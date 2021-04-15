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Буковина живым коридором встретила тела погибших на Донбассе воинов Ярослава Карлийчука и Алексея Мамчия. Люди встали на колени перед героями. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 15 апреля, встретили тела погибших на Донбассе украинских воинов - Ярослава Карлийчука и Алексея Мамчия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 15 апреля, ночью в Черновицкую область привезли тела погибших в зоне ООС военнослужащих:

- Ярослава Васильевича Карлийчука, 1996 года рождения, старшего солдата, военнослужащего 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который погиб 12 апреля в районе населенного пункта Шумы Торецкого горсовета Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела позиций ВСУ наемниками РФ;

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- Алексея Юрьевича Мамчия, 1980 года рождения, старшего солдата, старшего водителя зенитно-ракетного отделения зенитно-ракетного взвода 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который погиб 13 апреля в районе населенного пункта Майорск Донецкой области от смертельных осколочных ранений, полученных в результате взрыва противопехотной мины, сброшенной с БПЛА наемников РФ.

Захоронение обоих военнослужащих состоится завтра, 16 апреля.

Сегодня утром тело Ярослава Карлийчука доставили в Глыбокскую объединенную территориальную громаду, где люди образовали живой коридор для прощания с погибшим военнослужащим. Люди на коленях встретили павшего Героя.

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Буковина живым коридором встретила тела погибших на Донбассе воинов Ярослава Карлийчука и Алексея Мамчия. Люди встали на колени перед героями 01
Буковина живым коридором встретила тела погибших на Донбассе воинов Ярослава Карлийчука и Алексея Мамчия. Люди встали на колени перед героями 02
Буковина живым коридором встретила тела погибших на Донбассе воинов Ярослава Карлийчука и Алексея Мамчия. Люди встали на колени перед героями 03
Буковина живым коридором встретила тела погибших на Донбассе воинов Ярослава Карлийчука и Алексея Мамчия. Люди встали на колени перед героями 04
Буковина живым коридором встретила тела погибших на Донбассе воинов Ярослава Карлийчука и Алексея Мамчия. Люди встали на колени перед героями 05
Буковина живым коридором встретила тела погибших на Донбассе воинов Ярослава Карлийчука и Алексея Мамчия. Люди встали на колени перед героями 06
Буковина живым коридором встретила тела погибших на Донбассе воинов Ярослава Карлийчука и Алексея Мамчия. Люди встали на колени перед героями 07
Буковина живым коридором встретила тела погибших на Донбассе воинов Ярослава Карлийчука и Алексея Мамчия. Люди встали на колени перед героями 08
Буковина живым коридором встретила тела погибших на Донбассе воинов Ярослава Карлийчука и Алексея Мамчия. Люди встали на колени перед героями 09
Буковина живым коридором встретила тела погибших на Донбассе воинов Ярослава Карлийчука и Алексея Мамчия. Люди встали на колени перед героями 10
Буковина живым коридором встретила тела погибших на Донбассе воинов Ярослава Карлийчука и Алексея Мамчия. Люди встали на колени перед героями 11
Буковина живым коридором встретила тела погибших на Донбассе воинов Ярослава Карлийчука и Алексея Мамчия. Люди встали на колени перед героями 12
Буковина живым коридором встретила тела погибших на Донбассе воинов Ярослава Карлийчука и Алексея Мамчия. Люди встали на колени перед героями 13
Буковина живым коридором встретила тела погибших на Донбассе воинов Ярослава Карлийчука и Алексея Мамчия. Люди встали на колени перед героями 14
Буковина живым коридором встретила тела погибших на Донбассе воинов Ярослава Карлийчука и Алексея Мамчия. Люди встали на колени перед героями 15
Буковина живым коридором встретила тела погибших на Донбассе воинов Ярослава Карлийчука и Алексея Мамчия. Люди встали на колени перед героями 16
Буковина живым коридором встретила тела погибших на Донбассе воинов Ярослава Карлийчука и Алексея Мамчия. Люди встали на колени перед героями 17
Буковина живым коридором встретила тела погибших на Донбассе воинов Ярослава Карлийчука и Алексея Мамчия. Люди встали на колени перед героями 18
Буковина живым коридором встретила тела погибших на Донбассе воинов Ярослава Карлийчука и Алексея Мамчия. Люди встали на колени перед героями 19
Буковина живым коридором встретила тела погибших на Донбассе воинов Ярослава Карлийчука и Алексея Мамчия. Люди встали на колени перед героями 20
Буковина живым коридором встретила тела погибших на Донбассе воинов Ярослава Карлийчука и Алексея Мамчия. Люди встали на колени перед героями 21
Буковина живым коридором встретила тела погибших на Донбассе воинов Ярослава Карлийчука и Алексея Мамчия. Люди встали на колени перед героями 22
Буковина живым коридором встретила тела погибших на Донбассе воинов Ярослава Карлийчука и Алексея Мамчия. Люди встали на колени перед героями 23
Буковина живым коридором встретила тела погибших на Донбассе воинов Ярослава Карлийчука и Алексея Мамчия. Люди встали на колени перед героями 24

Фото: acc.cv.ua

Автор: 

Буковина (901) похороны (1534) смерть (9250) военнослужащие (6183) потери (4430) Ян Осока (1501) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (206)


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