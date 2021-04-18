Больше половины украинцев боятся, что Путин захватит новые территории, - опрос Liberty Report. ИНФОГРАФИКА

57% опрошенных совершеннолетних и 53% - украинцев в возрасте 14-17 лет боятся, что Путин захватит новые территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты Национального репрезентативного исследования, проведенного социологической компанией Liberty Report 13-14 апреля.

Как отмечают социологи, женщин, которые боятся захвата Россией территорий Украины на 13% больше, чем мужчин - 63% против 50% опрошенных соответственно.







"Интересно распределение по регионам. На западе Украины 60% респондентов также ответили утвердительно, в Центральной Украине и на юге - 59%, а вот на востоке - только 45%. По возрасту взрослые респонденты распределились почти одинаково. В возрастной группе 18-29 лет боятся, что Путин захватит новые территории 55% респондентов, опрошенные 45-59 и 60+ лет ответили утвердительно 56%, а вот у лиц в возрасте 30-44 наибольший показатель - 61%", - отмечается в сообщении.

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Не боятся такого развития событий 35% совершеннолетних респондентов. Больше всего их оказалось на востоке Украины - 49%, а меньше всего - на западе (31%).

Среди молодежи больше боятся захвата украинских территорий девушки - 55% против 51% среди парней. По распределению места жительства - из них 55% проживают в городе и 48% - в сельской местности.

Не боятся захвата новых территорий 41% респондентов в возрасте 14-17 лет.





Метод проведения исследований. 13-14 апреля социологическая компания Liberty Report провела национальное репрезентативное исследование, результаты которого отражают мнение взрослых граждан Украины в возрасте 18+. Оно осуществлялось с применением подхода "MIXED-MODE": опрос онлайн и по телефону в пропорции 70:30. Максимальная погрешность не превышает 2,58%. Также проведено национальное исследование среди молодежи - украинцев возрасте 14-17 лет. Результаты представляют мнение этих граждан по полу, региону и типу проживания. Исследование осуществлялось с применением подхода "MIXED-MODE": опрос онлайн и по телефону в пропорции 70:30. Максимальная погрешность не превышает 6,9%. Исследование выполнено по заказу студии "Свобода слова Савика Шустера".

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