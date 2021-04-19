В реку под Киевом выбросили около 300 канистр с неизвестным маслянистым веществом. ФОТОрепортаж
В реку Кизка, которая протекает вдоль населенного пункта Блиставица, в Киевской области, неизвестные выбросили около трех тысяч канистр с неизвестным веществом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hmarochos.
Этот водоем является притоком реки Ирпень, которая в свою очередь впадает в Днепр. 20-литровые канистры плотно покрыли русло реки на участке 350-400 метров.
"Я была там несколько часов, осмотрела территорию. Потом меня тошнило до вечера, хотя в руки я канистры не брала", - сообщала Светлана Микиша, староста Блиставицы.
Заметив свалку, экологи обращались в разные инстанции, но отреагировали только в Буче, отмечает Игорь Артеменко, заместитель председателя президиума Украинского общества охраны природы. 17 апреля организовали уборку канистр, к которой присоединились полицейские, спасатели, работники горсовета, местные жители.
Большинство канистр герметично упакованы, но из некоторых в речку вылилось маслянистое вещество. Об этом сообщил секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский. Канистры временно увезли на одно из местных предприятий. Будет проведена экспертиза, с помощью которой экологи узнают, что за вещество в них хранилось. Полиция уже начала уголовное производство по ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса Украины.
Артеменко отмечает, что на каждой канистре есть маркировка, а также гарантийные талоны, по которым видно, что канистры Kärcher былм куплены в Новой Линии. Чиновники планируют установить возле реки ограничительные барьеры, чтобы габаритный транспорт не смог туда подъехать.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це сумно.
Бо в логіці пробілів не може бути.
выбросили около трех тысяч канистр
А может 30 тысяч? Или 300 тысяч? Да какая разница, что напишут подчиненные, главное - видеть себя супер-спецом в государственных делах.
А Сингапурі плюнув на асфальт чи запалив цигарку - штраф, що плюватись не будеш, і палити покинешся.
А хто вивіз і викинув - то ті кому - "На наш вік хватить"
Украина пожинает плоды продажного пещерного правосудия
СОВКОДРОЧЕРНЕ ВІДНОШЕННЯ ДО ЖИТТЯ ....
"Но народы разъярились, и пришёл твой гнев и назначенное время судить мёртвых, дать награду твоим рабам, пророкам, и святым, и боящимся твоего имени, малым и великим, и погубить тех, кто губит землю»." (Откровение 11:18).