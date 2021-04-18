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Новости Фото Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Немецкие СМИ опубликовали кадры полевого лагеря российских войск в оккупированном Крыму. ФОТО

Появились спутниковые снимки лагеря российских войск на военном полигоне на юге Керченского полуострова.

Как передает Цензор.НЕТ, фотографии  опубликовало  немецкое издание Der Spiegel.

Лагерь появился в период с 15 марта по 2 апреля. Судя по пунктам назначения эшелонов с техникой и кадрам военных колонн в Крыму, скорее всего там находятся переброшенные с Северного Кавказа части 58-й армии (например, 136-я мотострелковая и 291-я артиллерийская бригады).

О переброске частей 58-й армии в Крым недавно сообщила пресс-служба Южного военного округа. Однако до сих пор не было никаких официальных комментариев по поводу присутствия в Крыму 76-й десантно-штурмовой дивизии из Пскова, эшелоны которой разгружались в Симферополе, а не на Керченском полуострове, причем один из них был замечен гораздо ближе к границе с Херсонской областью Украины.

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Кроме того, на снимках лагеря не видна тяжелая техника, например, танки и самоходные артиллерийские установки "Мста-С", которые также перебрасывались в Крым в составе частей 58-й армии. Это позволяет предположить, что перед нами не единственный лагерь частей, переброшенных с Северного Кавказа.

Немецкие СМИ опубликовали кадры полевого лагеря российских войск в оккупированном Крыму 01
Немецкие СМИ опубликовали кадры полевого лагеря российских войск в оккупированном Крыму 02
Немецкие СМИ опубликовали кадры полевого лагеря российских войск в оккупированном Крыму 03

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Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

армия РФ (19725) Крым (26427)


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Топ комментарии
+85
Якщо війна з РФ розпочнется - її зупинить і пожене назад у Росію тільки жорстокість українців до окупантів !!
Коли кацапи побачили відео , як чеченці відрізають голови полоненим росіянам , то війна з Чечнею закінчилась програшем Росії, хоч вони так не вважають !
Ніякої пощади і ніяких полонених так переможемо!
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18.04.2021 12:57 Ответить
+49
прямо сейчас..
а как ты проводишь свои выходные?
Немецкие СМИ опубликовали кадры полевого лагеря российских войск в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 5511
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18.04.2021 12:55 Ответить
+37
Петро Порошенко.
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18.04.2021 13:01 Ответить
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Кординальне рішення ,це приєднати Україну до РФіі ,та утворити Малоросійський федеральний округ РФіі !!!))))
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18.04.2021 13:35 Ответить
Тогда нас ожидает служба где-то за Уралом, русские бизнесмены которые выкачивают средства на собственные яхты это хуже даже наших олигархов и фсбшники, которые постоянно ищут заговоры и сажают всех подряд. В России недели не проходит, чтобы не раскрыли каких-то заговорщиков, террористов и так далее. Там постоянно показательные процессы.
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18.04.2021 13:37 Ответить
Возьмуть вони з заглотом. Перестань дурню писати. Чи отримав завдання?
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18.04.2021 13:34 Ответить
А Х в С? Не краще буде? ЧьЇх будеш, казачок?
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18.04.2021 13:32 Ответить
Засрали весь крым своими железяками,лапотные подонки. Зато для крысчан "безбиндер". Дебилы, блеать.
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18.04.2021 13:45 Ответить
Атож, візьмуть. Вже й Київ взяли, й Англію, як таку, та й чоботи вже помили в Індійському океані. Викіньте, нарешті, кремлівського мрійника з Мавзолею а разом й галерного раба. З'економите на облаштуванні могили:Вова х¥йло, обом підходить ця епітафія.
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18.04.2021 13:47 Ответить
где там лапти берут воду?
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18.04.2021 13:52 Ответить
Путин пытается вернуться к границам 1918 года. И не только он. Гомель, Витебск, Могилёв до 1926 года входили в состав РСФСР. Орша вообще из Смоленской области передана.

> Бывший министр культуры, председатель Российского военно-исторического общества, автор школьного учебника истории Владимир Мединский заявил, что «западные силы» «промывают мозги» россиянам. По его мнению, навязывание западных ценностей приведет к тому, что россияне добровольно захотят «отдать обратно Курилы, Калининград, Карелию и Выборг».

Также Мединский предложил собравшимся подумать, «как так получилось, что великоросские земли оказались на территории Украины, Казахстана и даже Белоруссии».
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что реплика Мединского не имеет отношения к повестке дня администрации президента.

По его словам, на повестке дня нет такого вопроса. А заявления помощника Путина он назвал «научными поисками».

Німецькі ЗМІ опублікували кадри польового табору російських військ в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8989
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18.04.2021 14:09 Ответить
..да и Польшу с Прибалтикой это говно непрочь "подмять" под себя в очередной раз..
...
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18.04.2021 14:12 Ответить
с Польшей глухо. а вот Донбасс совсем не украинизировался. 98% голосовали за Януковича (за Россию).
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18.04.2021 14:19 Ответить
...даже те,кто был против...Запомни-Донбасс-это "зона",где нужно отстрелить "паханов"-массово-остальное быдло,быстро всех "сдаст" с потрохами-иному они-не "научены"...Если ты этого не понял,то никогда не вступай в полемику....
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18.04.2021 14:24 Ответить
Завдяки діям Ху#ла мій рідний Донбас українізується невпинно. Луганчанин.
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18.04.2021 17:37 Ответить
Німецькі ЗМІ опублікували кадри польового табору російських військ в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1039
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18.04.2021 14:56 Ответить
Ну не у "декілька разів", а лише відсотків на 30. Та й те була трохи надумана мапа.
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18.04.2021 15:47 Ответить
Як що брати площу Харківської області, Кубані, Волині, то вони зменшени кацапами у декілька разів.
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18.04.2021 18:57 Ответить
Так, але сумарно площа України зменшена далеко не в рази порівняйте площу, окреслену червоною та чорною межами - там реально процентів 30 різниця. До того ж не забувайте, що це українці так межі України окреслили - а, наприклад, поляки - повністю всю Волинь та Галиччину вважали своїми.
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18.04.2021 20:18 Ответить
Мені на тих поляків все одно що вони там креслять, головне скільки кацапи забрали в Україні території з 1917 року. Вся Кубань від Таганрогу і далі була Україною, частини Белгородської, Курської і Воронезької області були Україною.
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18.04.2021 21:50 Ответить
"Мені на тих поляків все одно що вони там креслять"

Але ж та мапа України 17 року - це теж були лише креслення.

"Вся Кубань від Таганрогу і далі була Україною"

Не обманюйте себе...не були вони Україною - так, там було досить багато українців і навіть україномовних українців, але жодна українська влада Кубань ніколи не контролювала. Таганрог - так, був відібраний - це правда.
Щодо Білгородської, Кірської і Воронезької областей - то були спірні території, бо вони 50 на 50 заселені українцями та великоросами - це не зовсім таки Україна.
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18.04.2021 22:07 Ответить
да хрен на них мы ложили с ихними Мединскими, Жириновскими, Соловьевыми и прочей путинской падалью Главное что Армия Украины и украинское гражданское общество готово дать отпор наследникам золотой орды - московитам ...
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18.04.2021 19:56 Ответить
ну если по опросам 36% граждан Украины доверяют Лукашенко, и в масштабном конфликте поведут соответствующе. перейдут на сторону противника!?

Белорусский политик имеет у украинцев наивысший рейтинг доверия среди президентов других стран - свыше 35%. Больше всего (почти 80%) жители Украины не доверяют Владимиру Путину.
Александру Лукашенко, которого страны ЕС и США не признали законно избранным президентом Беларуси, доверяют 36% жителей Украины. Хуже всего украинцы относятся к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом говорят результаты https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1003&page=1 опроса , проведенного с 27 января по 1 февраля Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Не испытывают доверия к Лукашенко 53,6% респондентов, затруднились ответить - 7,6%, не знают - 2,7%. Баланс доверия к Лукашенко составляет (-17,6%).
Президенту США Джо Байдену доверяют 26,7% украинцев, не доверяют - 23,3%, затрудняются ответить - 25,4%, не знают - 24,6%. Баланс доверия к главе Белого дома составляет (+3,4%).
Президенту Франции Эмманюэлю Макрону доверяют 26,2% опрошенных украинцев, не доверяют - 23,2%, затрудняются ответить - 22,9%, не знают - 27,6%. Баланс доверия к Макрону составляет (+3%).
Только 14,4% украинских респондентов испытывают доверие к российскому президенту Владимиру Путину. Ему не доверяют - 79,8%, затрудняются ответить - 5,6%, не знают - 0,3%. Баланс доверия к Путину составляет (-65,4%).
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18.04.2021 20:11 Ответить
послушай, "вата" за-путинская, не тужся, и не пытайся тут манипулировать и "зраду" разгонять, в 2014 г. у нас за-путинского быдла было в разы больше, чем сейчас и что??? накрыли медным тазом вашу "новоСосию", опустили ваш "рускиймир" с вашими "скрепами" ниже плинтуса... и вашего бульба-фюрера запутинского, придет время, черти приберут, будьте уверены
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18.04.2021 22:30 Ответить
в ачело бульбенфюрера, за него только биомусор
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19.04.2021 01:38 Ответить
Кому Води??? Нехай собі викопають не даром же їх стільки нагнали
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18.04.2021 14:09 Ответить
Это было понятно еще год назад. У американских военных были планы как зарабатывать деньги на поставках в Афганистане, а Трамп хотел вывести войска. Как заставить его отложить вывод? Нужно пустить слушок, что нельзя уводить войска. А кто у нас бугимен в прессе, который вмешивается во все конфликты США - Сирия, Ливия, Иран? Россия. Вот оттого сфабриковали эту ложь и запустили в СМИ, СМИ её разнесли и это послужило поводом давить на Трампа не выводить войска.
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18.04.2021 14:30 Ответить
Американцы уже третий день бушуют из-за этой новости, хотя было понятно что это разводка уже давно. Слишком удобная новость.
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18.04.2021 14:36 Ответить
Щас руске зольдаты засрут тоннами гавна весь Крым
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18.04.2021 14:48 Ответить
ЦЕ НІМЧАЦЬКІ ШЛЬОНДРИ НАМЄКАЮТЬ ЩОБ УКРАЇНА ПОГОДИЛАСЬ ДАТИ ВОДУ В КРИМ
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18.04.2021 14:53 Ответить
вот вам и экологическая катастрофа...о которой так переживают все те, кто под шумок и шелест рубля хотят пустить днепровскую воду в отжатый крым...
не хотите кормить-поить свою армию...
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18.04.2021 15:12 Ответить
https://censor.net/ua/user/188159 Нагадую Вам,вельми шановний пан:у нас війна з московитами іде уже восьмий рік.
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18.04.2021 15:12 Ответить
будуть каци пити ослинну мочу,а не воду з Дніпра
раз лагеря создають,значить їм води хватає
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18.04.2021 15:24 Ответить
улибнітєсь, мародьори... на кутні

...Ну, вот я жила в 12 км от РФ, у меня 3 кумы урожденные РФ, получившие гражданство Украины по факту проживания в Украине на момент получения нами Независимости. Ездили в РФ спокойно. Многие из моих соседей-шахтеров в 90-е работали в Гуково. Как бы меня особо и не интересовала РФ, как таковая. Отношение было такое: ну, есть себе такая страна, во всем мире тысячи стран, они нас не трогают, мы их.

И тут ко мне в огород приехали танки со стороны РФ, из Гуково ко мне во двор прилетели "ГРАДы", на улицах моего города стояли танки, набитые бурятами, киргизами, осетинами, абхазцами, псковянами, питерцами, москвичами, мурмончанами, архангельцами, тамбовчанами.

Все они таращили глазища на "убитый украинскими фашистами Донбасс" с кованным заборами, спутниковыми антеннами, крышами, крытыми ондулином, джипами у дворов, асфальтом, памятниками погибшим во Вторую Мировую, розами и удивлялись "почему ваши города, оккупированные укро-фашистами такие ухоженные, а наши города похожи на города, прожившие 100 лет в оккупации".

Честно? Мы тогда верили, что мы сможем их убедить уехать назад в РФ. Мы рассказывали, что нас никто не оккупировал, кроме них, что у нас есть работа и зарплата, пенсии и соцгарантии, что им врет их пропаганда.

Они смеялись. Да, это потом, когда мы увидели, что они везут назад в РФ унитазы и заборы, кровати и люстры с разгромленных домов и городов, пришло осознание, что пропаганда - это просто маневр. Они все понимают. Они все осознают. Они все знают. И мы для них ресурс и заработок, не более. Нет политики. Политика - ширма и прикрытие для мародерства. - О. Степова https://news.obozrevatel.com/society/esli-zavtra-vojna/amp.htm?__twitter_impression=true
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18.04.2021 15:28 Ответить
Пізно пити боржомі.
"Да, это потом, когда мы увидели, что они везут назад в РФ ...."

А вмикнути мозки зразу чомусь не змогли.
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18.04.2021 16:16 Ответить
..да и хер с вами...такими жлобами уродились...
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18.04.2021 16:27 Ответить
крысмане, ипанаты !
вы не боитесь жить
на вулкане ,
на стакане, целуя зад
обезьяне
с гранатой ?
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18.04.2021 17:05 Ответить
Надо же, а в 2014 году у всех прямо слепота была, необъяснимая. Никто ничего не видел, не слышал, и знать не хотел. Спутники смотрели не в ту сторону, облака были на небе густые и всё такое.
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18.04.2021 17:27 Ответить
Німецькі ЗМІ опублікували кадри польового табору російських військ в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5622
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18.04.2021 18:05 Ответить
Так и есть московский фашист готовиться вероломно напасть на нас...."Вова-Адольф" слетел с катушек
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18.04.2021 18:36 Ответить
гарненько так стоять, ех ВІльхами би їх там накрити, так щоб все вигоріло вщент, разом з біомасою
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18.04.2021 22:49 Ответить
этих мокшан вначале собственным говном зальёт, а летом они передохнут от дизентирии и холеры - воды-то нет.
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18.04.2021 23:07 Ответить
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