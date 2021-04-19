На вантовом мосту в Запорожье завершают монтаж временных опор, - "Укравтодор". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Завершение монтажа позволит перейти к самому сложному этапу: устройству первого пролетного строения основной конструкции.

Как информирует Цензор.НЕТ, "Укравтодор" показал на видео, как происходит процесс.

Отмечается, что после того, как пролетное строение соберут и сварят в одну секцию, временные опоры демонтируют и освободят русло Днепра.

Открыть движение транспорта от Хортицкого района через остров к прибрежной магистрали позволит завершение работ на верховой части вантового моста

В "Укравтодоре" отметили, что Запорожский мост является целым ансамблем сложных инженерных сооружений. Именно поэтому он получил название мегапроекта, построенного в рамках президентской программы "Большая стройка". Весь мост будет состоять из 27 сооружений и 2 внеклассных мостов, двух проездов балочного моста и двух проездов вантового. Протяженность автомагистрали составит 9 км.

Подрядчиком является компания Onur, на строительстве задействовано около 500 работников, работы ведутся 24/7.

Как сообщал координатор программы "Большая стройка", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, строительство моста в Запорожье происходит темпами, которых страна до сих пор не видела.

В декабре прошлого года открыли движение по первой части балочного моста. В этом году планируют открыть вторую часть, а ко Дню независимости - завершить работы на первом проезде вантового моста через Днепр.

