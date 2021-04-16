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В Черновицкой области простились с погибшим в зоне ООС воином 10-й ОГШБр Ярославом Карлийчуком. ФОТОрепортаж

В Черновицкой области простились с погибшим в зоне ООС воином 10-й ОГШБр Ярославом Карлийчуком. ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 апреля, в Черновицкой области в селе Черепковцы состоялось прощание с Ярославом Карлийчуком (позывной Малый). 1996 года рождения, старшим солдатом, военнослужащим 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Черновицкий луч.

Воин погиб 12 апреля в районе населенного пункта Шумы в Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, полученого во время обстрела позиций ВСУ наемниками РФ.

В Черновицкой области простились с погибшим в зоне ООС воином 10-й ОГШБр Ярославом Карлийчуком 01
В Черновицкой области простились с погибшим в зоне ООС воином 10-й ОГШБр Ярославом Карлийчуком 02

"Сегодня, 16 апреля, Буковина попрощалась с еще одним Героем - Ярославом Карлийчуком. В селе Черепковцы, где родился Ярослав, односельчане с сожалением и скорбью в сердцах "живым коридором" провожали его в последний путь. У родного дома собрались около сотни жителей села", - говорится в сообщении.

В Черновицкой области простились с погибшим в зоне ООС воином 10-й ОГШБр Ярославом Карлийчуком 03

Также смотрите: Буковина живым коридором встретила тела погибших на Донбассе воинов Ярослава Карлийчука и Алексея Мамчия. Люди встали на колени перед героями. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Черновицкой области простились с погибшим в зоне ООС воином 10-й ОГШБр Ярославом Карлийчуком 04
В Черновицкой области простились с погибшим в зоне ООС воином 10-й ОГШБр Ярославом Карлийчуком 05
В Черновицкой области простились с погибшим в зоне ООС воином 10-й ОГШБр Ярославом Карлийчуком 06

Ярослав Карлийчук решил проходить службу по контракту в Вооруженных Силах Украины 5 лет назад, когда ему было 19 лет. Похоронили Героя в родном селе.

В Черновицкой области простились с погибшим в зоне ООС воином 10-й ОГШБр Ярославом Карлийчуком 07

Также читайте: Погибший 12 апреля на Донбассе - 24-летний контрактник с Буковины Ярослав Карлийчук

В Черновицкой области простились с погибшим в зоне ООС воином 10-й ОГШБр Ярославом Карлийчуком 08

У погибшего остались мать, три сестры, жена и сын.

Автор: 

Буковина (901) похороны (1534) потери (4434) Ян Осока (1501) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (206) операция Объединенных сил (6766)


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