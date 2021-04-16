26-я Украинская научная экспедиция прибыла на станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде. ФОТОрепортаж

26-я Украинская антарктическая экспедиция добралась станции "Академик Вернадский" в Антарктиде.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Национального антарктического научного центра.

Прибывших полярников встретила команда зимовщиков 25-й УАЭ и сезонный отряд.







"Впереди - разгрузка продуктов и перекачка горючего в бак на весь год, а также передача дел от одних зимовщиков другим. На станции все сильнее чувствуется приближение зимы, поэтому важно закончить все работы максимально оперативно", - говорится в сообщении.

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Сезонный отряд ученых и ремонтников занимался модернизацией станции - установили новый кран, заменили отопительные котлы, подключили антенны.

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