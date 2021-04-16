С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Алексеем Мамчием простились в Черновцах. ФОТОрепортаж
Сегодня, 16 апреля, в Черновцах состоялась церемония прощания с Алексеем Юрьевичем Мамчием, 1980 года рождения, старшим солдатом, старшим водителем зенитно-ракетного отделения зенитно-ракетного взвода 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который погиб 13 апреля в районе населенного пункта Майорское Донецкой области от смертельных осколочных ранений, полученных в результате взрыва противопехотной мины, сброшенной с беспилотного летательного аппарата наемников РФ.
Об этом говорится в материале местного издания "Молодой буковинец", сообщает Цензор.НЕТ.
Ранее с Алексеем Мамчием и Ярославом Карлийчуком попрощались в 10-й ОГШБр в Донецкой области.
Алексей Мамчий родился 27.06.1980 года. Его младший родной брат Станислав Мамчий погиб в июле 2016 года в районе города Авдеевка. У него остались родители, брат, жена и дочь.
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