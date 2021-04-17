Чехия обвинила Россию в подрыве склада боеприпасов и убийстве двух граждан в 2014 году. ФОТО
Правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт полиции Чехии.
Отмечается, что розыск объявлен "в связи с расследованием обстоятельств тяжкого преступления".
По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.).
Всех, кто видел этих людей или знает что-либо об их передвижениях и деятельности в Чешской Республике, просят сообщить правоохранителям.
Также опубликованы фото подозреваемых.
Взрывы во Врбетице произошли 16 октября 2014 года. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной, по одной из версий он случился из-за халатности рабочих.
Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Позже стало известно, что настоящее имя Руслана Боширова - Анатолий Чепига, а фамилия Александра Петрова - Мишкин.
В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.
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тогда шпили - вили спешат к вам на помощь !
Научная основа генетического оружия - COVID-19 разработана - ******, под эгидой КГБ\ФСБ.
Синтезирована в виде вирусного белка в Новосибирском Центре "Вектор".
Обнаружена в Китайском Ухане, куда была доставлена после внезапной вспышки необъяснимой пневмонии в РФ; для отвлечения внимания от настоящего источника его происхождения.
P.S. Спецслужбы РФ не располагают технологией изготовления антидота для COVID-19. Она известна только разработчикам.
потом пошёл фейк кремлёвской пропаганды об утечке вируса, якобы из-за неисправности холодильника ...
какая мерзкая чушь !
главное что трамп молчал, потому что кацапы имели на него компромат, как он с девочками кувыркался в мацкве....
И вдруг напомнят песню мне
На милом и полузабытом,
На украинском языке.
И в комнате, где, как батоны,
Чужие лица без конца,
Взорвутся черные бутоны -
Окаменевшие сердца.
Я постою у края бездны
И вдруг пойму, сломясь в тоске,
Что все на свете - только песня
На украинском языке
https://uainfo.org/blognews/1618586532--goliy-vbivtsya-pid-posolstvom-rf-v-chehiyi-vstanovili-statuyu.html
Так що калгазник теж такий самий вбивця як і куйло мацковский.
Шпиливилисты, ждёт отчизна вас.
За слёзы ваших матерей,
Что у неё сынуля гей,
По натуралам - огонь, огонь. (ремейкнула від щирого серця).
Они НЕ офицеры ГРУ
- они три-два-расы.
Здорово!
Они, если честно
Не пара.. не пара.. н-не пара-а-аа...
- Слоны идут на север.
- Слоны идут на .... а Штирлиц живёт этажом выше.
думал инопланетяне, а оказалось как всегда - кацапы...
dear Mr. Biden, isn't it time to declare the Russian Federation-a terrorist state with all that it implies ??
"Прокуратура Софии официально опубликовала на днях подлинные имена трёх офицеров ГРУ, обвинённых в "покушении на умышленное убийство в апреле 2015 года трех болгарских граждан - бизнесмена Емельяна Гебрева. Гебрев https://www.svoboda.org/a/30814626.html был отравлен пять лет назад - по данным следствия, веществом, похожим на печально знаменитый "Новичок" https://www.svoboda.org/a/30843716.html Боеприпасы из страны НАТО приходили на склады Украины уже с заложенной взрывчаткой. После взрывов украинских складов, 5 колонна в Украине поднимала вой обвиняя в зраде Порошенко и украинских военных. Так что шпили-вилли совсем не смешные тридарасы
Попытка переворота (октябрь 2016). Шишмаков (был пойман), делал денежные переводы
из Москвы сербам (которые должны были этот переворот осуществить) через
пендосную компанию «Western Union», показывает в банке свой паспорт, своей
рукой вводит обратный адрес: Хорошевское шоссе, 76 (адрес ГРУ - переименовали
после войны РФ с Грузией) и расписывается.…в том числе после
этого (июнь 2017) Черногория (где 60% недвижимости принадлежит кацапам - прячут
наворованные деньги в Гей-Европе) вступила в НАТО… Окурок, целующий мальчика в
живот, всех переиграл…- ГРУшные хакеры
«Fancy Bear» взламывали почту Х.Клинтон, Макрона и др… выложили письма
Макрона, в метаданных писем, там экселевский файл они пытались расшифровать.
Оставили свои метаданные: Ф.М.О - Рошка Г.П. Проверяем его, смотрим -
участвовал в таких-то конференциях, при участии в конференциях написал свои
данные. Войсковая часть такая-то. Пробиваем войсковую часть - часть ГРУ,
которая занимается криптоанализом и шифрованием…сами написали своими руками … и
сами забыли потом в метаданных.- Boeing 777, рейс
MH17. Нашли Иванникова. Он же А.Лаптев. Ищем мобильный телефон, забиваем
мобильный телефон в Google - выпадает заказ в интернет-магазине на адрес
штаб-квартиры ГРУ…даже подросток знает, что если вы на мобильный телефон
заказываете что-то, то потом найти элементарно…а эти люди, которые годами жили
под фамилиями прикрытий…. Лаптев до «Boeing» работал, под прикрытием был мин.
обороны Ю.Осетии, человек годами скрывал свое лицо, свое имя, нигде не
светился. Все его видео отовсюду вырезаны…вы понимаете уровень
проФФесионализма.
При СССР был жесткий контроль над ними со стороны Партии…
сейчас контроля нет… БЕСПРЕДЕЛ… на выполнение акции выделяется 1 000 000 (не
дерева), а к исполнителям доходит 100… поэтому "Баширов" и "Петров" спят на одной кровати в бомжатнике
за 40 фунтов… а где деньги, Зин?... а деньги в Черногории и других странах
Загнивающего Запада… круг замкнулся…
расчитывать, что эти евро-сцыкуны помогут в войне смысла нет.
легли под мигрантов, лягут и под оккупантов.
Александра "Петрова"-Мишкина британские власти назвали сотрудником российской спецслужбы ГРУ (ГУ Генштаба РФ) и непосредственным отравителем бывшего разведчика Сергея Скрипаля в городе Солсбери 4 марта 2018 года.
https://www.currenttime.tv/a/29533984.html
Як пишуть чеські ЗМі, на складах могла знаходитися зброя та **********, що через болгарського посередника мали бути відправлені в Україну та Сирію...
Чехія висилає 18 російських дипломатів і заявила про підозру, що вибух на складі *********** Чехії у 2014 р. влаштували російські спецслужби.
До чого я це пишу?
До того, що я кілька років писав, що вибухи на українських складах *********** 2014-2016 - це справа рук російських спецслужб.
Бо охороняти ті склади було реально тільки в умовах масового призиву - голодних організмів з автоматами було до фіга.
Саме тому, за Порошенка почали будувати ******* сховища ***********. Навіть побудували перший комплекс на Хмельниччині.
А потім...
А потім - ЗЕлені згорнули навіть уже початі будівництва.
І тут Чехія - з заявою.
Д.Калинчук (Вовнянко)
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До речі, диверсію на складах вчинили «старі знайомі» - ті самі «Петров і Боширов», які пізніше засвітилися у британському Солсбері, де труїли Скрипалів.
Поліція Чехії оголосила в розшук двох агентів Головного розвідувального управління росії:
Ідеться про чоловіків, які використовували паспорти з іменами Руслан Боширов та Олександр Петров.
Нагадаємо, британські прокурори назвали їх причетними до отруєння колишнього співробітника російських спецслужб Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.
Розслідувачі виявили, що справжні імена чоловіків - Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга. Обидва - полковники Головного розвідуправління рашки.