РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4608 посетителей онлайн
Новости Фото Коронавирус и карантин
29 928 115

В разгар локдауна "слуга народа" Тищенко празднует день рождения жены в ресторане столичного отеля Fairmont. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В социальной сети "Фейсбук" появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Фото и видео опубликованы на странице "Новости. LIVE" в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

На имеющихся кадрах можно увидеть, как политик устроил своей жене роскошную вечеринку, несмотря на то, что подобные мероприятия запрещены во время жесткого локдауна, который действует на сегодняшний день в столице.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция открыла уголовное дело в отношении "слуги народа" Тищенко, устроившего вечеринку в Киеве в разгар карантина

В разгар локдауна слуга народа Тищенко празднует день рождения жены в ресторане столичного отеля Fairmont 01
В разгар локдауна слуга народа Тищенко празднует день рождения жены в ресторане столичного отеля Fairmont 02
В разгар локдауна слуга народа Тищенко празднует день рождения жены в ресторане столичного отеля Fairmont 03

Как сообщалось, сегодня, 19 апреля следователи полиции Киева открыли уголовное производство по факту нарушения карантинных требований в гостинице на столичном Подоле народным депутатом от фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко.

Напомним, в конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

Также читайте: "Велюр" заплатит штраф, если нарушение было, а я буду готовить обеды для киевских врачей до окончания карантина, - "слуга народа" Тищенко. ФОТО

карантин (16729) Нацполиция (16768) уголовное дело (2438) Тищенко Николай (338) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) локдаун (294)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+70
Красота какая ,лепота ... а кто-то в окопе голову под пули подставляет ,чтобы эта МРАЗЬ изголялась .
показать весь комментарий
19.04.2021 12:43 Ответить
+37
какой то вульганый бардель, а не ресторан. Наличием вкуса эти "слуги" не наделены
показать весь комментарий
19.04.2021 12:45 Ответить
+29
Твари, они просто издеваются над всеми нами. Они живут в другом измерении и плюют на нас.
показать весь комментарий
19.04.2021 12:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Не, ну а што?) Праздник со вкусом, эффектно и креативно. А локдаун...Ну, не повезло )
показать весь комментарий
19.04.2021 16:56 Ответить
А солдаты едят гнилое мясо и тухлые овощи ...
показать весь комментарий
19.04.2021 17:11 Ответить
Как говорил классик-"Народ для разврата собрался".От же конченные животные.
показать весь комментарий
19.04.2021 18:11 Ответить
У розпал локдауну "Слуга народу" Тищенко святкує день народження дружини в ресторані столичного готелю Fairmont - Цензор.НЕТ 8485
показать весь комментарий
19.04.2021 18:30 Ответить
Тварини
показать весь комментарий
19.04.2021 19:34 Ответить
В країні війна, а вони пуза по мальдівах гріють)))
показать весь комментарий
19.04.2021 20:35 Ответить
Интересно,- а какой штраф будет за этот балаган...?
показать весь комментарий
19.04.2021 21:20 Ответить
Супруга - це та що з рогами?
показать весь комментарий
19.04.2021 21:56 Ответить
А телки эти проститутки на видео???
показать весь комментарий
20.04.2021 03:18 Ответить
Нет. Это аниматоры, окончившие университет КУЛЬТУРЫ Поплавского.
показать весь комментарий
22.04.2021 08:02 Ответить
Миколка повар дуркує.
показать весь комментарий
20.04.2021 08:14 Ответить
Что за мракобесие???
показать весь комментарий
20.04.2021 09:05 Ответить
День народження це завжди свято. Але під час карантину публічним політикам варто утриматися від гучних гулянь. Хоча звісно кочеться зробити https://moonzori.com/pryvitannya-z-dnem-narodzhennya-mami-vid-donki-i-syna/ привітання мамі і жінці і помпезно відсвяткувати, але це не добавить рейтингу даному нардепу.
показать весь комментарий
06.05.2021 14:30 Ответить
Страница 2 из 2
 
 