36 нелегальных игорных заведений разоблачены на Киевщине за сутки, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

В течение суток разоблачены 36 нелегальных игорных заведений в Киевской области. По фактам занятия игорным бизнесом начато более 40 производств в рамках которых проведено более полусотни обысков, изъяты 458 единиц игрового оборудования и компьютерной техники, наличные средства, а также черновые записи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

В рамках расследования одного из начатых уголовных производств сообщено о подозрении организатору и четырем участникам преступной группировки по факту незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр, совершенной организованной группой (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 УК Украины).

Отмечается, что гражданин организовал сеть заведений в разных населенных пунктах области. Для обеспечения их работы он привлек четырех местных жительниц, которые выполняли обязанности администраторов, кассиров и менеджеров. Без соответствующих лицензий, с помощью компьютерной техники с правом доступа к онлайн-казино и специальных программ-симуляторов игровых автоматов они предоставляли услуги игорного бизнеса с возможностью получения выигрышей. Действовали игорные заведения в закрытом режиме с соблюдением строгой конспирации - доступ могли получить только "проверенные клиенты" по предварительной договоренности с администратором.

В ходе расследования данного уголовного производства правоохранителями проведены около 10 обысков. По их результатам изъяты черновые бухгалтерские записи, компьютерная техника с установленным программным обеспечением, флэш-накопители, видеорегистраторы, сетевое оборудование, мобильные телефоны, наличные средства и другие доказательства противоправной деятельности членов группы.

казино (145) Киевская область (4361) Офис Генпрокурора (2641)
+3
В Киеве на каждом углу работают. Полицаи переодически накрывают, забирают компы, а через пару часов все возращают и снова работают до следующего налета.
19.04.2021 16:44 Ответить
+2
А у котлеты на вечеринке легальная рулетка была?
19.04.2021 16:39 Ответить
+1
эти притоны ведь так трудно вычислять!.....маскируются под детские сады ,школы,больницы
19.04.2021 17:35 Ответить
эти притоны ведь так трудно вычислять!.....маскируются под детские сады ,школы,больницы
19.04.2021 17:35 Ответить
нифига не видно....токо французские вертолеты могут их обнаружить! иначе как ты их вычислишь?
19.04.2021 17:51 Ответить
Тю... А казали, що після прийняття закону про гральний бізнес такого не буде. Чи то я не так зрозумів...
19.04.2021 17:46 Ответить
Женпрофуратурі замість 36 нелегальних гральних закладів краще б закрити одного легального (тільки в Україні) Коломойшу та його банду і частина навколокримінальних питань відпала б сама собою
19.04.2021 18:11 Ответить
тут як раз несостиковочка
гральні автомати криють винятково мусари... Автоматично рюкзаков є бенефіціаром..
19.04.2021 22:03 Ответить
Так, а кто же их крышует, как не сама полиция, да и прибыль от этого имеет.
19.04.2021 19:32 Ответить
