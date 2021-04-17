Вакцинирование от COVID-19 прошли первые 50 столичных полицейских, - Крищенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

17 апреля, начальник полиции Киева вместе с коллегами сделали прививки от коронавируса препаратом "CoronaVac". Среди тех, вакцинировался, полицейские, которые несут службу по охране общественного порядка в аэропорту "Жуляны" и на Центральном железнодорожном вокзале.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Правоохранители Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, военнослужащие Нацгвардии и пограничной службы сделали прививки препаратом на территории ведомственного медицинского учреждения Национальной гвардии Украины, расположенного на улице Медовой. Процедура проходила в специально оборудованном кабинете с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм.

"Полицейские Киева круглосуточно на страже безопасности населения, поэтому мы стараемся уберечь людей от распространения коронавирусной болезни. Полицейские постоянно контактируют с гражданами, поэтому им необходимо пройти вакцинацию, чтобы получить коллективный иминитет, защитить себя и минимизировать риск распространения пандемии. COVID-19 - это наша общая проблема, которую мы сможем преодолеть, если будем осознанно подходить к ее решению", - рассказал руководитель полиции Киева Андрей Крищенко, который стал одним из первых, кто сделал вакцинацию.

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В начале вакцинации полицейские подписали согласие на прививку, после чего врачи измерили им температуру, проверили уровень кислорода в крови и пульс.

Вакцинации уже прошли 50 полицейских, несущих службу по охране правопорядка в аэропорту "Жуляны" и на Центральном железнодорожном вокзале.



