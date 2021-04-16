Вазоны Тищенко, просьба к Радуцкому по поводу ягодицы и сообщение Литвиненко: "Когда ее обнимаю, у меня все встает", - работа ВР 16 апреля. ФОТОрепортаж

В пятницу, 16 апреля, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.

Сегодняшнее пленарное заседание длилось около двух часов.

В начале депутаты в ходе Часа вопросов к правительству заслушали министра здравоохранения Максима Степанова.

В ходе Часа вопросов главе Минздрава Степанову подарили траурные гвоздики: "Пока вы здесь выступаете, на кладбище в Киеве хоронят мужчину, которому отказали в вакцинации".

Сам Степанов заявил, что адаптивный карантин помог избежать всеукраинского локдауна.

Тем временем, "слуга народа" Радуцкий сообщил, что нардепы собрали 120 подписей за отстранение Степанова, нужно 150.

Кроме того, в ходе заседания первый вице-спикер Руслан Стефанчук отметил, что половина парламентариев не носят в сессионном зале масок: "Давайте сейчас носить маски, чтобы потом не носить цветы".

Затем огласили депутатские запросы.

После этого спикер Дмитрий Разумков закрыл пленарное заседание.

Согласно календарному плану на следующей неделе, 19-23 апреля, народные депутаты работают с избирателями, 27-30 апреля - в режиме пленарных заседаний.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ:

Виктор Чорный (ОПЗЖ) снял маску, чтобы поговорить по телефону.

Осужденный за изнасилование несовершеннолетней экс-"слуга народа" Роман Иванисов и Галина Третьякова (СН).

Татьяна Рябуха (СН) приветствует коллегу.

Парламентарии приветствуют главу Минздрава Максима Степанова.

Алексей Леонов (СН).

Пленарное заседание Верховной Рады, 16 апреля. Глава Минздрава выступает перед практически пустым залом.





Экс-"слуга народа" Роман Иванисов в гостях у ОПЗЖ.

"Слуга народа" Николай Тищенко пришел на заседание Рады с вазонами.

Тем временем, народные депутаты заполонили ложу Кабмина.

Депутат из фракции "Голос" Ольга Стефанишина подарила министру здравоохранения две гвоздики от имени родственников мужчины-диабетика, который умер от коронавируса, а несколько недель назад ему отказали в вакцинации.

Степанов и траурные гвоздики.

Коллеги утешают расплакавшуюся Стефанишину.

Совещание "слуг народа": Оксана Дмитриева, Евгений Шевченко.

Сергей Литвиненко (СН) беседует с коллегой.

Максим Степанов и Антон Геращенко.

Тем временем "слуга народа" Литвиненко решил проверить свои сообщения.

"Я її коли обнімаю (пусі даю) в мене все встае!!)) Дуже сильно. Реально вона бімба ягідна!))", - пишут "слуге народа" Литвиненко.





В то же время и Николай Задорожний (СН) решил проверить свои сообщения.

Нардепу отчитываются о лечении пациента: "Взяли на контроль. Откорректировали лечение. Состояние тяжелое, осложненное сопутствующей сердечной патологией и возрастом".

Министры покидают заседание Рады.

Тем временем "слугу народа" Михаила Радуцкого Оксана Викторовна Демченко (отметим, что аналогично зовут жену нардепа СН Сергея Демченко) просят помочь с диагностикой и лечением "уплотнения в правой ягодице".





Нардепу жалуются "крутят и только деньги требуют".

"Можешь узнать, кто лучший специалист и как к нему попасть", - просят Радуцкого.





Народный депутат отложил свой IPhone и решил "воздержаться".

Фото: Цензор.НЕТ