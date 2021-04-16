"Мы никогда не сдадимся": глава МИД Кулеба запостил памятник Черчиллю. ФОТО ДНЯ
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опубликовал сделанную в Париже фотографию памятника премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю.
Фото опубликовано на странице Кулебы в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Надпись на постаменте памятника гласит "Мы никогда не сдадимся".
"Привет из Парижа" - подписал снимок Кулеба.
Также на Цензор.НЕТ: Меркель, Макрон и Зеленский призвали РФ отвести войска от границы с Украиной, - заявление
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+49 wake up-UA
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+39 Павло ШОвте
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+19 Bogdan_
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вся суть этого мелкого квартального поца - как на ладони
Происходящее - "Мюнхен" уже наших дней. И дальнейшее, действительно, будет происходить по такому же сценарию.
Об Украине и говорить нечего. Она в лице большинства ее народа проголосовала за эту капитуляцию. Но и коллективный Запад, ЕС в первую очередь, в совсем недалеком будущем также столкнется с агрессией путинской России и заплатит свою цену.
спостерігати за його діяльностью коли він випливл у Львові.Коли починалися мітингі,сбори людей в палацах культури.на стадіоні та на площах міста, всюди бігав бо було дуже цікаво!
Думав що він демократ з демократів. Пройшов час і коли йому дали владу я побачив
кортеж Чорновола ,його в'їзд у Львів зі Стрия. Ото була помпа! Так каталися тільки комуняки.
Далі,коли львівська газета "РАТУША" почала критикувати його дії у владі ,він просто тупо
прікрив ії.В ліпших комуняцких традиціях! Так що в достойниках і критеріях ви помиляєтеся.
Мені здається що треба судити по ділах та результатах а не гучних гаслах. Коли В.Чорновол
балотувався в президенти народ у Львові казав: "Чорновол-це війна з Росією"! Ось так!
Вінстон Черчилль
они еще спивають гарно.
А бывают ничем не примечательные типа Обамы, Меркель и Олланда , которые допустили войну в Украине , подстраиваясь под дотелки путлера
Потом Черчилля - при личной встрече - поддержал король, посоветовав идти в народ, узнать его мнение. И простые британцы в Лондонском метро дали понять своему премьер-министру, что не собираются сдаваться.
И тогда Черчилль выступил со своей знаменитой речью "We shall never surrender".
Ничего не напоминает?
Фильм-то художественный, не документальный. Он правдив по своему отражению настроений в обществе и правительстве, в передаче личности Черчилля.
Любая успешная страна держится на мощной мифологизации, идеологии.
И "в народ" Черчилль ходил не раз, особенно потом, когда начались бомбежки, а еще в фильме есть понятная любому образованному британцу аллюзия на "Генриха V" Шекспира, когда король перед битвой при Азенкуре вышел к солдатам.
Да, могли бы показать, что Черчилль изучает общественное мнение по поданным ему отчетам - но это было бы не так сильно и эмоционально.
Да, нет доказательств, что Черчилль спускался тогда в метро и читал там поэму "Песни древнего Рима" Томаса Маколея, а люди подхватили его слова.
Но идейно-патриотическое воспитание в Британии тогда было на уровне, и, кстати, эту поэму знали почти все, окончившие школу, и Черчилль ее тоже официально цитировал, правда, в 1945 г.:
Изрёк Гораций грозно,
Отважный Страж Ворот:
"Пусть рано или поздно -
К любому смерть придёт.
И тем почётней гибель,
Чем безнадёжней бой,
За предков пепел, Храм Богов, -
Пожертвуем собой".
Люблю бритишей за многое, и за это - тоже
Для того, щоб стати геніальним політиком, треба дуже сильно любити свій народ та батьківщину. Черчилль був дуже відданим слугою королівства, тому і увійшов в історію.
Тому і був відданий короні, бо сам був благородного походження, але в роботі був саме вірним слугою спочатку Георгу VI, а потім Єлизаветі.
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"Pumori Enterprises Investments Ltd связывают с группой VS Energy члена Совета Федерации РФ Александра Бабакова и российских бизнесменов Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Сергея Шаповалова.Напомним, в июне 2017 года https://biz.censor.net/n3028219, который является членом Совета федерации Федерального собрания РФ, а также спецпредставителем президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом."Источник: https://biz.censor.net/n3260182https://telegram.me/bizcensor
он по коксу выступает
или английский учили в МГИМО?