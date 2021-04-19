РУС
СМИ Чехии обнародовали копии поддельных паспортов разведчиков ГРУ Петрова и Боширова, подозреваемых в подрыве складов боеприпасов в 2014 году. ФОТО

Чешские СМИ опубликовали копии поддельных паспортов сотрудников ГРУ, известных как Александр Петров и Руслан Боширов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dialog.ua.

Известные по делу отравления Скрипалей сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов являются обладателями нескольких паспортов. На территории Чехии, к примеру, они использовали документы граждан Республики Молдова и Таджикистана: "Мишкин-Петров" стал гражданином Молдовы Николае Попа, а "Чепига-Боширов" превратился в гражданина Таджикистана Руслана Табарова.

Подлинность опубликованных копий паспортов подтвердил Чешский Национальный центр борьбы с организованной преступностью (NCOZ).

Читайте также: По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию, - вице-премьер Гамачек

СМИ Чехии обнародовали копии поддельных паспортов разведчиков ГРУ Петрова и Боширова, подозреваемых в подрыве складов боеприпасов в 2014 году 01

Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.

Читайте также: Взорванное российскими агентами на складах в Чехии оружие могло предназначаться для Украины, - чешские СМИ

По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.)

В 2014 году взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.

По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры. Позже МИД РФ заявил, что Россия высылает 20 чешских дипломатов.

боеприпасы (2416) взрыв (6907) Чехия (1795) ГРУ (87)
+32
Попа - любитель длинных шпилей? - ну что ж, логика прослеживается...
19.04.2021 12:40 Ответить
+21
Не разведчиков , а убийц.
19.04.2021 12:36 Ответить
+21
терористов.
показать весь комментарий
19.04.2021 12:40 Ответить
Не разведчиков , а убийц.
19.04.2021 12:36 Ответить
терористов.
19.04.2021 12:40 Ответить
Ти диви, я їх десь бачив.
19.04.2021 12:37 Ответить
Голубые любители РФ шпилей - вилей.
19.04.2021 12:51 Ответить
Попа - любитель длинных шпилей? - ну что ж, логика прослеживается...
19.04.2021 12:40 Ответить
Попа ему подходит больше, чем Петров)
19.04.2021 12:42 Ответить
А від чого чи від кого в Україні було знищено скільки складів зброї так і досі ніхто нічого не розслідував і не покарав винних. А це і так зрозуміло кому вигідно. Внутрішнім ворогам манкуртам і їх козломордим покровителям.
19.04.2021 12:40 Ответить
Как бы все знают, но ворошит старое не хотят. Продали боеприпасы, списать на какого то надо. И оп !!! Взрыв, расследование, списали на строчника. Или дрон с фугасной гранатой... Вариантов куча.
19.04.2021 12:57 Ответить
Тыпил.
Ответь на один простой вопрос:
КОМУ ПРОДАЛИ?!!!
Кому понадобилось подпольно покупать старые советские 122-мм снаряды, мины, Грады?
Ты, что ли хотел бы их купить?
КАК ВЫВЕЗЛИ эти ТЫСЯЧИ ТОНН?
Это не ящик патрон к автомату, который можно в Жигули закинуть.
19.04.2021 13:27 Ответить
Можливо до африканських країн.Все залежить від того, звідки був купець.
19.04.2021 13:48 Ответить
а сами пусковые установки, минометы и гаубицы в этих "африканских странах" ОТКУДА возьмутся?
те, "африканские страны" в которых они есть - получают эти установки только от Рашки.
и снаряды Рашка им тоже поставляет, причем БЕСПЛАТНО.
так нафига им у нас это ПОКУПАТЬ?
19.04.2021 13:53 Ответить
сам типіл,возили і не ящиками,а кораблями,скільки раз наші були замішані в торгівлі зброєю,писали і не раз про це!!!
19.04.2021 14:58 Ответить
а ты чего влез - подписка более умная?
ну так напомни:
1. торговал КТО? - "ВнешПосылТорг" и "УкрОборонПром" - ОФИЦИАЛЬНЫЕ гос структуры! А не всякие "начальники складов".
2. торговали ЧЕМ? - танками, кольчугами, грузовиками, ... - самодостаточными устройствами, а не СНАРЯДАМИ, которые БЕЗ пусковых установок нахрен никому НЕ НУЖНЫ.
19.04.2021 15:03 Ответить
В Федоровке-Новобогдановке все осуществлялось по фальшивым документам, выписанным на самом верху но не проведенным в отчетах...Вывозили ПТУР и ЗУР...
После взрывов организованным рядовым Селиным, бросившим окурок под штабель...обломков ракет обнаружено не было....И военных резко отдуда убрали, после того когда слухи пошли разного рода...вместо военных отправили МЧС ников..те знают шо и как правильно делать и говорить....
Взрывы в Артемовске действительно преступная халатность...В нетрезвом состоянии воровали рельсы...резали газорезкой под руководством помошника службы РАВ...командир с замами был на совещании у командующего....
Взрывы после 14 года могло быть все что угодно...не удивлюсь ничему...и диверсанты могли быть завезенные. и местная вата....и прикрытие жопы кучминских генералов...и в сговоре все вместе взятое
19.04.2021 16:11 Ответить
Дядя, если "обломков не обнаружено", то ЧТО ВЗРЫВАЛОСЬ?!!
А в Мелитополе, за 20 км от складов люди от ЧЕГО прятались по подвалам?
И, кстати, на том складе были противотанковые СНАРЯДЫ и ГРАДЫ.
И, обычно, на одном складе, ручные боеприпасы и танковые НЕ ХРАНЯТСЯ.
Как бы у них РАЗНАЯ подчиненность и РАЗНАЯ логистика.
19.04.2021 16:20 Ответить
Взрывались РС град ураган, обычные артбоеприпасы....
Для тебя умника по по поводу хранения ручные гранаты и боеприпасы к стрелковому оружию хранятся на обособленых территориях складов в разных хранилищах....
РС град и ураган хранятся на общей территории выделенных хранилищах или отдельных открытых площадках (в федоровке скорее всего хранили на площадках ..слишком много вывезли из Европы)...одного и того же склада...
боеприпасы к танкам и ствольной арте хранят как в хранилищах так и на площадках...
В тоже время я не раз видел как ПТУР и ЗУР хранили в хранилишах в отдельном штабеле с артиллерийскими в одном хранилище...
Еще крыши у хранилищ разные...есть бетон и есть шифер....и хранение ПТУ и ЗУР под шифером это норма...
19.04.2021 16:34 Ответить
Это ты, умник ответь на вопрос:
А на остальных складах, что - не воруют?
Почему все воруют, никак свое воровство не скрывают, а вот именно этим понадобилось поджигать склады, что бы их не посадили.
На других 100500 складах что - где посадки, раз они не поджигались?
Хромает у тебя логика.
19.04.2021 16:52 Ответить
Хромает у тебя ели ты не понимашь когда ворут прапор тряпки со склада или укупорку от снарядов, а также командир части с зампотылом горючку продовольствие вещевое и автомобильное с зампотехом...(законно как расходное или отслужившее срок службы списывая в округе)
Или когда по фальшивым накладным из Генштаба, но с настоящей печатью вывозят Несколько вагонов ПТУР или ЗУР...И куда потом и по каким документам идет неизвестно...Понимаешь разницу???
19.04.2021 16:59 Ответить
Какие нах тряпки?!
У нас вообще-то танки, грады, кольчуги, точки-у "на лево" продавались и никого не колышило, никто склады из-за этого не палил и их до сих пор не посадили.
19.04.2021 17:43 Ответить
Это Вы тепил. Забыли сколько Украина продала к примеру Грузии ? И потом - ап. Недостача на складах. И как следствие - врываются полигоны с боеприпасами.
19.04.2021 15:49 Ответить
выше я ответил на подобное:
Украина ОФИЦИАЛЬНО продавала Грузии "Буки" и тд и НАХ никому не надо было скрывать недостачи.
19.04.2021 15:58 Ответить
Дык сколько продали по бумажкам, а сколько по факту ? Вы как ребёнок. Неужели не понимаете что коррупция в ВСУ самая крутая ? Пока ты генерал, пока идёт в стране как бы войнушка, страна вооружается ..... А ты старый генерал, продавший до хрена и много, и седиш у корыта. А тут тебе на - деньги капают с государства. Не грех распелить. Да?
19.04.2021 16:22 Ответить
зебіл безграмотний, почитай інфи, слідство було і йде донині, одна справа по халатності вже в суді.
19.04.2021 14:11 Ответить
Що ти тут перднув даун, собі під носа?
19.04.2021 14:56 Ответить
я так думаю,що ми Їх всіх знаємо,вони зараз критикують владу!!!
19.04.2021 14:47 Ответить
100% Срилять Млядей. Жалко за це садять.
19.04.2021 21:56 Ответить
"сказке о попе и работавшем в ней балде табарова" ))
19.04.2021 12:40 Ответить
Сказка о том, как Пупа и Лупа пошли получать зарплату, а в бухгалтерии всё перепутали.
19.04.2021 12:48 Ответить
Уверен, что Баканов даже после этой информации не удосужиться пробить этих туристов по украинской базе данных.
19.04.2021 12:41 Ответить
https://censor.net/ru/user/395786 - не Баканов, а БаКланов. У тебя орфографическая ошибка
19.04.2021 12:44 Ответить
ОК, баклан он есть баклан + мертвечуковский лизоблюд.
19.04.2021 12:51 Ответить
А оно ему надо? В ИХ Багдаде все спокойно!!!
19.04.2021 13:04 Ответить
А какая разніца? ™
19.04.2021 13:16 Ответить
Кто только не мокает ***** и руских свиней в говно ? Руские кацапские свиньи - РПЦ МП вам ублюдкам в помощь
СМИ Чехии обнародовали копии поддельных паспортов разведчиков ГРУ Петрова и Боширова, подозреваемых в подрыве складов боеприпасов в 2014 году - Цензор.НЕТ 1680
19.04.2021 12:42 Ответить
СМИ Чехии обнародовали копии поддельных паспортов разведчиков ГРУ Петрова и Боширова, подозреваемых в подрыве складов боеприпасов в 2014 году - Цензор.НЕТ 8970
19.04.2021 12:43 Ответить
картинка со звуком
19.04.2021 13:08 Ответить
Гроздев сегодня на Эхо Москвы сказал, что по вагнеровцам первая часть фильма выйдет в первой декаде мая.
19.04.2021 12:45 Ответить
Его интервью по этой парочке в Чехии https://www.youtube.com/watch?v=s270BU-52y0&ab_channel=%D0%AD%D1%85%D0%BE%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
19.04.2021 12:49 Ответить
Грозев.
19.04.2021 12:51 Ответить
Давайте уже скорее и без анонсов, а-то еще испортится что-нибуть.
19.04.2021 13:06 Ответить
А он вообще первый раз анонсировал дату, вернее временной промежуток.
19.04.2021 13:22 Ответить
СМИ Чехии обнародовали копии поддельных паспортов разведчиков ГРУ Петрова и Боширова, подозреваемых в подрыве складов боеприпасов в 2014 году - Цензор.НЕТ 5815
19.04.2021 12:46 Ответить
Ruska popa cheske shpili
19.04.2021 13:29 Ответить
Чтобы полюбоваться шпилями собора в Солзбери Петрову и Боширову пришлось ночевать в одной кровати.Такие вот порядки в гейропе.
19.04.2021 12:47 Ответить
от саме це розкриття агентів і вибішує кацарилих найбільше та ставить їх раком!
вони грали в нєсознанку "кокіє такіє огєнти, єнто простиє турізди"... а тут вже турізди по повній спалилися на території "дружньї" ...
тварі кацарилі, вас на брехні вже ловити немає сенсу - вже ніхто вам не вірить
19.04.2021 12:47 Ответить
какие отвратительные рожи....
19.04.2021 12:47 Ответить
Ну, теперь хоть понятно кто кого шпилил!
Таджик Табарил молдавана Попу.......
19.04.2021 12:47 Ответить
https://censor.net/ru/user/112014 - а кто такой Гроздев ? Может Христо Грозев А, да "Эхо Масквы-ХУЙЛА" - это твое радио
19.04.2021 12:48 Ответить
это у тебя с какой методички, Петиной или путина ?
19.04.2021 12:56 Ответить
у тебя в слове ***** 5 ошибок, глист козломордый!
19.04.2021 12:59 Ответить
Цю )(.ню слід було запулити на московськощелепну аудиторію. Де ти бачив щоб в Україні читали сумнівну аналітику московською мовою?
19.04.2021 13:35 Ответить
ай молодца агенты, чую звездопад на погоны неплохой просыплется
19.04.2021 13:59 Ответить
В Британии Попа искал/а солсберийский шпиль, правильно спел Слепаков
19.04.2021 12:50 Ответить
спрашивается зачем в Европе требуют биометрические паспорта для въезда?
если под одними и теми же пальчиками ездят разные люди по паспорту
19.04.2021 12:54 Ответить
У них дипломатические пасспорта скорее всего.
19.04.2021 13:11 Ответить
На фото звичайні паспорта.
19.04.2021 13:54 Ответить
а что для дипломатического паспорта не нужно пальчики прикладывать к сканеру?
19.04.2021 15:32 Ответить
а что ж президент Чехии, большой друг ввп, прям вот так и не вмешался? как-то это не по нашему, у нас бы грудью стали на защиту и ОП и все шобла сн...
19.04.2021 12:56 Ответить
расеянцы, вы что-нибудь слышали про пражскую весну?
19.04.2021 13:03 Ответить
Наконец-то пукинскими головорезами начали заниматься "центры борьбы с организованной преступностью"

Это все слишком долго ждали.
19.04.2021 13:07 Ответить
где-то эти рожи я уже видел
19.04.2021 13:08 Ответить
В постели с Марго Симоньян.
19.04.2021 13:22 Ответить
их могут зачистить... лутшим вариантом обоим свалить из русни на запад и сдатса
19.04.2021 13:32 Ответить
примелькаются - сунут под нож пластическому хирургу, выйдут совсем другие лица, зачищать полезных профессионалов ? зачем
19.04.2021 14:00 Ответить
Якщо уважно подивитись, то у москалів кадровий голод, два бойових гея все, на що може розраховувати ГРУ.
19.04.2021 13:55 Ответить
Та это те кто спалился и намусорил, а другие, с поддельными паспортами? Та их хватает. Кто то ж в Украине то же диверсии совершает.
Тут как говориться других слов нет - Россия - это военно полицейское государство. У них главенствует военно-карательная верхушка... Ну как то надо ее раскурочить.
19.04.2021 14:28 Ответить
цікаво, наші склади ця парочка теж висаджувала у повітря? чи їх колєги? і це у той час, як місцеві "лицарі мєча і кінжала", мабуть, контрабас кришували?
19.04.2021 14:00 Ответить
Попались!
19.04.2021 14:28 Ответить
зверніть увагу на відмінність від подібних українських повідомлень.. і обличчя видно і написане читається замість кубиків і замилювання.. а чому так?.
19.04.2021 14:34 Ответить
Они же специалисты по ядам!
19.04.2021 15:21 Ответить
цікаво, у москальському ГРУ, крім цих двох придурків, більш нікого нема?
19.04.2021 16:32 Ответить
рукожопые ничего лучшего предложить не смогут от слова НИКОГДА)))
20.04.2021 02:17 Ответить
Чтоб плешивый чепушило не мурыжил докторов, Пусть допшикает Боширов, что не вымазал Петров
19.04.2021 16:48 Ответить
эта ванючая русня в виде фсб ваще уже ахерела и даже не пытается как-то аккуратно и умно пытаться работать. просто песец и беспредел...- такое дерьмо (попы-башировы и иже с ними..) надо сразу внаглую хоронить по месту приобретения без малейшего разбора полетов..- только так это гнилое дерьмо уссытся-угомонится и раздумает выполнять приказ, ехать ли в командировку или уволиться к херам ..)))
20.04.2021 02:16 Ответить
рукожопые ничего лучшего предложить не смогут от слова НИКОГДА)))
20.04.2021 02:39 Ответить
 
 