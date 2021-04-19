Владимира Яворивского провели в последний путь в Киеве. ФОТОрепортаж
В столице простились с писателем, общественно-политическим деятелем Владимиром Яворивским. Церемония прощания состоялась в Свято-Михайловском Выдубицком монастыре.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
Проводить его в последний путь пришли около сотни человек, в том числе политики - председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. На прощании были также художники и рядовые граждане.
Похоронили Владимира Яворивского на Байковом кладбище.
Владимир Яворивский - общественно-политический деятель, писатель, народный депутат Украины нескольких созывов, был членом депутатской фракции "Блок Юлии Тимошенко", председателем комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности. Яворивский был одним из основателей Народного Руха Украины. Он - лауреат премии Шевченко за повесть "Вечные Кортелисы" (1984 год). Возглавлял Национальный союз писателей Украины с октября 2001 по ноябрь 2011 года.
Владимир Яворивский умер 16 апреля на 79-м году жизни.
