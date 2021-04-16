Правоохранители задержали во Львове пенсионера, который убил и расчленил женщину, а останки выбросил в парке. ВИДЕО+ФОТО

Правоохранители разоблачили злоумышленника, подозреваемого в убийстве львовянки, расчлененное тело которой было обнаружено в парке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции во Львовской области.

Как установили полицейские, задержанный, 67-летний львовянин, во время конфликта избил свою гостью, причинив телесные повреждения, от которых она скончалась. После этого он расчленил тело и частями вынес фрагменты в сумке, оставив их на территории парка.

В полиции напомнили, что 13 апреля около 16:40 на оперативную линию "102" поступило сообщение о том, что на территории парка "Снопкивский" по улице Липовая Аллея во Львове были обнаружены фрагменты тела человека.

На месте происшествия правоохранители обнаружили фрагменты человеческого тела, которое было расчленено, а также сумку, в которой их принесли в парк.

По факту следователи Львовского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

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Фото: сайт полиции