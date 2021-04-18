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Больше половины украинцев боятся, что Путин захватит новые территории, - опрос Liberty Report. ИНФОГРАФИКА

57% опрошенных совершеннолетних и 53% - украинцев в возрасте 14-17 лет боятся, что Путин захватит новые территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты Национального репрезентативного исследования, проведенного социологической компанией Liberty Report 13-14 апреля.

Как отмечают социологи, женщин, которые боятся захвата Россией территорий Украины на 13% больше, чем мужчин - 63% против 50% опрошенных соответственно.

Больше половины украинцев боятся, что Путин захватит новые территории, - опрос Liberty Report 01
Больше половины украинцев боятся, что Путин захватит новые территории, - опрос Liberty Report 02
Больше половины украинцев боятся, что Путин захватит новые территории, - опрос Liberty Report 03

"Интересно распределение по регионам. На западе Украины 60% респондентов также ответили утвердительно, в Центральной Украине и на юге - 59%, а вот на востоке - только 45%. По возрасту взрослые респонденты распределились почти одинаково. В возрастной группе 18-29 лет боятся, что Путин захватит новые территории 55% респондентов, опрошенные 45-59 и 60+ лет ответили утвердительно 56%, а вот у лиц в возрасте 30-44 наибольший показатель - 61%", - отмечается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Основными проблемами в стране жители Украины считают войну на Донбассе, безработицу и пандемию COVID-19, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Больше половины украинцев боятся, что Путин захватит новые территории, - опрос Liberty Report 04

Не боятся такого развития событий 35% совершеннолетних респондентов. Больше всего их оказалось на востоке Украины - 49%, а меньше всего - на западе (31%).

Среди молодежи больше боятся захвата украинских территорий девушки - 55% против 51% среди парней. По распределению места жительства - из них 55% проживают в городе и 48% - в сельской местности.

Не боятся захвата новых территорий 41% респондентов в возрасте 14-17 лет.

Больше половины украинцев боятся, что Путин захватит новые территории, - опрос Liberty Report 05
Больше половины украинцев боятся, что Путин захватит новые территории, - опрос Liberty Report 06

Метод проведения исследований. 13-14 апреля социологическая компания Liberty Report провела национальное репрезентативное исследование, результаты которого отражают мнение взрослых граждан Украины в возрасте 18+. Оно осуществлялось с применением подхода "MIXED-MODE": опрос онлайн и по телефону в пропорции 70:30. Максимальная погрешность не превышает 2,58%. Также проведено национальное исследование среди молодежи - украинцев возрасте 14-17 лет. Результаты представляют мнение этих граждан по полу, региону и типу проживания. Исследование осуществлялось с применением подхода "MIXED-MODE": опрос онлайн и по телефону в пропорции 70:30. Максимальная погрешность не превышает 6,9%. Исследование выполнено по заказу студии "Свобода слова Савика Шустера".

Также смотрите: Всего 3% украинцев считают борьбу с коронавирусом в стране успешной, - опрос Liberty Report. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

опрос (2860) путин владимир (31582) россия (96279)


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Топ комментарии
+38
опять пресловутый ватно путинский Восток Украина дэбэльная часть населения. уже в моей Одессе лдаже упоротые путинисты посомтрев на ОРЛДО и Крым как там кацабы выперли всех предателей.. с жизни бизнеса притихли... даже мову стали учить..
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18.04.2021 20:01 Ответить
+27
Больше половины украинцев боятся, что Путин захватит новые территории, - опрос Liberty Report - Цензор.НЕТ 6511
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18.04.2021 20:13 Ответить
+22
А избиратели, голосующие за говнопартии колаборантов ОПЗЖ и Шария просто жаждут этого.
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18.04.2021 20:02 Ответить
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а дешевле, это лучше и качественнее?
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18.04.2021 21:20 Ответить
Я как харьковчанка скажу. Мы в 2014 были в ужасе, шоке, не верили в происходящее и у нас был когнитивный диссонанс из-за действий России. Сейчас мы не боимся, мы давно внутренне готовы к обострению боевых действий, ОРДЛО рядом.
Мы спокойны, сосредоточенны и приготовились давать отпор. Кто-то достает оружие из схронов, кто-то готовится идти в добровольцы, кто-то делает припасы еды, топлива, лекарств и т.п.. Страха нет и паники нет, все уже знают что нужно делать. После 2014 г. мы всегда готовы.
Может на Западе Украины потому и больше боятся, что война далеко от них? У нас она рядом, в общем и не прекращалась все 7 лет, только временами затихала.
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18.04.2021 21:20 Ответить
Не такий страшний вовк, як його малюють)). .
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18.04.2021 21:33 Ответить
Огромный респект таким личностям как Вы!!!
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18.04.2021 21:46 Ответить
знаю как за оружие со схронов по 263й ехали аж бегом с приговором Именем Украины на руках и всем судьям и прокурворам какать на тебя )
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18.04.2021 22:03 Ответить
Як харків'янка, підтримую! Такі самі відчуття були.
Але Харків буде за нами!)
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19.04.2021 01:45 Ответить
жопопрос
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18.04.2021 21:24 Ответить
Пораженческий опрос.Зачем Цензор тянет к себе всякую каку?
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18.04.2021 21:30 Ответить
Опитування мало містити запитання:

Чи бажаєте ви Путіну довгої та болісної смерті ?
А дальше можна робити розкладки по віку , регіону , статі і т.д.
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19.04.2021 10:34 Ответить
На Росії справді вірять, що українці їх бояться?
https://youtu.be/TmU3LKuhmI0
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18.04.2021 21:34 Ответить
важно другое. Что на расеи быдло ****** боится больше, чем сдохнуть на войне. Возможность пограбить и свалить с награбленным, для них все лучше, чем лет десять на зоне.
Понад половина українців боїться, що Путін захопить нові території, - опитування Liberty Report - Цензор.НЕТ 2721
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18.04.2021 21:41 Ответить
Чечня мабуть, чи Грузія...
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18.04.2021 22:05 Ответить
..https://www.facebook.com/karl.volokh/videos/1209196279208614
Ось подібне ,, теж під газманова .
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18.04.2021 21:42 Ответить
Вот эти "что затрудняюсь ответить" точно ждут Путлера. Лехторату рыгов -опзж русский мир - то мать родная
Понад половина українців боїться, що Путін захопить нові території, - опитування Liberty Report - Цензор.НЕТ 7871
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18.04.2021 21:36 Ответить
ущебность без мозгов...зато в синих фартушках...
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18.04.2021 22:09 Ответить
Невже той самий урюпєнськ?!)))
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19.04.2021 01:49 Ответить
«Россия - террористический анклав. Причем, террористы не только в Кремле» (с)
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18.04.2021 21:42 Ответить
Аж сльози закапали від "гордощів"
за Росію: https://youtu.be/TmU3LKuhmI0
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18.04.2021 21:42 Ответить
Дважды бравшее Чечню быдло и 5 раз бравшее Сирию по докладам ШойхУ, может воевать только в Беслане и Норд Осте....,думаете после Беслана РАБссия умеет воевать? Не смешите Маволейного чЛенина...
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18.04.2021 21:43 Ответить
кацапію й хйула боятись потрібно, звичайно, але головне не це, головне бути готовим завтра взяти в руки зброю і записатись в бандерівські загони, кацапи з ****** повсираються самі зі страху.
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18.04.2021 21:54 Ответить
а де брать ? тут пишут нужно бежать в Ибис покупать ....а у кого нет средств?
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18.04.2021 22:05 Ответить
на складах тебе чекає... хоч атомат, хоч кулемет, хоч снайперська вінтовка, хоч кирка, хоч лопата... тільки кацапи через кордон, буде роздача всім готовим взяти зброю в руки й бити кацапську звірину.
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18.04.2021 22:13 Ответить
а ...ну ну я с вилами пойду тогда на танки, как прадеды наполеона били - можно ?
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18.04.2021 22:17 Ответить
для танка є "стугни" і "джевеліни".., вила кацапу в пузо встромиш...
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18.04.2021 22:20 Ответить
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18.04.2021 22:33 Ответить
За что было бить Наполеона?
Он бы отменил крепостничество.
Наполеон принёс бы с собой круассаны, торт Наполеон, салат оливье, французский поцелуй,
и много других дивайсов.
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18.04.2021 23:21 Ответить
ну били же . хотя ...может это все коммуняки выдумали как мне один говорил кретин -вот моя бабка ленина не видела и я не видел -значит его не было
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18.04.2021 23:34 Ответить
Мы бы ещё в 19 веке ездили на Рено, Пежо и Ситроенах.
У нас была бы буржуазная республика ещё до прихода ********* Ленина.
Было бы мирового уровня кино, авиация появилась бы ещё до Сикорского,
вино преобладало бы над самогоном - эх, не уберегли мы Наполеона...
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18.04.2021 23:46 Ответить
возможно ) ну тут это опасно обсуждать ....) а то начнется , вот может еще и немцам в плен нужно было сдаться , а потом...что еще могут тут припомнить -страшно подумать
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18.04.2021 23:50 Ответить
С немцами не так всё однозначно. С одной стороны приятно ездить на Мерседесе, но только не по концлагерю.
А Наполеон - красавчик - он концлагерей не строил.
Он нёс культуру и Европу, демократию и хайтек.
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19.04.2021 02:37 Ответить
с разницей в 150 лет наполеон был бы точно такой же как алоизович шекельгрубер)
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20.04.2021 22:08 Ответить
со ссылкой на результаты Национального репрезентативного исследования, проведенного социологической компанией Liberty Report 13-14 апреля. Источник: https://censor.net/ru/p3260473

ЩЕ ОДНА КОНТОРА ПОВІЙСЬКА ЗА ГРОЩІ КРЕМЛЯ
Головне налякати - а там дивись під страхом і воду пустять в Крим з Дніпра )))
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18.04.2021 21:55 Ответить
Хихи .... новые территории. Вы не забывайте, для маленького зеленого человеческая жизнь не имеет значения. Даже сами россияне для него просто мясо. И ТЕ!!!, которые живут на новых территориях ...тоже просто мясо....со всеми вытекающими последствиями. Он припомнит все, и Пукин куйло, и ла-ла-ла, а будет просто толпа попрет пешком на ..Курильские острова. Ну их же надо кому то осваивать, *********** это не умеют, это умеют тока хахлы.
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18.04.2021 22:13 Ответить
У славян в генах есть память о порабощениях из истории. Татары. Хаэары. Монгол. Разграбление. Угон в рабство. Разрушение городов. Аорабощение. Это тоже срабатывает на генетическом уровне. То есть, присутствуют разговоры о большой войне. Понятно, что её очень многие опасаются. Это не значит именно страх, но понимание, чего ждать в случае порабощения.
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18.04.2021 22:37 Ответить
Сначала перебройска "войск", которые только и могут, что палатки свои пожэигать, затем массовая истерия в СМИ о том, что путиннападёт, чтобы запугать нас, а затем сдача Украины Зеленским под всеобщее улюлюканье запуганных идиотов.
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18.04.2021 22:40 Ответить
Зате друга половина України вважає, що він всреться.
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18.04.2021 22:43 Ответить
Украины в том виде, как ему мечтается он точно не получит.
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18.04.2021 23:18 Ответить
Давайте не придумывать: люди не "боятся",
а допускают (опасаются), что нападение возможно.
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18.04.2021 23:16 Ответить
цікаво хто формулював запитання - чи боїтесь ви. Під час саме інтенсивного залякування отим залізом, що росія перла на кордони через всю територію орди. За більше ніж сім років українці втомилися боятися, нема вже страху. Комусь кортіло нагадати?
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19.04.2021 03:24 Ответить
та чи слід дивуватися кількості відповідей - не боюся?
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19.04.2021 03:29 Ответить
это плохо. нужно чтоб все 100% боялись
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19.04.2021 10:35 Ответить
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