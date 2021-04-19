СМИ Чехии обнародовали копии поддельных паспортов разведчиков ГРУ Петрова и Боширова, подозреваемых в подрыве складов боеприпасов в 2014 году. ФОТО

Чешские СМИ опубликовали копии поддельных паспортов сотрудников ГРУ, известных как Александр Петров и Руслан Боширов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dialog.ua.

Известные по делу отравления Скрипалей сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов являются обладателями нескольких паспортов. На территории Чехии, к примеру, они использовали документы граждан Республики Молдова и Таджикистана: "Мишкин-Петров" стал гражданином Молдовы Николае Попа, а "Чепига-Боширов" превратился в гражданина Таджикистана Руслана Табарова.

Подлинность опубликованных копий паспортов подтвердил Чешский Национальный центр борьбы с организованной преступностью (NCOZ).

Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.

По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.)

В 2014 году взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.

По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры. Позже МИД РФ заявил, что Россия высылает 20 чешских дипломатов.