"Украина продемонстрировала замечательную сдержанность перед лицом запугивания и агрессии со стороны России", - Квин. ФОТОрепортаж

Поверенная в делах США Кристина Квин приняла участие в церемонии передачи командования от оперативно-тактической группы (ОТГ) "Иллини" в оперативно-тактическую группу "Рейвен".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Более шести лет Объединенная многонациональная группа по подготовке здесь, в Яворове, является символом партнерства в области безопасности между Украиной, США и союзниками и партнерами по НАТО, включая Канаду, Данию, Литву, Польшу, Швецию и Соединенное Королевство. Вместе эта группа по подготовке помогает создать в Украине новые, боеспособные, профессиональные вооруженные силы, соответствующие стандартам НАТО", - отметила Квин.

Поверенная в делах США добавила, что по ротации, каждая ОТГ находится в Украине около девяти месяцев, и их работа является реальной и имеющейся демонстрацией преданности Соединенных Штатов деле помощи Украине в борьбе с поддерживаемой Россией агрессией на Донбассе. И эта работа сейчас становится еще более важной.

"Пока мы на этой церемонии здесь в Яворове, десятки тысяч российских войск находятся возле границы с Украиной и на украинской территории Крыма, и их численность увеличивается. США и наши союзники и партнеры по НАТО в Европе глубоко обеспокоены этой эскалацией. И в дополнение к этому провокационному накоплению войск, правительство России продолжает проводить дезинформационную кампанию, фальшиво заявляя, что Украина нагнетает напряженность. Хочу четко заявить - моя команда в посольстве США и я знаем из первых рук: Украина не делала и не делает провокационных действий против России. На самом деле, Украина продемонстрировала замечательную сдержанность перед лицом запугивания и агрессии со стороны России", - подчеркнула Квин.

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По ее словам, на фоне российских провокаций важно помнить, что Украина в 2021 году и украинские вооруженные силы в 2021 году значительно отличаются от того, чем они были в 2014 году. Украина сделала значительный прогресс в осуществлении реформ - в совершенствовании верховенство права, развития экономики и борьбе с коррупцией. Делая это, Украина стала более демократичной и более устойчивой к угрозам, как внешним, так и внутренним.

"Соединенные Штаты гордятся тем, что наши совместные усилия в области безопасности стали вкладом в достижение этого впечатляющего результата. Наша совместная работа включает подготовку, которую вы проводите здесь, в Яворове, - которая помогает превратить украинскую армию на такую, которая является оперативно совместимой с силами НАТО", - сказала Квин

В марте Министерство обороны США объявило новый пакет помощи Украине в области безопасности на 125 млн долларов, который включает финансирование, военную подготовку, оборудование и консультативную помощь. В этом финансовом году Конгресс США одобрил выделение дополнительных 150 млн долларов помощи Украине.



А Европейское командование вооруженных сил США продолжит двусторонние и многонациональные военные учения, такие как "Швидкий тризуб", "Спільні зусилля" и "Си Бриз".

"В завершение хочу повторить, что Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в своей политике по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым и территориальные воды. Чтобы обеспечить достижение Украиной своих евроатлантических стремлений, мы и наши партнеры и в дальнейшем будем поддерживать Украину в ее защите от агрессии России. Наше руководство четко заявило, что если Россия будет действовать необдуманно или агрессивно, это будет иметь последствия", - подчеркнула Квин.

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