Всего 3% украинцев считают борьбу с коронавирусом в стране успешной, - опрос Liberty Report. ИНФОГРАФИКА

По результатам репрезентативного исследования, проведенного социологической компанией Liberty Report 13-14 апреля, было выявлено, что только 3% совершеннолетних украинцев считают борьбу с пандемией COVID-19 в Украине успешной. Среди опрошенных в возрасте 14-17 лет этот показатель несколько выше и составляет 9%.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные исследования, более половины опрошенных совершеннолетних респондентов (53%) оценивают борьбу с коронавирусом в нашем государстве как провальную. Среди женщин такое мнение разделяют 48% опрошенных, а среди мужчин - 59%. Среди детей 14-17 лет 36% опрошенных отметили, что борьба провальная.

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На западе страны больше (на 20%) тех, кто оценивает борьбу с пандемией как удовлетворительную, по сравнению с другими регионами, например, востоком - 44% и 24% опрошенных соответственно. Социологи отмечают, что этот показатель заметно коррелирует с возрастом опрошенных. Среди детей 14-17 лет 47% респондентов считают борьбу удовлетворительной, а вот среди лиц в возрасте 60+ лет - лишь 30%.

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Также важным является тот факт, что украинцы главную ответственность за результат борьбы с коронавирусом возлагают на министра здравоохранения. Так считают 46% опрошенных. По полу респондентов разделение в этом вопросе также достаточно значимое. Среди мужчин министра указали 38% опрошенных, а среди женщин - 52%. На втором месте по уровню ответственности совершеннолетние украинцы указали президента - 23%, на третьем - премьер-министра (13%). Жители востока Украины чаще называли президента виновным, чем жители мероприятия: 27% и 20% соответственно.

"Лишь 10% взрослых граждан Украины указали главу города или села ответственным за борьбу с пандемией. Это интересный факт, ведь центральная власть постоянно подчеркивает, что органы местного самоуправления также должны нести ответственность за ситуацию", - отмечают в Liberty Report.





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Если говорить о респондентах, назвавших борьбу с коронавирусом провальной, то они также считают главным ответственным в этом министра здравоохранения. Среди взрослых - это 58% опрошенных, а среди детей - 44%. Среди этих респондентов премьера указали 15% взрослых и 9% детей, президента - 30% и 28% соответственно, а вот главу города или села - только 4% и 5%.

Метод проведения исследований. 13-14 апреля социологическая компания Liberty Report по заказу студии "Свобода слова Савика Шустера" провела национальное репрезентативное исследование, результаты которого отражают мнение взрослых граждан Украины в возрасте 18+. Исследование проведено с применением подхода "MIXED-MODE": опрос онлайн и по телефону в пропорции 70:30. Максимальная погрешность не превышает 2,58%. Также проведено национальное исследование среди молодежи - украинцев возраста 14-17 лет. Результаты представляют мнение этих граждан по полу, региону и типу проживания. Исследование также осуществлялось с применением подхода "MIXED-MODE": опрос онлайн и по телефону в пропорции 70:30.