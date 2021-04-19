4 545 21
Гражданин РФ в столичном аэропорту предлагал 75 тыс. рублей пограничнику за пропуск в Украину, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" во время проведения процедур контроля пассажиров авиарейса, прибывшего из Беларуси, обнаружили гражданина РФ, который не смог подтвердить запланированную цель пребывания в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Во время вынесения решения об отказе в пересечении границы, 34-летний россиянин предложил пограничнику за 75 тыс. российских рублей за пересмотреть его и оказать содействие в беспрепятственном пересечении границы.
Пограничник от неправомерной выгоды отказался. Данный факт зафиксирован и направлено уведомление в Нацполиции для внесения сведений в Едрей по ст. 360 УК. Продолжаются следственные действия.
