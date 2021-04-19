Разоблачена схема присвоения более 4,8 млн грн в КП "Киевстройреконструкция", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задокументировала коррупционную схему, организованную в коммунальном предприятии "Киевстройреконструкция". Организаторы подозреваются в нанесении ущерба бюджету на сумму более чем 4,8 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что один из чиновников этого предприятия заключил договор с коммерсантами на проведение противооползневых работ в Печерском районе столицы. Установлено, что подрядчик получил оговоренную соглашением сумму, однако не выполнил никаких работ и не провел закупок оборудования. В то же время актами выполненных работ зафиксировано полное выполнение соглашения. Деньги были присвоены организаторами схемы.

Сейчас проведены следственные действия по месту жительства и работы подозреваемых в совершении преступления. Изъята документация, которая приобщена ​​к материалам дела.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, а именно в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах.

