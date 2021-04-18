Больше половины украинцев боятся, что Путин захватит новые территории, - опрос Liberty Report. ИНФОГРАФИКА
57% опрошенных совершеннолетних и 53% - украинцев в возрасте 14-17 лет боятся, что Путин захватит новые территории.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты Национального репрезентативного исследования, проведенного социологической компанией Liberty Report 13-14 апреля.
Как отмечают социологи, женщин, которые боятся захвата Россией территорий Украины на 13% больше, чем мужчин - 63% против 50% опрошенных соответственно.
"Интересно распределение по регионам. На западе Украины 60% респондентов также ответили утвердительно, в Центральной Украине и на юге - 59%, а вот на востоке - только 45%. По возрасту взрослые респонденты распределились почти одинаково. В возрастной группе 18-29 лет боятся, что Путин захватит новые территории 55% респондентов, опрошенные 45-59 и 60+ лет ответили утвердительно 56%, а вот у лиц в возрасте 30-44 наибольший показатель - 61%", - отмечается в сообщении.
Не боятся такого развития событий 35% совершеннолетних респондентов. Больше всего их оказалось на востоке Украины - 49%, а меньше всего - на западе (31%).
Среди молодежи больше боятся захвата украинских территорий девушки - 55% против 51% среди парней. По распределению места жительства - из них 55% проживают в городе и 48% - в сельской местности.
Не боятся захвата новых территорий 41% респондентов в возрасте 14-17 лет.
Метод проведения исследований. 13-14 апреля социологическая компания Liberty Report провела национальное репрезентативное исследование, результаты которого отражают мнение взрослых граждан Украины в возрасте 18+. Оно осуществлялось с применением подхода "MIXED-MODE": опрос онлайн и по телефону в пропорции 70:30. Максимальная погрешность не превышает 2,58%. Также проведено национальное исследование среди молодежи - украинцев возрасте 14-17 лет. Результаты представляют мнение этих граждан по полу, региону и типу проживания. Исследование осуществлялось с применением подхода "MIXED-MODE": опрос онлайн и по телефону в пропорции 70:30. Максимальная погрешность не превышает 6,9%. Исследование выполнено по заказу студии "Свобода слова Савика Шустера".
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Мы спокойны, сосредоточенны и приготовились давать отпор. Кто-то достает оружие из схронов, кто-то готовится идти в добровольцы, кто-то делает припасы еды, топлива, лекарств и т.п.. Страха нет и паники нет, все уже знают что нужно делать. После 2014 г. мы всегда готовы.
Может на Западе Украины потому и больше боятся, что война далеко от них? У нас она рядом, в общем и не прекращалась все 7 лет, только временами затихала.
Але Харків буде за нами!)
Чи бажаєте ви Путіну довгої та болісної смерті ?
А дальше можна робити розкладки по віку , регіону , статі і т.д.
https://youtu.be/TmU3LKuhmI0
Ось подібне ,, теж під газманова .
за Росію: https://youtu.be/TmU3LKuhmI0
Он бы отменил крепостничество.
Наполеон принёс бы с собой круассаны, торт Наполеон, салат оливье, французский поцелуй,
и много других дивайсов.
У нас была бы буржуазная республика ещё до прихода ********* Ленина.
Было бы мирового уровня кино, авиация появилась бы ещё до Сикорского,
вино преобладало бы над самогоном - эх, не уберегли мы Наполеона...
А Наполеон - красавчик - он концлагерей не строил.
Он нёс культуру и Европу, демократию и хайтек.
ЩЕ ОДНА КОНТОРА ПОВІЙСЬКА ЗА ГРОЩІ КРЕМЛЯ
Головне налякати - а там дивись під страхом і воду пустять в Крим з Дніпра )))
а допускают (опасаются), что нападение возможно.