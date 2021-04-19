Избивали битами и стреляли в упор: двое злоумышленников напали на 29-летнего мужчину в магазине на Харьковщине, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харьковской области двое злоумышленников напали на мужчину. Нападавшие избили потерпевшего, а затем один из злоумышленников несколько раз выстрелил в него из травматического пистолета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции в Харьковской области.

"18 апреля около 7:00 29-летний житель села Хроли направлялся в магазин. По дороге он встретил двух мужчин с битами в руках. Установлено, что раньше у него с ними был конфликт. Убегая от них, потерпевший забежал в кафе-магазин. Нападавшие догнали его, избили битами и сделали несколько выстрелов из травматического пистолета", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 29-летнего пострадавшего с травмами головы и пулевыми ранениями туловища доставили в больницу.

"За считанные часы полицейские задержали злоумышленников. Это 36-летний местный житель, ранее судимый за имущественное преступление, а также 33-летний безработный харьковчанин. В настоящее время с ними работают следователи", - сообщили в полиции.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи нападающим грозит до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.

Мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.







Фото: сайт полиции