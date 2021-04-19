РУС
"Желаем полного и сокрушительного поражения в Украине подлым российским агрессорам!": в России провели акцию против войны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Петербургские активисты 18 апреля провели в Выборге акцию "Стратегии-18" в поддержку крымских татар и в знак протеста против стягивания российских войск к границе с Украиной.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Как рассказал один из активистов "Стратегии-18" Владислав Шипицын, на этот раз они протестовали против наращивания военных сил РФ у границы с Украиной.

"Выехали с пикетами в Выборг по нескольким причинам. В области нет формального запрета на все публичные мероприятия из-за COVID-19, который действует в Петербурге до 15 мая. Кроме того, в Выборге нас не отследили, и никто не "настучал", как обычно случается в первые минуты на Невском проспекте", - сказал Шипицын.

Слушайте на Цензор.НЕТ: Наемник РФ выстрелил из автомата в 15-летнюю девушку на Донбассе, - ГУР. АУДИО

После Выборгской акции активисты опубликовали пятиминутный ролик о своем протесте против "сосредоточение русских войск на границах с Украиной и в оккупированном Крыму ... против войны, которая длится уже восьмой год и грозит в ближайшее время перерасти в полномасштабный военный конфликт из-за имперских посягательств Кремля".

Как сообщалось, активисты Санкт-Петербурга более четырех лет назад объединились в бессрочную акцию под названием "Стратегия-18" в память о дне депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа неравнодушные граждане выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в оккупированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.

Также на Цензор.НЕТ: Россия строит большой завод для производства ударных беспилотников на 1500 рабочих мест

+51
_Не скажи. Понятно что это ни на что не повлияет кроме того, что теперь людоеды их сожрут. В фашистском рейхе это мужественный поступок.
19.04.2021 16:37 Ответить
+49
оказывается есть там еще нормальные люди
19.04.2021 16:33 Ответить
+22
Аж страшно за цих людей.
19.04.2021 16:40 Ответить
Ого...
19.04.2021 16:33 Ответить
оказывается есть там еще нормальные люди
19.04.2021 16:33 Ответить
Не большеодной тысячной доли процента.
19.04.2021 18:18 Ответить
Да нормальных людей хватает везде, как говорится - мир не без добрых людей...
19.04.2021 19:46 Ответить
це кримські татари і їм це болить.
А решті росіян байдуже - горілка телевізор з камеді клаб ото й усе
19.04.2021 23:01 Ответить
Могучая акция. Вышли, сфоткались, свернулись.
19.04.2021 16:33 Ответить
_Не скажи. Понятно что это ни на что не повлияет кроме того, что теперь людоеды их сожрут. В фашистском рейхе это мужественный поступок.
19.04.2021 16:37 Ответить
Это понятно. Печально то, шо на многомиллионное стадо нашлось всего 3-4 человека.
19.04.2021 16:40 Ответить
Это да. Рейх закуклился и сцементировался.
19.04.2021 16:41 Ответить
_Если бы их было большинство - не было бы ни 2008, ни 2014, ни вообще рейха. А так... Обитаемый Остров!
19.04.2021 16:48 Ответить
Дело в том, шо,к примеру в Украине есть Граждане.А в стране-помойке всегда были, есть и будут только подданные(под данью, ясачники)
19.04.2021 16:51 Ответить
Не могу что-либо возразить на это. Да и не хочу.
19.04.2021 17:07 Ответить
Ні https://censor.net/ru/user/310944 , то наші кримські татари вийшли . Подяка за їх сміливіть , най береже їх Аллах ! Ми теж масово вийдемо , якщо зеля погодиться на штайнмаєра , бо дуже ми злі .
19.04.2021 18:13 Ответить
иди ты выйди там постой с флагом и такими лозунгами...... обосрёшся! тебя могут посадить в тюрьму на долго, отмудохать титушки антиросийские националисты всякие бритоголовые фашисты .зарезать в конце концов за поддержку УКРАИНЫ как уже были такие случаи женщину за такие выходы ... интересоваться нужно новостями всякими и всегда чтобы понимать что то, а не кукарекать тут сутками друг с другом сраться!так что вижу ,немного прочитал посты разкукарекались тут.... они герои самые настоящие смелые люди. поэтому закрыли свои вонючие рты соплявота и боты всякие....((
19.04.2021 18:18 Ответить
ошибочка....(антиукраинские титушки нацыки....)
показать весь комментарий
Спасибо, мне в страну-помойку шо-то не хочется.
показать весь комментарий
а там приходится жить и нормальным людям...а ещё и рисковать своей свободой и жизнью к стати...и ради УКРАИНЫ к стати....а могли бы не накликать на себя проблемы, а лежать на диване ...но они делают это....потому что они смелые и другие....и им уваженипе и хвала только должна быть от всех и поддержка а не троить их тут сидя на диване мягеньком...както так.
показать весь комментарий
ты то на что способен... клаву ковырять... иди памперс поменяй
показать весь комментарий
Сам сочинил или мамка подсказывала?
показать весь комментарий
Патріотам України важливо памятати і підтримувати друзів України в путлеровській росії.Ці мужні люди заслуговують на повагу.
19.04.2021 20:45 Ответить
Потужный митинг. Я трёх человек насчитал.
показать весь комментарий
Ви б так змогли?
показать весь комментарий
Відповідь гідна мокшанина. МАлАдец.
показать весь комментарий
Тебе платят бутылками, из-под шампанского
показать весь комментарий
Ти не украінець , ти ніхто
показать весь комментарий
Аж страшно за цих людей.
показать весь комментарий
Говорят, "Один в поле не воин" но есть еще и другое " Вода и камень точит"
показать весь комментарий
Вода точит но проходят века.
показать весь комментарий
Це якщо не українці, то кримські татари - росіян там жодного. Але респект тим, хто протестує
показать весь комментарий
Спасибо большое этим смелым людям. Мне страшно за них, но они настоящие герои.
показать весь комментарий
Спасибо этим людям! Жму руки.
показать весь комментарий
К сожалению, в России без внешнего толчка никаких политических перемен не может произойти. Слишком жесткий репрессивный аппарат. Поэтому там массовость выхода на улицы может быть только в случае экономического коллапса когда люди просто обозлятся и из за голода потеряют страх. Но пока Запад будет пользоваться недрами Сибири полного упадка тоже не произойдет. Вот и будем иметь вечного пуйла. А ведь не будь меркантильности Европы и Америки монстра можно было бы и спихнуть с трона прямо на вилы русской толпы.
показать весь комментарий
У Козлостані зараз така мутня що якщо виходиш з укр. прапором і за Україну це майже як піднімаєшся добровільно на ешафот... Респект вам хлопці і мінімальних сроків позбавлення.. !
показать весь комментарий
достойні люди
показать весь комментарий
Чухаю "рєпу" і розумію що своїх родичів на московії, щодо такої акції, я б навіть попрохати не зміг. Із гуманних спонукань. Сподіваюся що спокутувати перед )(.йлом "інтернаціональні борги в Україні" вони відмовляться, не зважаючи на репресії.
показать весь комментарий
Выдающиеся люди , хотя очень мало !
Браво 👍🏼👍🏼👍🏼💪💪💪
показать весь комментарий
10 нормальных людей среди 5 миллионного питера...вот и процентное соотношение людей и биомусора в рф.
показать весь комментарий
Viipuri se on suomalainen ********!
показать весь комментарий
А за проукраїнську позицію і за мужність - жирна вподобайка!
показать весь комментарий
Патріотам України важливо памятати і підтримувати друзів України в путлеровській росії.Ці мужні люди заслуговують на повагу.
показать весь комментарий
Що з ними може трапитись, я навіть не уявляю...
показать весь комментарий
отважно.
показать весь комментарий
