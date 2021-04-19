"Желаем полного и сокрушительного поражения в Украине подлым российским агрессорам!": в России провели акцию против войны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Петербургские активисты 18 апреля провели в Выборге акцию "Стратегии-18" в поддержку крымских татар и в знак протеста против стягивания российских войск к границе с Украиной.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Как рассказал один из активистов "Стратегии-18" Владислав Шипицын, на этот раз они протестовали против наращивания военных сил РФ у границы с Украиной.

"Выехали с пикетами в Выборг по нескольким причинам. В области нет формального запрета на все публичные мероприятия из-за COVID-19, который действует в Петербурге до 15 мая. Кроме того, в Выборге нас не отследили, и никто не "настучал", как обычно случается в первые минуты на Невском проспекте", - сказал Шипицын.

После Выборгской акции активисты опубликовали пятиминутный ролик о своем протесте против "сосредоточение русских войск на границах с Украиной и в оккупированном Крыму ... против войны, которая длится уже восьмой год и грозит в ближайшее время перерасти в полномасштабный военный конфликт из-за имперских посягательств Кремля".

Как сообщалось, активисты Санкт-Петербурга более четырех лет назад объединились в бессрочную акцию под названием "Стратегия-18" в память о дне депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа неравнодушные граждане выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в оккупированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.

