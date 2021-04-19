В большинстве областей пройдут антитеррористические учения. В отдельных районах возможно введение особого режима, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины проводит и планирует масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве областей Украины. В ходе тренировок усиленное внимание уделяется отработке действий по защите объектов критической инфраструктуры и границ государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подчеркивается, что целью проведения мероприятий является совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам.

"В ходе тренировок под усиленной защитой находятся объекты критической инфраструктуры, в том числе энергетической и транспортной системы. В учениях принимают участие региональные подразделения СБУ, Национальной полиции, Госпогранслужбы, Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления", - следует из сообщения.

Отмечается также, что тренировочные мероприятия проводятся в условиях, максимально приближенных к реальным и с неуклонным соблюдением прав и свобод граждан.

"Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей и др. СБУ призывает граждан Украины с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - отмечают в СБУ.



