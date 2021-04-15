В Черновцах задержан адвокат, получивший $6 тыс. взятки за влияние на принятие решения судьей, - Офис генпрокурора. ФОТО

Под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры разоблачен адвокат, получивший взятку за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2КК Украины)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, адвокат получил неправомерную выгоду за влияние на принятие решения судьей одного из районных судов Черновицкой области относительно избежания гражданином уголовной ответственности за преступление, совершенное в сфере незаконного оборота наркотических веществ", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что правоохранители задержали адвоката в порядке ст.208 УПК Украины при получении 6 тыс долларов США. В настоящее время он уведомлен о подозрении.

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