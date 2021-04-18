Всего 3% украинцев считают борьбу с коронавирусом в стране успешной, - опрос Liberty Report. ИНФОГРАФИКА
По результатам репрезентативного исследования, проведенного социологической компанией Liberty Report 13-14 апреля, было выявлено, что только 3% совершеннолетних украинцев считают борьбу с пандемией COVID-19 в Украине успешной. Среди опрошенных в возрасте 14-17 лет этот показатель несколько выше и составляет 9%.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные исследования, более половины опрошенных совершеннолетних респондентов (53%) оценивают борьбу с коронавирусом в нашем государстве как провальную. Среди женщин такое мнение разделяют 48% опрошенных, а среди мужчин - 59%. Среди детей 14-17 лет 36% опрошенных отметили, что борьба провальная.
На западе страны больше (на 20%) тех, кто оценивает борьбу с пандемией как удовлетворительную, по сравнению с другими регионами, например, востоком - 44% и 24% опрошенных соответственно. Социологи отмечают, что этот показатель заметно коррелирует с возрастом опрошенных. Среди детей 14-17 лет 47% респондентов считают борьбу удовлетворительной, а вот среди лиц в возрасте 60+ лет - лишь 30%.
Также важным является тот факт, что украинцы главную ответственность за результат борьбы с коронавирусом возлагают на министра здравоохранения. Так считают 46% опрошенных. По полу респондентов разделение в этом вопросе также достаточно значимое. Среди мужчин министра указали 38% опрошенных, а среди женщин - 52%. На втором месте по уровню ответственности совершеннолетние украинцы указали президента - 23%, на третьем - премьер-министра (13%). Жители востока Украины чаще называли президента виновным, чем жители мероприятия: 27% и 20% соответственно.
"Лишь 10% взрослых граждан Украины указали главу города или села ответственным за борьбу с пандемией. Это интересный факт, ведь центральная власть постоянно подчеркивает, что органы местного самоуправления также должны нести ответственность за ситуацию", - отмечают в Liberty Report.
Если говорить о респондентах, назвавших борьбу с коронавирусом провальной, то они также считают главным ответственным в этом министра здравоохранения. Среди взрослых - это 58% опрошенных, а среди детей - 44%. Среди этих респондентов премьера указали 15% взрослых и 9% детей, президента - 30% и 28% соответственно, а вот главу города или села - только 4% и 5%.
Метод проведения исследований. 13-14 апреля социологическая компания Liberty Report по заказу студии "Свобода слова Савика Шустера" провела национальное репрезентативное исследование, результаты которого отражают мнение взрослых граждан Украины в возрасте 18+. Исследование проведено с применением подхода "MIXED-MODE": опрос онлайн и по телефону в пропорции 70:30. Максимальная погрешность не превышает 2,58%. Также проведено национальное исследование среди молодежи - украинцев возраста 14-17 лет. Результаты представляют мнение этих граждан по полу, региону и типу проживания. Исследование также осуществлялось с применением подхода "MIXED-MODE": опрос онлайн и по телефону в пропорции 70:30.
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1. Семьи тех, кто распилил коронавирусный фонд.
2. Семьи тех кто нажился на "строительстве" дорог за счёт денег сворованных из коронавирусного фонда.
3. Ахметов, Пинчук, Новинский и т.д. и членых их семей.
4. Семья Степанова и семья ляшко.
5. Фракция "Слуга народа" в ВР и члены их семей.
April 18 (GMT)
Updates
44 new cases and 3 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
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Петро Порошенко зараз закуповує кисневі концентратори в Китаї за 25 тис. грн. Якби він робив закупівлі від імені держави, ціна була б 15 тис. грн. за один концентратор.
Влада Зеленського збирається закупити кисневі концентратори, від імені держави, через фірми-прокладки, за 35-39 тис. грн.
Ось так виглядає справжній заробіток на крові від Зеленського та його васалів.
Виноват президент, министр, голова...
А где те имбицилы которые лезут в маршрутку без масок???
А где те алконавты которые по пивнушкам да барам сидят потягивая со стаканчика???
Где грязнули которые руки не моют, перчатки не носят и не обрабатывают руки антисептиком???
Министр разносит заразу? Наверное ходит с мешочком и рассыпает вирус по ТРЦ, кафешкам, кинотеатрам. Разве министр контактирует одновременно с тысячами людей по всей стране? Как он один успевает от Карпат до Запорожья?
Где отрицалы которые с пеной у рта доказывают что никакого ковида нет и не было? Они же и считают что работа МИЗ и президента неудовлетворительна. Не вижу логики, вируса нет, но министр с ним плохо борется.
Сюрреализм какой то...