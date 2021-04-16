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Арифметика для ватников, телезомби, жесткий ответ РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Арифметика для ватников, телезомби, жесткий ответ РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Никакого нафталина!

Читайте на "Цензор.НЕТ": После меня украинцы уже не смогут выбрать президентом человека с политическим нафталином, - Зеленский

Арифметика для ватников, телезомби, жесткий ответ РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Ответ будет неотвратимым

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол США вызван на "тяжелый разговор" в МИД РФ. Наш ответ будет неотвратимым, придется расплачиваться за деградацию отношений, - Захарова о новых санкциях

Арифметика для ватников, телезомби, жесткий ответ РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Телезомби

Читайте на "Цензор.НЕТ": Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил о "возможности терактов" в оккупированном Крыму из-за "действий Украины, ЕС и НАТО"

Арифметика для ватников, телезомби, жесткий ответ РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Жесткий ответ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о санкциях США против РФ: "Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял"

Арифметика для ватников, телезомби, жесткий ответ РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Результат переговоров

Арифметика для ватников, телезомби, жесткий ответ РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Арифметика для ватников

Арифметика для ватников, телезомби, жесткий ответ РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Ребрендинг

Арифметика для ватников, телезомби, жесткий ответ РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Шикарная альтернатива

Арифметика для ватников, телезомби, жесткий ответ РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Статус олигарха

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассмотрели ситуацию на Донбассе, санкции против контрабандистов и законопроект о статусе олигарха, - Зеленский о заседании СНБО. ВИДЕО

Арифметика для ватников, телезомби, жесткий ответ РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Украинский бизнес и локдаун

Арифметика для ватников, телезомби, жесткий ответ РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Краткое содержание

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Ахметов Ринат (2004) Зеленский Владимир (20883) Коломойский Игорь (1792) политика (7088) путин владимир (31565) фотожаба (14508) Захарова Мария (380)


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Топ комментарии
+35
Ось теж непогана...
Арифметика для ватников, телезомби, жесткий ответ РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9136
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16.04.2021 22:57 Ответить
+31
https://twitter.com/Yuliya07857825

https://twitter.com/Yuliya07857825 Yuliya https://twitter.com/Yuliya07857825 @Yuliya07857825 https://twitter.com/Yuliya07857825/status/1383093999754473473 3 ч

Навіть не знаю, як це коментувати...

Арифметика для ватников, телезомби, жесткий ответ РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 186
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16.04.2021 23:04 Ответить
+30
https://dw.com/p/3s8wP?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml Московiя заборонила в'їзд у Parashy вісьмом посадовцям США за "антиросійський курс" https://images.cnscdn.com/images/8/d/5/8/8d587396d767118920fe4b7b37966925/original.jpg
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16.04.2021 23:02 Ответить
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Ось теж непогана...
Арифметика для ватников, телезомби, жесткий ответ РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9136
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16.04.2021 22:57 Ответить
Хіба що тільки кісткове борошно для добрива.
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17.04.2021 09:05 Ответить
за родіну! за санкциі!

Арифметика для ватников, телезомби, жесткий ответ РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1011
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16.04.2021 22:58 Ответить
Во дебіл! Краще б в спину, по-ердоганівськи.
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17.04.2021 09:12 Ответить
https://dw.com/p/3s8wP?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml Московiя заборонила в'їзд у Parashy вісьмом посадовцям США за "антиросійський курс" https://images.cnscdn.com/images/8/d/5/8/8d587396d767118920fe4b7b37966925/original.jpg
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16.04.2021 23:02 Ответить
Нічого не вцепило.

Арифметика для ватников, телезомби, жесткий ответ РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9982
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16.04.2021 23:03 Ответить
Арифметика для ватников, телезомби, жесткий ответ РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6831
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16.04.2021 23:03 Ответить
Маловато буде. Необхідно звернутися до Гундяя про надання їм ще і статусу "святих".
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17.04.2021 09:16 Ответить
https://twitter.com/Yuliya07857825

https://twitter.com/Yuliya07857825 Yuliya https://twitter.com/Yuliya07857825 @Yuliya07857825 https://twitter.com/Yuliya07857825/status/1383093999754473473 3 ч

Навіть не знаю, як це коментувати...

Арифметика для ватников, телезомби, жесткий ответ РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 186
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16.04.2021 23:04 Ответить
Це навіть світила в області психіатрії і психології не зможуть прокоментувати. Хіба що мовознавець Фаріон могла б щось сказати відносно цієї словесної абракадабри. Вона вже практикувалася на Ялинковичу.
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17.04.2021 09:22 Ответить
Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4945
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17.04.2021 16:32 Ответить
Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2877

Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4388

Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5492
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16.04.2021 23:25 Ответить
Зеля, Мендель: свій, до свого, по своє.
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16.04.2021 23:42 Ответить
Сэдыт мартышка у пруда
Очко туда - очко суда,
А дэдушка Крыладзе из воды:
-Хады сюды
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17.04.2021 00:04 Ответить
Я одного зрозуміть не можу - у Лєнки і "Мандельші" стиліст той самий? "Кіч" однаковий... Це ж треба так нарядиться! Наче спеціально наряджають так, щоб вони "посміховиськом" вигляділи...
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17.04.2021 00:57 Ответить
той самий-жінка лисого
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17.04.2021 06:24 Ответить
Ясно... Прямо, як у прислів"ї - "Яка хата - такий тин, який батько - такий син...". Ну, а тут - "який "**********", таке і його оточення...".
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17.04.2021 06:28 Ответить
Всерівно прогрес спостерігається, не в шльопках же.
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17.04.2021 09:10 Ответить
Однажды лебедь, рак да ****
Составили квартет-
Поставили мартышку раком,
Надели на едальник ей очки,
Е...т в очко, а музыки все нет!
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17.04.2021 09:56 Ответить
Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4206
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17.04.2021 14:54 Ответить
Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3454
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17.04.2021 00:08 Ответить
Проня Прокоповна имеют вкус. У них этого мухвенталю...
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17.04.2021 02:07 Ответить
артисты из немецких фильмов для взрослых, готовый принять с любой стороны и сколько угодно. Das ist Fantastisch Oh....ya, ya...noch einmal Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9721 Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 402
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17.04.2021 10:04 Ответить
Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 350
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17.04.2021 16:26 Ответить
Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7553
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17.04.2021 06:48 Ответить
За 40 секунд, ШІСТЬ разів сказати слово "кластери" - це тільки говорящая собачка ЗЕ-Шаріков вміє
А.Білич:
Послухав я спілкування ЗЄлі з пресою в Парижі.
Я - старша людина, і я червонів із сорому від цього заїкаючогося, тупого наркомана, який не може трьох слів зв'язати.
Тупішого прєзідєнта в світі немає.
Зате як в свій час це тупе ЗЕ перекривлювало нормальних, порядних людей.
Тьфу на тебе, зеЛупо
_____________________________

Обдовбаний в хлам ********** все чухає носа.
Типова поведінка наркомана-кокаїніста:
Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6788

Відразу згадуються слова пісні «Братів Гадюкіних»:
«Як побачиш наркомана -
бий його, як таракана»…
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17.04.2021 10:26 Ответить
"заїкаючогося" - цей Билич три слова зв'язує на раз...
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17.04.2021 13:29 Ответить
Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7319
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17.04.2021 16:34 Ответить
Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1315
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17.04.2021 10:46 Ответить
у нашей дурке усьо спокойно_)
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17.04.2021 11:30 Ответить
Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8521
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17.04.2021 16:28 Ответить
Боже мой... у сайта модератор есть? такое впечатление что тут собрались или одни хронические больные или это полк оккупантов... а в общем напоминает персонажей фильма "Пролетая над гнездом кукушки"!
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17.04.2021 21:21 Ответить
...особенно много "профессоров" Чезбеков...
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17.04.2021 21:23 Ответить
Арифметика для ватників, телезомбі, сувора відповідь РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5578
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17.04.2021 23:08 Ответить
 
 