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Ночью в центре Николаева в спину расстреляли мужчину: он был связан с криминалитетом, киллер скрылся. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Николаеве во дворе дома у подъезда неизвестный расстрелял мужчину, который погиб на месте. Убитый фигурировал в уголовном деле о наркосети. Винимание! Материал содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18-летнего возрастра

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Николаевской области. 

Так, 15 апреля в 23:45 в полицию поступило сообщение о том, что в Николаеве во дворе дома по улице Декабристов неизвестный стрелял в мужчину и скрылся на автомобиле.

"Предварительно установлено, что 38-летнему мужчине было нанесено несколько огнестрельных ранений в спину, от которых он погиб на месте", - сказано в сообщении.

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Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и принимаются меры по розыску и задержанию причастных к совершению преступления лиц.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство".

Ночью в центре Николаева в спину расстреляли мужчину: он был связан с криминалитетом, киллер скрылся 01

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Ночью в центре Николаева в спину расстреляли мужчину: он был связан с криминалитетом, киллер скрылся 02

Вместе с тем, по информации "Преступности.НЕТ", мужчина ночью заехал на BMW во двор дома Декабристов, 69, где и проживает. Он направился в подъезд и во время этого ему начали стрелять в спину. Пострадавший скончался на месте.На выстрелы выбежали жильцы дома и жена пострадавшего и вызвали полицию и "скорую".На теле мужчины эксперт увидел несколько огнестрельных ранений, рядом были пистолетные гильзы калибром 9 миллиметров.

Также издание сообщает, что убитый - это Шацкий Тимур Каримович. Он был зарегистрирован как физлицо-предприниматель. Имел три судимости. Летом 2020 года он был задержан полицией за торговлю амфетамином в составе ОПГ. Полтора месяца назад он вышел из-под стражи в Николаевском следственном изоляторе.

Ночью в центре Николаева в спину расстреляли мужчину: он был связан с криминалитетом, киллер скрылся 03

Его крестным отцом был неоднократно судимый "авторитетный" бизнесмен Виктор Чередник, известный в определенных кругах как "Тазик".

В 2007 году Шацкий входил в группировку "Макара". В последнее время был связан с "положенцем" Игорем Науменко, известным как "Наум".

Ночью в центре Николаева в спину расстреляли мужчину: он был связан с криминалитетом, киллер скрылся 04
Фото: сайт полиции, Новости.N

Также сообщается, что в 2007 году Шацкий также был участником разборки между представителями чеченской диаспоры и криминальной группировки в бильярдной по улице Космонавтов в Николаеве. Во время этого конфликта из карабина "Сайга" был застрелен гражданин РФ, уроженец Чечни Мансур Д.

криминалитет (607) Николаев (2161) убийство (6509)


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Топ комментарии
+19
Головне шо люди не постраждали.
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16.04.2021 14:41 Ответить
+9
Да пох.
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16.04.2021 14:39 Ответить
+9
Награда нашла героя!
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16.04.2021 14:41 Ответить
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90ті 2.0 .....
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16.04.2021 14:39 Ответить
Да пох.
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16.04.2021 14:39 Ответить
Награда нашла героя!
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16.04.2021 14:41 Ответить
Палермо, ****.
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16.04.2021 14:41 Ответить
Головне шо люди не постраждали.
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16.04.2021 14:41 Ответить
Выбора без последствий не бывает...
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16.04.2021 14:43 Ответить
Полный разгул преступности,а авакяновские полицаи ездят и штрафуют малый бизнес за маски.
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16.04.2021 14:43 Ответить
Вы забыли про бабушек с семечками. Нехорошо.
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16.04.2021 15:08 Ответить
та і х.р з ним. Одним баригою менше.
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16.04.2021 14:46 Ответить
согласен! чем больше етот непотреб перестреляет друг-друга-тем чище станет Украинская земля
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16.04.2021 16:21 Ответить
Его погубили наркотики
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16.04.2021 14:46 Ответить
Летом 2020 года он был задержан полицией за торговлю амфетамином в составе ОПГ. Полтора месяца назад он вышел из-под стражи. Не долго чалился за торговлю наркотой. Теперь кабздон ему там песенку споёт.
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16.04.2021 14:47 Ответить
Город Николаев, фарфоровый завод. Ох, с вами, братишки, с вами пропадешь,С вами, хулиганами, на каторгу пойдешь.
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16.04.2021 14:49 Ответить
Нічого співчувати. Одні бандоси мочконули другого бандоса. Той кого і ті хто займались однією справою. Продавали отруту...
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16.04.2021 14:55 Ответить
похоже передел сфер влияния
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16.04.2021 16:22 Ответить
ну и хрен с ним, туда ему и дорога, раз был связан с криминалом, хотелось бы что бы весь криминалитет, в Украине, перестреляли, да побыстрее! надеюсь, что отстрелом занялось исключительно государство - тайно! иначе эту гидру не победить!
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16.04.2021 15:01 Ответить
хорошо, если бы ето было так.
но судя из статьи похоже что его мочканули чеченцы кадыровцы из мести
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16.04.2021 16:24 Ответить
Побольше бы таких новостей...
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16.04.2021 16:08 Ответить
Наркотики сокращают жизнь
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16.04.2021 16:21 Ответить
 
 