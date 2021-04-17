Два больших десантных корабля РФ через Босфор вошли в акваторию Черного моря, - турецкие СМИ. ФОТО
Два больших десантных корабля Северного флота ВМС РФ прошли пролив Босфор в Турции. Они вошли в акваторию Черного моря.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает турецкое издание Sabah.
Речь идет о кораблях "Александр Отраковский" и "Кондопога".
"ВМС России "Александр Отраковский", вошедшие вчера утром в пролив Дарданеллы со стороны Эгейского моря, и военный корабль "Кондопога" с бортовым номером 027 завершили переход через Босфор в 07:30", - пишет издание.
Сообщается, что катер береговой охраны Турции сопровождал российские военные корабли "из соображений безопасности".
Топ комментарии
+53 Yaron
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+18 Ivan Ivanov #432727
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+15 iMedvedeff
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Кажись гроза была помочь метеллоломом??? Ну что датчане, покажем молот Тораааа.....!!!
В самый раз для ...Кондапоги....
Но... Но что надо для этого сделать? Не быть Зеленовски.
Фильтруйте пожалуйста...
БДК "Александр Отраковский"
и
«Кондопога»
.
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@newkc14
Экономика России в глубой стагнации, предупреждают эксперты. Отрыв от развитых стран быстро растет, развивающиеся страны обгоняют Россию. За 10 лет по уровню ВВП Россию обогнали 6 стран, в том числе Литва, Панама, Румыния, Малайзия, Латвия и Сейшелы. Казахстан сравнялся с Россией
по данным Международного валютного фонда, оценка на 2020 г.
У украинцев есть такое благо - или самим выращивать для своих нужд, или покупать где-то рядом.
60% россиян не имеют этой возможности.
Де дым? Де вёсла??
ХЭЭЭЭЙК!!!
Российские корабли там есть - это видит весь мир, а американских нет.
Но ******* могут в любой момент.
А что за корытца голубенькие ?
терплячє чекають
пока кацапы загонят свои корыта в Чорне море,
чтоби закрыть ворота Босфора
и разобраться
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