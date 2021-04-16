26-я Украинская научная экспедиция прибыла на станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде. ФОТОрепортаж
26-я Украинская антарктическая экспедиция добралась станции "Академик Вернадский" в Антарктиде.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Национального антарктического научного центра.
Прибывших полярников встретила команда зимовщиков 25-й УАЭ и сезонный отряд.
"Впереди - разгрузка продуктов и перекачка горючего в бак на весь год, а также передача дел от одних зимовщиков другим. На станции все сильнее чувствуется приближение зимы, поэтому важно закончить все работы максимально оперативно", - говорится в сообщении.
Сезонный отряд ученых и ремонтников занимался модернизацией станции - установили новый кран, заменили отопительные котлы, подключили антенны.
Топ комментарии
+8 marusia klimova
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+6 Don Bessam #359417
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+4 Антон Цуканов
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SpaceX Ілона Маска успішно запустила ракету-носій Falcon , відправивши на орбіту чергову партію з... інтернет-супутників в рамках місії Starlink .
Зателефонувати на «велику землю» перші полярники могли раз на місяць через супутниковий зв'язок. На розмову з рідними був ліміт - 5 хвилин. Хвилина розмови обходилася в 12 доларів, тоді як середня зарплата в Україні в ті роки складала 10 доларів на місяць.
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Директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий каже, що Україна на той момент мала дві суттєві переваги:
https://www.radiosvoboda.org/a/********-i-antarktyda-stantsia-akademik-vernadsky/31085309.html Британцям тоді достатньо було фактично віддати ключі від станції й сказати: «Шановні колеги, приступайте, працюйте». І цю нашу перевагу ми зберегли донині
- Першою були (й залишаються донині) наші люди - науковці різних галузей, техніки. 25 років тому їх не треба було навчати з нуля, багато хто мав досвід роботи ще у радянській Антарктиді. Британцям тоді достатньо було фактично віддати ключі від станції й сказати: «Шановні колеги, приступайте, працюйте».
І цю нашу перевагу, на щастя, ми зберегли донині.
А от іншу, на жаль, втратили. (ПРИВІТ КРАВЧУКУ)Чверть століття тому Україна ще мала власний науково-дослідний флот, в тому числі судна льодового класу.
ЗА ФРОЙДОМ-
ЧУВАК МРІЄ ПРО НОВУ "ЄВРОБЛЯХУ"
РАДІСНО ЦЕ ЧУТИ - НЕ КОЖНА КРАЇНА МОЖЕ СОБІ ДОЗВОЛИТИ ЕКСПЕДИЦІЇ В АНТАРКТИКУ