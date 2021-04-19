РУС
Десяток наркодельцов варили метамфетамин и распространяли по столице при помощи таксистов. ФОТО

Лабораторию все время перевозили с места на место, часть "товара" поставляли в Лукьяновское СИЗО.

Об этом сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Они организовали деятельность нарколаборатории - необходимое оборудование могли оперативно перемещать с одного места на другое, скрывая преступную деятельность. Распространяли готовую "продукцию" через мессенджеры и службы такси по городу - для этого использовали подставных лиц, различные банковские счета и мобильные телефоны. Известно также, что часть "товара" сбывали иждивенцам Киевского следственного изолятора", - сказано в сообщении.

В состав преступной организации входили больше 10 человек, преимущественно жители столицы. Семерых из них задержали 31 марта, еще троих - 17 апреля. Тогда же силовики прекратили деятельность нарколаборатории.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Блокирован контрабандный канал ввоза в Украину сильнодействующих веществ для изготовления поддельных лекарств, - Киевский главк СБУ. ФОТОрепортаж

"По результатам проведенных в тот же день обысков обнаружили и изъяли: более 50 л жидких веществ для изготовления наркотиков, оборудование, порошковые вещества и другие составляющие "производства" общей рыночной стоимостью более 500 тыс. грн", - рассказали в полиции.

Силовики собираются сообщить всем участникам группировки о подозрении по ч. 2 ст. 307 (производство наркотиков). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Также на Цензор.НЕТ: В Испании задержали троих украинских моряков, на их судне обнаружили 18 тонн наркотиков

Десяток наркодельцов варили метамфетамин и распространяли по столице при помощи таксистов 01
Десяток наркодельцов варили метамфетамин и распространяли по столице при помощи таксистов 02
Десяток наркодельцов варили метамфетамин и распространяли по столице при помощи таксистов 03

Может зебилам вместо "организации" игральных гадюшников направить усилия на борьбу с наркомафией? Может уже давно пора давать минималку - 10 лет. А вот за такое - пожизненное ТОЛЬКО. Зачем этих тварей содержать? Или ждем "наркотического геноцида" ?
Посмотрите КАК работают цивилизованые страны в данном направлении.
Или у них "особые дети"? Ведь эти мрази направляют усилия на завлечекние новых "клиентов"
19.04.2021 18:39
+6
19.04.2021 18:01
+4
Наркодельцы не боятся украинских законов, они на всё это ложили болт, потому что, эти законы для них уж слишком мягкие и это порождает ихнему процветанию.
19.04.2021 19:14
а мусора ніпрічом
19.04.2021 17:59
В сизо завозили и никто об этом не знал...Может они вообще во двор для прогулки в СИЗО на такси заезжают, а вертухай на воротах честь отдает?
19.04.2021 18:53
19.04.2021 18:01
19.04.2021 18:01
Мет уже ведрами продают и варят в каждом подвале. Новость нашли...
19.04.2021 18:26
19.04.2021 18:39
пускай жрут , хоть ужруться - балласт )
19.04.2021 19:13
на это детей случайно присаживают дура
19.04.2021 23:24
19.04.2021 19:14
в Днепре , азера на красной линии ( верх Мазепы , возле ступенек ) точку вновь открыли , те-же лица , и никто из правохранителей их не трогает , прикрытие фрукты -овощи ( как и везде ) , с раннего утра -до познего вечера , ночью не знаю , но сторож присутствует
19.04.2021 19:43
Ко мне сегодня в лесополосе в Минске двое *********. Им показалось я закладку откапал. Хотели отнять. Заставили карманы вывернуть. Облом, ничо нет. Спрашивали: бодрил, бодрил? У наркоманов "бодрил" - употреблял запрещённые вещества.
19.04.2021 20:26
походите по спальным районам по любому хоть одного закладчика или искателя вы увидите а то и не одного)))) это киев уверен дальше ещё хуже
19.04.2021 23:20
сделать анализ крови у старшекласников будет интересно
19.04.2021 23:21
Таких виробників хімічної наркоти потрібно не просто судити з конфіскацією, а ще й проводити лоботомію. І потім ця безмозка потвора має тихо і спокійно шаркаючи кирзою працювати до скону на уранових шахтах... Це вбивці. Масові вбивці. Є ще варіант - під загрозою засудження змушувати кидати все і переселятися в РФ - нехай там труять молодь і роблять з неї "кисіль".
20.04.2021 06:35
Синие канистры? Это не те, которые выбросили в Кизку? https://rubryka.com/ru/2021/04/19/himikaty-v-richtsi/
20.04.2021 08:38
Таксоси- зло.
20.04.2021 10:34
 
 