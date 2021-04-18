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Всего 3% украинцев считают борьбу с коронавирусом в стране успешной, - опрос Liberty Report. ИНФОГРАФИКА

По результатам репрезентативного исследования, проведенного социологической компанией Liberty Report 13-14 апреля, было выявлено, что только 3% совершеннолетних украинцев считают борьбу с пандемией COVID-19 в Украине успешной. Среди опрошенных в возрасте 14-17 лет этот показатель несколько выше и составляет 9%.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные исследования, более половины опрошенных совершеннолетних респондентов (53%) оценивают борьбу с коронавирусом в нашем государстве как провальную. Среди женщин такое мнение разделяют 48% опрошенных, а среди мужчин - 59%. Среди детей 14-17 лет 36% опрошенных отметили, что борьба провальная.

Всего 3% украинцев считают борьбу с коронавирусом в стране успешной, - опрос Liberty Report 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 50% жителей Украины считают, что Зеленский и Степанов неэффективно реагируют на угрозу коронавируса, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Всего 3% украинцев считают борьбу с коронавирусом в стране успешной, - опрос Liberty Report 02

Всего 3% украинцев считают борьбу с коронавирусом в стране успешной, - опрос Liberty Report 03

На западе страны больше (на 20%) тех, кто оценивает борьбу с пандемией как удовлетворительную, по сравнению с другими регионами, например, востоком - 44% и 24% опрошенных соответственно. Социологи отмечают, что этот показатель заметно коррелирует с возрастом опрошенных. Среди детей 14-17 лет 47% респондентов считают борьбу удовлетворительной, а вот среди лиц в возрасте 60+ лет - лишь 30%.

Всего 3% украинцев считают борьбу с коронавирусом в стране успешной, - опрос Liberty Report 04

Также читайте: Основными проблемами в стране жители Украины считают войну на Донбассе, безработицу и пандемию COVID-19, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Всего 3% украинцев считают борьбу с коронавирусом в стране успешной, - опрос Liberty Report 05
Всего 3% украинцев считают борьбу с коронавирусом в стране успешной, - опрос Liberty Report 06

Также важным является тот факт, что украинцы главную ответственность за результат борьбы с коронавирусом возлагают на министра здравоохранения. Так считают 46% опрошенных. По полу респондентов разделение в этом вопросе также достаточно значимое. Среди мужчин министра указали 38% опрошенных, а среди женщин - 52%. На втором месте по уровню ответственности совершеннолетние украинцы указали президента - 23%, на третьем - премьер-министра (13%). Жители востока Украины чаще называли президента виновным, чем жители мероприятия: 27% и 20% соответственно.

Всего 3% украинцев считают борьбу с коронавирусом в стране успешной, - опрос Liberty Report 07

"Лишь 10% взрослых граждан Украины указали главу города или села ответственным за борьбу с пандемией. Это интересный факт, ведь центральная власть постоянно подчеркивает, что органы местного самоуправления также должны нести ответственность за ситуацию", - отмечают в Liberty Report.

Всего 3% украинцев считают борьбу с коронавирусом в стране успешной, - опрос Liberty Report 08
Всего 3% украинцев считают борьбу с коронавирусом в стране успешной, - опрос Liberty Report 09

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Всего 3% украинцев считают борьбу с коронавирусом в стране успешной, - опрос Liberty Report 10
Всего 3% украинцев считают борьбу с коронавирусом в стране успешной, - опрос Liberty Report 11
Всего 3% украинцев считают борьбу с коронавирусом в стране успешной, - опрос Liberty Report 12
Всего 3% украинцев считают борьбу с коронавирусом в стране успешной, - опрос Liberty Report 13

Читайте также: Каждый второй украинец против введения двойного гражданства, - опрос LibertyReport.ai

Если говорить о респондентах, назвавших борьбу с коронавирусом провальной, то они также считают главным ответственным в этом министра здравоохранения. Среди взрослых - это 58% опрошенных, а среди детей - 44%. Среди этих респондентов премьера указали 15% взрослых и 9% детей, президента - 30% и 28% соответственно, а вот главу города или села - только 4% и 5%.

Всего 3% украинцев считают борьбу с коронавирусом в стране успешной, - опрос Liberty Report 14

Метод проведения исследований. 13-14 апреля социологическая компания Liberty Report по заказу студии "Свобода слова Савика Шустера" провела национальное репрезентативное исследование, результаты которого отражают мнение взрослых граждан Украины в возрасте 18+. Исследование проведено с применением подхода "MIXED-MODE": опрос онлайн и по телефону в пропорции 70:30. Максимальная погрешность не превышает 2,58%. Также проведено национальное исследование среди молодежи - украинцев возраста 14-17 лет. Результаты представляют мнение этих граждан по полу, региону и типу проживания. Исследование также осуществлялось с применением подхода "MIXED-MODE": опрос онлайн и по телефону в пропорции 70:30.

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карантин (16729) опрос (2860) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Дайте я угадаю, кто входит в эти 3%.
1. Семьи тех, кто распилил коронавирусный фонд.
2. Семьи тех кто нажился на "строительстве" дорог за счёт денег сворованных из коронавирусного фонда.
3. Ахметов, Пинчук, Новинский и т.д. и членых их семей.
4. Семья Степанова и семья ляшко.
5. Фракция "Слуга народа" в ВР и члены их семей.
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18.04.2021 19:07 Ответить
+11
Как у нас будет с короновирусом стало ясно с самого начала, когда при-правительственная шобла все маски распродала из Гос.резерва.
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18.04.2021 19:04 Ответить
+8
Всего 3% украинцев считают борьбу с коронавирусом в стране успешной, - опрос Liberty Report - Цензор.НЕТ 7974
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18.04.2021 19:08 Ответить
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Потужно.
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18.04.2021 18:56 Ответить
Всего 3% украинцев считают борьбу с коронавирусом в стране успешной, - опрос Liberty Report - Цензор.НЕТ 7974
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18.04.2021 19:08 Ответить
То напевне ОПа, Кабмін, облдержадміністрації і всі її родичі. Напевне і набереться 3 відсотки. Цікаво, чому відпали решта 70? 🤔 Не вірять "чемпіонам"?
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18.04.2021 19:40 Ответить
Если сложить за год всю Стёпину траурную статистику, то в стране и выживших только 3%.
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18.04.2021 18:58 Ответить
По інфографіці видно, що дитяча наївність є вагомим критерієм щодо схвалювання дій президента
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18.04.2021 19:01 Ответить
Как у нас будет с короновирусом стало ясно с самого начала, когда при-правительственная шобла все маски распродала из Гос.резерва.
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18.04.2021 19:04 Ответить
Дайте я угадаю, кто входит в эти 3%.
1. Семьи тех, кто распилил коронавирусный фонд.
2. Семьи тех кто нажился на "строительстве" дорог за счёт денег сворованных из коронавирусного фонда.
3. Ахметов, Пинчук, Новинский и т.д. и членых их семей.
4. Семья Степанова и семья ляшко.
5. Фракция "Слуга народа" в ВР и члены их семей.
показать весь комментарий
18.04.2021 19:07 Ответить
Всего 3% украинцев считают борьбу с коронавирусом в стране успешной, - опрос Liberty Report - Цензор.НЕТ 4096
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18.04.2021 19:09 Ответить
Но при этом, 73% нехер возмущаться. Хавай.те
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18.04.2021 19:08 Ответить
портрети цих особливо обдарованих у студію!
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18.04.2021 19:13 Ответить
Всего 3% украинцев считают борьбу с коронавирусом в стране успешной, - опрос Liberty Report - Цензор.НЕТ 5177
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18.04.2021 19:17 Ответить
3% це Зермак, Шмигаль, Степашка. Трійка яка і призвела до катастрофи з епідемією, коли розікрали ковід-фонд, вчасно не закупили вакцини, по дебільному організовували карантин....
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18.04.2021 19:14 Ответить
"Чемпионы по борьбе с короновирусом" оказались лузерами...к сожалению для граждан страны...
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18.04.2021 19:23 Ответить
Секундочку! Я что-то пропустил? А шо, была какая то борьба?
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18.04.2021 19:26 Ответить
Угу. Моника даже звание мастера спорта по борьбе с ковидом сам себе дал.
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18.04.2021 19:33 Ответить
И шо? Проиграл? Пардон, обосрался? Хотя ,нет...обосрал всех.
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18.04.2021 21:10 Ответить
3% это всего-навсего не вышедшие из запоя, они находятся в счастливом неведении.
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18.04.2021 19:30 Ответить
Лише 3% українців вважають боротьбу з коронавірусом у країні успішною, - опитування Liberty Report - Цензор.НЕТ 6355
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18.04.2021 19:30 Ответить
Тільки 3%?! А решта що, порохоботи?
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18.04.2021 19:30 Ответить
зате за зебілів і бубочку готові голосувати від 22 до 29 процентів... А тим часом ковідні пакети покійників множаться до півтисячі щоденно...
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18.04.2021 19:42 Ответить
Ну, и какая страна успешно поборола Корону? Немцы? Французы? США? Скажите Израиль? Пока только поголовно всех наколола....Китай? Нашли кому верить! Только шведы и белорусы молодцы!
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18.04.2021 19:44 Ответить
Ну вам зелебобикам виднее , что в Израиле происходит .
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18.04.2021 19:48 Ответить
Любишь с кем нибудь посраться в коментах?
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18.04.2021 19:51 Ответить
Нет просто констатирую факт .Вы видимо все по одним методичкам работаете , бо точно такие же слова я от зеленых депупадлов на всех эфирах слышу.
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18.04.2021 19:56 Ответить
Откуда у тебя для этого времени хватает? Работа такая? Я только вечером захожу ....
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18.04.2021 22:11 Ответить
Скажем Израиль!

April 18 (GMT)
Updates

44 new cases and 3 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
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18.04.2021 19:50 Ответить
Белоруссы молодцы, лечат дубинками и письдежом!!! =)=
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18.04.2021 22:21 Ответить
Ну так Осел же сам сказал , что они мастера спорта по борьбе с Короной . Вот по тому и полная жопа , хотя она абсолютно везде до чего эти мастера дотрагиваются.
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18.04.2021 19:46 Ответить
Какой смысл обсуждать борьбу с ветряными мельницами?
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18.04.2021 19:48 Ответить
Накласти би це опитування на те де питали про довіру. Вийшло би на кшталт - президент і міністр винні в провалі підготовки до вакцинації але Зеленський і Степанов невинні, ми їм віримо що у всьому винні Порошенко і Супрун.
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18.04.2021 19:52 Ответить
Тест в германии 4 евро одноразовый. Сделал и понимаешь что дальше. У нас пока врач выпишет направление уже сотню успеешь заразить. Потом приходишь сдать тест, а там в одном помещении еще 10 кабинетов. Аут
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18.04.2021 19:58 Ответить
Польтишко за 620К
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18.04.2021 20:10 Ответить
https://www.facebook.com/groups/731865283940678/user/100003213260441/?__cft__[0]=AZXkzUSmgKZa3WG4TifF6L85zog-UGTE_DjbWh3i_lr9-5yMLZn1J2BZgTmwb5OFzO1CmqNMPu5oQZqH5RYvNtqI_H9ummkTII-VhFQ1hQ-XYgXukbwrNziAWQaPlPyTgEkV-lKySnVcARiCklo1kv4ffvuWLGksZ0UbJvNBQRWR8UxlWZNeGAwzzoXw_YVjql4&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Кухта

https://www.facebook.com/groups/731865283940678/?__cft__[0]=AZXkzUSmgKZa3WG4TifF6L85zog-UGTE_DjbWh3i_lr9-5yMLZn1J2BZgTmwb5OFzO1CmqNMPu5oQZqH5RYvNtqI_H9ummkTII-VhFQ1hQ-XYgXukbwrNziAWQaPlPyTgEkV-lKySnVcARiCklo1kv4ffvuWLGksZ0UbJvNBQRWR8UxlWZNeGAwzzoXw_YVjql4&__tn__=-UC%2CP-R За Україну - За Порошенка
https://www.facebook.com/groups/731865283940678/permalink/1171089810018221/?__cft__[0]=AZXkzUSmgKZa3WG4TifF6L85zog-UGTE_DjbWh3i_lr9-5yMLZn1J2BZgTmwb5OFzO1CmqNMPu5oQZqH5RYvNtqI_H9ummkTII-VhFQ1hQ-XYgXukbwrNziAWQaPlPyTgEkV-lKySnVcARiCklo1kv4ffvuWLGksZ0UbJvNBQRWR8UxlWZNeGAwzzoXw_YVjql4&__tn__=%2CO%2CP-R 16 квітня о 16:54 ·

Петро Порошенко зараз закуповує кисневі концентратори в Китаї за 25 тис. грн. Якби він робив закупівлі від імені держави, ціна була б 15 тис. грн. за один концентратор.

Влада Зеленського збирається закупити кисневі концентратори, від імені держави, через фірми-прокладки, за 35-39 тис. грн.

Ось так виглядає справжній заробіток на крові від Зеленського та його васалів.
Лише 3% українців вважають боротьбу з коронавірусом у країні успішною, - опитування Liberty Report - Цензор.НЕТ 7142
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18.04.2021 20:54 Ответить
Бігус вже цю аферу розслідував? А що ж так?
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19.04.2021 07:45 Ответить
Если 40% детей считает борьбу ковидом провальной -это уже диагноз зебилу и его сепарскому шапито
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18.04.2021 21:20 Ответить
ну надо же...
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18.04.2021 21:55 Ответить
Это мнение тех 3-х % кто получил вакцину считают так видимо-депутаты и менты...
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18.04.2021 22:01 Ответить
Скорее всего "МОЗ" и ихние родственники! =)
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18.04.2021 22:29 Ответить
АПСОЛЮТНО! БЕСПОЛЕЗНЫЙ! ОПРОС!
Виноват президент, министр, голова...
А где те имбицилы которые лезут в маршрутку без масок???
А где те алконавты которые по пивнушкам да барам сидят потягивая со стаканчика???
Где грязнули которые руки не моют, перчатки не носят и не обрабатывают руки антисептиком???
Министр разносит заразу? Наверное ходит с мешочком и рассыпает вирус по ТРЦ, кафешкам, кинотеатрам. Разве министр контактирует одновременно с тысячами людей по всей стране? Как он один успевает от Карпат до Запорожья?
Где отрицалы которые с пеной у рта доказывают что никакого ковида нет и не было? Они же и считают что работа МИЗ и президента неудовлетворительна. Не вижу логики, вируса нет, но министр с ним плохо борется.
Сюрреализм какой то...
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19.04.2021 08:00 Ответить
Дітей опитували! Ще б грудних дітей обпитали, що вони думають про вакцинацію
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19.04.2021 11:43 Ответить
 
 