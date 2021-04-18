Немецкие СМИ опубликовали кадры полевого лагеря российских войск в оккупированном Крыму. ФОТО
Появились спутниковые снимки лагеря российских войск на военном полигоне на юге Керченского полуострова.
Как передает Цензор.НЕТ, фотографии опубликовало немецкое издание Der Spiegel.
Лагерь появился в период с 15 марта по 2 апреля. Судя по пунктам назначения эшелонов с техникой и кадрам военных колонн в Крыму, скорее всего там находятся переброшенные с Северного Кавказа части 58-й армии (например, 136-я мотострелковая и 291-я артиллерийская бригады).
О переброске частей 58-й армии в Крым недавно сообщила пресс-служба Южного военного округа. Однако до сих пор не было никаких официальных комментариев по поводу присутствия в Крыму 76-й десантно-штурмовой дивизии из Пскова, эшелоны которой разгружались в Симферополе, а не на Керченском полуострове, причем один из них был замечен гораздо ближе к границе с Херсонской областью Украины.
Кроме того, на снимках лагеря не видна тяжелая техника, например, танки и самоходные артиллерийские установки "Мста-С", которые также перебрасывались в Крым в составе частей 58-й армии. Это позволяет предположить, что перед нами не единственный лагерь частей, переброшенных с Северного Кавказа.
Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.
Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.
Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.
13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.
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> Бывший министр культуры, председатель Российского военно-исторического общества, автор школьного учебника истории Владимир Мединский заявил, что «западные силы» «промывают мозги» россиянам. По его мнению, навязывание западных ценностей приведет к тому, что россияне добровольно захотят «отдать обратно Курилы, Калининград, Карелию и Выборг».
Также Мединский предложил собравшимся подумать, «как так получилось, что великоросские земли оказались на территории Украины, Казахстана и даже Белоруссии».
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что реплика Мединского не имеет отношения к повестке дня администрации президента.
По его словам, на повестке дня нет такого вопроса. А заявления помощника Путина он назвал «научными поисками».
...
Але ж та мапа України 17 року - це теж були лише креслення.
"Вся Кубань від Таганрогу і далі була Україною"
Не обманюйте себе...не були вони Україною - так, там було досить багато українців і навіть україномовних українців, але жодна українська влада Кубань ніколи не контролювала. Таганрог - так, був відібраний - це правда.
Щодо Білгородської, Кірської і Воронезької областей - то були спірні території, бо вони 50 на 50 заселені українцями та великоросами - це не зовсім таки Україна.
Белорусский политик имеет у украинцев наивысший рейтинг доверия среди президентов других стран - свыше 35%. Больше всего (почти 80%) жители Украины не доверяют Владимиру Путину.
Александру Лукашенко, которого страны ЕС и США не признали законно избранным президентом Беларуси, доверяют 36% жителей Украины. Хуже всего украинцы относятся к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом говорят результаты https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1003&page=1 опроса , проведенного с 27 января по 1 февраля Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Не испытывают доверия к Лукашенко 53,6% респондентов, затруднились ответить - 7,6%, не знают - 2,7%. Баланс доверия к Лукашенко составляет (-17,6%).
Президенту США Джо Байдену доверяют 26,7% украинцев, не доверяют - 23,3%, затрудняются ответить - 25,4%, не знают - 24,6%. Баланс доверия к главе Белого дома составляет (+3,4%).
Президенту Франции Эмманюэлю Макрону доверяют 26,2% опрошенных украинцев, не доверяют - 23,2%, затрудняются ответить - 22,9%, не знают - 27,6%. Баланс доверия к Макрону составляет (+3%).
Только 14,4% украинских респондентов испытывают доверие к российскому президенту Владимиру Путину. Ему не доверяют - 79,8%, затрудняются ответить - 5,6%, не знают - 0,3%. Баланс доверия к Путину составляет (-65,4%).
не хотите кормить-поить свою армию...
раз лагеря создають,значить їм води хватає
...Ну, вот я жила в 12 км от РФ, у меня 3 кумы урожденные РФ, получившие гражданство Украины по факту проживания в Украине на момент получения нами Независимости. Ездили в РФ спокойно. Многие из моих соседей-шахтеров в 90-е работали в Гуково. Как бы меня особо и не интересовала РФ, как таковая. Отношение было такое: ну, есть себе такая страна, во всем мире тысячи стран, они нас не трогают, мы их.
И тут ко мне в огород приехали танки со стороны РФ, из Гуково ко мне во двор прилетели "ГРАДы", на улицах моего города стояли танки, набитые бурятами, киргизами, осетинами, абхазцами, псковянами, питерцами, москвичами, мурмончанами, архангельцами, тамбовчанами.
Все они таращили глазища на "убитый украинскими фашистами Донбасс" с кованным заборами, спутниковыми антеннами, крышами, крытыми ондулином, джипами у дворов, асфальтом, памятниками погибшим во Вторую Мировую, розами и удивлялись "почему ваши города, оккупированные укро-фашистами такие ухоженные, а наши города похожи на города, прожившие 100 лет в оккупации".
Честно? Мы тогда верили, что мы сможем их убедить уехать назад в РФ. Мы рассказывали, что нас никто не оккупировал, кроме них, что у нас есть работа и зарплата, пенсии и соцгарантии, что им врет их пропаганда.
Они смеялись. Да, это потом, когда мы увидели, что они везут назад в РФ унитазы и заборы, кровати и люстры с разгромленных домов и городов, пришло осознание, что пропаганда - это просто маневр. Они все понимают. Они все осознают. Они все знают. И мы для них ресурс и заработок, не более. Нет политики. Политика - ширма и прикрытие для мародерства. - О. Степова https://news.obozrevatel.com/society/esli-zavtra-vojna/amp.htm?__twitter_impression=true
"Да, это потом, когда мы увидели, что они везут назад в РФ ...."
А вмикнути мозки зразу чомусь не змогли.
вы не боитесь жить
на вулкане ,
на стакане, целуя зад
обезьяне
с гранатой ?