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Новости Фото ДТП
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Автомобиль заехал в пруд на Черкасщине: погибло 3 человека, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Черкасской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 46-летний водитель и пассажиры 44 и 34 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция области в Фейсбуке.

"Авария произошла 17 апреля около 22:00 часов в селе Шукайвода. ВАЗ-2106 съехал в местный пруд. В салоне находились три человека. Все они погибли ", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 46-летний водитель не справился с управлением. Сейчас следователи выясняют обстоятельства ДТП.

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Автомобиль заехал в пруд на Черкасщине: погибло 3 человека, - Нацполиция 01
Автомобиль заехал в пруд на Черкасщине: погибло 3 человека, - Нацполиция 02
Автомобиль заехал в пруд на Черкасщине: погибло 3 человека, - Нацполиция 03

ДТП (7687) смерть (9254) Черниговская область (1179)


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Топ комментарии
+12
Ну село ж Шукайвода. Ну то i знайшли...
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18.04.2021 17:02 Ответить
+8
Автомобиль заехал в пруд ночью на Черкасщине, погибло 3 человека, - Нацполиция.

Интересно заехал. И шо, в машине никто не заметил, куда приехали?
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18.04.2021 16:50 Ответить
+8
Та ні, ставок горілки це занадто, там вода була.
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18.04.2021 17:15 Ответить
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От то сгоняли на рыбалочку ...
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18.04.2021 16:45 Ответить
Амєдов, ти тут?
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18.04.2021 16:48 Ответить
Автомобиль заехал в пруд ночью на Черкасщине, погибло 3 человека, - Нацполиция.

Интересно заехал. И шо, в машине никто не заметил, куда приехали?
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18.04.2021 16:50 Ответить
Ну село ж Шукайвода. Ну то i знайшли...
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18.04.2021 17:02 Ответить
)) но ход мыслей у нас https://procherk.info/news/7-cherkassy/91569-na-hristinivschini-avto-zletilo-u-stavok-troe-cholovikiv-zaginuli одинаковый
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18.04.2021 17:05 Ответить
Скорее всего после заезда, первая мысль, которая посетила светлые головы этих джентльменов была: «Ништяк водичка, отпускает!». Хорошо что с собой никого не прихватили, если в своём возрасте не поняли что нельзя ужравшись садиться за руль.
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18.04.2021 17:32 Ответить
Пруди то на московії
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18.04.2021 17:33 Ответить
Судя по тому, что заехал крышей вниз, уже поздно было замечать.
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18.04.2021 18:51 Ответить
напевне всі були п,яні в дупель... така м,ягка посадка, ні один не зміг вибратись....
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18.04.2021 17:05 Ответить
прикра випадковість чи природний відбір????
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18.04.2021 17:06 Ответить
Скоріше чорний гумор долі, враховуючи назву селища Шукайвода.
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18.04.2021 17:13 Ответить
Там, на Черкащині, прислів"я є: "П"яному - море по коліна, а калюжа - вище голови...".
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18.04.2021 17:33 Ответить
Бухать не нада за кермом! 99 відсотків думаю імовірність того що водій був напідпитку. І пасажири також
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18.04.2021 17:32 Ответить
мстивість кацапських жигулів... позбавлятись цього мотлоху й забувати про існування...
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18.04.2021 18:07 Ответить
водка.
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18.04.2021 17:12 Ответить
Та ні, ставок горілки це занадто, там вода була.
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18.04.2021 17:15 Ответить
😂
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18.04.2021 17:53 Ответить
Кто ищет, тот всегда найдет.
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18.04.2021 17:16 Ответить
Да, думаю там проміллє в крові зашкалювало
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18.04.2021 17:30 Ответить
Звідки на Черкащині "прут"? Може ставок?
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18.04.2021 17:29 Ответить
Добре хоч село не назвали "деревней" (були тут такі прецеденти).
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18.04.2021 17:55 Ответить
Не ну а чо? Если там работают на помещика, то это и есть дєрєвня. Мало того, там живут крєстьянє, а не селяни.
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18.04.2021 18:00 Ответить
видимо туда заселили спрута, и теперь там пруд. А спрут размером с пруд.
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18.04.2021 18:02 Ответить
Начались съёмки двух сиквелов сериала "Спрут": "Может, не спрут?" и "Всё-таки спёрли..."
(с) з інтернету
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18.04.2021 18:08 Ответить
дурацкий камент в контексте Дарвина уже был?
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18.04.2021 17:57 Ответить
На полуметровой глубине и вверх колесами? И это называется "заехал"? Боюсь представить шо аффторы назвали бы словом "влетел"...
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18.04.2021 18:05 Ответить
фотки конечно так себе, но помоему даже на них видно что резина лысая как яйцо
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18.04.2021 18:15 Ответить
мало того она еще и снегом полированная за зиму в зеркало.
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18.04.2021 18:20 Ответить
Село має назву Шукайвода .
Хлопці , на жаль , таки знайшли воду 😢
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18.04.2021 18:18 Ответить
Набагато приємнішим був символічний випадок ще за часів Пороха (січень 2019): https://censor.net/ua/video_news/3106900/*****************************************************************************************************.

Полізли в Жабуньки - і жабунька цицьки дала... )))0))0)))
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18.04.2021 18:41 Ответить
Ночью в пруд заехал автомобиль ВАЗ-2106. Все находившиеся в нем погибли. И почему я не удивлен? Все просто: ночь, три тела, ВАЗ-2106.
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18.04.2021 18:48 Ответить
Ночь, три тела, водяра, жигули...
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19.04.2021 19:44 Ответить
А вот если бы не бухал, то 100% такое не случилось бы. Вывод - не садись за руль, если выпивший.
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18.04.2021 19:03 Ответить
"..и в борьбе с зелёным змеем побеждает змей.."(с)
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18.04.2021 19:23 Ответить
хоть секс был перед кончиной..патусили...
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18.04.2021 21:45 Ответить
водка конечно это да , но скоростной режим еще никто не отменял ...гоняют все как умалишенные -вот результат ....странно шо не бмв...хотя раньше говорили шо шоха ета совиет бмв
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18.04.2021 22:39 Ответить
А ктото ж купит потом эти колеса на литье за недорого (((.
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19.04.2021 07:13 Ответить
и не только колёса. Жигулёнка ещё подсушить можно и загнать
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19.04.2021 19:45 Ответить
 
 