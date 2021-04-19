Патрульный на личном Subaru спровоцировал ДТП под Запорожьем: один человек погиб, четверо госпитализированы. ФОТОрепортаж

На трассе Харьков - Симферополь под Запорожьем произошла авария, в которой один человек погиб, еще четверо - получили травмы.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По предварительной информации, 18 апреля в 19:30 на автодороге Харьков-Симферополь 35-летний работник Управления патрульной полиции в Запорожской области, управляя личным автомобилем Subaru Legacy, при совершении обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia.

"В результате ДТП 29-летняя пассажирка автомобиля Subaru от полученных травм погибла на месте. Водитель Subaru и его 7-летний сын, а также 38-летняя пассажирка автомобиля Daewoo с телесными повреждениями госпитализированы в больницу. К счастью, 1-летний и 4-летний пассажиры Daewoo в ДТП не пострадали", - говорится в комментарии ГБР.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Автомобиль заехал в пруд на Черкасщине: погибло 3 человека, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Предварительная квалификация уголовного производства: нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

В облуправлении полиции уточняют, что телесные повреждения получили водитель Subaru Legacy и двое его пассажиров, среди которых 7-летний ребенок, а также 38-летняя женщина-пассажир автомобиля Dawoo Nexia.







Также смотрите: Маршрутка насмерть сбила женщину в Киеве. ФОТО