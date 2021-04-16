Ночью в центре Николаева в спину расстреляли мужчину: он был связан с криминалитетом, киллер скрылся. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Николаеве во дворе дома у подъезда неизвестный расстрелял мужчину, который погиб на месте. Убитый фигурировал в уголовном деле о наркосети. Винимание! Материал содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18-летнего возрастра

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Так, 15 апреля в 23:45 в полицию поступило сообщение о том, что в Николаеве во дворе дома по улице Декабристов неизвестный стрелял в мужчину и скрылся на автомобиле.

"Предварительно установлено, что 38-летнему мужчине было нанесено несколько огнестрельных ранений в спину, от которых он погиб на месте", - сказано в сообщении.

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Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и принимаются меры по розыску и задержанию причастных к совершению преступления лиц.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство".

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Вместе с тем, по информации "Преступности.НЕТ", мужчина ночью заехал на BMW во двор дома Декабристов, 69, где и проживает. Он направился в подъезд и во время этого ему начали стрелять в спину. Пострадавший скончался на месте.На выстрелы выбежали жильцы дома и жена пострадавшего и вызвали полицию и "скорую".На теле мужчины эксперт увидел несколько огнестрельных ранений, рядом были пистолетные гильзы калибром 9 миллиметров.

Также издание сообщает, что убитый - это Шацкий Тимур Каримович. Он был зарегистрирован как физлицо-предприниматель. Имел три судимости. Летом 2020 года он был задержан полицией за торговлю амфетамином в составе ОПГ. Полтора месяца назад он вышел из-под стражи в Николаевском следственном изоляторе.

Его крестным отцом был неоднократно судимый "авторитетный" бизнесмен Виктор Чередник, известный в определенных кругах как "Тазик".

В 2007 году Шацкий входил в группировку "Макара". В последнее время был связан с "положенцем" Игорем Науменко, известным как "Наум".



Фото: сайт полиции, Новости.N

Также сообщается, что в 2007 году Шацкий также был участником разборки между представителями чеченской диаспоры и криминальной группировки в бильярдной по улице Космонавтов в Николаеве. Во время этого конфликта из карабина "Сайга" был застрелен гражданин РФ, уроженец Чечни Мансур Д.