Буковина живым коридором встретила тела погибших на Донбассе воинов Ярослава Карлийчука и Алексея Мамчия. Люди встали на колени перед героями. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 15 апреля, встретили тела погибших на Донбассе украинских воинов - Ярослава Карлийчука и Алексея Мамчия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 15 апреля, ночью в Черновицкую область привезли тела погибших в зоне ООС военнослужащих:

- Ярослава Васильевича Карлийчука, 1996 года рождения, старшего солдата, военнослужащего 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который погиб 12 апреля в районе населенного пункта Шумы Торецкого горсовета Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела позиций ВСУ наемниками РФ;

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- Алексея Юрьевича Мамчия, 1980 года рождения, старшего солдата, старшего водителя зенитно-ракетного отделения зенитно-ракетного взвода 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который погиб 13 апреля в районе населенного пункта Майорск Донецкой области от смертельных осколочных ранений, полученных в результате взрыва противопехотной мины, сброшенной с БПЛА наемников РФ.

Захоронение обоих военнослужащих состоится завтра, 16 апреля.

Сегодня утром тело Ярослава Карлийчука доставили в Глыбокскую объединенную территориальную громаду, где люди образовали живой коридор для прощания с погибшим военнослужащим. Люди на коленях встретили павшего Героя.

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Фото: acc.cv.ua