РУС
6 647 5

В большинстве областей пройдут антитеррористические учения. В отдельных районах возможно введение особого режима, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины проводит и планирует масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве областей Украины. В ходе тренировок усиленное внимание уделяется отработке действий по защите объектов критической инфраструктуры и границ государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подчеркивается, что целью проведения мероприятий является совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам.

"В ходе тренировок под усиленной защитой находятся объекты критической инфраструктуры, в том числе энергетической и транспортной системы. В учениях принимают участие региональные подразделения СБУ, Национальной полиции, Госпогранслужбы, Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления", - следует из сообщения.

Читайте также: СБУ проведет в Одесской области трехдневные антитеррористические учения: возможно введение особого режима

Отмечается также, что тренировочные мероприятия проводятся в условиях, максимально приближенных к реальным и с неуклонным соблюдением прав и свобод граждан.

"Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей и др. СБУ призывает граждан Украины с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - отмечают в СБУ.

В большинстве областей пройдут антитеррористические учения. В отдельных районах возможно введение особого режима, - СБУ 01
В большинстве областей пройдут антитеррористические учения. В отдельных районах возможно введение особого режима, - СБУ 02

Автор: 

СБУ (20431) терроризм (18695) военные учения (3494)
Это будет НЕЛИШНИМ .
19.04.2021 12:52 Ответить
Потенциальные террористы кто, граждане, несогласные с кластерной сдачей Украины Зелей и Ермаком?

https://twitter.com/13Hellis_13
https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13

промосковский ТГ канал сообщает, что зам. главы АП РФ Козак требует принять «кластер» и передать его в ТКГ для создания «дорожной карты».
Взамен ОПГ Зеленского хочет смягчить удар проведением обмена пленными.
Вова снова сдал нас в Париже 2021, ибо о новом обмене уже заговорили?
19.04.2021 12:57 Ответить
Вони вже повинні мати списки 5-ї колони, і що з ними робити у випадку повномасштабної війни! Не за спинами ж х тримати, коли московія нападе?!
19.04.2021 13:05 Ответить
такі списки адептів руSSкого міра разом з їхніми адресами треба створювати самим і поширювати в ЗМІ, щоб всі знали ДЕ знаходиться зрадник...починаю:
медведчук, шуфрич, рабінович, партнов, мураєв, татаров, єрмак, труханов...і....і добкіни...і.... ПРОДОВЖУЙТЕ!
хто знає адреси цих Покидьків-доповнюйте....
19.04.2021 20:43 Ответить
УВАГА - Зе клоуну поручили від імені Макрона і Меркель АМНІСТУВАТИ
БОЙОВИКІВ ДОНБАСУ, ВИЗНАТИ ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ З ЧАСТКОВОЮ
АВТОНОМІЄЙ, ФІНАНСУВАТИ ВІДНОВЛЕННЯ ДОНБАСУ З БЮДЖЕТУ
УКРАЇНИ, І 10 % СЄПАРІВ ДОНБАСУ ЗАВЕСТИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ У більшості областей відбудуться антитерористичні навчання. В окремих районах можливе введення особливого режиму, - СБУ - Цензор.НЕТ 5506
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
19.04.2021 13:32 Ответить
 
 