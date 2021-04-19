СМИ Чехии обнародовали копии поддельных паспортов разведчиков ГРУ Петрова и Боширова, подозреваемых в подрыве складов боеприпасов в 2014 году. ФОТО
Чешские СМИ опубликовали копии поддельных паспортов сотрудников ГРУ, известных как Александр Петров и Руслан Боширов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dialog.ua.
Известные по делу отравления Скрипалей сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов являются обладателями нескольких паспортов. На территории Чехии, к примеру, они использовали документы граждан Республики Молдова и Таджикистана: "Мишкин-Петров" стал гражданином Молдовы Николае Попа, а "Чепига-Боширов" превратился в гражданина Таджикистана Руслана Табарова.
Подлинность опубликованных копий паспортов подтвердил Чешский Национальный центр борьбы с организованной преступностью (NCOZ).
Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.
По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.)
В 2014 году взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.
По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию.
Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры. Позже МИД РФ заявил, что Россия высылает 20 чешских дипломатов.
КОМУ ПРОДАЛИ?!!!
Кому понадобилось подпольно покупать старые советские 122-мм снаряды, мины, Грады?
Ты, что ли хотел бы их купить?
КАК ВЫВЕЗЛИ эти ТЫСЯЧИ ТОНН?
Это не ящик патрон к автомату, который можно в Жигули закинуть.
те, "африканские страны" в которых они есть - получают эти установки только от Рашки.
и снаряды Рашка им тоже поставляет, причем БЕСПЛАТНО.
так нафига им у нас это ПОКУПАТЬ?
ну так напомни:
1. торговал КТО? - "ВнешПосылТорг" и "УкрОборонПром" - ОФИЦИАЛЬНЫЕ гос структуры! А не всякие "начальники складов".
2. торговали ЧЕМ? - танками, кольчугами, грузовиками, ... - самодостаточными устройствами, а не СНАРЯДАМИ, которые БЕЗ пусковых установок нахрен никому НЕ НУЖНЫ.
После взрывов организованным рядовым Селиным, бросившим окурок под штабель...обломков ракет обнаружено не было....И военных резко отдуда убрали, после того когда слухи пошли разного рода...вместо военных отправили МЧС ников..те знают шо и как правильно делать и говорить....
Взрывы в Артемовске действительно преступная халатность...В нетрезвом состоянии воровали рельсы...резали газорезкой под руководством помошника службы РАВ...командир с замами был на совещании у командующего....
Взрывы после 14 года могло быть все что угодно...не удивлюсь ничему...и диверсанты могли быть завезенные. и местная вата....и прикрытие жопы кучминских генералов...и в сговоре все вместе взятое
А в Мелитополе, за 20 км от складов люди от ЧЕГО прятались по подвалам?
И, кстати, на том складе были противотанковые СНАРЯДЫ и ГРАДЫ.
И, обычно, на одном складе, ручные боеприпасы и танковые НЕ ХРАНЯТСЯ.
Как бы у них РАЗНАЯ подчиненность и РАЗНАЯ логистика.
Для тебя умника по по поводу хранения ручные гранаты и боеприпасы к стрелковому оружию хранятся на обособленых территориях складов в разных хранилищах....
РС град и ураган хранятся на общей территории выделенных хранилищах или отдельных открытых площадках (в федоровке скорее всего хранили на площадках ..слишком много вывезли из Европы)...одного и того же склада...
боеприпасы к танкам и ствольной арте хранят как в хранилищах так и на площадках...
В тоже время я не раз видел как ПТУР и ЗУР хранили в хранилишах в отдельном штабеле с артиллерийскими в одном хранилище...
Еще крыши у хранилищ разные...есть бетон и есть шифер....и хранение ПТУ и ЗУР под шифером это норма...
А на остальных складах, что - не воруют?
Почему все воруют, никак свое воровство не скрывают, а вот именно этим понадобилось поджигать склады, что бы их не посадили.
На других 100500 складах что - где посадки, раз они не поджигались?
Хромает у тебя логика.
Или когда по фальшивым накладным из Генштаба, но с настоящей печатью вывозят Несколько вагонов ПТУР или ЗУР...И куда потом и по каким документам идет неизвестно...Понимаешь разницу???
У нас вообще-то танки, грады, кольчуги, точки-у "на лево" продавались и никого не колышило, никто склады из-за этого не палил и их до сих пор не посадили.
Украина ОФИЦИАЛЬНО продавала Грузии "Буки" и тд и НАХ никому не надо было скрывать недостачи.
вони грали в нєсознанку "кокіє такіє огєнти, єнто простиє турізди"... а тут вже турізди по повній спалилися на території "дружньї" ...
тварі кацарилі, вас на брехні вже ловити немає сенсу - вже ніхто вам не вірить
Таджик Табарил молдавана Попу.......
Общий итог переговоров Макрон-Зеленский.
Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций принят Зеленским к реализации.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов - изменения статуса территорий определяемых как "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", предоставление прав ограниченной автономии (создание собственных органов поддержания правопорядка, право принятия регулирующих актов регионального значения) , предоставление прав фиксированной квоты в составе Верховной Рады (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - передача прав частичного контроля за государственной границей Украины под эгидой ОБСЕ до проведения выборов в районах ОРДЛО, передача полного контроля за государственной границей после проведения выборов и утверждения их результатов.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
если под одними и теми же пальчиками ездят разные люди по паспорту
Это все слишком долго ждали.
Тут как говориться других слов нет - Россия - это военно полицейское государство. У них главенствует военно-карательная верхушка... Ну как то надо ее раскурочить.