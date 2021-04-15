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Арсенал оружия и боеприпасов обнаружен в одном из гаражных кооперативов Харькова, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Харькове полицейские выявили арсенал оружия и боеприпасов в одном из гаражных кооперативов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Во время обыска в гаражном кооперативе в Харькове полицейские обнаружили и изъяли 2 гранатомета РПГ-26, 3 пулемета ПКМ, ручной пулемет РПК и ствол к нему, 2 пистолета "Люгера", 3 пистолета WALTHER, пистолет "Глок-19" с глушителем, пистолет "СР-10SI", автомат AGR-47.

Арсенал оружия и боеприпасов обнаружен в одном из гаражных кооперативов Харькова, - Нацполиция 01

Ко всему оружию обнаружены магазины к ним, снаряженные патронами. Кроме того, полицейские изъяли 7 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами, 32 гранаты ВОГ, противопехотную мину, 3 тактических ножа, 2 устройства ночного видения и почти 1,5 тысячи патронов различных калибров.

Арсенал оружия и боеприпасов обнаружен в одном из гаражных кооперативов Харькова, - Нацполиция 02

Изъятый ​​арсенал направлен на экспертное исследование. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении 54-летнему харьковчанину о подозрении в совершении данного уголовного преступления. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Арсенал оружия и боеприпасов обнаружен в одном из гаражных кооперативов Харькова, - Нацполиция 03

В настоящее время продолжаются обыски. Цель и место приобретения оружия и боеприпасов выясняют следователи.

Автор: 

оружие (10266) Нацполиция (16562) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Харьков (7580)


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Топ комментарии
+11
Рыбак скорее всего
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15.04.2021 17:26 Ответить
+6
Та не, если леску найдут тогда да, еще за это срок добавят, сейчас запрет на ловлю.
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15.04.2021 17:27 Ответить
+5
Хозяин дачного садового участка ходит вокруг клумбы с цветами и поливает ее из лейки машинным маслом.
- Цветы погубишь, - предостерегает сосед.
- Ничего, зато пулемет не заржавеет.
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15.04.2021 17:30 Ответить
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Может охотник?
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15.04.2021 17:24 Ответить
Рыбак скорее всего
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15.04.2021 17:26 Ответить
Та не, если леску найдут тогда да, еще за это срок добавят, сейчас запрет на ловлю.
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15.04.2021 17:27 Ответить
грибник
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15.04.2021 17:29 Ответить
Таки да, ведь корзину с маслятами нашли.
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15.04.2021 17:37 Ответить
грибнік
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15.04.2021 19:01 Ответить
Блин, надо в гараж сходить замок сменить!
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15.04.2021 17:25 Ответить
Тяжело в деревне без нагана.
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15.04.2021 17:27 Ответить
це партизаны, поди, тайник замутили, решили самостоятельно громить агрессора
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15.04.2021 17:28 Ответить
Вопрос только, чьи партизаны будете?
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15.04.2021 17:38 Ответить
Чего смылось?😂🌷×××
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15.04.2021 18:15 Ответить
Хозяин дачного садового участка ходит вокруг клумбы с цветами и поливает ее из лейки машинным маслом.
- Цветы погубишь, - предостерегает сосед.
- Ничего, зато пулемет не заржавеет.
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15.04.2021 17:30 Ответить
продам гараж в Боярке с велосипедом Орленок в хорошем состоянии
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15.04.2021 17:44 Ответить
То что СБУ периодически находят то там то сям арсеналы оружия напоминает мне художественный фильм комедию "Старики разбойники". Там тоже такая идея была чтоб поднять свой авторитет сначала сами крадут, потом сами якобы украденное находят, а преступника не находят.
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15.04.2021 17:53 Ответить
хнрщик херов... кацапы снабдили... ждал часа икс.
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15.04.2021 17:59 Ответить
Топаз прибарахлился с оплотом?
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15.04.2021 18:13 Ответить
Непоганий арсенал - не лох це точно, Глоки з глушниками у лохів не буває...
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15.04.2021 18:15 Ответить
похоже на довольно редекий вариант Глока-19 - затворная рама с заводским никель-боровым покрытием но ствол с резьбой не родной - у родного защитный фланец на конце ствола был тоже из светлой нержавейки - скорее всего ККМ
а глушитель ААС туда не к месту - обычно ставят с прямоугольным профилем Osprey
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15.04.2021 19:40 Ответить
готовятся кацапов поддерживать, скоты
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15.04.2021 18:19 Ответить
Вот так купишь Глок с рук а окажется что продавца уже мусора пасут или сами ловят на живца.
Прикольно что в пакетике рядом с заряжателем магазина лежат самодельные патроны 9мм Люгер с пулями Blue Bullets которые часто используют спорсмены.
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15.04.2021 19:00 Ответить
И что характерно, всё это автолюбитель нашел в лесопосадке и страстно желал сдать в милицию при первой возможности. Злые недоброжелатели навели порчу на святого..... Свободу борцу за чистоту окрестных лесопосадок !
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15.04.2021 19:07 Ответить
Чистенько спаковано....Не окопна зброя.
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15.04.2021 21:41 Ответить
вот это всйо - 263 кку а вот можно такое за пачку LR22?
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16.04.2021 13:17 Ответить
РЮГЕР, ****, РЮГЕР!!!
Не люгер!!!111
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17.04.2021 14:58 Ответить
 
 