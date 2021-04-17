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Новости Фото Коронавирус и карантин
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Вакцинирование от COVID-19 прошли первые 50 столичных полицейских, - Крищенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

17 апреля, начальник полиции Киева вместе с коллегами сделали прививки от коронавируса препаратом "CoronaVac". Среди тех, вакцинировался, полицейские, которые несут службу по охране общественного порядка в аэропорту "Жуляны" и на Центральном железнодорожном вокзале.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Правоохранители Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, военнослужащие Нацгвардии и пограничной службы сделали прививки препаратом на территории ведомственного медицинского учреждения Национальной гвардии Украины, расположенного на улице Медовой. Процедура проходила в специально оборудованном кабинете с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм.

"Полицейские Киева круглосуточно на страже безопасности населения, поэтому мы стараемся уберечь людей от распространения коронавирусной болезни. Полицейские постоянно контактируют с гражданами, поэтому им необходимо пройти вакцинацию, чтобы получить коллективный иминитет, защитить себя и минимизировать риск распространения пандемии. COVID-19 - это наша общая проблема, которую мы сможем преодолеть, если будем осознанно подходить к ее решению", - рассказал руководитель полиции Киева Андрей Крищенко, который стал одним из первых, кто сделал вакцинацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине начали вакцинировать от коронавируса сотрудников системы МВД, - Аваков

В начале вакцинации полицейские подписали согласие на прививку, после чего врачи измерили им температуру, проверили уровень кислорода в крови и пульс.

Вакцинации уже прошли 50 полицейских, несущих службу по охране правопорядка в аэропорту "Жуляны" и на Центральном железнодорожном вокзале.

Вакцинирование от COVID-19 прошли первые 50 столичных полицейских, - Крищенко 01
Вакцинирование от COVID-19 прошли первые 50 столичных полицейских, - Крищенко 02

вакцина (3815) карантин (16729) Киев (25692) Нацполиция (16564) Крищенко Андрей (372) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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+5
https://twitter.com/Hlopak_ Зãступ бараболі https://twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://twitter.com/Hlopak_/status/1383372417360224267 18 мин

Щось не розумію. Яке відношення "члени сімєй" мають до позачоргової вакцинаціїї?
Коли лікарів та медперсонал з "зони ризику" вакцинували, ніхто їхнім сім'ям вакцину не пропонував.
А мєнти що, якісь особливі? Це при тому, що більшість з них з хворими на ковід не стикається...

Вакцинирование от COVID-19 прошли первые 50 столичных полицейских, - Крищенко - Цензор.НЕТ 9845
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17.04.2021 15:51 Ответить
+2
Теперь все можно валить на вакцину. Помер в сауне с праститутками от передоза в некрологе написать что при выполнении служебного задания вакцина обострила боевое ранение.
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17.04.2021 16:56 Ответить
+1
ХАЙ ГОСПОДЬ МИЛУЄ !!!
- тільки щоб після вакціаціі не почали стріляти безпричинно ковтнувши традіційний стакан горілки на розводі й не сідали за кермо!!!
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17.04.2021 16:18 Ответить
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https://twitter.com/Hlopak_ Зãступ бараболі https://twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://twitter.com/Hlopak_/status/1383372417360224267 18 мин

Щось не розумію. Яке відношення "члени сімєй" мають до позачоргової вакцинаціїї?
Коли лікарів та медперсонал з "зони ризику" вакцинували, ніхто їхнім сім'ям вакцину не пропонував.
А мєнти що, якісь особливі? Це при тому, що більшість з них з хворими на ковід не стикається...

Вакцинирование от COVID-19 прошли первые 50 столичных полицейских, - Крищенко - Цензор.НЕТ 9845
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17.04.2021 15:51 Ответить
ты не прав: мои знакомые медики вакцинировались сами и вакцинировали своих членов семей,ето все легально
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17.04.2021 17:15 Ответить
я думаю, все залежить від начальства. якщо у медиків начальство - тряпка, то так воно і працює. якщо начальство має яйця, то виглядає усе інакше.
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17.04.2021 17:30 Ответить
усього? реально такими темпами до 30 років вакцинувать будуть
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17.04.2021 16:05 Ответить
твои предложения? или тебе просто в лужу пукнуть захотелось?
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17.04.2021 17:16 Ответить
мене не обирали до сРади і у припізденти. а у лужу пукнуло саме ти.
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17.04.2021 17:28 Ответить
крищенко переболел вроде бы...не?
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17.04.2021 16:08 Ответить
Крищенко же несёт службу по охране общественного порядка в аэропорту "Жуляны" и на Центральном железнодорожном вокзале.
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17.04.2021 16:20 Ответить
Крищенко личным примером показал подчиненным что вакцина -нормальная,чтоб не сомневались."Где должен быть командир-впереди на боевом коне" (Чапаев)
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17.04.2021 17:18 Ответить
Так их же до этого вакцинировали, первыми партиями, во всяком случае так лохторату рассказывали или уже забыли и придумали новую историю, вот клоуны😁😁😁😁
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18.04.2021 00:14 Ответить
ну як каже головний пфайзеровець - може вже треба і тричі вакицнувати. от як раз перехворівші модуть отримати найкращий імунітет, бо перша вакцинація була хворобою.
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17.04.2021 17:32 Ответить
Жирні ненажерливі свині бажають жерти за українців і надалі.
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17.04.2021 16:15 Ответить
зато твой сЦарь ***** до сих пор боится публично вакцинироваться шмурдяком Спутник-V
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17.04.2021 17:20 Ответить
ХАЙ ГОСПОДЬ МИЛУЄ !!!
- тільки щоб після вакціаціі не почали стріляти безпричинно ковтнувши традіційний стакан горілки на розводі й не сідали за кермо!!!
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17.04.2021 16:18 Ответить
Теперь все можно валить на вакцину. Помер в сауне с праститутками от передоза в некрологе написать что при выполнении служебного задания вакцина обострила боевое ранение.
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17.04.2021 16:56 Ответить
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17.04.2021 17:36 Ответить
Вероятность иммунитета от CoronaVac 50%. Но зато не опасно как АстраЗЕ!нека.
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17.04.2021 16:49 Ответить
из 2х зол выбирают меньшее:
1) помереть от коронавируса
2) вакцинироваться любой вакциной и получить хоть какой то шанс выжить
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17.04.2021 17:22 Ответить
Я не зрозумів, так це для поліцаїв Пфайзер випросили? І чого їі Зенекою не штрикали? Степанов розповідав, кращої вакціни в світі нема!
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17.04.2021 19:28 Ответить
Арсен Борисович, вот вы вроде нормальный, а ваши пепсы на дорогах творят беспредел. И это в Киеве; ясно, что в райцентре, творится Врадиевка, Кагарлык и Переяслав-Хмельницкий, и еще много того, чего мы не знаем. Так уберите своих уе бищ ных взяточников хотя бы с киевских дорог, они уже останавливают а/м без причины. Вы так доиграетесь, что ваши псы пристрелят кого-то, как негра Флойда в США
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17.04.2021 19:33 Ответить
 
 