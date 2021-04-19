Нападение на Украину в 2021 году не будет легкой прогулкой, враг понесет огромные потери, - Аваков. ФОТО

Министр внутренних дел Арсен Аваков, во время инспекции подразделений МВД на линии соприкосновения, заявил, что Россия может не рассчитывать на легкий захват Украины. Начиная с 2014 года - все подразделения МВД готовились давать отпор врагу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Сегодня мы посмотрели на взаимодействие и вооружение подразделений, начиная с полка" Азов ", а также посмотрим на работу береговых служб системы МВД. Поскольку побережье Азовского моря для нас приоритетное направление с точки зрения контроля страны и отпора в случае агрессии и высадки вражеского десанта на территорию Украины ", - сказал Аваков.

Министр подчеркнул, что все подразделения готовы к выполнению поставленных перед ними задач.

"В ходе проверки мы выявили необходимость ряда административных решений точки с зрения обеспечения, как материального, так и военно-технического. Такие решения мы примем на уровне Кабинета Министров и СНБО и будем на 100% готовы к выполнению задач. Начиная с 2014 года - мы готовимся к наступлению. Мы рассчитываем, что готовность убережет нашу землю и наших солдат. Также рассчитываем, что у мирового сообщества хватит умения и ума удержать агрессора от резких действий ", - сказал глава МВД.





Министр внутренних дел отметил, что готовность подразделений кардинально отличается от той, которая была в 2014 году. И с точки зрения оснащения, и с точки зрения боевого опыта, и с точки зрения ментальной готовности.

"Национальная гвардия, полицейские силы, пограничники и даже спасатели, которые в значительной мере готовы к ликвидации последствий в зонах конфликта, демонстрируют высокий уровень подготовки. И хочу, чтобы агрессор понял, нападение на Украину - не будет легкой прогулкой, это будут огромные потери для того, кто решит зайти на нашу землю без нашего согласия", - сказал Аваков.

Министру внутренних дел продемонстрировали действия спецподразделения КОРД в случае захвата береговой сооружения - ее штурм и захват злоумышленников путем десантирования с воды.



