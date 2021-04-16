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Вазоны Тищенко, просьба к Радуцкому по поводу ягодицы и сообщение Литвиненко: "Когда ее обнимаю, у меня все встает", - работа ВР 16 апреля. ФОТОрепортаж

В пятницу, 16 апреля, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.

Сегодняшнее пленарное заседание длилось около двух часов.

В начале депутаты в ходе Часа вопросов к правительству заслушали министра здравоохранения Максима Степанова.

В ходе Часа вопросов главе Минздрава Степанову подарили траурные гвоздики: "Пока вы здесь выступаете, на кладбище в Киеве хоронят мужчину, которому отказали в вакцинации".

Сам Степанов заявил, что адаптивный карантин помог избежать всеукраинского локдауна

Тем временем, "слуга народа" Радуцкий сообщил, что нардепы собрали 120 подписей за отстранение Степанова, нужно 150.

Кроме того, в ходе заседания первый вице-спикер Руслан Стефанчук отметил, что половина парламентариев не носят в сессионном зале масок: "Давайте сейчас носить маски, чтобы потом не носить цветы".

Затем огласили депутатские запросы.

После этого спикер Дмитрий Разумков закрыл пленарное заседание.

Согласно календарному плану на следующей неделе, 19-23 апреля, народные депутаты работают с избирателями, 27-30 апреля - в режиме пленарных заседаний.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ:

Вазоны Тищенко, просьба к Радуцкому по поводу ягодицы и сообщение Литвиненко: Когда ее обнимаю, у меня все встает, - работа ВР 16 апреля 01

Виктор Чорный (ОПЗЖ) снял маску, чтобы поговорить по телефону.

Вазоны Тищенко, просьба к Радуцкому по поводу ягодицы и сообщение Литвиненко: Когда ее обнимаю, у меня все встает, - работа ВР 16 апреля 02

Осужденный за изнасилование несовершеннолетней экс-"слуга народа" Роман Иванисов и Галина Третьякова (СН).

Вазоны Тищенко, просьба к Радуцкому по поводу ягодицы и сообщение Литвиненко: Когда ее обнимаю, у меня все встает, - работа ВР 16 апреля 03

Татьяна Рябуха (СН) приветствует коллегу.

Вазоны Тищенко, просьба к Радуцкому по поводу ягодицы и сообщение Литвиненко: Когда ее обнимаю, у меня все встает, - работа ВР 16 апреля 04

Парламентарии приветствуют главу Минздрава Максима Степанова.

Вазоны Тищенко, просьба к Радуцкому по поводу ягодицы и сообщение Литвиненко: Когда ее обнимаю, у меня все встает, - работа ВР 16 апреля 05

Алексей Леонов (СН).

Вазоны Тищенко, просьба к Радуцкому по поводу ягодицы и сообщение Литвиненко: Когда ее обнимаю, у меня все встает, - работа ВР 16 апреля 06

Пленарное заседание Верховной Рады, 16 апреля. Глава Минздрава выступает перед практически пустым залом.


Вазоны Тищенко, просьба к Радуцкому по поводу ягодицы и сообщение Литвиненко: Когда ее обнимаю, у меня все встает, - работа ВР 16 апреля 07

Экс-"слуга народа" Роман Иванисов в гостях у ОПЗЖ.

Вазоны Тищенко, просьба к Радуцкому по поводу ягодицы и сообщение Литвиненко: Когда ее обнимаю, у меня все встает, - работа ВР 16 апреля 08

"Слуга народа" Николай Тищенко пришел на заседание Рады с вазонами. 

Вазоны Тищенко, просьба к Радуцкому по поводу ягодицы и сообщение Литвиненко: Когда ее обнимаю, у меня все встает, - работа ВР 16 апреля 09

Тем временем, народные депутаты заполонили ложу Кабмина.

Вазоны Тищенко, просьба к Радуцкому по поводу ягодицы и сообщение Литвиненко: Когда ее обнимаю, у меня все встает, - работа ВР 16 апреля 10

Депутат из фракции "Голос" Ольга Стефанишина подарила министру здравоохранения две гвоздики от имени родственников мужчины-диабетика, который умер от коронавируса, а несколько недель назад ему отказали в вакцинации.

Вазоны Тищенко, просьба к Радуцкому по поводу ягодицы и сообщение Литвиненко: Когда ее обнимаю, у меня все встает, - работа ВР 16 апреля 11

Степанов и траурные гвоздики.

Вазоны Тищенко, просьба к Радуцкому по поводу ягодицы и сообщение Литвиненко: Когда ее обнимаю, у меня все встает, - работа ВР 16 апреля 12

Коллеги утешают расплакавшуюся Стефанишину.

Вазоны Тищенко, просьба к Радуцкому по поводу ягодицы и сообщение Литвиненко: Когда ее обнимаю, у меня все встает, - работа ВР 16 апреля 13

Совещание "слуг народа": Оксана Дмитриева, Евгений Шевченко.

Вазоны Тищенко, просьба к Радуцкому по поводу ягодицы и сообщение Литвиненко: Когда ее обнимаю, у меня все встает, - работа ВР 16 апреля 14

Сергей Литвиненко (СН) беседует с коллегой.

Вазоны Тищенко, просьба к Радуцкому по поводу ягодицы и сообщение Литвиненко: Когда ее обнимаю, у меня все встает, - работа ВР 16 апреля 15

Максим Степанов и Антон Геращенко.

Вазоны Тищенко, просьба к Радуцкому по поводу ягодицы и сообщение Литвиненко: Когда ее обнимаю, у меня все встает, - работа ВР 16 апреля 16

Тем временем "слуга народа" Литвиненко решил проверить свои сообщения.

Вазоны Тищенко, просьба к Радуцкому по поводу ягодицы и сообщение Литвиненко: Когда ее обнимаю, у меня все встает, - работа ВР 16 апреля 17

"Я її коли обнімаю (пусі даю) в мене все встае!!)) Дуже сильно. Реально вона бімба ягідна!))", - пишут "слуге народа" Литвиненко.


Вазоны Тищенко, просьба к Радуцкому по поводу ягодицы и сообщение Литвиненко: Когда ее обнимаю, у меня все встает, - работа ВР 16 апреля 18

В то же время и Николай Задорожний (СН) решил проверить свои сообщения.

Вазоны Тищенко, просьба к Радуцкому по поводу ягодицы и сообщение Литвиненко: Когда ее обнимаю, у меня все встает, - работа ВР 16 апреля 19

Нардепу отчитываются о лечении пациента: "Взяли на контроль. Откорректировали лечение. Состояние тяжелое, осложненное сопутствующей сердечной патологией и возрастом".

Вазоны Тищенко, просьба к Радуцкому по поводу ягодицы и сообщение Литвиненко: Когда ее обнимаю, у меня все встает, - работа ВР 16 апреля 20

Министры покидают заседание Рады.

Вазоны Тищенко, просьба к Радуцкому по поводу ягодицы и сообщение Литвиненко: Когда ее обнимаю, у меня все встает, - работа ВР 16 апреля 21

Тем временем "слугу народа" Михаила Радуцкого Оксана Викторовна Демченко (отметим, что аналогично зовут жену нардепа СН Сергея Демченко) просят помочь с диагностикой и лечением "уплотнения в правой ягодице".


Вазоны Тищенко, просьба к Радуцкому по поводу ягодицы и сообщение Литвиненко: Когда ее обнимаю, у меня все встает, - работа ВР 16 апреля 22

Нардепу жалуются "крутят и только деньги требуют". 

"Можешь узнать, кто лучший специалист и как к нему попасть", - просят Радуцкого.


Вазоны Тищенко, просьба к Радуцкому по поводу ягодицы и сообщение Литвиненко: Когда ее обнимаю, у меня все встает, - работа ВР 16 апреля 23

Народный депутат отложил свой IPhone и решил "воздержаться".

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (29285) Геращенко Антон (1438) Степанов Максим (2062) Стефанишина Ольга нардеп (79) Радуцкий Михаил (287) Литвиненко Сергей (14) Третьякова Галина (118) Тищенко Николай (337) Шевченко Евгений Слуга народа (77) Иванисов Роман (29) Оксана Дмитриева (16) Леонов Алексей (13) Рябуха Татьяна (3) Задорожний Николай (10)


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Топ комментарии
+43
...работнички, блд, на нашу голову...
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16.04.2021 17:39 Ответить
+22
зебилы наверняка порадуются за литвиненко
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16.04.2021 17:40 Ответить
+22
Нардепу жалуются "крутят и только деньги требуют, всё через губу"...

епта, совсем обнищали слуги урода.. раз их жены "через губы" расплачиваются за услуги врачей))
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16.04.2021 17:44 Ответить
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...работнички, блд, на нашу голову...
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16.04.2021 17:39 Ответить
зебилы наверняка порадуются за литвиненко
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16.04.2021 17:40 Ответить
Нардепу жалуются "крутят и только деньги требуют, всё через губу"...

епта, совсем обнищали слуги урода.. раз их жены "через губы" расплачиваются за услуги врачей))
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16.04.2021 17:44 Ответить
меджу губ
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16.04.2021 23:06 Ответить
Твари получают результат своей деятельности не отходя от кассы
Если раньше можно было на наворованное подлечиться в Германии или Израиле - то теперь коронавирус подравнял ситуацию, и опустил этих мудаков до уровня пересічних громадян
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17.04.2021 23:36 Ответить


( як-же невистачає смайликів , щоб сказати про все без матюків ... )
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16.04.2021 17:40 Ответить
сидят небожители и рабы за прнделом нищеты их обслуживают и так на протяжении 30 лет демократической власти
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16.04.2021 17:43 Ответить
А к чему тут акцент на демократической? Как-будто лучше, если рабы за пределом нищеты будут обслуживать тоталитараста-узурпатора, который их по концентрационным лагерям распределит, как в рашке или китае)
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17.04.2021 08:04 Ответить
кацап детектед при твоей тоталитарной гєбєшной власти всех единообразно трахают полицеской дубинкой взад
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17.04.2021 23:37 Ответить
Обычная жизнь колхоза... под названием Рада.
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16.04.2021 17:45 Ответить
Коля и вазоны, феерично
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16.04.2021 17:46 Ответить
бімба ягідка опять, значить бімбе - 45! )
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16.04.2021 17:48 Ответить
Хотели как лучше, а вышло через губу...
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16.04.2021 17:49 Ответить
Судя по фото Раде назревает скандал: насильник Иванисов положил глаз на Третьякову, а министр Степанов на зам-министра Антонину.......
А Коля Тищенко растёт над собой - понял, что кокс лучше носить в вазонах, чем в котлетах!
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16.04.2021 17:50 Ответить
Не, иванисов жеж по несовершеннолетним.
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17.04.2021 09:15 Ответить
а почему без масок ? вы же малый бизнес кошмарите рынки закрываете. а сами в помещении с открытыми таблоидами шарахаетесь
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16.04.2021 17:51 Ответить
Покажите ,please ,хоть одного депутата ,который слушает отчёт министра
здравоохранения.
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16.04.2021 17:55 Ответить
Вспоминаю в армии своего старшего прапорщика Хаббибулина,войну дядька прошел,здоровенный был. Стоишь на посту,он подходит и спрашивает:
- О чем думаешь солдат?
-О службе,товарищ старший прапорщик!
-Ты не о службе думаешь,а о 3,14зде! А знаешь почему?
-Никак нет!
И здесь он берет и здоровенной костяшкой пальца начинает тебе тарахтеть в лоб и говорить:
-Да потому,что ты дяяятел!

Так и там,дятлов в раду понабирали,один дрочит,второй корабельную сосну обсуждает,а третий о 3,14зде на заседаниях думает.
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16.04.2021 17:59 Ответить
Не 3,14 . Старшего прапорщика ввели в 1981 году. Если в 45-м ему было двадцать то ст.прапором он стал не меньше чем в 55. А это чушь.
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16.04.2021 18:27 Ответить
Прапорщики бяли от 20ти лет и до пенсии.
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16.04.2021 18:32 Ответить
уймись со своим казарменно-лагерным фольклором, набутылочник лишнехромосомный
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17.04.2021 23:39 Ответить
Да.... 300 баранов в раде это до х...
150 - норм. Результат будет тот же.
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16.04.2021 18:09 Ответить
нет, не тот же. В два раза быстрей сговорятся.
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17.04.2021 08:13 Ответить
лучше 600. что вы кремлевские ***** разорились на их скупке
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17.04.2021 23:40 Ответить
Долб#**, посмотри: сессионный зал пустой! Эти люди - наёмные работники, их деятельность оплачиваем мы - налогоплательщики. Если тебе видится рука кремля за тупым ************** - то представляю, что в случайном залёте твоей жены от друзей на корпоративе - она тоже скажет, что акция российских спецслужб.
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18.04.2021 10:30 Ответить
Зоопарк Верховной Рады.Вазони Тищенка, прохання до Радуцького щодо сідниці і повідомлення Литвиненка: "Коли її обіймаю, у мене все встає", - робота ВР 16 квітня - Цензор.НЕТ 577
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16.04.2021 18:10 Ответить
хорошобы, а еще потом сверху обоссать
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16.04.2021 19:25 Ответить
День був плодотворний
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16.04.2021 18:15 Ответить
Может то мозоль от долгого сидения...
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16.04.2021 18:20 Ответить
Не видно тех,кого не хочется пристрелить или повесить. Сборище подонков.
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16.04.2021 18:26 Ответить
та ладно, там на одной фотке Лерос есть)
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17.04.2021 08:05 Ответить
Вообще-то это как минимум невежливо заглядывать через плечо в телефон. А заглядывать в телефон депутатам разве законно?. Зачем охранять личные разговоры, если любой дурак может заглянуть депутату в телефон и для этого даже не надо знать его пароль. Как насчёт тайны личной переписки?
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16.04.2021 18:53 Ответить
Як нащот того, що на робочому місці треба роботою займатися? "Лічна пєрєпіска" у них у їдальні чи взагалі за межами будівлі Верховної Ради. А у кріслі депутата треба законопроєкти розробляти, читати спеціалізовану літературу і взагалі самовдосконалюватися як політик і як законотворець.
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16.04.2021 19:25 Ответить
Ксюша, прости!
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17.04.2021 08:19 Ответить
лишехромосомный крепостной раб детектед
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17.04.2021 23:42 Ответить
личная переписка во внеурочное время.
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19.04.2021 13:07 Ответить
рашка, с сегодняшнего дня перекрывает судоходство на Азове, Мариуполю - пипец. И все равно дип. отношения не разорвем, границы не закроем!!!!! МАЗОХИСТЫ КАКИЕ ТО !!!!
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16.04.2021 19:02 Ответить
не сцы, США на днях заплывут и откроют.
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17.04.2021 08:11 Ответить
В Лисод пусть @******* за 100000, вторая снизу, мрази @ьаные, я это все уже проходил, сами это болото создали.
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16.04.2021 19:24 Ответить
Вазони Тищенка, прохання до Радуцького щодо сідниці і повідомлення Литвиненка: "Коли її обіймаю, у мене все встає", - робота ВР 16 квітня - Цензор.НЕТ 2760
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16.04.2021 19:28 Ответить
шантрапа..такое ощущение шо бомжей с вокзала пособирали в зеленые депутати...такого сброда подлецов еще украина не видела..надеюсь что следующий парламент распорядится всю это шлое..нь по зонам распределить
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16.04.2021 19:51 Ответить
Это же говорят иностранцы глядя на наших депутатов, и сравнивают их с мясниками.
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17.04.2021 12:05 Ответить
на кого там сильно встает?
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16.04.2021 20:13 Ответить
история єто умалчивает.
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19.04.2021 13:12 Ответить
Корабельна сосна вже не та. Тепер є Бімба Ягідна. Працьовита тьотя, «держиться».
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16.04.2021 22:21 Ответить
Моносброд...
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16.04.2021 23:07 Ответить
Звідки цих обгризків взагалі понабирали?
Довбана кунсткамера, п*здець-холодець Вазони Тищенка, прохання до Радуцького щодо сідниці і повідомлення Литвиненка: "Коли її обіймаю, у мене все встає", - робота ВР 16 квітня - Цензор.НЕТ 6438
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17.04.2021 03:44 Ответить
такие, как ты и я понавыбирали..
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17.04.2021 08:10 Ответить
Я за них не голосував.
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17.04.2021 10:47 Ответить
450 депутатов,это мало для воюющей страны Надо 1000....
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17.04.2021 06:14 Ответить
как-будто есть связь между войной и количеством депутатов)
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17.04.2021 08:08 Ответить
ни одного умершего депута, все уверенные без масок. Вкололись, а остальные пусть идут на кладбище. Зачем деньги в бюджете а вакцинацию!!
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17.04.2021 09:14 Ответить
Кто знает, шо это за 'пусі даю', это шото новое ?
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17.04.2021 09:19 Ответить
пусі - поцілунок англійською
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19.04.2021 13:08 Ответить
Ясно. Село є село
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19.04.2021 14:51 Ответить
А яке відношення цей зброд має до українського народу?
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17.04.2021 10:11 Ответить
Ни одной порядочной морды лица)))Сборная солянка дебилов, дрочеров, петухов-уголовников , без грамма интеллекта.Неужели их выбирали умные люди?
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17.04.2021 10:18 Ответить
вони у кожній раді такі, розслабся.
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19.04.2021 13:09 Ответить
тема повідомлень не повністю розкрита...
Тільки в основному СН з негативним підтекстом..
А де повідомлення ЄС - рошен... З обговоренням, коли підуть в військомат вони з домочадцями записуватись в добровольці??
Де скріни платіжок від ЄС по оплаті, медобладнання чи споряження для армії.
З точки зору пропоганди велике недопрацювання.
Так можна і без харчування залишитись, таваріщі журношлюхи...
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17.04.2021 10:33 Ответить
Ще один Зе!біл, що не взяли до списку гіпер партії?
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17.04.2021 10:43 Ответить
який, до чорта, "негативний підтекст"?!
"голі" факти! А висновки робить кожен сам собі...
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17.04.2021 18:16 Ответить
Янукович младший ожил и снова с нами.. ох и мерзость репы..янелох вообще ни за что не отвечяет не хочу я жить с такими правителями заберите меня
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17.04.2021 20:42 Ответить
Тішить те що у 2 з 3 текстових повідомлень депутати спілкуються українською. Це непрямо вказує, що по великому рахунку Путлер програє!
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17.04.2021 21:23 Ответить
ну вони вимушені читати бумашки українською, слухати українською. і вони як не як нове покоління, на відміну від зажоп і мертвечуків, яких лиш могила вилікує.
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19.04.2021 13:11 Ответить
Хороша в цієї панночки derrier
Вазони Тищенка, прохання до Радуцького щодо сідниці і повідомлення Литвиненка: "Коли її обіймаю, у мене все встає", - робота ВР 16 квітня - Цензор.НЕТ 8064
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19.04.2021 10:18 Ответить
 
 