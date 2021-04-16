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С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием простились в Черновцах. ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 апреля, в Черновцах состоялась церемония прощания с Алексеем Юрьевичем Мамчием, 1980 года рождения, старшим солдатом, старшим водителем зенитно-ракетного отделения зенитно-ракетного взвода 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который погиб 13 апреля в районе населенного пункта Майорское Донецкой области от смертельных осколочных ранений, полученных в результате взрыва противопехотной мины, сброшенной с беспилотного летательного аппарата наемников РФ.

Об этом говорится в материале местного издания "Молодой буковинец", сообщает Цензор.НЕТ.

Ранее с Алексеем Мамчием и Ярославом Карлийчуком попрощались в 10-й ОГШБр в Донецкой области.

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Алексей Мамчий родился 27.06.1980 года. Его младший родной брат Станислав Мамчий погиб в июле 2016 года в районе города Авдеевка. У него остались родители, брат, жена и дочь.

С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием простились в Черновцах 01
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием простились в Черновцах 02
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием простились в Черновцах 03
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием простились в Черновцах 04
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием простились в Черновцах 05
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием простились в Черновцах 06
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием простились в Черновцах 07
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием простились в Черновцах 08
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием простились в Черновцах 09
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием простились в Черновцах 10
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием простились в Черновцах 11
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием простились в Черновцах 12
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием простились в Черновцах 13
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием простились в Черновцах 14
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием простились в Черновцах 15
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием простились в Черновцах 16
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием простились в Черновцах 17
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием простились в Черновцах 18
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием простились в Черновцах 19
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием простились в Черновцах 20
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием простились в Черновцах 21
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием простились в Черновцах 22
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием простились в Черновцах 23
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием простились в Черновцах 24
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием простились в Черновцах 25
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием простились в Черновцах 26
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием простились в Черновцах 27
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием простились в Черновцах 28
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием простились в Черновцах 29
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием простились в Черновцах 30
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием простились в Черновцах 31
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием простились в Черновцах 32
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием простились в Черновцах 33
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием простились в Черновцах 34
С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием простились в Черновцах 35

Фото: molbuk.uaacc.cv.ua

Автор: 

похороны (1534) Черновцы (677) военнослужащие (6184) Ян Осока (1501) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (206)


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