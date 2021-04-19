РУС
Патрульный на личном Subaru спровоцировал ДТП под Запорожьем: один человек погиб, четверо госпитализированы. ФОТОрепортаж

На трассе Харьков - Симферополь под Запорожьем произошла авария, в которой один человек погиб, еще четверо - получили травмы.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По предварительной информации, 18 апреля в 19:30 на автодороге Харьков-Симферополь 35-летний работник Управления патрульной полиции в Запорожской области, управляя личным автомобилем Subaru Legacy, при совершении обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia.

"В результате ДТП 29-летняя пассажирка автомобиля Subaru от полученных травм погибла на месте. Водитель Subaru и его 7-летний сын, а также 38-летняя пассажирка автомобиля Daewoo с телесными повреждениями госпитализированы в больницу. К счастью, 1-летний и 4-летний пассажиры Daewoo в ДТП не пострадали", - говорится в комментарии ГБР.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Автомобиль заехал в пруд на Черкасщине: погибло 3 человека, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Предварительная квалификация уголовного производства: нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

В облуправлении полиции уточняют, что телесные повреждения получили водитель Subaru Legacy и двое его пассажиров, среди которых 7-летний ребенок, а также 38-летняя женщина-пассажир автомобиля Dawoo Nexia.

Патрульный на личном Subaru спровоцировал ДТП под Запорожьем: один человек погиб, четверо госпитализированы 01
Патрульный на личном Subaru спровоцировал ДТП под Запорожьем: один человек погиб, четверо госпитализированы 02
Патрульный на личном Subaru спровоцировал ДТП под Запорожьем: один человек погиб, четверо госпитализированы 03

Также смотрите: Маршрутка насмерть сбила женщину в Киеве. ФОТО

ДТП (7745) Нацполиция (16770) смерть (9299) Запорожская область (3547) ГБР (3211)
Топ комментарии
+12
на начальника в область тянет если вообще в Киев не заберут ..Субару Легаси это вам не Ланос
19.04.2021 19:45 Ответить
+9
Даже поверхностный анализ сообщений в СМИ явно свидетельствует о том
бухие мусора, прокуроры, и прочие госмрази (+ их отпрыски) убивают
гораздо больше людей на дорогах, чем профессора, учителя, грузчики и
т.д. В этом деле у них давно пальма первенства.
19.04.2021 20:22 Ответить
+6
Слезы душат,когда читаешь про патрульного на субару,да еще легаси.Эта хрень сама стоит дурные деньги,а ремонт вообще космический-там только оригинальные запчасти.По их зарплате на ланос надо лет 7-8 копить.
19.04.2021 20:03 Ответить
на начальника в область тянет если вообще в Киев не заберут ..Субару Легаси это вам не Ланос
19.04.2021 19:45 Ответить
К успеху пацан идёт...
19.04.2021 19:47 Ответить
На фронт спешил, там Аваков общий сбор трубит.
19.04.2021 19:56 Ответить
Фанаты ночных покатушек.. "нежарко", "дорога же пустая", "не будь как все".
19.04.2021 20:01 Ответить
Слезы душат,когда читаешь про патрульного на субару,да еще легаси.Эта хрень сама стоит дурные деньги,а ремонт вообще космический-там только оригинальные запчасти.По их зарплате на ланос надо лет 7-8 копить.
19.04.2021 20:03 Ответить
Я в машинах особо не понимаю, но открыл цены посмотреть на эту модель, вполне доступная машина, особенно если б\у. Тут как говорится кто на что учился и как кому в жизни повезло. Ну, а по поводу что мент,- аварии совершают все, профессора, учителя, агрономы и грузчики, всякое бывает...Человека жаль.
19.04.2021 20:15 Ответить
Даже поверхностный анализ сообщений в СМИ явно свидетельствует о том
бухие мусора, прокуроры, и прочие госмрази (+ их отпрыски) убивают
гораздо больше людей на дорогах, чем профессора, учителя, грузчики и
т.д. В этом деле у них давно пальма первенства.
19.04.2021 20:22 Ответить
Это не правда, на них сми акцентируют внимание, вот и вся причина. В процентном соотношении они не больше и не меньше других воруют, грабят, убивают, провоцируют аварии. Говно и "а мне *****" есть среди всех верст населения.
19.04.2021 20:27 Ответить
Это правда. Притом, что многие случаи мусорских поездочек с потерпевшими скрывается. Даже по манере езды бывает видно, что за рулем мусор, прокурор или сбушник. Когда-т ов нашем доме жил сбушник, и он постоянно ездил бухим в гавно, вываливался из-за руля еле-еле. Учителя и профессора так не делали.
19.04.2021 20:37 Ответить
Может в Киеве СМИ и акцентируют внимание на работников полицаев но на периферии работник полицай бухой за рулем это обыденность
показать весь комментарий
наверно недоедал не пил пиво не курил ,что б на Субару Легаси накопить ..Субару это совмесный автоконцен двух брендов японских ,и производные не дешовые
показать весь комментарий
Да прям машина миллионеров, я херею, уже не знают к чему придраться) доступная же машина или заморское слово субару так смущает?)) Ну дык субару не бентли всякие)
показать весь комментарий
Субара хорошая машина. Утилитарная, пластик гремит но надежная и едет хорошо. Я одну разбил и живой 😀
показать весь комментарий
откуда умусоров деньги на субару? косить им заборонено законом
показать весь комментарий
Откуда-откуда. Прямо как маленький, честное слово. Угадай с одного раза
показать весь комментарий
Меня больше смущает, что в некоторых одаренных областях, в первую очередь вакцинировали новоприбывшим пфайзером пациентов! психдеспансера!!! , ну не ****** ли? На новость такую наткнулся в интернете. Ничего против их не имею, но мля они ли в первую очередь должны быть защищены?
показать весь комментарий
отмажут
показать весь комментарий
Ещё и наградят
показать весь комментарий
Гиркин и Вершинин. Ну просто дуэт пейсатых дегенератов.
показать весь комментарий
а что с водителем Дэу - испарился?
показать весь комментарий
зато ублюдочное мусорское государство запретило лохам-гражданам ацетон и марганцовку
мусора рулят, судьи жируют ....
показать весь комментарий
видя дтп с ментами приходишь к выводу что ни одна категория водителей не совершает дтп больше чем менты и в то же время им делают разного рода послабления. они имеют право ездить без ремней, они же бессмертны. им разрешили патрулировать на гражданских машинах и не включать оба проблесковые маяка, выставлять скрытие камеры даже на стенах помещений, то есть как раньше, сидеть в кустах скоро разрешат патрулировать пьяными в трусах, лишь бы жезл был в руках. аваков чемпион
показать весь комментарий
