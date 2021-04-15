"Они не заплатили взнос": на детской площадке в Житомире "повесили" должников ОСМД. ФОТОрепортаж

Во дворе дома на Покровской, 94 в Житомире появились анонимные надписи-напоминания о том, что жители дома не оплатили взносы в ОСМД с одноименным названием. "Доской объявлений" служат черные мусорные мешки, вывешенные на металлической конструкции детской площадки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Житомир.info.

"У нас по улице Покровской, дом 94, на детской площадке висят большие черные мешки, на таких металлических опорах. На двух черных мешках - они как виселицы - приклеены листы бумаги А4 и печатными буквами написано: "Они не заплатили взносы в ОСМД Покровское, 94". То есть, как это? Жители обращались к дежурному полиции, он сказал идти на Леси Украинки писать заявление, потому что это уголовная статья - запугивание, буллинг. И как это объяснять детям, играющим на площадке ... ", - рассказала жительница дома.

Авторство уведомлений люди приписывают председателю ОСМД "Покровское, 94". Руководитель ОСМД Александр Нановский в комментарии Житомир.info пояснил, что в целлофан завернули боксерские груши, чтобы не портились в условиях сырой погоды. А о надписях говорит: так здесь борются с должниками.

"Смотрите, это боксерские груши, просто на них надеты пакеты, потому что дождь и прочее. Поэтому так поступили для их сохранения. Это вам жалуются те, кто не платят взносы, вот и все. Им колет глаза. Нормальные люди юмор понимают, я думаю. Все, кто мне звонят, говорят: "Молодец, так и надо бороться с должниками". А если они по 2-3 года не платят ... Как вы думаете? Почему другие платят, а остальные, грубо говоря, "забили" и все. Я видел эти надписи ", - отметил Александр Нановский.

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На вопрос "Кто автор уведомлений?", руководитель ОСМД отвечает: "Люди". Мол, те, кто платит взносы, возмутились теми, кто не платит.

"Люди. У них родилась такая идея. Ну как по-другому? Люди платят, тем более, видно, что в доме все делается. А есть 5 человек, которые принципиально не платят. Им не нравится мое руководство, вот и все. Я выполняю роль председателя ОСМД - делаю то, что хотят люди видеть. Их решения, принятые на общем собрании, воплощаю в жизнь. Жалуются те, кто реально не платит", - утверждает председатель ОСМД.





Фото: Житомир.инфо