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Чехия обвинила Россию в подрыве склада боеприпасов и убийстве двух граждан в 2014 году. ФОТО

Правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт полиции Чехии.

Отмечается, что розыск объявлен "в связи с расследованием обстоятельств тяжкого преступления".

По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военная разведка России координировала проект с фейками о катастрофе MH17, - расследование Bellingcat

Всех, кто видел этих людей или знает что-либо об их передвижениях и деятельности в Чешской Республике, просят сообщить правоохранителям.

Также опубликованы фото подозреваемых.

Чехия обвинила Россию в подрыве склада боеприпасов и убийстве двух граждан в 2014 году 01

Взрывы во Врбетице произошли 16 октября 2014 года. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной, по одной из версий он случился из-за халатности рабочих.

Также читайте: Германия начала расследование против "Петрова" и "Боширова"

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Позже стало известно, что настоящее имя Руслана Боширова - Анатолий Чепига, а фамилия Александра Петрова - Мишкин.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.

Читайте также: ЕС продлил санкции против "Петрова", "Боширова" и еще двоих россиян

Автор: 

боеприпасы (2363) взрыв (6814) россия (96231) Чехия (1742) Чепига Анатолий (43) Мишкин Александр (32) ГРУ (86)


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Топ комментарии
+70
А Зебобы были уверены, что все склады с боеприпасами лично Порошенко взрывает…
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17.04.2021 22:18 Ответить
+60
Так этож боевые гомосеки армии рф
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17.04.2021 22:15 Ответить
+59
Чехия объявила в розыск офицеров ГРУ России за подрыв склада боеприпасов в 2014-м - Цензор.НЕТ 5235

...
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17.04.2021 22:24 Ответить
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Страница 2 из 2
Чого обісрались? Шкода людей, а так все добре. Прокацапськи сили тепер сидять мовчки, русня не достане контракт на 6 млрд.євро за АЕС, а також гроші за шмурдяк-вакцину. НАТО сподіваюсь, остаточно перестане дивитись на мордор як на партнера а так далі. Так що це дуже позитивна новина. Якщо би не змогли доказати участь росіян в діверсії, то можна було казати що обісрались, а так..
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19.04.2021 10:49 Ответить
вы всё ещё думаете что ковид начался от летучих мышей с уханьского базара?...

тогда шпили - вили спешат к вам на помощь !
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17.04.2021 22:45 Ответить
З вибуху на "Вектор" в паРашії..
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17.04.2021 22:51 Ответить
Вы даже не представляете, НАСКОЛЬКО Вы правы!
Научная основа генетического оружия - COVID-19 разработана - ******, под эгидой КГБ\ФСБ.
Синтезирована в виде вирусного белка в Новосибирском Центре "Вектор".
Обнаружена в Китайском Ухане, куда была доставлена после внезапной вспышки необъяснимой пневмонии в РФ; для отвлечения внимания от настоящего источника его происхождения.
P.S. Спецслужбы РФ не располагают технологией изготовления антидота для COVID-19. Она известна только разработчикам.
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17.04.2021 23:11 Ответить
завезено в густонаселённый Ухань и распространено сотрудниками фсб, сопровождавшими команду спортсменов ...ибо в Ухане была лаболатория вирусов...
потом пошёл фейк кремлёвской пропаганды об утечке вируса, якобы из-за неисправности холодильника ...
какая мерзкая чушь !
главное что трамп молчал, потому что кацапы имели на него компромат, как он с девочками кувыркался в мацкве....
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17.04.2021 23:29 Ответить
А чого воно генетичне ? Це біологічна зброя зниженої ефективності.
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18.04.2021 14:39 Ответить
у кацапів навіть біологічна зброя гівно
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18.04.2021 18:54 Ответить
десь на ютюбі був фільм про цю версію походження віруса.
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18.04.2021 15:57 Ответить
шо, опять Петров и Боширов?
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17.04.2021 22:46 Ответить
на обратном пути из Солсбери?
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17.04.2021 22:48 Ответить
З кадрами у ***** дефіцит.
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17.04.2021 22:56 Ответить
экономят на командировочных
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17.04.2021 23:13 Ответить
Насправді це- найдосвідченіші кадри... Уявляєш, що із себе являють звичайні "Борни расєї"?
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17.04.2021 23:15 Ответить
Я позабуду все обиды,
И вдруг напомнят песню мне
На милом и полузабытом,
На украинском языке.
И в комнате, где, как батоны,
Чужие лица без конца,
Взорвутся черные бутоны -
Окаменевшие сердца.
Я постою у края бездны
И вдруг пойму, сломясь в тоске,
Что все на свете - только песня
На украинском языке
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17.04.2021 22:51 Ответить
эти ****** в Чехии кучу людей убили
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17.04.2021 22:55 Ответить
это же ПИД,,,рашенские любители шпилей.....
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17.04.2021 22:56 Ответить
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17.04.2021 22:57 Ответить
Якщо ці двоє - головні Джеймси Бонди в кацапів, то коментарі зайві...
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17.04.2021 23:01 Ответить
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17.04.2021 23:10 Ответить
А ще Чехія вислала 18 кацапів із дипмісії... дала передастам 48 годин.... не так як наші вислали одного і дали 72 години... але тільки з понеділка - пху на цей грьобаний сором!!!!!
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17.04.2021 23:05 Ответить
"Голий вбивця". Під посольством РФ в Чехії встановили статую Путіна на золотому унітазі. ФОТО
https://uainfo.org/blognews/1618586532--goliy-vbivtsya-pid-posolstvom-rf-v-chehiyi-vstanovili-statuyu.html
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17.04.2021 23:06 Ответить
Чехія оголосила в розшук офіцерів ГРУ Росії за підрив складу боєприпасів у 2014-му - Цензор.НЕТ 7677
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18.04.2021 01:00 Ответить
..а що він уже всі штанішки обісрав?? ну а тепер нехай голенький на параші посидить!
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18.04.2021 09:40 Ответить
уже во всем Мире на ***** плюют , такого унижения он не переживет и дай Бог отправится в ад!
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18.04.2021 16:37 Ответить
Чехія звинуватила Росію в підриві складу боєприпасів і вбивстві двох громадян в 2014-му - Цензор.НЕТ 8468
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18.04.2021 17:25 Ответить
Те що москалі терористи і вбивці по "определению" і так ясно, бо нічого путьового зробити не можуть. А от лукашисти полєще будуть, бульбофюрер своїми люфтваффе ще в Африці у 2004р вбивав людей - "Білоруського пілота Су-25 довічно засудили у Франції за бої в Кот-д'Івуарі" https://mil.in.ua/uk/news/biloruskogo-pilota-su-25-zasudyly-dovichno-u-frantsiyi-za-boyi-v-kot-d-ivuari/
Так що калгазник теж такий самий вбивця як і куйло мацковский.
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17.04.2021 23:08 Ответить
де ще бачили таку низість і такий сором?, таракан одяг уніформу, бронік, взяв в руки автомат і вийшов вбивати... своїх громадян... даже африканські диктатори до такого дна не падали...
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17.04.2021 23:13 Ответить
ярмак с зеленским шантажируют крымских татар ...
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18.04.2021 08:48 Ответить
Суд у Парижі заочно засудив до довічного ув'язнення білоруського громадянина Юрія Сушкіна за вбивство дев'яти французьких миротворців.
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17.04.2021 23:25 Ответить
Нічого собі. Ці миротворці п*яні були, чи що ?? Сорі, не чув про цю історію.
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18.04.2021 12:04 Ответить
там він був не один, їх, з бульболяндії, там було багато... французи розбомбили той аеродром і знищили всю бульботехніку, взяли й бульбашів... але по недорозумінню відпустили, коли з,ясували хто вони, тих і слід вихолов...
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18.04.2021 15:59 Ответить
Хіба це новина ? Це новина для совків , які зупинилися в розвиту десь 80х роках 20ст. І залишилися разом з дітьми та онуками , які тоді ще не народилися . Лукашенко , це денере-ленере , яке чомусь вважають країною .
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18.04.2021 08:00 Ответить
Шпиливилисты, хутин дал приказ.
Шпиливилисты, ждёт отчизна вас.
За слёзы ваших матерей,
Что у неё сынуля гей,
По натуралам - огонь, огонь. (ремейкнула від щирого серця).
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17.04.2021 23:09 Ответить
мы в атвете за тех, каво шпили-вили
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17.04.2021 23:11 Ответить
Чехія оголосила в розшук офіцерів ГРУ Росії за підрив складу боєприпасів у 2014-му - Цензор.НЕТ 1019
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18.04.2021 00:02 Ответить
Настанет тот час, когда руцких - можно будет убивать прямо на улице, без суда и следствия
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17.04.2021 23:15 Ответить
Воистину,глаголю я вам,это будет благодатное время.Аминь.
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18.04.2021 08:42 Ответить
Навіщо такі провокативні висловлювання ?
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18.04.2021 12:30 Ответить
Русофобія має бути нормою життя.
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18.04.2021 15:53 Ответить
Кто-то еще сомневается, кто убил Кеннеди?
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17.04.2021 23:22 Ответить
Хватит дурачить народные массы (с)
Они НЕ офицеры ГРУ
- они три-два-расы.
Чехія оголосила в розшук офіцерів ГРУ Росії за підрив складу боєприпасів у 2014-му - Цензор.НЕТ 7204
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17.04.2021 23:23 Ответить
А є різниця ? Ні , є - то хворі люди , а це істоти , які треба терміново знищити .
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18.04.2021 08:02 Ответить
Шпили и Вили.
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17.04.2021 23:28 Ответить
"Всех, кто видел этих людей.." Да кто их не видел?? Их уже весь мир видел!
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17.04.2021 23:30 Ответить
Чехія оголосила в розшук офіцерів ГРУ Росії за підрив складу боєприпасів у 2014-му - Цензор.НЕТ 9857+++++++++++
Здорово!
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18.04.2021 00:05 Ответить
+100
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18.04.2021 12:02 Ответить
Боевые 3/14дарасы расейской 3/14дерации..))
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17.04.2021 23:39 Ответить
Петров и Боширов
Они, если честно
Не пара.. не пара.. н-не пара-а-аа...
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17.04.2021 23:40 Ответить
У рашки что, всего два шпиливильника во внешней разведке осталось? Остальных палят сразу после того как они с парашютом за спиной по улицам разгуливают?
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17.04.2021 23:41 Ответить
В три часа ночи настойчивый звонок в дверь. Потом начинают тарабанить. Потом стучат прикладом. Борман в пижаме идёт открывать. В дверях военный, рация, ушанка со звездой, рация и ППШ
- Слоны идут на север.
- Слоны идут на .... а Штирлиц живёт этажом выше.
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18.04.2021 00:11 Ответить
Теперь найти этих шакалов, и подвесить за гениталии - дело чести спецслужб.
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17.04.2021 23:50 Ответить
Так они же расеянские мышебратья, вакцины у них покупают и вдруг такое, русофобию затевают, ой нехорошо😁😁😁😁😁
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17.04.2021 23:53 Ответить
Нє, купити не встигли. У останній момент передумали.
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18.04.2021 12:01 Ответить
Шпили-вили Старопрамен пили.
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18.04.2021 00:02 Ответить
Сколько ещё, таких ,горе- грушников бегает по Европе ..... Морды у них прожжённые , типичные военные ,которые готовы к риску для жизни , ради службы своей отчизны. .. Проверить каждого кацапа в Чехии ,наверняка процентов 2 работает на ....
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18.04.2021 00:13 Ответить
Для початку "фана" ***** Земана перевірте!!!
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18.04.2021 08:54 Ответить
А у чехов тогда был и сейчас он же есть президентом прокацапский Земан.
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18.04.2021 00:26 Ответить
Путинская Россия -это зло ,которое нужно остановить . И этот взрыв, доказательство подлости, ненадёжности кацапии...Они пойдут на всё , ради достижение своей цели.Сила против силы. Только ядерное оружие может их остановить.
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18.04.2021 00:32 Ответить
Нащо ЯЗ ? Ізоляція ... Повна. І кордон з крокодилами.
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18.04.2021 12:00 Ответить
18 российских дипломатов будут высланы из Чехии - в России пригрозили ответом Праге за "подобные фокусы"
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18.04.2021 00:33 Ответить
правительсто Великобритании жжет...

думал инопланетяне, а оказалось как всегда - кацапы...
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18.04.2021 04:39 Ответить
7 лет игрались в мышебратья, но когда ***** окончательно становится персоной нон грата - резко возбудились?
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18.04.2021 04:54 Ответить
Розшукують живих, чи могилки? Бо шось їх ніхто давненько не бачив...
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18.04.2021 07:13 Ответить
Де ? У Житомирі ??
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18.04.2021 11:59 Ответить
І Земана заодно арештовуйте,він також єфрейтор ГРУ і дав наколку на цей склад.Раз ви дійсно вирішили боротися з ***** військом.
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18.04.2021 07:18 Ответить
теперь ясно что с фамилией Жопа из них пассивный
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18.04.2021 07:41 Ответить
Какая разница...
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18.04.2021 08:24 Ответить
О! так це Шпілі-Вілі ,які їздили у Британію до Скрипалів з "новічком" !!!!
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18.04.2021 08:40 Ответить
дорогой мистер Байден, а не пора ли обьявить РФ - государством-террористом со всеми вытекающими??
dear Mr. Biden, isn't it time to declare the Russian Federation-a terrorist state with all that it implies ??
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18.04.2021 09:35 Ответить
Все складывается в логичную цепочку. По данным чешской газеты Lidovki " В то время на складе якобы находилось оружие, которое должен был купить болгарский торговец оружием. Судя по всему, он поставлял оружие Украине, которая только что находилась в состоянии войны с Россией. Вероятно, взрыв должен был произойти не в Чехии, а только во время транспортировки оружия в другую страну."https://yd7dgpys6mbmoisxmohmgb73da-ac4c6men2g7xr2a-www-lidovky-cz.translate.goog/domov/zive-sledujete-mimoradnou-tiskovou-konferenci-babise-a-hamacka.A210417_194601_ln_domov_vag
"Прокуратура Софии официально опубликовала на днях подлинные имена трёх офицеров ГРУ, обвинённых в "покушении на умышленное убийство в апреле 2015 года трех болгарских граждан - бизнесмена Емельяна Гебрева. Гебрев https://www.svoboda.org/a/30814626.html был отравлен пять лет назад - по данным следствия, веществом, похожим на печально знаменитый "Новичок" https://www.svoboda.org/a/30843716.html Боеприпасы из страны НАТО приходили на склады Украины уже с заложенной взрывчаткой. После взрывов украинских складов, 5 колонна в Украине поднимала вой обвиняя в зраде Порошенко и украинских военных. Так что шпили-вилли совсем не смешные тридарасы
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18.04.2021 09:55 Ответить
"Змовники" планували залучити до "військового перевороту" в Білорусі українських націоналістів" Що за маячня, українські націоналісти кроку не зроблять не порадившись та не отримавши методичку з кремля чи ФСБ.
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18.04.2021 09:55 Ответить
Ну от і отримали ... Все логічно - щоб ще більше налякати Лукашенко.
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18.04.2021 11:58 Ответить
Це, звичайно, несмішно, але схоже на якийсь жарт. 7 років пройшло.
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18.04.2021 11:56 Ответить
а ще казали що фини дуже повільні
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18.04.2021 19:00 Ответить
И тут петров и баширов? Вот скотиняки, везде успевают любители архитектурных памятников....
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18.04.2021 12:13 Ответить
- Черногория.
Попытка переворота (октябрь 2016). Шишмаков (был пойман), делал денежные переводы
из Москвы сербам (которые должны были этот переворот осуществить) через
пендосную компанию «Western Union», показывает в банке свой паспорт, своей
рукой вводит обратный адрес: Хорошевское шоссе, 76 (адрес ГРУ - переименовали
после войны РФ с Грузией) и расписывается.…в том числе после
этого (июнь 2017) Черногория (где 60% недвижимости принадлежит кацапам - прячут
наворованные деньги в Гей-Европе) вступила в НАТО… Окурок, целующий мальчика в
живот, всех переиграл…- ГРУшные хакеры
«Fancy Bear» взламывали почту Х.Клинтон, Макрона и др… выложили письма
Макрона, в метаданных писем, там экселевский файл они пытались расшифровать.
Оставили свои метаданные: Ф.М.О - Рошка Г.П. Проверяем его, смотрим -
участвовал в таких-то конференциях, при участии в конференциях написал свои
данные. Войсковая часть такая-то. Пробиваем войсковую часть - часть ГРУ,
которая занимается криптоанализом и шифрованием…сами написали своими руками … и
сами забыли потом в метаданных.- Boeing 777, рейс
MH17. Нашли Иванникова. Он же А.Лаптев. Ищем мобильный телефон, забиваем
мобильный телефон в Google - выпадает заказ в интернет-магазине на адрес
штаб-квартиры ГРУ…даже подросток знает, что если вы на мобильный телефон
заказываете что-то, то потом найти элементарно…а эти люди, которые годами жили
под фамилиями прикрытий…. Лаптев до «Boeing» работал, под прикрытием был мин.
обороны Ю.Осетии, человек годами скрывал свое лицо, свое имя, нигде не
светился. Все его видео отовсюду вырезаны…вы понимаете уровень
проФФесионализма.

При СССР был жесткий контроль над ними со стороны Партии…
сейчас контроля нет… БЕСПРЕДЕЛ… на выполнение акции выделяется 1 000 000 (не
дерева), а к исполнителям доходит 100… поэтому "Баширов" и "Петров" спят на одной кровати в бомжатнике
за 40 фунтов… а где деньги, Зин?... а деньги в Черногории и других странах
Загнивающего Запада… круг замкнулся…
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18.04.2021 12:26 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/18/7290626/ На складах, які росіяни підірвали у Чехії, була зброя для України - ЗМІ Підірвані склади та зброя не належали Міноборони Чехії. На той час вони використовувалися комерційною компанією, що офіційно займається торгівлею зброєю - Imex Group. На час інциденту велася підготовка до експорту підірваної зброї до Болгарії. Однак ще важливіше те, що Болгарія була лише проміжним пунктом. Отримувачем була болгарська компанія Emco. Обидві названі компанії належать болгарському бізнесмену, легальному торговцю зброєю Еміліану Гебреву, який невдовзі після вибухів у Чехії також став об'єктом атаки російських агентів - у 2015 році його двічі отруїли нерво-паралітичною речовиною "Новичок". Згодом https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2019/11/23/the-dreadful-eight-grus-unit-29155-and-the-2015-poisoning-of-emilian-gebrev/ Bellingcat довели, що це робив той самий підрозділ, що здійснив напад на Скрипаля. Гебрев був одним з постачальників товарів військового призначення для українського МВС та Нацгвардії, у тому числі у розпал активної фази протистояння російській агресії на Донбасі.
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18.04.2021 12:28 Ответить
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес (2006-2016) высказался за запрет на въезд в Евросоюз для всех граждан России. «Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. На кону безопасность Европы. Хватит».
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18.04.2021 12:28 Ответить
Чехія звинуватила Росію в підриві складу боєприпасів і вбивстві двох громадян в 2014-му - Цензор.НЕТ 7379
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18.04.2021 13:31 Ответить
Думаю, що саме час росію розгромити і розділити на сфери впливу між ведучими світовими потугами без права мати армію і спецслужби.
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18.04.2021 13:37 Ответить
взорвали объект на территории страны, убили двух граждан - высылка дипломатов, и все?
расчитывать, что эти евро-сцыкуны помогут в войне смысла нет.
легли под мигрантов, лягут и под оккупантов.
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18.04.2021 13:44 Ответить
Расследователи Conflict Intelligence Team​ https://citeam.org/petrov-mishkin/ нашли водительское удостоверение на имя Александра Евгеньевича Мишкина и фотографией Александра Петрова в базе данных о полисах автострахования, размещенной на пиратских форумах. Эта база была опубликована в интернете в сентябре 2017 года.
Александра "Петрова"-Мишкина британские власти назвали сотрудником российской спецслужбы ГРУ (ГУ Генштаба РФ) и непосредственным отравителем бывшего разведчика Сергея Скрипаля в городе Солсбери 4 марта 2018 года.
Чехія звинуватила Росію в підриві складу боєприпасів і вбивстві двох громадян в 2014-му - Цензор.НЕТ 8966
https://www.currenttime.tv/a/29533984.html

Як пишуть чеські ЗМі, на складах могла знаходитися зброя та **********, що через болгарського посередника мали бути відправлені в Україну та Сирію...
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18.04.2021 15:13 Ответить
Чехия выслала 18 парашных террористов под видом дипломатов за то, что организовали взрывы военных складов и убили 2 человек. Внимание вопрос! А сколько парашных террористов под видом дипломатов выслала Украина за то, что они не только постоянно взрывают военные склады, а убили 15 тысяч Украинцев и занимаются полным уничтожением Украины?
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18.04.2021 15:20 Ответить
Совсем не смешно. "Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера!" Теперь все зависит исключительно от убедительности ДЛЯ ЕВРОСОЮЗА собранных Чехией доказательств и желания самих ЧЕХОВ обострить ситуацию. Одно дело - засылать киллеров по Европе и совсем другое - диверсии на военных объектах. Это уже не формальный, а фактический Casus Belli. У Чехии все основания для обїявления с РФ "состояния войны". Конечно дело до боевых действий не дойдет и Евросоюз с НАТО не поддержат такой шаг Чехии, но экономические и политические последствия для РФ будут КАТАСТРОФИЧЕСКИМИ. Повторюсь: вопрос за тем, насколько доказательства Чехии убедят Евросоюз. Но даже без объявления "состояния войны" Кремль влип в серьезные проблемы.
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18.04.2021 16:23 Ответить
кто бы мог подумать что путин гной, какая *** новость неожиданная
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18.04.2021 18:32 Ответить
Ці два моксельських "перевертня-туриста"після шпилів Британії встигли і чешські склади ***********" полюбити"...Дивна любов до Європи в них...
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18.04.2021 21:55 Ответить
Чехія висилає 18 російських дипломатів - через диверсію росіян на складі *********** у 2014 р

Чехія висилає 18 російських дипломатів і заявила про підозру, що вибух на складі *********** Чехії у 2014 р. влаштували російські спецслужби.

До чого я це пишу?
До того, що я кілька років писав, що вибухи на українських складах *********** 2014-2016 - це справа рук російських спецслужб.
Бо охороняти ті склади було реально тільки в умовах масового призиву - голодних організмів з автоматами було до фіга.
Саме тому, за Порошенка почали будувати ******* сховища ***********. Навіть побудували перший комплекс на Хмельниччині.
А потім...
А потім - ЗЕлені згорнули навіть уже початі будівництва.
І тут Чехія - з заявою.
Д.Калинчук (Вовнянко)
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До речі, диверсію на складах вчинили «старі знайомі» - ті самі «Петров і Боширов», які пізніше засвітилися у британському Солсбері, де труїли Скрипалів.
Поліція Чехії оголосила в розшук двох агентів Головного розвідувального управління росії:

Ідеться про чоловіків, які використовували паспорти з іменами Руслан Боширов та Олександр Петров.
Нагадаємо, британські прокурори назвали їх причетними до отруєння колишнього співробітника російських спецслужб Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.
Розслідувачі виявили, що справжні імена чоловіків - Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга. Обидва - полковники Головного розвідуправління рашки.
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19.04.2021 00:36 Ответить
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