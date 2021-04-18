РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13371 посетитель онлайн
Новости Фото Коронавирус и карантин
8 598 224

Волонтеры собрали 2 тыс. продуктовых наборов для нуждающихся в Одессе и Львове: Десятки тысяч людей не могут приобрести самое необходимое

Две тысячи продуктовых наборов для людей, которые во время пандемии больше всего страдают от нужды, собрали волонтеры и активисты ОО "Справа Громад".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Подчеркивается, что офис партии "Европейская Солидарность", "как и год назад, вновь превратился в живой конвейер". Присоединились к упаковке наборов и Петр и Марина Порошенко.

"Вчера ночью вернулись из Черкасс, а сегодня утром уже празднуем день Богородицы очень хорошим делом. Помогаем тем, кто несчастен, тем, кто сейчас в этой помощи нуждается", - сказал пятый президент.

"Сегодня мы там, где труднее всего. Мы с нашими врачами, с их пациентами. С теми, кто наименее защищен. Сегодня 12 областей и столица Украины оказались в "красной зоне", где введен режим локдауна. А это значит, что десятки тысяч людей оказались в ситуации, когда они не могут приобрести самое необходимое. И именно поэтому сегодня здесь собрались те, кому не "какая разница". И сегодня именно здесь снова заработал продуктовый конвейер", - говорит председатель комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения Марина Порошенко.

"Особенно приятно это делать в составе огромной фантастической команды, где каждый вносит свой вклад. Начиная от создания этого конвейера. Видите, как мы усовершенствовали процедуру и увеличили производительность труда. И вторая главная составляющая, на лице каждого благотворителя, который здесь работает, пусть хоть покрыта маской, но есть улыбка", - отмечает Петр Порошенко.

Читайте также: Украина должна срочно наладить собственное производство вакцин, - Порошенко

Средства на продуктовые наборы, как и в прошлом году, собирают вместе, присоединился к этому и Благотворительный Фонд Порошенко.

"Та поддержка, когда вы дали 5, 10, 100 гривен для того, чтобы сформировать один набор, поможет хотя бы одной семье, или одному человеку. Это означает, что этот день вы точно прожили не зря. Я хочу поблагодарить благотворителей, принявших в этом участие", - отмечает пятый президент.

Волонтеры собрали 2 тыс. продуктовых наборов для нуждающихся в Одессе и Львове: Десятки тысяч людей не могут приобрести самое необходимое 01
Волонтеры собрали 2 тыс. продуктовых наборов для нуждающихся в Одессе и Львове: Десятки тысяч людей не могут приобрести самое необходимое 02
Волонтеры собрали 2 тыс. продуктовых наборов для нуждающихся в Одессе и Львове: Десятки тысяч людей не могут приобрести самое необходимое 03
Волонтеры собрали 2 тыс. продуктовых наборов для нуждающихся в Одессе и Львове: Десятки тысяч людей не могут приобрести самое необходимое 04
Волонтеры собрали 2 тыс. продуктовых наборов для нуждающихся в Одессе и Львове: Десятки тысяч людей не могут приобрести самое необходимое 05
Волонтеры собрали 2 тыс. продуктовых наборов для нуждающихся в Одессе и Львове: Десятки тысяч людей не могут приобрести самое необходимое 06
Волонтеры собрали 2 тыс. продуктовых наборов для нуждающихся в Одессе и Львове: Десятки тысяч людей не могут приобрести самое необходимое 07

"Сейчас первые две тысячи наборов пойдут в Одессу и Львов. В следующее воскресенье будет пять тысяч. Мы очень хотим, чтобы люди, которые оказались в одиночестве, получили подарки для того, чтобы вернуть веру в Украину. Мы, украинцы, когда объединимся, можем давать отпор Путину и стране-агрессору. Мы можем защитить от некомпетентности власти при преодолении пандемии, спасти жизни людей, получающих от нас кислородные концентраторы. Так как ранее получали средства защиты, тесты, очки, костюмы, рентген аппараты, аппараты искусственной вентиляции легких и многое другое", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".

"В ближайшие дни мы начнем собирать такие продуктовые наборы и для жителей Киева. Защищать и помогать - это не просто слова - это наша позиция. Это наш стиль жизни", - говорит Марина Порошенко. В прошлом году силами волонтеров, Фонда Порошенко и компании Рошен более 50 тысяч продуктовых наборов получили люди по всей Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко предложил шаги для деэскалации ситуации на Донбассе и границах Украины: Реформы, пересмотр переговорных позиций и возврат войск на переднюю линию

С первых дней пандемии Фонд Порошенко совместно с волонтерами обеспечили медиков защитными костюмами - в больницы передали более 157 тыс. штук. А также 10 тыс. антивирусных очков, свыше 50 тыс. высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходные материалы более 50 аппаратов ИВЛ. Помощь получили около 200 медицинских учреждений. Сейчас Фонд вместе с волонтерами передает в больницы и амбулатории кислородные концентраторы. Более ста аппаратов уже доставлены в медучреждения. Всего с начала пандемии у Порошенко потратили на благотворительную помощь 150 млн грн.

Автор: 

карантин (16729) Порошенко Петр (19620) продукты (1532) Порошенко Марина (100) Европейская Солидарность (1060) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+37
Судя по всему конец эпохи бедности таки уже наступил....началась эпоха нищеты...
показать весь комментарий
18.04.2021 11:42 Ответить
+29
В усьому світі благодійність іде в плюс державним діячам та політикам.
Носіння колод на публіку не благодійність, а цЬІрк, подібний відосікам гундосого.
показать весь комментарий
18.04.2021 11:48 Ответить
+24
Волонтеры собрали 2 тыс. продуктовых наборов для нуждающихся в Одессе и Львове: Десятки тысяч людей не могут приобрести самое необходимое - Цензор.НЕТ 1023))

(фотка трохи невелика - та малого (коричнева футболка) видно - верхній ряд, поміж широкоплечого з СЦКК)))) і чувака у джинсі))))
показать весь комментарий
18.04.2021 11:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Наркомане, це ти з наркоманського Мухосранська, а я з Києва.
показать весь комментарий
18.04.2021 16:59 Ответить
Тобто ти дебіл з Києва? Не дам тобі недоїдків. Рийся у смітниках, там собі знайдеш.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fukr%2Fpolitics%2Fvona-pratsyuvala-timoshenko-viznali-najkraschim-premerom.htm%3Ffbclid%3DIwAR3qgelVJlXHjzl2n9O5WGWjWtmFjksgWt_nmpuY4c5EapF88CID7FG3fLo&h=AT1y_UV5AreNJDh7ZOhHrhSjxd2esHUH8TbUKWBN0wqz4mrHl1zKJtnK0y_dy0Ax6koEl7eGpWYTQ_Dx1N8YNCMQtgmp9fz4zwImJ1WY-O9NyALiIUDIScCoCeAwqElRM4cy&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT16fpXiUE1k6BHv8tb59iyUVrj9xYmz_T5uYPC_CDF_MEOUT-_B203qbNDWI6jr7enNvu5lmKWNo9h0RStYhhh4LJS1yBVmAyLbJal8w0sTGm2DJE2B9qREIhWaytpVMdpIbos_iwizuSp5QZgrJRA1Dw
показать весь комментарий
18.04.2021 17:15 Ответить
До речі, посилання взагалі не працює.
показать весь комментарий
18.04.2021 17:00 Ответить
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fukr%2Fpolitics%2Fvona-pratsyuvala-timoshenko-viznali-najkraschim-premerom.htm%3Ffbclid%3DIwAR3qgelVJlXHjzl2n9O5WGWjWtmFjksgWt_nmpuY4c5EapF88CID7FG3fLo&h=AT1y_UV5AreNJDh7ZOhHrhSjxd2esHUH8TbUKWBN0wqz4mrHl1zKJtnK0y_dy0Ax6koEl7eGpWYTQ_Dx1N8YNCMQtgmp9fz4zwImJ1WY-O9NyALiIUDIScCoCeAwqElRM4cy&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT16fpXiUE1k6BHv8tb59iyUVrj9xYmz_T5uYPC_CDF_MEOUT-_B203qbNDWI6jr7enNvu5lmKWNo9h0RStYhhh4LJS1yBVmAyLbJal8w0sTGm2DJE
показать весь комментарий
18.04.2021 17:19 Ответить
Боже, ти реально геть впоротий.
Дай посилання на якесь авторитетне джерело, а не ФБ. Ти ще на сайт партії юлі дай посилання.
Економіка Україна ніколи не зростала на 70%. Таку відверту херню може писати лише геть впорота істота.
показать весь комментарий
18.04.2021 19:34 Ответить
Ти точно дебіл.

Сайт https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fukr%2Fpolitics%2Fvona-pratsyuvala-timoshenko-viznali-najkraschim-premerom.htm%3Ffbclid%3DIwAR2UmIdIFIrCp2yzy6HlNifxskcI8L-UOWu2Fe_TcFuBanh_8yDDyekA60I&h=AT1N6kPqCQnPZ4d-kNHqOsW5MKIRWn9M7fmYVQOSM7D34VNkpVCNtIZrE0ctJsdYl30OjiXWH4bVm6KhPKB_AQHjbx0Ynl82wmhVVnNYtgPYhb7VMTG2O-L9G_zjAIoVyy_c&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT37mzPzVR27-b12Q4o1sMDe1h_HYUc8d_V9Vs7PXXIY26el-5Nk_vpwlZJYNEUeypcOSid9oWa9uxwKG9mZ_upxUJb98OS9CNqySfaw7I9hRxDQEDokBvFeX0Q3gkgXGJ5dUvZRcEyaTWyansIk4pU_sA OBOZREVATEL.COM - це ФБ? ??

І не дивуюсь, бо кияни обрали Пєдаліка мером вдруге. Деградують потроху. Янек зробив свою справу - одамбасив киян, хоч і не до кінця. Тепер вони гонять, але без порожняка. Просто гонять https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fukr%2Fpolitics%2Fvona-pratsyuvala-timoshenko-viznali-najkraschim-premerom.htm%3Ffbclid%3DIwAR2UmIdIFIrCp2yzy6HlNifxskcI8L-UOWu2Fe_TcFuBanh_8yDDyekA60I&h=AT1N6kPqCQnPZ4d-kNHqOsW5MKIRWn9M7fmYVQOSM7D34VNkpVCNtIZrE0ctJsdYl30OjiXWH4bVm6KhPKB_AQHjbx0Ynl82wmhVVnNYtgPYhb7VMTG2O-L9G_zjAIoVyy_c&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT37mzPzVR27-b12Q4o1sMDe1h_HYUc8d_V9Vs7PXXIY26el-5Nk_vpwlZJYNEUeypcOSid9oWa9uxwKG9mZ_upxUJb98OS9CNqySfaw7I9hRxDQEDokBvFeX0Q3gkgXGJ5dUvZRcEyaTWyansIk4pU_sA

показать весь комментарий
18.04.2021 20:37 Ответить
Наркомане, подивися на початок свого посилання. Я побачив фейсбук, далі навіть не дивився.
Брехунець, де там 70 відсотків?
показать весь комментарий
19.04.2021 01:36 Ответить
Сподіваюся, ти таки визнаєш, що збрехав про 70% зростання економіки.
показать весь комментарий
19.04.2021 01:39 Ответить
**** барижа бидлота навіть тут сує свій логотип. Це ницо.
Це не допомога від щирого серця, а політична реклама барижої партії.
показать весь комментарий
18.04.2021 14:01 Ответить
Придбати продукти першої необхідності не можуть вже мільйони українців а не десятки тисяч але саме тому і не можуть що ця шоколадна паскуда разом з "папереднікамі" і сьогоднішніми "слугами" так завзято грабували і продовжуть грабувати Україну!!!
показать весь комментарий
18.04.2021 14:09 Ответить
100%
показать весь комментарий
18.04.2021 22:25 Ответить
Когда делаешь милостыню, то не труби об этом налево и направо, а делай это тихо , чтобы левая твоя рука не знала что делает правая и тебе зачтётся!

А так это просто выглядит как пиар.
показать весь комментарий
18.04.2021 14:20 Ответить
Дьякону упц мп не положено знать Библию...
показать весь комментарий
18.04.2021 14:31 Ответить
Волонтери зібрали 2 тис. продуктових наборів для нужденних в Одесі та Львові: Десятки тисяч людей не можуть придбати найнеобхідніше - Цензор.НЕТ 8740
показать весь комментарий
18.04.2021 21:06 Ответить
Я в шоке от этих Олигархов-Благодетелей которые во время страшной Пандемии и Войны все еще больше збагатылысь и держат дома по ДВЕ тонны бабла ...
Ахметка сначала выставит цены на тепло и эл.энергию такие что почти 100% зар. платы отнимают , а потом собирает конвои с "ПоМожем" и везет на донбасс тем кто орал Путин введи войска.
показать весь комментарий
18.04.2021 14:35 Ответить
Эти наборы нуждающимся продадут по завышенной цене? Или нуждающиеся, их даже ну видят? Скажите мне где дают безплатный сыр, и я схожу туда посмеяться)
показать весь комментарий
18.04.2021 15:25 Ответить
на паперті подають. Сходи.
показать весь комментарий
18.04.2021 16:34 Ответить
Славімо Його ! Коли в тебе задекларовано вдома готівки на 1,8 млрд. грн . - кілька сотень наборів з емблемою своєі партіі це не героічний вчинок . Справжні меценати роблять добрі справи інкогніто , від щирого сердця і без самореклами .
показать весь комментарий
18.04.2021 19:09 Ответить
татишо , а потім якась зелена пліснява припише собі в заслуги
показать весь комментарий
18.04.2021 19:26 Ответить
Це замість того, шоб боротись з карантинами і порушеннями прав людей.
показать весь комментарий
19.04.2021 06:46 Ответить
До чего докотилась ,ненька Украина.. 90-е возвращаются..
показать весь комментарий
19.04.2021 09:39 Ответить
Это фото для налоговой. Предприниматели могут ,в налогах указать ,что пожертвовали некоторую суму на благотворительность , и тем уменьшить суму налога.📰📰📰📰
показать весь комментарий
19.04.2021 09:46 Ответить
Страница 3 из 3
 
 