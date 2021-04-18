Автомобиль заехал в пруд на Черкасщине: погибло 3 человека, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Черкасской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 46-летний водитель и пассажиры 44 и 34 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция области в Фейсбуке.

"Авария произошла 17 апреля около 22:00 часов в селе Шукайвода. ВАЗ-2106 съехал в местный пруд. В салоне находились три человека. Все они погибли ", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 46-летний водитель не справился с управлением. Сейчас следователи выясняют обстоятельства ДТП.

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