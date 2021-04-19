Десяток наркодельцов варили метамфетамин и распространяли по столице при помощи таксистов. ФОТО
Лабораторию все время перевозили с места на место, часть "товара" поставляли в Лукьяновское СИЗО.
Об этом сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
"Они организовали деятельность нарколаборатории - необходимое оборудование могли оперативно перемещать с одного места на другое, скрывая преступную деятельность. Распространяли готовую "продукцию" через мессенджеры и службы такси по городу - для этого использовали подставных лиц, различные банковские счета и мобильные телефоны. Известно также, что часть "товара" сбывали иждивенцам Киевского следственного изолятора", - сказано в сообщении.
В состав преступной организации входили больше 10 человек, преимущественно жители столицы. Семерых из них задержали 31 марта, еще троих - 17 апреля. Тогда же силовики прекратили деятельность нарколаборатории.
"По результатам проведенных в тот же день обысков обнаружили и изъяли: более 50 л жидких веществ для изготовления наркотиков, оборудование, порошковые вещества и другие составляющие "производства" общей рыночной стоимостью более 500 тыс. грн", - рассказали в полиции.
Силовики собираются сообщить всем участникам группировки о подозрении по ч. 2 ст. 307 (производство наркотиков). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
Посмотрите КАК работают цивилизованые страны в данном направлении.
Или у них "особые дети"? Ведь эти мрази направляют усилия на завлечекние новых "клиентов"