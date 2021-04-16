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26-я Украинская научная экспедиция прибыла на станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде. ФОТОрепортаж

26-я Украинская антарктическая экспедиция добралась станции "Академик Вернадский" в Антарктиде.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Национального антарктического научного центра.

26-я Украинская научная экспедиция прибыла на станцию Академик Вернадский в Антарктиде 01

Прибывших полярников встретила команда зимовщиков 25-й УАЭ и сезонный отряд.

26-я Украинская научная экспедиция прибыла на станцию Академик Вернадский в Антарктиде 02
26-я Украинская научная экспедиция прибыла на станцию Академик Вернадский в Антарктиде 03

"Впереди - разгрузка продуктов и перекачка горючего в бак на весь год, а также передача дел от одних зимовщиков другим. На станции все сильнее чувствуется приближение зимы, поэтому важно закончить все работы максимально оперативно", - говорится в сообщении.

Также смотрите: 26-я Украинская антарктическая экспедиция отправилась на станцию "Академик Вернадский". ФОТО

26-я Украинская научная экспедиция прибыла на станцию Академик Вернадский в Антарктиде 04
26-я Украинская научная экспедиция прибыла на станцию Академик Вернадский в Антарктиде 05
26-я Украинская научная экспедиция прибыла на станцию Академик Вернадский в Антарктиде 06

Сезонный отряд ученых и ремонтников занимался модернизацией станции - установили новый кран, заменили отопительные котлы, подключили антенны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: По станции "Академик Вернадский" провели виртуальную экскурсию. ВИДЕО

Автор: 

Антарктида (106) полярники (39)


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Топ комментарии
+8
Вавку туда! И заморозить нах! Шоб воно не мучалось в ненавистной ему Україні!
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16.04.2021 22:21 Ответить
+6
подальше от квартала...нормальный ход
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16.04.2021 22:19 Ответить
+4
Как же вы осточертели, порохоботы чёртовы. Успокойтесь уже. Не будет ваш порох больше президентом. Прекратите раскачивать лодку. Под каждой статьей слюни порахоботские
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16.04.2021 22:33 Ответить
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Там с ними можно связываться по нету или в соцсети они выходят?
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16.04.2021 22:08 Ответить
ДУМАЮ,ЦЬОГО РОКУ ЦЕ ВЖЕ БУДЕ МОЖЛИВО.
SpaceX Ілона Маска успішно запустила ракету-носій Falcon , відправивши на орбіту чергову партію з... інтернет-супутників в рамках місії Starlink .

Зателефонувати на «велику землю» перші полярники могли раз на місяць через супутниковий зв'язок. На розмову з рідними був ліміт - 5 хвилин. Хвилина розмови обходилася в 12 доларів, тоді як середня зарплата в Україні в ті роки складала 10 доларів на місяць.
-----------------------
Директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий каже, що Україна на той момент мала дві суттєві переваги:

https://www.radiosvoboda.org/a/********-i-antarktyda-stantsia-akademik-vernadsky/31085309.html Британцям тоді достатньо було фактично віддати ключі від станції й сказати: «Шановні колеги, приступайте, працюйте». І цю нашу перевагу ми зберегли донині

- Першою були (й залишаються донині) наші люди - науковці різних галузей, техніки. 25 років тому їх не треба було навчати з нуля, багато хто мав досвід роботи ще у радянській Антарктиді. Британцям тоді достатньо було фактично віддати ключі від станції й сказати: «Шановні колеги, приступайте, працюйте».
І цю нашу перевагу, на щастя, ми зберегли донині.26-та Українська наукова експедиція прибула на станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді - Цензор.НЕТ 1681
А от іншу, на жаль, втратили. (ПРИВІТ КРАВЧУКУ)Чверть століття тому Україна ще мала власний науково-дослідний флот, в тому числі судна льодового класу.
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17.04.2021 09:40 Ответить
подальше от квартала...нормальный ход
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16.04.2021 22:19 Ответить
Вавку туда! И заморозить нах! Шоб воно не мучалось в ненавистной ему Україні!
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16.04.2021 22:21 Ответить
Счастье то какое!
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16.04.2021 22:29 Ответить
Как же вы осточертели, порохоботы чёртовы. Успокойтесь уже. Не будет ваш порох больше президентом. Прекратите раскачивать лодку. Под каждой статьей слюни порахоботские
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16.04.2021 22:33 Ответить
Безграмотное тупое лаптеногое чмо
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16.04.2021 22:42 Ответить
Какое у вас необычное имя. А я Толик.
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16.04.2021 22:51 Ответить
Лахта толык?
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17.04.2021 08:40 Ответить
ЄВРО7..

ЗА ФРОЙДОМ-
ЧУВАК МРІЄ ПРО НОВУ "ЄВРОБЛЯХУ"
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17.04.2021 09:42 Ответить
Сказав сурьозний фанат Зе клоуна, Зе диктатура це надовго
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17.04.2021 21:00 Ответить
Там есть или был один ватник, на выборах в Раду за ОПЗЖ голосовал.
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16.04.2021 22:40 Ответить
На 2 фото, мужик похож на располневшего Вакарчука. Я уж подумал, он решил в полярники податься
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16.04.2021 23:54 Ответить
Не ходите туда, там проклятый враждебный человеку колотун. Ну его нахер, урода.
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17.04.2021 00:43 Ответить
26-я Украинская антарктическая экспедиция добралась станции "Академик Вернадский" в Антарктиде. Источник: https://censor.net/ru/p3260298

РАДІСНО ЦЕ ЧУТИ - НЕ КОЖНА КРАЇНА МОЖЕ СОБІ ДОЗВОЛИТИ ЕКСПЕДИЦІЇ В АНТАРКТИКУ
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17.04.2021 20:58 Ответить
 
 