробах).
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Fiat от полученных телесных повреждений скончался на месте. 46-летний водитель автомобиля Фото Кобальт, получил травмы и был госпитализирован.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.
Событие квалифицированы по признакам ч. 2 ст. 286 УК "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорт лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего".
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та тепер знаємо, як транспортують труни з померлими від корони...
звідки, куди, для чого?
тех,кто там умер хоронят на месте,но если есть деньги,можно забрать в Николаев,и похоронить за Октябрьским на ковидном кладбище......
на кладбище ковидный сектор,у меня уже 3 знакомых там похоронили,и всех из Снигирёвки привезли
Я поражаюсь вашей тупизне.
Люди порой поражают своей беспечностью. Это не игра, восстановиться не получится.