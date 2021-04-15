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"Они не заплатили взнос": на детской площадке в Житомире "повесили" должников ОСМД. ФОТОрепортаж

Во дворе дома на Покровской, 94 в Житомире появились анонимные надписи-напоминания о том, что жители дома не оплатили взносы в ОСМД с одноименным названием. "Доской объявлений" служат черные мусорные мешки, вывешенные на металлической конструкции детской площадки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом  сообщает Житомир.info.

"У нас по улице Покровской, дом 94, на детской площадке висят большие черные мешки, на таких металлических опорах. На двух черных мешках - они как виселицы - приклеены листы бумаги А4 и печатными буквами написано: "Они не заплатили взносы в ОСМД Покровское, 94". То есть, как это? Жители обращались к дежурному полиции, он сказал идти на Леси Украинки писать заявление, потому что это уголовная статья - запугивание, буллинг. И как это объяснять детям, играющим на площадке ... ", - рассказала жительница дома.

Авторство уведомлений люди приписывают председателю ОСМД "Покровское, 94". Руководитель ОСМД Александр Нановский в комментарии Житомир.info пояснил, что в целлофан завернули боксерские груши, чтобы не портились в условиях сырой погоды. А о надписях говорит: так здесь борются с должниками.

Они не заплатили взнос: на детской площадке в Житомире повесили должников ОСМД 01

"Смотрите, это боксерские груши, просто на них надеты пакеты, потому что дождь и прочее. Поэтому так поступили для их сохранения. Это вам жалуются те, кто не платят взносы, вот и все. Им колет глаза. Нормальные люди юмор понимают, я думаю. Все, кто мне звонят, говорят: "Молодец, так и надо бороться с должниками". А если они по 2-3 года не платят ... Как вы думаете? Почему другие платят, а остальные, грубо говоря, "забили" и все. Я видел эти надписи ", - отметил Александр Нановский.

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На вопрос "Кто автор уведомлений?", руководитель ОСМД отвечает: "Люди". Мол, те, кто платит взносы, возмутились теми, кто не платит.

"Люди. У них родилась такая идея. Ну как по-другому? Люди платят, тем более, видно, что в доме все делается. А есть 5 человек, которые принципиально не платят. Им не нравится мое руководство, вот и все. Я выполняю роль председателя ОСМД - делаю то, что хотят люди видеть. Их решения, принятые на общем собрании, воплощаю в жизнь. Жалуются те, кто реально не платит", - утверждает председатель ОСМД.

Они не заплатили взнос: на детской площадке в Житомире повесили должников ОСМД 02
Они не заплатили взнос: на детской площадке в Житомире повесили должников ОСМД 03
Фото: Житомир.инфо

Житомир (688) ОСМД (43)


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Топ комментарии
+14
"Они не заплатили взнос": на детской площадке в Житомире "повесили" должников ОСМД - Цензор.НЕТ 1924
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15.04.2021 14:20 Ответить
+10
Повна деградація населення і як результат президент-ідіот.
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15.04.2021 14:20 Ответить
+9
Дочка веде бухгалтерію у ОСББ. Скаржилася - "більше всього "смердять", з приводу "поборів" хронічні боржники. І вони ж, більше всього "рвуть телефони", коли їм не подобається порядок у їх власному під"їзді. Коли пропонує взять у руки документи, перевірить, чи самим слідкувать за тим порядком, "відмазуються" - "Це не наша справа!". Зате "смердежу" -більше від усіх. Казала: "Почалась епідемія. Прийняли рішення повісить у під"їздах пляшки з антисептиком. В одному з під"їздів поламали замок. Кілька разів крали антисептик. Одна квартира з під"їзду відмовилася здавать гроші на ремонт дверей.. Потім в тій сім"ї з"явився хворий... А винними господарі назвали керівництво ОСББ... ".
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15.04.2021 14:48 Ответить
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Повна деградація населення і як результат президент-ідіот.
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15.04.2021 14:20 Ответить
чому школа і навчила.
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15.04.2021 14:41 Ответить
Зебил? Оно и видно.
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15.04.2021 15:00 Ответить
В чем деградация? Очень даже креативно намекнули негодяям, как к ним относятся.
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15.04.2021 15:43 Ответить
НЕ платить долги плохо. Или ты так не думаешь?
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15.04.2021 18:25 Ответить
"Они не заплатили взнос": на детской площадке в Житомире "повесили" должников ОСМД - Цензор.НЕТ 1924
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15.04.2021 14:20 Ответить
Этот кремлевский шут только корчит из себя ученого, а на самом деле - неук. Жириновский не знает, что "майдан" - слово общеславянское (означало первично поляна, открытая местность). Например, в Польше есть печально известный город Майданек. Но откуда об этом знать не славянину и представителю не славянской мокши... Мокша умеет подбирать с обочин всякую продажную шваль!
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15.04.2021 14:36 Ответить
а татары когда то мне писали что майдан это их слово и к нам от них перешло
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15.04.2021 14:52 Ответить
так, це тюркскою мовою - рівне, вільне місце, наприклад, для зборів
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15.04.2021 15:18 Ответить
Ще досі остаточно не відомо в яку мову та з якої що запозичено. Може в тюркську з прадавної української?
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15.04.2021 15:26 Ответить
не виключено
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15.04.2021 15:41 Ответить
Шановний, з тюрської вільне місце для зборів - "площа", тому в кацапії ординці ввели цей термін. Можливо, в слав'янських країнах такий варіант теж був, тому що в тій же Польщі площі в містах і приватні садиби-ділянки землі називають plac, В Німеччині - теж. Але на українських землях майданом були поляни на лісових вирубках, де викурювали смолу. Тому, наприклад, існування в Житомирі Смолянського майдану - це, свого роду, тавтологія. Адже Смолянка, район, де він розташований, і є місцем колишнього майдану (тобто, смолокурні). Таке ж пояснення мають назви багатьох сіл в Україні і, навіть, Росії. Тому в цій дискусії більш правий пан Garry Dirty.
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15.04.2021 16:02 Ответить
..так його/жиріновського/ "предки" -ейтельбауми, з Костополя ,що на Рівненщині.."юристи" та власники фанерної фабрики до 1939 року...Таких "руських" там багато,в 1917 році вони зробили "воср"..і досі при владі...
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15.04.2021 18:45 Ответить
Хтось з його пращурів мешкав на житомирщіні, тому, мабуть, справа у вихованні. Не дарма ж його батька звали Wolfчара позорний
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15.04.2021 15:24 Ответить
..ні..це в "леніна"...Ця істота,з Рівненщини...з Костополя...
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15.04.2021 18:46 Ответить
Слава Богу , что мы живём в своём доме !
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15.04.2021 14:20 Ответить
50 процентов, председателей правлений в ОСББ больные на голову, полукриминальные элементы... учредители УК такие же.....
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15.04.2021 14:21 Ответить
Либо устали уговаривать любителей халявы
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15.04.2021 14:25 Ответить
в суд, вперед и с песнями, доедают фонд жкх, нифига не делая....
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15.04.2021 14:28 Ответить
Тю, а в Києві Євро-Реконструкція лише усім підряд листи-попередження/погрози розсилає...
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15.04.2021 14:21 Ответить
Мдя, жестковато. Но до многих любителей жить за чужой счёт может по другому и не дойти
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15.04.2021 14:24 Ответить
а если действительно нечем платить!? не за что купить еду, лекарства ....
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15.04.2021 14:33 Ответить
А доходы слишком велики для получения субсидии?
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15.04.2021 15:43 Ответить
Должны быть законные меры
И закон должен быть такой, что б они сами хотели повесится что бы его не нарушить
А это чистой воды бандитизм
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15.04.2021 14:35 Ответить
це методика школи, батьківського комітету. так у школі вибивають гроші.
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15.04.2021 15:09 Ответить
Дочка веде бухгалтерію у ОСББ. Скаржилася - "більше всього "смердять", з приводу "поборів" хронічні боржники. І вони ж, більше всього "рвуть телефони", коли їм не подобається порядок у їх власному під"їзді. Коли пропонує взять у руки документи, перевірить, чи самим слідкувать за тим порядком, "відмазуються" - "Це не наша справа!". Зате "смердежу" -більше від усіх. Казала: "Почалась епідемія. Прийняли рішення повісить у під"їздах пляшки з антисептиком. В одному з під"їздів поламали замок. Кілька разів крали антисептик. Одна квартира з під"їзду відмовилася здавать гроші на ремонт дверей.. Потім в тій сім"ї з"явився хворий... А винними господарі назвали керівництво ОСББ... ".
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15.04.2021 14:48 Ответить
100% Вас розумію
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15.04.2021 15:34 Ответить
Яр , а тебе дочка не рассказывала сколько мертвых душ в штате ? работникам платят за выход - и все , зарплаты только налом , как городские ( от мерии ) гранды тратят ? как элнергоресурсы продают арендаторам ?
в белых и пушистых не поверю , в доме в котором живу , я ярый противник осбб , и людям поясняю че к чему
для примера , пропал свет , на стояке есть , а в квартире нет , вроде рядовая ситуация , но нет, управляющая компания ( в Днепре есть такое название ) отморозилась моментально , все за свой счет или детек вызывайте , при этом электрик в штате есть , знакомый сидел вечер-ночь-утро без света , с тех пор не платит управляющей ни копейки , и разве он не прав ?
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15.04.2021 20:28 Ответить
Ти живеш в одному домі з моїми дітьми? І тобі відомо, як там організовіана робота, відома "юридична складова"? А саме я її трохи контролюю... Ти ще "розсмердися", що я з дочкою - "у долі"... Не суди по собі - порядних людей набагато більше, ніж ти думаєш...
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15.04.2021 20:34 Ответить
Та на такой "народ" Куйлу и нападать не нужно, воевать с ними - сами в плен пойдут... сумно
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15.04.2021 14:32 Ответить
надеюсь что детей не вешали - усыпили гуманно.......
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15.04.2021 14:33 Ответить
И что? Заплатили бегом взносы? Дебилы! Обращайся в суд и добивайся уплаты в принудительном порядке... если уж хочешь жить по европейски - веди себя соответственно
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15.04.2021 14:49 Ответить
если уж хочешь жить по европейски - веди себя соответственн -- так для того, щоб жити по європєйскі, потрібні закони, судді та поліціянт з нагайкою!
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15.04.2021 15:05 Ответить
Если хочешь жить по европейски - плати вовремя и тогда не будет таких "груш"
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15.04.2021 17:15 Ответить
Те, кто не оплатил до 15-го, будем вырубать после 1-го. А то все вешаем, вешаем!
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15.04.2021 14:51 Ответить
Навіщо на дитячому майданчику боксерські груші .. ?? Що за дітей там вигулюють батьки .?
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15.04.2021 15:19 Ответить
Молодцы, креативненько.
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15.04.2021 15:40 Ответить
На кой платить сцаному осбб, если глава бюджет своему мужу сливает? Это в моем случае в данным момент. Доказать невозможно. Отстранить отстранили, а суд все равно не признал, назначил обратно с компенсацией прогулов. За наш счет. Плати не плати, толку нету, если фактических приватизаторов и собственником минимум и на собрания не ходят, не говоря о том, что бы явиться в суд и выразить мнение.
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15.04.2021 15:49 Ответить
Ты наверняка из хронических неплательщиков. У нас в ОСББ тоже таких с пяток есть. Платить не платят, зато воняют больше всех - типа в правлении все воры. На вопросы кто, у кого, сколько, каким образом украл и куда спрятал - сразу засовывают язык в опу, т.к. скачать нечего!
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15.04.2021 17:20 Ответить
*сказать
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15.04.2021 17:21 Ответить
Я претендент на главу осбб, потому что больше всех воняю по поводу тех, кто как страусы голову в жопе держит. Лампочки поменяй, свет сделай, с лифтом разберись, двери смажь, труби отремонтируй, и каждый месяц за каждую мелочь давай отчет. Да, по поводу пофигизма ты прав, у всех язык в жопе. Вот и как соберешь 60% а? Неблагодарная робота.
Я платил и плачу всегда, исправно. А потом что? Глава покупает окна в подвал, двери в подвал, и козырьки на крышу у своих людей, которые предоставили все материалы низкой себе стоимости, а в накладной цена завышена в 12раз! В довесок, от установленных окон поднялась вонь из подвала, а в подвал попасть никто не может, так как ключ у бывшей главы.
Заключила контракт с киевстаром на установку вышки на крыше, люди против, а киеву уже пофигу, мол документ составлен. А по всем судовым решениям, судья всегда поддерживает бывшую главу осбб. Ей уже и шины резали, и двери поджигали. А суд постановил выплатить ей 100к грн и все, и она восстановлена в должности. Выполнять свои рабочие обязанности будет, после полного погашения зарплатной задолженности. То есть, у нас уже год, все платят осбб, но никто ничего больше не делает, не моет подъезды, не делают свет, не убирают двор. Все просто уже больше года платят ей заплату как кредит. Пока закрыли 80тис. Набежало еще столько же, а она все так же не выполняет свои обязанности.
Вот и поясни мне теперь, как с такими тварями быть? их только повесить можно.
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15.04.2021 17:38 Ответить
Если все так, как описано, тогда конечно вшею такого главу! Благо у нас все диаметрально противоположно, председателя поддерживает абсолютное большинство и он реально много делает для дома!
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15.04.2021 17:43 Ответить
У вас люди не равнодушные. А нас пофигизм коллективный. Законно убрать такого главу можно только, если 60% собственников и приватизаторов, выразят недоверие. Такой документ был создан, а в суде его назвали шляпой не соответствующей действительности.
Что самое обидное, судья даже не разбирается особо, что говорит о его заинтересованности в деле. Апеляция ничего толком не дает. А почти 100% юристов с опытом, не берутся за дела по пересчету. Только за нал. По сему, не можем выгнать эту главу уже больше года. Те кто не платили, получили заявление от ее в суд, суд обязал погасить долг. У меня вообще от этой ситуации, дар речи отнимает.
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15.04.2021 17:54 Ответить
Мда, печалька...
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15.04.2021 17:55 Ответить
Так и живем. При зе, никакой радости. С его появлением появился и карантин. А сам куда не поедет, оставляет за собой какой то негатив. Не хотелось бы терять голову, но постоянные оказии, уже так часто случаются, что закрыть глаза не выходит.
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15.04.2021 18:10 Ответить
А причем здесь Зе? Он, что-ли, не дает вам переизбрать председателя У нас жизнь течет своим чередом независимо от того, кто там наверху - что чивокуня, что Петя, что Зеля!
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15.04.2021 20:12 Ответить
Я проходив повз ці об'єкти, якщо чесно моторошно, на тіла схожі. Через сто метрів знаходиться відділок поліції, через сорок метрів кіберполіція, як думаєте співпадіння.
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15.04.2021 16:42 Ответить
Извините, а что такое ОСМД и для чего оно надо ?
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15.04.2021 16:55 Ответить
а морду набить оссбшнице
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15.04.2021 17:01 Ответить
а заплатить долги по квартплате, лет так за 5? Хотя некоторые и по 25 не платят, считают себя самыми умными
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15.04.2021 17:32 Ответить
 
 