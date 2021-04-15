"Они не заплатили взнос": на детской площадке в Житомире "повесили" должников ОСМД. ФОТОрепортаж
Во дворе дома на Покровской, 94 в Житомире появились анонимные надписи-напоминания о том, что жители дома не оплатили взносы в ОСМД с одноименным названием. "Доской объявлений" служат черные мусорные мешки, вывешенные на металлической конструкции детской площадки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Житомир.info.
"У нас по улице Покровской, дом 94, на детской площадке висят большие черные мешки, на таких металлических опорах. На двух черных мешках - они как виселицы - приклеены листы бумаги А4 и печатными буквами написано: "Они не заплатили взносы в ОСМД Покровское, 94". То есть, как это? Жители обращались к дежурному полиции, он сказал идти на Леси Украинки писать заявление, потому что это уголовная статья - запугивание, буллинг. И как это объяснять детям, играющим на площадке ... ", - рассказала жительница дома.
Авторство уведомлений люди приписывают председателю ОСМД "Покровское, 94". Руководитель ОСМД Александр Нановский в комментарии Житомир.info пояснил, что в целлофан завернули боксерские груши, чтобы не портились в условиях сырой погоды. А о надписях говорит: так здесь борются с должниками.
"Смотрите, это боксерские груши, просто на них надеты пакеты, потому что дождь и прочее. Поэтому так поступили для их сохранения. Это вам жалуются те, кто не платят взносы, вот и все. Им колет глаза. Нормальные люди юмор понимают, я думаю. Все, кто мне звонят, говорят: "Молодец, так и надо бороться с должниками". А если они по 2-3 года не платят ... Как вы думаете? Почему другие платят, а остальные, грубо говоря, "забили" и все. Я видел эти надписи ", - отметил Александр Нановский.
На вопрос "Кто автор уведомлений?", руководитель ОСМД отвечает: "Люди". Мол, те, кто платит взносы, возмутились теми, кто не платит.
"Люди. У них родилась такая идея. Ну как по-другому? Люди платят, тем более, видно, что в доме все делается. А есть 5 человек, которые принципиально не платят. Им не нравится мое руководство, вот и все. Я выполняю роль председателя ОСМД - делаю то, что хотят люди видеть. Их решения, принятые на общем собрании, воплощаю в жизнь. Жалуются те, кто реально не платит", - утверждает председатель ОСМД.
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чара позорний
И закон должен быть такой, что б они сами хотели повесится что бы его не нарушить
А это чистой воды бандитизм
в белых и пушистых не поверю , в доме в котором живу , я ярый противник осбб , и людям поясняю че к чему
для примера , пропал свет , на стояке есть , а в квартире нет , вроде рядовая ситуация , но нет, управляющая компания ( в Днепре есть такое название ) отморозилась моментально , все за свой счет или детек вызывайте , при этом электрик в штате есть , знакомый сидел вечер-ночь-утро без света , с тех пор не платит управляющей ни копейки , и разве он не прав ?
Я платил и плачу всегда, исправно. А потом что? Глава покупает окна в подвал, двери в подвал, и козырьки на крышу у своих людей, которые предоставили все материалы низкой себе стоимости, а в накладной цена завышена в 12раз! В довесок, от установленных окон поднялась вонь из подвала, а в подвал попасть никто не может, так как ключ у бывшей главы.
Заключила контракт с киевстаром на установку вышки на крыше, люди против, а киеву уже пофигу, мол документ составлен. А по всем судовым решениям, судья всегда поддерживает бывшую главу осбб. Ей уже и шины резали, и двери поджигали. А суд постановил выплатить ей 100к грн и все, и она восстановлена в должности. Выполнять свои рабочие обязанности будет, после полного погашения зарплатной задолженности. То есть, у нас уже год, все платят осбб, но никто ничего больше не делает, не моет подъезды, не делают свет, не убирают двор. Все просто уже больше года платят ей заплату как кредит. Пока закрыли 80тис. Набежало еще столько же, а она все так же не выполняет свои обязанности.
Вот и поясни мне теперь, как с такими тварями быть? их только повесить можно.
Что самое обидное, судья даже не разбирается особо, что говорит о его заинтересованности в деле. Апеляция ничего толком не дает. А почти 100% юристов с опытом, не берутся за дела по пересчету. Только за нал. По сему, не можем выгнать эту главу уже больше года. Те кто не платили, получили заявление от ее в суд, суд обязал погасить долг. У меня вообще от этой ситуации, дар речи отнимает.