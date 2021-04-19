РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7627 посетителей онлайн
Новости Фото
12 185 27

В реку под Киевом выбросили около 300 канистр с неизвестным маслянистым веществом. ФОТОрепортаж

В реку под Киевом выбросили около 300 канистр с неизвестным маслянистым веществом. ФОТОрепортаж

В реку Кизка, которая протекает вдоль населенного пункта Блиставица, в Киевской области, неизвестные выбросили около трех тысяч канистр с неизвестным веществом.

Об этом сообщает  Цензор.НЕТ со ссылкой на hmarochos.

Этот водоем является притоком реки Ирпень, которая в свою очередь впадает в Днепр. 20-литровые канистры плотно покрыли русло реки на участке 350-400 метров.

"Я была там несколько часов, осмотрела территорию. Потом меня тошнило до вечера, хотя в руки я канистры не брала", - сообщала Светлана Микиша, староста Блиставицы.

Заметив свалку, экологи обращались в разные инстанции, но отреагировали только в Буче, отмечает Игорь Артеменко, заместитель председателя президиума Украинского общества охраны природы. 17 апреля организовали уборку канистр, к которой присоединились полицейские, спасатели, работники горсовета, местные жители.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина утопает в мусоре, решить проблему могут заводы по переработке отходов, – Абрамовский

В реку под Киевом выбросили около 300 канистр с неизвестным маслянистым веществом 01
В реку под Киевом выбросили около 300 канистр с неизвестным маслянистым веществом 02
В реку под Киевом выбросили около 300 канистр с неизвестным маслянистым веществом 03
В реку под Киевом выбросили около 300 канистр с неизвестным маслянистым веществом 04
В реку под Киевом выбросили около 300 канистр с неизвестным маслянистым веществом 05

Большинство канистр герметично упакованы, но из некоторых в речку вылилось маслянистое вещество. Об этом сообщил секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский. Канистры временно увезли на одно из местных предприятий. Будет проведена экспертиза, с помощью которой экологи узнают, что за вещество в них хранилось. Полиция уже начала уголовное производство по ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса Украины.

Артеменко отмечает, что на каждой канистре есть маркировка, а также гарантийные талоны, по которым видно, что канистры Kärcher былм куплены в Новой Линии. Чиновники планируют установить возле реки ограничительные барьеры, чтобы габаритный транспорт не смог туда подъехать.

Автор: 

Киевская область (4361) мусор (495) свалка (178) Буча (461)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Снимите отпечатки, сверьте отпечатки с базой данных биометрических паспартов, проверьте биллинг сотовых телефонов в этом районе. Найти вполне реально. Потом закрыть в сизо и на время следствия и последующей отсидки поить водой из той речки.
показать весь комментарий
19.04.2021 17:28 Ответить
+9
Хохли такі хохли... Засрати ліси і річки, вибрати ворога президентом...
показать весь комментарий
19.04.2021 16:11 Ответить
+5
на фото я наглядно бачу близько 300-400 шт, ну аж ніяк не три тисячі, ска сраний копіпаст! цензор вже давно став "жовтою пресою" тирят з і нших джерел, навіть не читають що тирят. крапка.
показать весь комментарий
19.04.2021 16:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хохли такі хохли... Засрати ліси і річки, вибрати ворога президентом...
показать весь комментарий
19.04.2021 16:11 Ответить
чому "хохли"? ви там були присутні?
показать весь комментарий
19.04.2021 16:25 Ответить
а хто, путін привіз і скинув? чи жиди?
показать весь комментарий
20.04.2021 02:17 Ответить
О, ваш мозок починає працювати. Вітаю.
показать весь комментарий
20.04.2021 10:28 Ответить
коли ваш почне працювати, то доженете, що це був сарказм на хохлів, яким "жиди насрали в штани"
показать весь комментарий
20.04.2021 10:47 Ответить
приховувати пробіли в логіці за сарказмом- це не накращий спосіб комунікації.
Це сумно.
показать весь комментарий
20.04.2021 13:09 Ответить
Насправді сумно це коли псевдоінтелектуал горить на перших реченнях))
Бо в логіці пробілів не може бути.
показать весь комментарий
20.04.2021 21:17 Ответить
У ковіда з'явились конкуренти. Питання пандемії на Придніпров'ї може несподівано вирішитись - всі вимруть швидше і не треба буде ніяких вакцин купувати. Хоч у чомусь економія
показать весь комментарий
19.04.2021 16:12 Ответить
выбросили около 300 канистр

выбросили около трех тысяч канистр

А может 30 тысяч? Или 300 тысяч? Да какая разница, что напишут подчиненные, главное - видеть себя супер-спецом в государственных делах.
показать весь комментарий
19.04.2021 16:20 Ответить
владельца канистр ,хотел написать: кастрировать
показать весь комментарий
19.04.2021 16:22 Ответить
мля редактори коли вам руки порубають? 300 каністр і трьох тисяч каністрів напевно є різниця, копіпастери хєрові, навіть не читають що забрали з іншого джерела
показать весь комментарий
19.04.2021 16:25 Ответить
73% читателей не заметят что один нолик не скопировался, подумают что єто 100% с завода "Рошен" вывезли и пойдут смотреть Г+Г в надежде что сегодня точно скажут что барыгу арестовали.
показать весь комментарий
19.04.2021 16:35 Ответить
на фото я наглядно бачу близько 300-400 шт, ну аж ніяк не три тисячі, ска сраний копіпаст! цензор вже давно став "жовтою пресою" тирят з і нших джерел, навіть не читають що тирят. крапка.
показать весь комментарий
19.04.2021 16:44 Ответить
і що ? бл.. я б за одну викинуту в річку каністру , вбивав би.
показать весь комментарий
19.04.2021 18:33 Ответить
Що дивуватись - чорта з два кого посадять.
А Сингапурі плюнув на асфальт чи запалив цигарку - штраф, що плюватись не будеш, і палити покинешся.
А хто вивіз і викинув - то ті кому - "На наш вік хватить"
показать весь комментарий
19.04.2021 16:46 Ответить
..убивать на месте таких жлобов-**********..
Украина пожинает плоды продажного пещерного правосудия
показать весь комментарий
19.04.2021 17:13 Ответить
Снимите отпечатки, сверьте отпечатки с базой данных биометрических паспартов, проверьте биллинг сотовых телефонов в этом районе. Найти вполне реально. Потом закрыть в сизо и на время следствия и последующей отсидки поить водой из той речки.
показать весь комментарий
19.04.2021 17:28 Ответить
Кстати, проверьте фирмы, которые берут на утилизацию сливы органических растворителей у институтов академии наук. По виду весьма похоже, а состав замахаетесь устанавливать - там такой непредсказуемый букет...
показать весь комментарий
19.04.2021 17:32 Ответить
химсостав- элементарно, ватсон, не надо шока...)))
показать весь комментарий
20.04.2021 03:34 Ответить
Якщо знайдуть хто це зробив, то заставити їх все з каністр випити без закуски.
показать весь комментарий
19.04.2021 18:07 Ответить
Жах... за це тре розстрлювати нах !((((
показать весь комментарий
19.04.2021 18:19 Ответить
В реку Кизка, которая протекает вдоль населенного пункта Блиставица, в Киевской области, неизвестные выбросили около трех тысяч канистр с неизвестным веществом Источник: https://censor.net/ru/p3260650

СОВКОДРОЧЕРНЕ ВІДНОШЕННЯ ДО ЖИТТЯ ....
показать весь комментарий
19.04.2021 20:33 Ответить
шо, нельзя было спалить в отопителных котлах?
показать весь комментарий
19.04.2021 21:26 Ответить
Возможно что продукты горения могут нанести даже бОльший вред. Видимо это канистры с переработанным маслом. Такие отходы можно переработать и использовать для дешевой замены в старых машинах.
показать весь комментарий
20.04.2021 03:30 Ответить
Ну ладно - ты мерзавец и тебе нужно избавиться от канистр с какой-то гадостью, н опочему, ссска, не в овраг какой-то хотя бы, а именно в реку, что нанесет экологии максимально большой вред???!!!
показать весь комментарий
19.04.2021 22:42 Ответить
скоты
показать весь комментарий
19.04.2021 23:21 Ответить
Создатель обязал людей заботиться о земле. Благодарность за такое доверие, а также смирение и уважение к Богу и его творению должны побуждать нас принимать обдуманные решения касательно окружающей среды и поступать по совести.
"Но народы разъярились, и пришёл твой гнев и назначенное время судить мёртвых, дать награду твоим рабам, пророкам, и святым, и боящимся твоего имени, малым и великим, и погубить тех, кто губит землю»." (Откровение 11:18).
показать весь комментарий
20.04.2021 03:27 Ответить
 
 