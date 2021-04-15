Арсенал оружия и боеприпасов обнаружен в одном из гаражных кооперативов Харькова, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
В Харькове полицейские выявили арсенал оружия и боеприпасов в одном из гаражных кооперативов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Во время обыска в гаражном кооперативе в Харькове полицейские обнаружили и изъяли 2 гранатомета РПГ-26, 3 пулемета ПКМ, ручной пулемет РПК и ствол к нему, 2 пистолета "Люгера", 3 пистолета WALTHER, пистолет "Глок-19" с глушителем, пистолет "СР-10SI", автомат AGR-47.
Ко всему оружию обнаружены магазины к ним, снаряженные патронами. Кроме того, полицейские изъяли 7 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами, 32 гранаты ВОГ, противопехотную мину, 3 тактических ножа, 2 устройства ночного видения и почти 1,5 тысячи патронов различных калибров.
Изъятый арсенал направлен на экспертное исследование. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении 54-летнему харьковчанину о подозрении в совершении данного уголовного преступления. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
В настоящее время продолжаются обыски. Цель и место приобретения оружия и боеприпасов выясняют следователи.
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- Цветы погубишь, - предостерегает сосед.
- Ничего, зато пулемет не заржавеет.
а глушитель ААС туда не к месту - обычно ставят с прямоугольным профилем Osprey
Прикольно что в пакетике рядом с заряжателем магазина лежат самодельные патроны 9мм Люгер с пулями Blue Bullets которые часто используют спорсмены.
Не люгер!!!111