РУС
4 545 21

Гражданин РФ в столичном аэропорту предлагал 75 тыс. рублей пограничнику за пропуск в Украину, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" во время проведения процедур контроля пассажиров авиарейса, прибывшего из Беларуси, обнаружили гражданина РФ, который не смог подтвердить запланированную цель пребывания в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Во время вынесения решения об отказе в пересечении границы, 34-летний россиянин предложил пограничнику за 75 тыс. российских рублей за пересмотреть его и оказать содействие в беспрепятственном пересечении границы.

Пограничник от неправомерной выгоды отказался. Данный факт зафиксирован и направлено уведомление в Нацполиции для внесения сведений в Едрей по ст. 360 УК. Продолжаются следственные действия.

Гражданин РФ в столичном аэропорту предлагал 75 тыс. рублей пограничнику за пропуск в Украину, - Госпогранслужба 01
Гражданин РФ в столичном аэропорту предлагал 75 тыс. рублей пограничнику за пропуск в Украину, - Госпогранслужба 02
Гражданин РФ в столичном аэропорту предлагал 75 тыс. рублей пограничнику за пропуск в Украину, - Госпогранслужба 03

Автор: 

взятка (6229) Госпогранслужба (6856) иностранец (505) Киев (26138)
Топ комментарии
+14
Гражданин РФ в столичном аэропорту предлагал 75 тыс. рублей пограничнику за пропуск в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3294
19.04.2021 14:45 Ответить
+10
Ещё бы предложил свою взятку шишками или матрёшками.
19.04.2021 14:46 Ответить
+4
Щоб знав кацапа, як економити на обміні валюти!
19.04.2021 14:45 Ответить
Придурок . Наивный не понимает , что скоро 75 тыс. рублей станут топливом ?
19.04.2021 14:46 Ответить
Он чё, рублями взятку давал?
19.04.2021 14:46 Ответить
прикинь? валюту нашел )))
19.04.2021 14:48 Ответить
новый шпили-вили с маянезной баночкой новичка в рюкзачке.
19.04.2021 14:47 Ответить
Шпиливили?
19.04.2021 14:48 Ответить
Запомни, кацап, украинский пограничник берет только в евро! Потому что Украина це Европа. А свои рубли на Камчатке можешь парить!
19.04.2021 14:51 Ответить
хотел на солсберский шпиль посмотреть???)
19.04.2021 14:53 Ответить
Пограничник какой-то неправильный попался.
19.04.2021 14:54 Ответить
Кацап, сиди на бутылке молча не позорься.
19.04.2021 23:34 Ответить
Йододефицитный, ты сам-то хоть иногда с бутыля слазишь?
20.04.2021 08:28 Ответить
Погранцу непременно надо премию выписать, по преценденту Нафтогаза.
19.04.2021 14:57 Ответить
, обнаружили гражданина РФ,))
19.04.2021 14:57 Ответить
Кацапа на бутылку надеюсь посадили за такое поведение?
19.04.2021 15:08 Ответить
ЖЛОБ!!!
19.04.2021 15:30 Ответить
это отродье кацапское так и пред сюда!мразей ну нужно пускать!
19.04.2021 15:43 Ответить
Это он за 1тыс $ хотел ...?Та за кого они нас принимают,козломордые
19.04.2021 16:13 Ответить
 
 