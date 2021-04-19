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Новости Фото Будни полиции
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Избивали битами и стреляли в упор: двое злоумышленников напали на 29-летнего мужчину в магазине на Харьковщине, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харьковской области двое злоумышленников напали на мужчину. Нападавшие избили потерпевшего, а затем один из злоумышленников несколько раз выстрелил в него из травматического пистолета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции в Харьковской области.

"18 апреля около 7:00 29-летний житель села Хроли направлялся в магазин. По дороге он встретил двух мужчин с битами в руках. Установлено, что раньше у него с ними был конфликт. Убегая от них, потерпевший забежал в кафе-магазин. Нападавшие догнали его, избили битами и сделали несколько выстрелов из травматического пистолета", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 29-летнего пострадавшего с травмами головы и пулевыми ранениями туловища доставили в больницу.

Избивали битами и стреляли в упор: двое злоумышленников напали на 29-летнего мужчину в магазине на Харьковщине, - полиция 01

"За считанные часы полицейские задержали злоумышленников. Это 36-летний местный житель, ранее судимый за имущественное преступление, а также 33-летний безработный харьковчанин. В настоящее время с ними работают следователи", - сообщили в полиции.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи нападающим грозит до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.

Избивали битами и стреляли в упор: двое злоумышленников напали на 29-летнего мужчину в магазине на Харьковщине, - полиция 02

Мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Избивали битами и стреляли в упор: двое злоумышленников напали на 29-летнего мужчину в магазине на Харьковщине, - полиция 03
Избивали битами и стреляли в упор: двое злоумышленников напали на 29-летнего мужчину в магазине на Харьковщине, - полиция 04
Избивали битами и стреляли в упор: двое злоумышленников напали на 29-летнего мужчину в магазине на Харьковщине, - полиция 05
Фото: сайт полиции

избиение (9822) Нацполиция (16576) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+15
Правоохоронна система повністю розвалилась, кримінальні елементи вже втратили будь який страх та стрим, міністр Аваков це весільний генерал якого давно потрібно посадити за злочини та корупцію! Тільки носіння громадянами легальної вогнепальної зброя (у тому числі автоматичної) врятує Україну від криміналу та окупантів!
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19.04.2021 09:14 Ответить
+12
Продавать оружие Низя Низя,вдруг народ забунтует Не ну преступному миру Зя Зя,они же Преступный мир и так найдут где купить !!!
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19.04.2021 09:15 Ответить
+12
судя по силе и направлению ударов это полностью отмороженные уроды. такие на воле не нужны и содержать их в тюрьме не хочеться
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19.04.2021 09:35 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
будуть тепер кукурікати років так 10 якщо не відкупляться всім своїм нажитим
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19.04.2021 09:01 Ответить
Был случай когда уголовник отрезал член педофилу изнасиловавшему его дочь. Откуда ты знаешь ,что там произошло. Поделись знаниями.
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19.04.2021 09:06 Ответить
Потрібен дозвіл на носіння вогнепальної зброї!
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19.04.2021 09:09 Ответить
Правоохоронна система повністю розвалилась, кримінальні елементи вже втратили будь який страх та стрим, міністр Аваков це весільний генерал якого давно потрібно посадити за злочини та корупцію! Тільки носіння громадянами легальної вогнепальної зброя (у тому числі автоматичної) врятує Україну від криміналу та окупантів!
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19.04.2021 09:14 Ответить
Авакова потрібно віддавати під суд, він повністю розвалив МВС!

Навіть не знаю як про таке писати, бо думала, що в наш час це неможливо.
Але в інтернатах, де знаходяться діти, сім"ї яких зазнали складних життєвих обставин (тобто при живих батьках), виявляється досі не знають, що робити якщо вихованка інтернату вагітніє. В них немає інструкцій, тому вони змушують дівчат робити аборти.

Але далі ще про Врадієвку напишу - так, так - ту саму.

Зараз (з 18-00) на Інтері почалась програма Стосується кожного, у якій вихованки інтернату на Миколаївщині розкажуть як змусили одну з них зробити аборт. На програмі були представлені докази того, що дівчина хотіла народжувати та виховувати дитину, як і батько дитини - теж вихованець цього інтернату.

Так, це дикість і уявити неможливо. Звісно, треба розбиратись, але добре, що зараз є інтернет, і ці історії нарешті почали ставати публічними, то ж є шанс зупинити це варварство.

Але, до чого тут Врадієвка?
На програмі одна з колишніх працівниць інтернату, розказала, що вихованок інтернату, які вже більш менш статево зрілі - відпускали (я навіть не хочу публічно писати, як насправді це назвала героїня програми) - з поліціянтами з тієї самої Врадієвки для проведення дозвілля. В них там нічого не змінюється, поки ми з вами тут будуємо нову країну.

Я дуже сподіваюсь, що після сьогоднішнього ефіру, принаймні на час розслідування, відсторонять керівництво цього інтернату від виконання обов"язків. Бо буде тиск і на дітей, і на працівників - вони ж всі свідки.

Вмикайте і дивіться....бо все тут не опишеш. Чим більший буде резонанс, тим більше шансів, що не зможуть все це спустити на гальма.
Добре, що зараз є інтернет і діти із закритих закладів можуть звернутись до зовнішнього світу та просити допомоги.
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19.04.2021 09:29 Ответить
К огромному сожалению это реалии. Моя поговорка- "хорошо живется идиотам".Они ничего не видят и ничего не понимают.
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19.04.2021 09:40 Ответить
успокойся еще боятся, не боялись бы, то за твой базар тебе пришлось отвечать раком у подворотни. Всю историю человечества были отморозки данного типа, с головой плохо соображающие. Так конфликт серьезные бандюги не решают, спокойно и все в норме.
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19.04.2021 11:34 Ответить
Бандити вільно володіють вогнепальною зброєю і чинять смертельні напади на громадян з використанням вогнепальної зброї в публічних місцях, в магазинах та на вулицях, а аваковська гнила псарня скулить в парламенті що не можна дозволяти громадянам носіння вогнепальної зброї, бо бояться що першими перестріляють бидломусорів які бикують скрізь де можуть! Поліція показала свою повну непридатність захищати громадян і тому потрібно радикально зменшити чисельність та фінансування недоправоохоронців а вивільнені кошти направити на дороги та армію! В НПУ працює 350 тис. носіїв зброї, прийшов час радикально їх скоротити а натомість дозволити громадянам самим наводити порядок на вулицях з використанням легальної зброї. Дешевше роздати автомати муніципальній поліції та добровільним дружинам ніж годувати це кримінальне кодло в мундирах НПУ!
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19.04.2021 12:47 Ответить
Єгорка, якщо ти не вкурсі, то і не бандити вільно володіють вогнепальною зброєю, прикинь.
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19.04.2021 20:45 Ответить
я уточню, такой маленький нюанс! "Если" не возможно ни когда, не я и не вы ни чего не решаем, вы даже не можете по праву участок земли взять. Есть власть имущие и их интересы, вы всего лишь ресурс, вас лиши заработка и все. Вы только думаете, что в этой жизни владеете чем то, изменим в тупую вправо собственности в реестре и вышвырнем Вас из собственного жилья, а вы доказывайте через суд на улице, что это не законно, так ваша собственность уже утратится через цепочку перепродаж. Были собственником производства, стали не владельцем, просто внесли изменение в реестр, иди доказывай в суде что это не законно, если сможешь доказать, то собственности уже не будет. Вы владеете деньгами и счетом в банке? Не проблема, Вас ограбили и оперативно через понедельников в банке обналичили ваши же деньги. Ладно вы обратились в полицию, а там нет результата ибо ей платят кто вас ограбил, начинаете сами рыть кто это, вас задерживают и подсовывают какие то левые улики по какому либо делу. Прекрасно, борец за свободу в тюрьме, а там еще на парашу Вас захотят посадить, заказали для такого любопытного. Вот и вся история что может быть на самом деле и что ваше "если" просто фантастика не озвучиваемая в слух.
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20.04.2021 13:44 Ответить
Християни ніколи не втрачають надію і ніколи не припиняють боротьбу зі злом! Все це може бути, а може і не бути, все залежить від того у що і в кого Ви вірите! Християнин каже - У мене є Бог і він мені допомагає подолати і знищити всіх ворогів, придушити зло щоб воно не панувало на землі. А людина невіруюча боїться того що може з нею статись.

Заступник мій єси і прибіжище моє - Бог мій. І надіюся на нього. * Бо він вирятує тебе від сіті ловця і від слова тривожного. * Плечима своїми тебе закриє і під крилами його будеш надіятися. * Як зброя, оточить тебе істина його, не злякаєшся страху нічного. * Ні стріли, що літає удень, ні мари, що в пітьмі блукає, ані напасті і бісу полуденного. * Впаде побіч тебе тисяча, і десять тисяч - праворуч тебе; до тебе ж не приблизиться. *Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш. * Бо ти, Господи, уповання моє. Всевишнього покляв ти, як прибіжище твоє. * Не прийде до тебе зло і рана не доторкнеться тіла твого. * Бо ангелам своїм заповість про тебе. Щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх. * На руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу твою. * На гаспида і василіска наступиш, і потопчеш льва і змія. * Бо на мене він уповав, і вирятую його, бо пізнав ім'я моє. * Візве до мене, і почую його; з ним я у скорбі, і визволю його і прославлю його. * Довгим віком обдарую його і явлю йому спасіння моє.
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20.04.2021 13:49 Ответить
Христианство обычно это путь смирения к происходящему, это четко прослеживается в жизни, борьба со злом молитвами это успокоение себя. Хотя в этом и есть вся жизнь у нас, подставь другую щеку.
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20.04.2021 14:27 Ответить
Ви в корні неправильно розумієте сенс і роль християнства. Християнин це воїн, християнська церква це церква воююча, воююча зі злом у всіх його проявах, в тому числі зі зброєю в руках. Християнство це взагалі найбільш войовнича релігія у світі яка силою зброї підпорядкувала собі весь світ, знищивши язичників. І сьогодні нові дикуни язичники зі сходу йдуть війною на християнську Україну і за це будуть розбиті і знищені.
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20.04.2021 14:51 Ответить
ты просто христианский урод, тебе ни кто не давал права лишать жизнь других, отличающихся от тебя
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22.04.2021 19:49 Ответить
Християни це руки Бога не землі.
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22.04.2021 19:52 Ответить
люди это крайне лживые существа, пожалуйста уберите свои руки
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24.04.2021 14:30 Ответить
Отвечать придется всем кто не святой. Ты же все посмотрел прежде чем спрашивать?
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19.04.2021 09:33 Ответить
ето тебе член отрезали
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19.04.2021 10:19 Ответить
а ти звідки знаєш? Може якраз той що відсидів відомстив тому хто дав на нього показ.
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19.04.2021 11:07 Ответить
Віктор сам не одну ходку має, звісно що вигороджує своїх.
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19.04.2021 16:09 Ответить
Избили ,кого , за что ? Одна информация , что уголовник бил.
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19.04.2021 09:04 Ответить
Ага, то есть уголовник и ещё какой-то хмырь избили кого и за что? А кто знает, ведь могли и "за дело", так что ли? Логика социопата.
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19.04.2021 09:46 Ответить
Кому понятно?
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19.04.2021 09:07 Ответить
Ну то шо посадят то понятно,чтобы так поступить нужна предьява,мы не знаем что и как.
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19.04.2021 09:12 Ответить
Если они АТОвцы , то посадят ,а если просто криминал-ничего не будет.
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19.04.2021 09:15 Ответить
Два дебила - это сила.
Под камеру избивать и стрелять это конечно
можно,но только в одном случае, если у тебя в кармане справка о шизофрении и ты знаешь что срок не грозит.
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19.04.2021 09:13 Ответить
кто сказал что им что то грозит в стране под руководством клоуна??
занесут судье и пойдут гулять в тоже кафе.
или у нас кто то что то делает с судейским беспределом? а может и портнова посадили который управляет судьями в ручном режиме.
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19.04.2021 10:03 Ответить
Ну может и занесут, а то что творится вакханалия в судах я даже и спорить не собираюсь,все очевидно
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19.04.2021 10:26 Ответить
Продавать оружие Низя Низя,вдруг народ забунтует Не ну преступному миру Зя Зя,они же Преступный мир и так найдут где купить !!!
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19.04.2021 09:15 Ответить
рабам никогда оружие не давали, только гладиаторам для потехи, апасна мля !
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19.04.2021 11:36 Ответить
В риме 25% населения були гражданами и имели право на оружие.
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19.04.2021 14:44 Ответить
ну да - сам купи оружие, доспехи, бегай на учения, а по первому звуку трубы - тащись х.з. куда в германские леса(помогать вождю Гавкоториксу против вождя Зизитоперикса), где тебе если не развалят череп топором, так отморозишь жёппу во славу Юпитера. Ну, или попадешь в плен и твой ч-реп найдут через 1800 лет, прибитый к дереву. Романтика чо.
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19.04.2021 16:23 Ответить
Рим був самоц безопасной и комфортной територией для проживания население в древнем мире. Холопам не понять.
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19.04.2021 21:06 Ответить
Конечно, не спорю, Спартак и прочие его коллеги - подтверждают вас и приглашают пожить там вместо себя
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20.04.2021 08:27 Ответить
Спартак кумир маскалей, мне Цицерон нравится. Даже Наполеон срисовал римское право. Все образование наріта голивуд и зомбоящик.
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20.04.2021 11:06 Ответить
Моделирую типичную ситуацию ; нехороший человек крепко обидел ботана, тот решил отомстить и взял в помощь уголовника. Результат мы видим. Почему не пошел в суд -потому что не идиот. Такая ситуация возможна ? Запросто!
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19.04.2021 09:19 Ответить
Сколько случаев когда преступники не несут никакого наказания. Может этот потерпевший из их числа.Если писькограй и дальше будет так править страной, тогда такое станет нормой. По той информации что дана-все только предположения ,более или менее реалистичные.
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19.04.2021 09:24 Ответить
плоды деятельности "высокого" пещерного правосудия - на лице.. скоро по всей Украине, трусливые и бесполезные (когда реально надо) мусора-авак-овцы заморятся фиксировать
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19.04.2021 09:29 Ответить
На відео двоє хірачать серед білого дня бітами людину, а поті ще стріляють з травмата....
В кінці відео дуже епічно виглядає заставка" СЛУЖИТИ І ЗАХИЩАТИ", але самим громадянам за такої ситуації захищатися не має нічим, крім власного тіла(
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19.04.2021 09:31 Ответить
судя по силе и направлению ударов это полностью отмороженные уроды. такие на воле не нужны и содержать их в тюрьме не хочеться
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19.04.2021 09:35 Ответить
Полезность видео камер налицо .
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19.04.2021 10:08 Ответить
Про всяк випадок носіть з собою ніж.
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19.04.2021 10:09 Ответить
І посадять тебе з цим ножем як Стерненко.
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19.04.2021 11:30 Ответить
А тебе заб'ють битами, як цього чувака на відео. (А якщо ти мусорок, то у тебе звичайно валина є)
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19.04.2021 11:54 Ответить
Афаков сказал что простым гражданам оружия для самообороны не нужно
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19.04.2021 10:25 Ответить
Остання фотка смішна, там де жирного урку приймають. Обірвані висячі обої навіть на стелі, і повний пз-ц - отстойний чорний совковий патрон з лампою розжарювання. Вот харашо уркам - нічого не треба, украл випіл в тюрму. Тут бляха кожен ват в хаті рахуєш, усякі девайси ставиш щоб електрику, воду і газ заощадити, а воно гімно кримінальне тільки, жерти і срати вміє сьогоднішнім днем. Урки - це шлак, мусор суспільства.
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19.04.2021 10:31 Ответить
Всегда удивлялся, о чем в такие моменты думают такие идиоты? Что это, чувство безнаказанности? Средь бела дня убивать человека? На что они расчитывали? Что их не найдут, учитывая что потерпевший их знал?
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19.04.2021 10:43 Ответить
Там мізків 0.
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19.04.2021 12:07 Ответить
чего ноль? мисок? ахаха, кривляешься.
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19.04.2021 16:24 Ответить
Yuriy Smith: Вчи мову кацап, дурнем себе не будеш виставляти.
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19.04.2021 18:09 Ответить
ватный промосковский мир
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19.04.2021 10:54 Ответить
я на мене ту усе очевидно - пацанчиков підставили. Тому сісти має провокатор.
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19.04.2021 11:04 Ответить
а хохлянський суд скаже що ті двоє олігофренів діяли в стані "крайньої необхідності"...
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19.04.2021 11:24 Ответить
Вывод один нечего в 7 утра по магазинам шастать.
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19.04.2021 11:40 Ответить
Люди вообще страх потеряли?
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19.04.2021 11:57 Ответить
Вполне возможно,не утверждаю,подельники наказывали своего товарища. Информации ноль из сообщения.Для сми главное сделать вброс.
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19.04.2021 12:02 Ответить
Ідіоти.
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19.04.2021 12:04 Ответить
Відморозки це крайне тупі індівідуми... Часто попадають на зону.
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19.04.2021 12:32 Ответить
Двое вооруженних на одного бозоружного, по уголовному кодексу пострадавший мог валить обоих, у него необходимая оборона. Жаль совковие суди посадили би.
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19.04.2021 14:49 Ответить
Повезло что живой остался.
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19.04.2021 14:51 Ответить
уроды...
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19.04.2021 16:18 Ответить
Зелохторат петушария...
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19.04.2021 17:09 Ответить
Битами так просто не охаживают, было вот и хапнул.
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19.04.2021 18:27 Ответить
Надеюсь биоотходам дадут по 15 полных. Для таких как они нужна "резервация" после отсидки. Пусть там "живут" до конца дней
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19.04.2021 18:34 Ответить
Безробітний і раніше судимий володіють травматичною зброєю.Арсенчику я теж собі хочу такий пістолет.
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20.04.2021 08:25 Ответить
 
 