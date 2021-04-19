РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7627 посетителей онлайн
Новости Фото
6 062 15

На вантовом мосту в Запорожье завершают монтаж временных опор, - "Укравтодор". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Завершение монтажа позволит перейти к самому сложному этапу: устройству первого пролетного строения основной конструкции.

Как информирует Цензор.НЕТ, "Укравтодор" показал на видео, как происходит процесс.

Отмечается, что после того, как пролетное строение соберут и сварят в одну секцию, временные опоры демонтируют и освободят русло Днепра.

Открыть движение транспорта от Хортицкого района через остров к прибрежной магистрали позволит завершение работ на верховой части вантового моста

В "Укравтодоре" отметили, что Запорожский мост является целым ансамблем сложных инженерных сооружений. Именно поэтому он получил название мегапроекта, построенного в рамках президентской программы "Большая стройка". Весь мост будет состоять из 27 сооружений и 2 внеклассных мостов, двух проездов балочного моста и двух проездов вантового. Протяженность автомагистрали составит 9 км.

Подрядчиком является компания Onur, на строительстве задействовано около 500 работников, работы ведутся 24/7.

Как сообщал координатор программы "Большая стройка", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, строительство моста в Запорожье происходит темпами, которых страна до сих пор не видела.

В декабре прошлого года открыли движение по первой части балочного моста. В этом году планируют открыть вторую часть, а ко Дню независимости - завершить работы на первом проезде вантового моста через Днепр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Три транспортные развязки начали строить на въездах в Киев, - "Укравтодор"

На вантовом мосту в Запорожье завершают монтаж временных опор, - Укравтодор 01
На вантовом мосту в Запорожье завершают монтаж временных опор, - Укравтодор 02
На вантовом мосту в Запорожье завершают монтаж временных опор, - Укравтодор 03

Автор: 

Запорожье (2766) мост (1046) Укравтодор (663) Большая стройка (728)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
А в Раде готовятся к 10% квоте от боевиков ордло, закрытым заседаниям по особому статусу, экономической зоне на территории ордло, созданию собственной полиции и т.д. Данилов написал заявление об уходе с должности, США перстали делиться разведданными. Но мосты - это важно и нужно, спорить не буду..
показать весь комментарий
19.04.2021 15:35 Ответить
+1
а ведь турки умеют работать - слава богу не 2014 год когда не было не армии ,не чего и цапы перли на броне
показать весь комментарий
19.04.2021 15:38 Ответить
+1
Вот тут подробненько: https://tov-tob.livejournal.com/162030.html
показать весь комментарий
19.04.2021 16:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А в Раде готовятся к 10% квоте от боевиков ордло, закрытым заседаниям по особому статусу, экономической зоне на территории ордло, созданию собственной полиции и т.д. Данилов написал заявление об уходе с должности, США перстали делиться разведданными. Но мосты - это важно и нужно, спорить не буду..
показать весь комментарий
19.04.2021 15:35 Ответить
а там тоже все на шлаках из заводов проЗЕ? ВРЕМЕННЫЕ ОПОРЫ как-то звучит в привкусом сьогодэння....
показать весь комментарий
19.04.2021 16:24 Ответить
Инфа о бунте Данилова ... ??? А как он играл эти спектакли с РНБО и с заместителем прорашистским Демчуком!!!
показать весь комментарий
19.04.2021 16:26 Ответить
заявление есть. пока на столе и его не рассматривали. Но, думаю, он уйдет. Играть в игру, которую затеял этот безумно-зеленый криворожский труффальдино, он не будет.
показать весь комментарий
19.04.2021 16:44 Ответить
Труффальдино был слугой двух господ - у вовы это БЕня и Раша ?
показать весь комментарий
19.04.2021 17:17 Ответить
В данном случае к-во значения не имеет. Зеленский - слуга всех господ
показать весь комментарий
19.04.2021 17:23 Ответить
а ведь турки умеют работать - слава богу не 2014 год когда не было не армии ,не чего и цапы перли на броне
показать весь комментарий
19.04.2021 15:38 Ответить
А сами украинцы никак?
показать весь комментарий
19.04.2021 15:42 Ответить
мы же не ссерия - нам надо качественно, быстро и дешево - для этого и есть тендер - просто правда
показать весь комментарий
19.04.2021 15:48 Ответить
для понимания - такие проекты не делают в одной стране постоянно - а в них используют специальную технику и обучают специалистов - экономически просто не выгодно
показать весь комментарий
19.04.2021 15:50 Ответить
Давай доказательства , что там только турки строят. Ничего что там большинство украинцев и персонал захария тоже. А отдельные бригады...
показать весь комментарий
19.04.2021 17:29 Ответить
Почему как украинец, так будет курить и воровать. Кличко ещё 10 лет будет мост строить.
показать весь комментарий
19.04.2021 15:42 Ответить
Вот тут подробненько: https://tov-tob.livejournal.com/162030.html
показать весь комментарий
19.04.2021 16:41 Ответить
Одни боты... Там на этой стройке около 60% украинцев. Персонал обслуживающий Захария тоже( сам захарий принадлежал до 2016 года Украине )
показать весь комментарий
19.04.2021 17:27 Ответить
Захарий находится под флагом республики Камерун.
показать весь комментарий
19.04.2021 18:19 Ответить
 
 