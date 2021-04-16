Арифметика для ватников, телезомби, жесткий ответ РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Никакого нафталина!
Читайте на "Цензор.НЕТ": После меня украинцы уже не смогут выбрать президентом человека с политическим нафталином, - Зеленский
Ответ будет неотвратимым
Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол США вызван на "тяжелый разговор" в МИД РФ. Наш ответ будет неотвратимым, придется расплачиваться за деградацию отношений, - Захарова о новых санкциях
Телезомби
Читайте на "Цензор.НЕТ": Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил о "возможности терактов" в оккупированном Крыму из-за "действий Украины, ЕС и НАТО"
Жесткий ответ
Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о санкциях США против РФ: "Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял"
Результат переговоров
Арифметика для ватников
Ребрендинг
Шикарная альтернатива
Статус олигарха
Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассмотрели ситуацию на Донбассе, санкции против контрабандистов и законопроект о статусе олигарха, - Зеленский о заседании СНБО. ВИДЕО
Украинский бизнес и локдаун
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Навіть не знаю, як це коментувати...
Очко туда - очко суда,
А дэдушка Крыладзе из воды:
-Хады сюды
Составили квартет-
Поставили мартышку раком,
Надели на едальник ей очки,
Е...т в очко, а музыки все нет!
А.Білич:
Послухав я спілкування ЗЄлі з пресою в Парижі.
Я - старша людина, і я червонів із сорому від цього заїкаючогося, тупого наркомана, який не може трьох слів зв'язати.
Тупішого прєзідєнта в світі немає.
Зате як в свій час це тупе ЗЕ перекривлювало нормальних, порядних людей.
Тьфу на тебе, зеЛупо
_____________________________
Обдовбаний в хлам ********** все чухає носа.
Типова поведінка наркомана-кокаїніста:
Відразу згадуються слова пісні «Братів Гадюкіних»:
«Як побачиш наркомана -
бий його, як таракана»…