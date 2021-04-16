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Новости Фото Будни полиции
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Правоохранители задержали во Львове пенсионера, который убил и расчленил женщину, а останки выбросил в парке. ВИДЕО+ФОТО

Правоохранители разоблачили злоумышленника, подозреваемого в убийстве львовянки, расчлененное тело которой было обнаружено в парке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции во Львовской области.

Как установили полицейские, задержанный, 67-летний львовянин, во время конфликта избил свою гостью, причинив телесные повреждения, от которых она скончалась. После этого он расчленил тело и частями вынес фрагменты в сумке, оставив их на территории парка.

В полиции напомнили, что 13 апреля около 16:40 на оперативную линию "102" поступило сообщение о том, что на территории парка "Снопкивский" по улице Липовая Аллея во Львове были обнаружены фрагменты тела человека.

На месте происшествия правоохранители обнаружили фрагменты человеческого тела, которое было расчленено, а также сумку, в которой их принесли в парк.

По факту следователи Львовского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

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Правоохранители задержали во Львове пенсионера, который убил и расчленил женщину, а останки выбросил в парке 01
Правоохранители задержали во Львове пенсионера, который убил и расчленил женщину, а останки выбросил в парке 02
Правоохранители задержали во Львове пенсионера, который убил и расчленил женщину, а останки выбросил в парке 03
Фото: сайт полиции

Львов (4599) Нацполиция (16562) убийство (6509)


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Топ комментарии
+4
ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. - от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Давно пора пожизненное давать за такое, хотя как по мне, на таких мораторий на смертную казнь не должен действовать.
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16.04.2021 13:52 Ответить
+3
из питерских,походу..
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16.04.2021 13:34 Ответить
+3
Сразу в троих?
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16.04.2021 13:48 Ответить
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хорошо что не сьел
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16.04.2021 13:34 Ответить
съел бы но газ и электричество были отключены за не уплату
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16.04.2021 13:48 Ответить
из питерских,походу..
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16.04.2021 13:34 Ответить
Да ну к бесам, не надо нам Рачленинграда.
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16.04.2021 13:49 Ответить
топить нема де...
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16.04.2021 20:46 Ответить
лютый дед
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16.04.2021 13:35 Ответить
Но глупый. Закопал бы останки - хрен бы кто хватился, и жил бы он на воле ещё "долго и счастливо".
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16.04.2021 13:48 Ответить
Читала комменты (см. выше) - смеялась. В очередной раз влюбилась в наш славный народ. Деда - к стенке.
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16.04.2021 13:45 Ответить
Сразу в троих?
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16.04.2021 13:48 Ответить
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16.04.2021 13:58 Ответить
не смейся над горем а то подкараулю и съем!
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16.04.2021 13:51 Ответить
ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. - от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Давно пора пожизненное давать за такое, хотя как по мне, на таких мораторий на смертную казнь не должен действовать.
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16.04.2021 13:52 Ответить
тарифний геноцид...
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16.04.2021 14:01 Ответить
донимала песнями... особенно катюшей...
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16.04.2021 14:45 Ответить
 
 