Гражданин РФ в столичном аэропорту предлагал 75 тыс. рублей пограничнику за пропуск в Украину, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" во время проведения процедур контроля пассажиров авиарейса, прибывшего из Беларуси, обнаружили гражданина РФ, который не смог подтвердить запланированную цель пребывания в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Во время вынесения решения об отказе в пересечении границы, 34-летний россиянин предложил пограничнику за 75 тыс. российских рублей за пересмотреть его и оказать содействие в беспрепятственном пересечении границы.

Пограничник от неправомерной выгоды отказался. Данный факт зафиксирован и направлено уведомление в Нацполиции для внесения сведений в Едрей по ст. 360 УК. Продолжаются следственные действия.

