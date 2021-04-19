РУС
Нападение на Украину в 2021 году не будет легкой прогулкой, враг понесет огромные потери, - Аваков. ФОТО

Министр внутренних дел Арсен Аваков, во время инспекции подразделений МВД на линии соприкосновения, заявил, что Россия может не рассчитывать на легкий захват Украины. Начиная с 2014 года - все подразделения МВД готовились давать отпор врагу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Сегодня мы посмотрели на взаимодействие и вооружение подразделений, начиная с полка" Азов ", а также посмотрим на работу береговых служб системы МВД. Поскольку побережье Азовского моря для нас приоритетное направление с точки зрения контроля страны и отпора в случае агрессии и высадки вражеского десанта на территорию Украины ", - сказал Аваков.

Министр подчеркнул, что все подразделения готовы к выполнению поставленных перед ними задач.

Нападение на Украину в 2021 году не будет легкой прогулкой, враг понесет огромные потери, - Аваков 01

"В ходе проверки мы выявили необходимость ряда административных решений точки с зрения обеспечения, как материального, так и военно-технического. Такие решения мы примем на уровне Кабинета Министров и СНБО и будем на 100% готовы к выполнению задач. Начиная с 2014 года - мы готовимся к наступлению. Мы рассчитываем, что готовность убережет нашу землю и наших солдат. Также рассчитываем, что у мирового сообщества хватит умения и ума удержать агрессора от резких действий ", - сказал глава МВД.

Нападение на Украину в 2021 году не будет легкой прогулкой, враг понесет огромные потери, - Аваков 02
Нападение на Украину в 2021 году не будет легкой прогулкой, враг понесет огромные потери, - Аваков 03

Министр внутренних дел отметил, что готовность подразделений кардинально отличается от той, которая была в 2014 году. И с точки зрения оснащения, и с точки зрения боевого опыта, и с точки зрения ментальной готовности.

Нападение на Украину в 2021 году не будет легкой прогулкой, враг понесет огромные потери, - Аваков 04

"Национальная гвардия, полицейские силы, пограничники и даже спасатели, которые в значительной мере готовы к ликвидации последствий в зонах конфликта, демонстрируют высокий уровень подготовки. И хочу, чтобы агрессор понял, нападение на Украину - не будет легкой прогулкой, это будут огромные потери для того, кто решит зайти на нашу землю без нашего согласия", - сказал Аваков.

Нападение на Украину в 2021 году не будет легкой прогулкой, враг понесет огромные потери, - Аваков 05

Министру внутренних дел продемонстрировали действия спецподразделения КОРД в случае захвата береговой сооружения - ее штурм и захват злоумышленников путем десантирования с воды.

Нападение на Украину в 2021 году не будет легкой прогулкой, враг понесет огромные потери, - Аваков 06
Нападение на Украину в 2021 году не будет легкой прогулкой, враг понесет огромные потери, - Аваков 07

Аваков Арсен (3445) МВД (9345) оборона (5281)
Топ комментарии
+30
Тіпа авакофф буде воювати...
Мовчало б уже. Скільки грошей відколов від ЗСУ на своє утримання.
19.04.2021 18:38 Ответить
+20
Нападение на Украину в 2021 году не будет легким прогулкой, враг понесет огромные потери, - Аваков - Цензор.НЕТ 9121
19.04.2021 18:42 Ответить
+18
Нападение на Украину в 2021 году не будет легким прогулкой, враг понесет огромные потери, - Аваков - Цензор.НЕТ 5081
19.04.2021 18:35 Ответить
Страница 2 из 2
еще немного...и Рюкзаков швырнет в писькограя стакан...)
19.04.2021 20:51 Ответить
Если Аваков говорит, то так оно и будет, он всё знает, как и Гордон.
19.04.2021 20:53 Ответить
Кілька років не заходив на "Цензор", але ж, на превеликий жаль, він як був, так і залишивсь "полєм бітви" московитських "тролів" та промосковських "неупереджених експертів"... Реально, ви, московити, ЗАДРАЛИ!!! Чому вам, ****...м, не "вісити" на власних московитських сайтах? Але ж ні, вам потрібно "а что там у хахлов"! Ну, нічого... Відіб'ємо і вашу "нєпабєдімую армію", і потім вас "підрівняємо"... Хто з вас думає, що ви "нєпабєдімиє", того хочу дуже засмутити, тому як майже 2400 років тому один такий "непереможний" теж вважав Македонців "попілом"... Вам це нічого не нагадує, вЯлікАскрЄпниЄ ДЕБІЛИ?!!!
19.04.2021 20:59 Ответить
Нептунов надо много и ударных дронов. Такую доктрину утвердить - за каждую бомбу и ракету разорвавшуюся в Украине - 3 прилетают в кацапию в города. За ядерные надо гарантом Америку просить, раз свои прое"№ли
19.04.2021 21:33 Ответить
Вже 7 років війни а він Маріуполь, Бердянськ і Херсон не може кардинально зачистити від сєпарні. Чого йому не вистачає ? Вся поліція, нацгвардія, погранци його.
19.04.2021 22:27 Ответить
Ни один "гумконвой" не осмотрел и не завернул, хоть по проседанию автомобиля очевидно что грузы не гуманитарные . Тупо не осматривал и пропускал! Да и до его каденции погранцы были в СБУ. Случайность?
19.04.2021 22:52 Ответить
Министр внутренних дел Арсен Аваков, во время инспекции подразделений МВД на линии соприкосновения, заявил, что Россия может не рассчитывать на легкий захват Украины

РЮКЗАКЕВІЧ БУДЕ ЛІЧНО ЇХАТИ НА ХАМЕРІ, СЛУХАТИ ЕЛТОНА ДЖОНА І

РОЗТРІЛЮВАТИ РАСЦЄЯН З КУЛЕМЕТА, а потім прокинеться і на тому сон
закінчиться
19.04.2021 23:45 Ответить
всё правильно.
21.04.2021 01:03 Ответить
с номером 485 это модернизированный газ-69?? бггг
24.04.2021 16:08 Ответить
Страница 2 из 2
 
 