В реку под Киевом выбросили около 300 канистр с неизвестным маслянистым веществом. ФОТОрепортаж

В реку Кизка, которая протекает вдоль населенного пункта Блиставица, в Киевской области, неизвестные выбросили около трех тысяч канистр с неизвестным веществом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hmarochos.

Этот водоем является притоком реки Ирпень, которая в свою очередь впадает в Днепр. 20-литровые канистры плотно покрыли русло реки на участке 350-400 метров.

"Я была там несколько часов, осмотрела территорию. Потом меня тошнило до вечера, хотя в руки я канистры не брала", - сообщала Светлана Микиша, староста Блиставицы.

Заметив свалку, экологи обращались в разные инстанции, но отреагировали только в Буче, отмечает Игорь Артеменко, заместитель председателя президиума Украинского общества охраны природы. 17 апреля организовали уборку канистр, к которой присоединились полицейские, спасатели, работники горсовета, местные жители.

Большинство канистр герметично упакованы, но из некоторых в речку вылилось маслянистое вещество. Об этом сообщил секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский. Канистры временно увезли на одно из местных предприятий. Будет проведена экспертиза, с помощью которой экологи узнают, что за вещество в них хранилось. Полиция уже начала уголовное производство по ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса Украины.

Артеменко отмечает, что на каждой канистре есть маркировка, а также гарантийные талоны, по которым видно, что канистры Kärcher былм куплены в Новой Линии. Чиновники планируют установить возле реки ограничительные барьеры, чтобы габаритный транспорт не смог туда подъехать.