В разгар локдауна "слуга народа" Тищенко празднует день рождения жены в ресторане столичного отеля Fairmont. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В социальной сети "Фейсбук" появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Фото и видео опубликованы на странице "Новости. LIVE" в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

На имеющихся кадрах можно увидеть, как политик устроил своей жене роскошную вечеринку, несмотря на то, что подобные мероприятия запрещены во время жесткого локдауна, который действует на сегодняшний день в столице.

Как сообщалось, сегодня, 19 апреля следователи полиции Киева открыли уголовное производство по факту нарушения карантинных требований в гостинице на столичном Подоле народным депутатом от фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко.

Напомним, в конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

