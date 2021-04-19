За выходные в Киеве закрыли 5 ресторанов, работавших в разгар карантина. Все должны знать "героев", - Поворозник. ФОТО

За минувшие выходные в Киеве закрыли 5 ночных заведений, которые работали в нарушение карантинных ограничений.

Об этом сообщил первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Для всех правила одинаковые, но некоторые почему-то считают, что для него есть исключения. В частности, особыми себя считали владельцы тех ночных заведений, которые закрыли за эти выходные, и посетители, на которых составили админпротоколы", - отмечает он.

Поворозник добавил, что группы контроля, работающие в составе работников Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, сотрудников Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации и ГУ Национальной полиции в городе Киеве проверили 40 заведений на соблюдение карантинных требований.

По его словам, пять заведений, работавших с нарушением карантина, закрыли.

"Я убежден, что все должны знать "героев". Так что, речь идет о:

- Ресторане-караоке "LEO" на улице Владимирской, 4;

- Ресторане "JUST CAFE" на улице Богдана Хмельницкого, 39;

- Ресторане "Стейкхаус" на улице Владимирской, 49;

- Ночном клубе "Fifty club" на улице Антоновича, 50;

- Ночном клубе "SPARKS" на улице Мечникова, 3".





Он также уточнил, что на основании выявленных нарушений на руководителей учреждений составили 3 протокола. Кроме того, 67 админпротоколов выписали на посетителей данных заведений.

"И все это происходит в то время, когда все остальные предприниматели не работают и страдают от убытков, когда транспорт работает в спецрежиме, когда больницы переполнены тяжелыми больными, когда врачи истощены, потому что работают сверхтяжело, и когда чуть ли не каждый день умирают около полусотни человек", - заключил Поворозник.

Как сообщалось, следователи полиции Киева в понедельник, 19 апреля открыли уголовное производство из-за вечеринки, устроенной "слугой народа" Тищенко в Киеве в разгар карантина.