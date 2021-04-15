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В Черновцах задержан адвокат, получивший $6 тыс. взятки за влияние на принятие решения судьей, - Офис генпрокурора. ФОТО

Под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры разоблачен адвокат, получивший взятку за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2КК Украины)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, адвокат получил неправомерную выгоду за влияние на принятие решения судьей одного из районных судов Черновицкой области относительно избежания гражданином уголовной ответственности за преступление, совершенное в сфере незаконного оборота наркотических веществ", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что правоохранители задержали адвоката в порядке ст.208 УПК Украины при получении 6 тыс долларов США. В настоящее время он уведомлен о подозрении.

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В Черновцах задержан адвокат, получивший $6 тыс. взятки за влияние на принятие решения судьей, - Офис генпрокурора 01
В Черновцах задержан адвокат, получивший $6 тыс. взятки за влияние на принятие решения судьей, - Офис генпрокурора 02

Автор: 

адвокат (1436) Буковина (901) взятка (6185) судья (2651) Офис Генпрокурора (2498)


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а в Харькове таких адвокатов не трогают.. вообще, полное отсутствие работы ГБР и НАБУ в Харькове..
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15.04.2021 14:01 Ответить
Судьи белые и пушистые ?
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15.04.2021 14:04 Ответить
Влияние на принятие решения судьей - єто работа адвоката!
За что и получил гонорар.
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15.04.2021 14:09 Ответить
З яких це пір гонорар став важатисяч хабарем???
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15.04.2021 14:13 Ответить
1000000%!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Цырк....
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15.04.2021 14:37 Ответить
Успашный адвокат, на Camaro ездит)
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15.04.2021 14:16 Ответить
это - https://advokatura.xyz/lawyer/32430 Скорик Александр Анатольевич - Адвокат ( Черновцы ) )))
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15.04.2021 14:19 Ответить
Совсем больные?
Самый тупой адвокат пошлет на три буквы за такое "обвинение" и будет прав в самом тупом суде любого государства.
Адвокат не должностное лицо и работает сам на себя на основании действующих законов, идиоты....
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15.04.2021 14:36 Ответить
 
 