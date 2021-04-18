Автомобиль заехал в пруд на Черкасщине: погибло 3 человека, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
В Черкасской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 46-летний водитель и пассажиры 44 и 34 лет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция области в Фейсбуке.
"Авария произошла 17 апреля около 22:00 часов в селе Шукайвода. ВАЗ-2106 съехал в местный пруд. В салоне находились три человека. Все они погибли ", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что 46-летний водитель не справился с управлением. Сейчас следователи выясняют обстоятельства ДТП.
Топ комментарии
+12 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий18.04.2021 17:02 Ответить Ссылка
+8 belge
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+8 Welt Schmerz
показать весь комментарий18.04.2021 17:15 Ответить Ссылка
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Интересно заехал. И шо, в машине никто не заметил, куда приехали?
(с) з інтернету
Хлопці , на жаль , таки знайшли воду 😢
Полізли в Жабуньки - і жабунька цицьки дала... )))0))0)))